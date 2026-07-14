Mondial 2026 : l’Espagne élimine la France en demi-finale grâce à un succès 2-0

Le 14 juillet 2026, l’Espagne s’est imposée 2-0 face à la France au Stade de Dallas, lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Ce résultat met un terme au parcours des Bleus, éliminés à un stade avancé de la compétition.

Cette confrontation a opposé deux grandes nations du football mondial, dans un match très attendu où l’Espagne a dominé dans le score et la gestion du jeu. Les Français, malgré une organisation défensive rigoureuse, n’ont pas réussi à concrétiser leurs occasions ni à imposer leur rythme habituel.

Le premier but espagnol est intervenu dans la première moitié du match, confirmant leur domination précoce. Adrien Rabiot, averti par un carton jaune dès la 9e minute suite à une semelle sur Dani Olmo, a été remplacé à la mi-temps par Manu Koné, afin d’éviter tout risque pour les Bleus. En seconde période, l’Espagne a assuré le doublé sans que la France ne parvienne à réduire l’écart.

Cette défaite élimine définitivement la France du Mondial, alors que l’Espagne décroche son billet pour la finale. Du côté tricolore, la performance collective a été décevante, certains cadres n’ayant pas répondu aux attentes. L’équipe devra analyser cette sortie pour rebondir lors des prochaines échéances internationales.

Espagne – maîtrise et efficacité pour rejoindre la finale

L’Espagne s’est appuyée sur une maîtrise technique et une organisation tactique solide pour dominer la rencontre. Les Espagnols ont contrôlé le tempo du match et ont su profiter de leurs temps forts pour marquer à deux reprises, dont un but crucial avant la pause. Le collectif ibérique a limité les espaces, ne laissant que peu d’occasions aux attaquants français.

France – un dernier carré qui bute face à la rigueur espagnole

Face à la rigueur espagnole, la France a d’abord adopté un bloc compact, attendant son moment pour presser puis relancer. La sortie précoce d’Adrien Rabiot a sans doute perturbé l’équilibre de l’équipe. Malgré quelques accélérations, les Bleus ont peiné à créer des situations franches, se heurtant régulièrement au dispositif défensif adverse. L’élimination en demi-finale marque une fin prématurée pour un groupe ambitieux mais qui devra combler ses lacunes.

France A venir 0-2 Dallas Stadium Espagne Espagne Fil du match 6' ⚽ 6' Barcola chases after a pass down the left. Porro slides in. He’s late. If Barcola goes over, it’s surely a free kick and a yellow card, but Barcola stays up on his feet and wins a corner instead. Nothing comes from the set piece. Barcola did Porro a huge fa... 5' LIVE 5' Espagne are seeing more of the ball in these early exchanges. France happy enough to sit back and hold their shape, before launching the press. All pretty much as expected 22' ⚽ 22' But Mikel Oyarzabal (Espagne) 58' ⚽ 58' But Pedro Porro (Espagne) Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Aucune statistique joueur exploitable n est encore disponible pour ce match.