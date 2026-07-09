Mondial 2026 : La France domine le Maroc 2-0 et se qualifie en demi-finale

La France a battu le Maroc 2-0 au Gillette Stadium de Foxborough le 9 juillet 2026 lors des quarts de finale de la Coupe du Monde. Les Bleus ont confirmé leur statut en marquant par Kylian Mbappé, auteur d’un penalty, et Ousmane Dembélé, pour assurer leur place en demi-finale.

Cette rencontre a opposé deux formations alignant un schéma en 4-2-3-1, sous la direction des sélectionneurs Didier Deschamps pour la France et Mohamed Ouahbi pour le Maroc. L’arbitre de la rencontre était l’Argentin Facundo Tello. Malgré une possession légèrement favorable aux Marocains (52%), la France a su se montrer efficace devant le but dans un match globalement équilibré.

Le score à la pause était nul et vierge. La première ouverture du score est intervenue à la 60e minute lorsque Mbappé a transformé un penalty obtenu sur une passe décisive de Désiré Doué. Six minutes plus tard, Dembélé a doublé la mise sur une passe de Mbappé, scellant le sort du match.

La défense française a tenu bon face aux rares incursions marocaines, avec un Mike Maignan vigilant qui a réalisé une parade importante. La défense conduite par Upamecano, Koundé et Saliba a contenu les attaques adverses. Côté marocain, le portier Yassine Bounou a multiplié les arrêts mais n’a pas pu empêcher le succès français.

Les remplacements ont animé la fin de rencontre avec des ajustements des deux côtés – Bouaddi et El Khannouss ont remplacé Amrabat et Rahimi pour le Maroc, tandis que Deschamps a fait entrer Koundé, Koné, Mbappé et Doué.

Sélection française menée par Mbappé et Dembélé

Didier Deschamps alignait une équipe en 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les buts, protégée par une ligne défensive composée de Koundé, Upamecano, Saliba et Digne. Au milieu, Koné et Rabiot assuraient l’équilibre. Le secteur offensif se reposait sur Mbappé en pointe, épaulé par Doué, Dembélé et Olise. Mbappé a été le grand artisan du succès avec un but et une passe décisive, tandis que Dembélé a inscrit le second but, montrant une grande activité offensive.

Marocais solides mais inefficaces offensivement

Le Maroc s’est présenté avec un 4-2-3-1 similaire, sous la houlette de Mohamed Ouahbi. Yassine Bounou dans les cages a été sollicité à plusieurs reprises. La défense a aligné Hakimi, Diop, Mazraoui et Salah-Eddine. Au milieu, Bouaddi et El Aynaoui étaient associés, tandis que Díaz, Ounahi et Talbi formaient la ligne offensive derrière El Khannouss. Malgré une domination légère en possession et plusieurs changements offensifs dont l’entrée d’El Khannouss et Talbi, les Marocains n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets, avec seulement un tir cadré durant la rencontre.

France Termine 2-0 Gillette Stadium Maroc Maroc Fil du match 60' ⚽ But - K. Mbappe (passe D. Doue) 62' ↑↓ Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. Amrabat) 62' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace S. Rahimi) 63' Carton jaune - I. Diop 66' ⚽ But - O. Dembele (passe K. Mbappe) 71' ↑↓ Remplacement - M. Kone (remplace W. Zaire-Emery) 74' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace G. Yassine) 74' ↑↓ Remplacement - A. Salah-Eddine (remplace Z. El Ouahdi) 77' ↑↓ Remplacement - K. Mbappe (remplace J. Mateta) 77' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace B. Barcola) 85' ↑↓ Remplacement - C. Talbi (remplace A. Sbai) 87' ↑↓ Remplacement - J. Kounde (remplace M. Gusto) Les chiffres du match Tirs cadres : France 8 / Maroc 1

: France 8 / Maroc 1 Tirs : France 21 / Maroc 5

: France 21 / Maroc 5 Possession : France 48% / Maroc 52%

: France 48% / Maroc 52% Corners : France 5 / Maroc 5

: France 5 / Maroc 5 Fautes : France 10 / Maroc 12

: France 10 / Maroc 12 Cartons jaunes : France 0 / Maroc 1

: France 0 / Maroc 1 Passes : France 481 / Maroc 521

: France 481 / Maroc 521 Precision des passes : France 89% / Maroc 86%

: France 89% / Maroc 86% xG : France 3.10 / Maroc 0.13 Joueurs clés Kylian Mbappé (France) : note 7.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 7.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Ousmane Dembélé (France) : note 8.6, 1 but(s)

(France) : note 8.6, 1 but(s) Yassine Bounou (Maroc) : note 7.6, 6 arret(s)

(Maroc) : note 7.6, 6 arret(s) Désiré Doué (France) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Michael Olise (France) : note 7.5