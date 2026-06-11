Mondial 2026 : score, resume et faits du match Mexique – Afrique du Sud

Le Mexique a réussi son entrée dans la Coupe du monde 2026 en battant l’Afrique du Sud 2-0, jeudi 11 juin au Mexico City Stadium, lors du match d’ouverture du Groupe A. Devant son public, l’un des trois pays hôtes du tournoi a pris trois points importants dans une poule également composée de la Corée du Sud et de la République tchèque.

La sélection mexicaine, dirigée par Javier Aguirre, a construit son succès autour de deux buts inscrits à des moments clés. Julián Quiñones a ouvert le score dès la 9e minute, avant que Raúl Jiménez ne mette le Mexique à l’abri à la 67e minute. L’Afrique du Sud, conduite par Hugo Broos, a terminé la rencontre à neuf après les exclusions de Yaya Sithole et Themba Zwane.

Ce premier résultat donne au Mexique un départ solide dans une compétition qu’il coorganise avec les États-Unis et le Canada. Le Tri, quart de finaliste à domicile en 1970 et en 1986, devait assumer d’entrée le poids d’un rendez-vous très exposé dans un stade emblématique du football mondial.

L’Afrique du Sud, qualifiée pour sa quatrième phase finale après avoir terminé en tête de son groupe éliminatoire africain devant le Nigeria et le Bénin, commence de son côté par une défaite qui complique déjà sa marge de manœuvre. Les Bafana Bafana devront rapidement se relancer dans une poule où chaque point peut peser lourd.

Le Mexique frappe tôt puis contrôle le score

Le match a basculé très vite en faveur des Mexicains. Julián Quiñones a donné l’avantage au pays hôte à la 9e minute, plaçant le Mexique dans une position idéale pour gérer le rythme de la rencontre sans courir après le score.

L’équipe de Javier Aguirre a ensuite consolidé son avance en seconde période. Raúl Jiménez a signé le deuxième but mexicain à la 67e minute, un tournant qui a réduit les possibilités de retour sud-africain et confirmé la supériorité du Mexique au tableau d’affichage.

La fin de match a toutefois été marquée par l’expulsion de César Montes à la 90e minute plus deux. Ce carton rouge n’a pas remis en cause le résultat, mais il pourrait peser sur la suite du parcours mexicain si une suspension est confirmée pour la prochaine rencontre.

L’Afrique du Sud pénalisée par deux exclusions

L’Afrique du Sud a vu sa tâche se compliquer dès le début de la seconde période. Yaya Sithole a reçu un carton rouge à la 50e minute, alors que son équipe était menée d’un but et devait encore trouver les moyens de revenir dans le match.

La situation s’est encore détériorée à la 84e minute avec l’exclusion de Themba Zwane. Réduits à neuf, les Bafana Bafana n’ont pas pu inverser la tendance face à une équipe mexicaine déjà en avance de deux buts.

Pour Hugo Broos, cette première sortie laisse un enjeu immédiat. L’Afrique du Sud devra corriger le tir lors de son deuxième match de groupe, avec l’obligation de préserver ses chances dans la course à la qualification. Le Mexique, lui, prend une option favorable dès la première journée sans attendre les autres résultats du Groupe A.

Calendrier Groupe A Calendrier complet 11/06

20:00 Groupe A Mexique 2-0 Afrique du Sud Mexico City Stadium Avant-matchCompositionsResume final 12/06

03:00 Corée du Sud - Tchéquie Estadio Guadalajara Groupe A A venir Avant-match 18/06

17:00 Tchéquie - Afrique du Sud Atlanta Stadium Groupe A A venir 19/06

02:00 Mexique - Corée du Sud Estadio Guadalajara Groupe A A venir 25/06

02:00 Tchéquie - Mexique Mexico City Stadium Groupe A A venir 25/06

02:00 Afrique du Sud - Corée du Sud Monterrey Stadium Groupe A A venir