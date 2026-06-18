Image Celtiis
Image Celtiis

Mondial 2026 : la Tchéquie et l’Afrique du Sud se neutralisent dans un nul 1-1

La Tchéquie et l’Afrique du Sud ont fait match nul 1-1, jeudi 18 juin 2026 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Dans ce match du groupe A, les Tchèques ont longtemps mené après l’ouverture du score rapide de Michal Sadílek, avant l’égalisation tardive de Teboho Mokoena.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
0 vues
Illustration du match Tchéquie VS Afrique du Sud, le 18/06/2026 17:00, stade Mercedes-Benz Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
3 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Les deux sélections abordaient cette rencontre avec la nécessité de se relancer après une entrée en matière manquée dans la compétition. Ce nul laisse les deux équipes avec un résultat partagé, sans vainqueur, dans une poule où chaque point pèse lourd dans la course à la qualification.

La Tchéquie a frappé dès la 6e minute. Michal Sadílek a conclu une action servie par Alexandr Sojka pour donner l’avantage à l’équipe de Miroslav Koubek. Ce but précoce a installé les Tchèques en tête pendant une grande partie de la rencontre, avec Patrik Schick et Adam Hložek associés devant dans un 3-5-2.

L’Afrique du Sud a répondu en fin de match par Teboho Mokoena, buteur à la 83e minute. Le milieu sud-africain avait été averti en première période, à la 33e minute, avant de devenir le joueur décisif de l’équipe d’Hugo Broos. Thalente Mbatha avait lui aussi reçu un carton jaune à la 40e minute.

Le match a basculé dans une seconde période plus ouverte, après une première mi-temps marquée par le but tchèque et les deux avertissements sud-africains. Ladislav Krejčí a également été sanctionné côté tchèque à la 75e minute, alors que l’Afrique du Sud poussait pour revenir.

Sadílek lance la Tchéquie

Alignée en 3-5-2, la Tchéquie a débuté avec Matěj Kovář dans le but, derrière un trio défensif composé de Tomáš Holeš, Robin Hranáč et Ladislav Krejčí. Dans les couloirs et l’entrejeu, Vladimír Coufal, Vladimír Darida, Lukáš Červ, Michal Sadílek et Alexandr Sojka ont porté le bloc tchèque.

Le choix de Miroslav Koubek a rapidement payé avec la combinaison Sojka Sadílek sur l’ouverture du score. La présence de Patrik Schick et Adam Hložek en attaque donnait à la Tchéquie deux points d’appui pour sortir et fixer la défense sud-africaine.

Les Tchèques ont terminé avec 12 tirs, dont 3 cadrés, et 5 corners. Matěj Kovář a réalisé 2 arrêts, tandis que Ladislav Krejčí, averti en seconde période, a joué un rôle central dans la ligne défensive.

Mokoena maintient l’Afrique du Sud en vie

L’Afrique du Sud a évolué en 4-3-3 sous la direction d’Hugo Broos, avec Ronwen Williams dans le but, Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi et Aubrey Modiba en défense. Au milieu, Thalente Mbatha, Teboho Mokoena et Jayden Adams ont organisé le jeu, derrière Thapelo Maseko, Iqraam Rayners et Oswin Appollis.

Plus présente dans la circulation du ballon, l’Afrique du Sud a terminé avec 61 pour cent de possession et 14 tirs, dont 3 cadrés. Ronwen Williams a aussi effectué 2 arrêts, ce qui a permis aux Bafana Bafana de rester dans le match après le but encaissé très tôt.

L’égalisation de Mokoena à la 83e minute a récompensé l’insistance sud-africaine. Elle a surtout empêché une deuxième défaite dans ce groupe A et maintient l’équipe d’Hugo Broos dans la compétition avant la suite de la phase de groupes.

Tchéquie
Termine Mercedes-Benz Stadium
Afrique du Sud
18/06/2026 17:00 Groupe A
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 6'But - M. Sadilek1-0Tchéquie · Passe : A. Sojka
  2. 33'Carton jaune - T. MokoenaAfrique du Sud, 33e
  3. 40'Carton jaune - T. MbathaAfrique du Sud, 40e
  4. 46'Remplacement - J. Adams (remplace R. Mofokeng)Afrique du Sud, 46e
  5. 55'Remplacement - V. Darida (remplace P. Sulc)Tchéquie, 55e
  6. 55'Remplacement - A. Sojka (remplace J. Zeleny)Tchéquie, 55e
  7. 66'Remplacement - I. Rayners (remplace E. Makgopa)Afrique du Sud, 66e
  8. 67'Remplacement - A. Hlozek (remplace L. Provod)Tchéquie, 67e
  9. 67'Remplacement - M. Sadilek (remplace T. Soucek)Tchéquie, 67e
  10. 75'Carton jaune - L. KrejciTchéquie, 75e
  11. 78'Remplacement - L. Cerv (remplace D. Zima)Tchéquie, 78e
  12. 83'But - T. Mokoena1-1Afrique du Sud
  13. 84'Remplacement - T. Maseko (remplace K. Sebelebele)Afrique du Sud, 84e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Tchéquie 3 / Afrique du Sud 3
  • Tirs : Tchéquie 12 / Afrique du Sud 14
  • Possession : Tchéquie 39% / Afrique du Sud 61%
  • Corners : Tchéquie 5 / Afrique du Sud 4
  • Fautes : Tchéquie 12 / Afrique du Sud 10
  • Cartons jaunes : Tchéquie 1 / Afrique du Sud 2
  • Passes : Tchéquie 326 / Afrique du Sud 531
  • Precision des passes : Tchéquie 80% / Afrique du Sud 90%
  • xG : Tchéquie 0.89 / Afrique du Sud 1.18
Joueurs clés
  • Teboho Mokoena (Afrique du Sud) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • Michal Sadílek (Tchéquie) : note 7.7, 1 but(s)
  • Alexandr Sojka (Tchéquie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
  • Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s)
  • Matěj Kovář (Tchéquie) : note 6.5, 2 arret(s)
Calendrier Groupe A
Voir le Calendrier Complet
Groupe A
Mexique
Termine Estadio Azteca
Afrique du Sud
Resume final
Groupe A
Corée du Sud
Termine Estadio Akron
Tchéquie
Resume final
Groupe A
Tchéquie
Termine Mercedes-Benz Stadium
Afrique du Sud
Resume final
Groupe A
Mexique
A venir Estadio Akron
Corée du Sud
Avant-match
Groupe A
Tchéquie
A venir Estadio Azteca
Mexique
Groupe A
Afrique du Sud
A venir Estadio BBVA
Corée du Sud
Groupe A
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Mexique11002023
Corée du Sud11002113
Tchéquie201123-11
Afrique du Sud201113-21
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
19:28 Football : Mondial 2026 : la Tchéquie et l’Afrique du Sud se neutralisent dans un nul 1-1
18:50 Football : Tchéquie 1-1 Afrique du Sud : Mokoena égalise pour l’Afrique du Sud
19:28 Mondial 2026 : la Tchéquie et l’Afrique du Sud se neutralisent dans un nul 1-1