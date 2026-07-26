Nelson Monfort crée la polémique sur CNews en s’en prenant aux footballeurs de l’Équipe de France

Nelson Monfort, célèbre journaliste sportif, a provoqué une vive polémique lors de son intervention sur CNews le 25 juillet 2026. En pleine crise des incendies en Nouvelle-Aquitaine, il a comparé les salaires des joueurs de football aux conditions et rémunérations modestes des pompiers engagés sur le terrain. Ses propos ont suscité une réaction immédiate sur les réseaux sociaux, mettant en lumière une tension entre le monde du sport professionnel et les acteurs de terrain confrontés à une situation dramatique.

Depuis plusieurs jours, la France fait face à une canicule extrême, avec des températures particulièrement élevées qui ont amplifié les risques d’incendies dans le sud-ouest du pays. En Nouvelle-Aquitaine, de vastes zones forestières, ainsi que des habitations et des terres agricoles, sont dévastées par les flammes. Les pompiers, en première ligne, luttent sans relâche dans des conditions éprouvantes. La gravité de la situation a été soulignée par plusieurs personnalités, dont l’animatrice Sophie Davant, contrainte d’évacuer son domicile au Cap-Ferret à cause de la propagation des incendies.

Sur le plateau de CNews, Nelson Monfort a tenu des propos qui ont rapidement été perçus comme un dérapage. Interrogé sur la situation, il a déclaré : « On sort d’un mondial de football avec des multimilliardaires qui sont là pour taper dans un ballon et nous avons des pompiers qui risquent leur vie pour dix euros par heure. Ça ce sont des faits je vous laisse méditer sur cette comparaison. » Cette phrase a choqué de nombreux internautes, notamment parce que Monfort doit une grande partie de sa carrière à sa proximité avec le monde sportif.

Réactions et polémique autour des déclarations de Nelson Monfort

La remarque de Nelson Monfort a immédiatement déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Des internautes et internautes ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme une attaque injuste et déconnectée de la réalité. Certains ont rappelé que Monfort a construit sa notoriété en commentant les grands événements sportifs, dont les compétitions de football, ce qui a contribué à son succès professionnel et financier. L’un des messages diffusés sur Twitter faisait écho à cette contradiction : « Le pire, c’est que cet ingrat doit sa carrière de commentateur au monde du sport, et aujourd’hui, il en est réduit à faire ce genre de remarques démago sur le foot. »

D’autres réactions plus virulentes ont souligné un certain ressentiment envers son positionnement, évoquant notamment une forme d’hypocrisie. Un commentaire dénonçait ainsi : « Dixit Nelson Monfort qui a gagné des millions aussi dans sa carrière pour interviewer des hommes et des femmes qui gagnaient des millions pour frapper des balles de tennis et courir le 100m. Et qui même à la retraite continue de cirer des pompes pour gratter encore des cachets. » Une autre critique affirmait : « L’imbécile !! Le foot ça l’a fait vivre pendant 50 ans ! Et il crache dessus. »

Cette controverse intervient dans un contexte où la société française est très sensible aux conditions de travail des pompiers, dont la mission est d’autant plus cruciale face au réchauffement climatique et à la multiplication des feux. Le débat soulève également la question de la perception des salaires dans le sport professionnel, souvent jugés exorbitants par une partie de l’opinion publique, comparée à d’autres métiers tout aussi essentiels mais moins valorisés financièrement.

Le passage de Nelson Monfort sur CNews a ainsi mis en lumière des tensions sociétales profondes, alimentées par la crise en cours. Jusqu’à présent, aucun joueur de l’équipe de France de football n’a réagi publiquement aux propos de l’ancien commentateur. Le sujet reste au cœur des discussions publiques, notamment sur les réseaux sociaux où les avis s’opposent vivement.