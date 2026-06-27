Mondial 2026 : la Croatie domine le Ghana 2-1 dans un match décisif du groupe L

La Croatie a pris le meilleur sur le Ghana (2-1) samedi au Lincoln Financial Field de Philadelphie lors de la troisième journée du groupe L de la Coupe du monde 2026. Les Croates ont rompu l’équilibre du score en fin de rencontre grâce à Nikola Vlašić (83e) après avoir ouvert le score par Petar Sučić sur penalty (31e). Derrick Luckassen avait temporairement égalisé pour le Ghana à la 73e minute.
Ce succès confirme la lutte serrée dans ce groupe où la Croatie enregistre sa deuxième victoire après celle contre le Panama (1-0) et une défaite face à l’Angleterre (4-2). Le Ghana, invaincu jusqu’ici avec une victoire sur le Panama (1-0) et un nul contre l’Angleterre (0-0), reste en lice pour la qualification mais doit désormais composer avec deux défaites sur trois matchs.
Dans une rencontre engagée, la Croatie a imposé son 4-2-3-1 en s’appuyant sur un milieu de terrain expérimenté avec Luka Modrić, Mateo Kovačić et le jeune Petar Sučić qui a délivré une prestation remarquée en inscrivant sur penalty le premier but. Le capitaine Modrić s’est distingué avec plusieurs passes décisives, notamment pour Vlašić qui a scellé le résultat. L’équipe de Zlatko Dalic a dominé la possession du ballon à 54% avec un jeu fluide et des enchaînements maîtrisés.
Le Ghana, sous la direction de Carlos Queiroz, est resté fidèle à son 4-1-4-1 avec Thomas Partey ancré au milieu. Malgré une volonté offensive mise en lumière par l’entrée en deuxième période d’Ernest Nuamah, auteur de la passe décisive pour Luckassen, l’équipe a peiné à trouver des espaces face à la défense organisée croate. Le gardien Benjamin Asare a multiplié les arrêts, notamment lors des tentatives de Budimir et Vlašić, évitant un score plus lourd.
Une Croatie portée par un milieu équilibré et des choix tactiques solides
Zlatko Dalic a aligné un 4-2-3-1 classique mettant en valeur la complémentarité entre le vétéran Luka Modrić et ses partenaires Mateo Kovačić et Petar Sučić. Ce trio a contrôlé le rythme du match, offrant des solutions offensives régulières. La défense composée de Josip Šutalo et Ivan Perišić a contenu les offensives ghanéennes malgré quelques coups durs, comme le carton jaune de Perišić à la 68e minute. En attaque, Ante Budimir, titularisé en pointe, a provoqué des occasions importantes. Les remplacements stratégiques en seconde période ont maintenu la solidité et la fraîcheur de l’équipe, notamment avec l’entrée de Nikola Vlašić, buteur décisif.
Le Ghana cherche encore son rythme face à une équipe croate expérimentée
Carlos Queiroz a misé sur un 4-1-4-1 avec Thomas Partey en sentinelle et Antoine Semenyo soutenant Jordan Ayew en pointe. Jonas Adjei Adjetey et Derrick Luckassen ont assuré la solidité défensive, avec Luckassen marquant le but égalisateur après l’entrée d’Ernest Nuamah. Cependant, la sélection ghanéenne a souffert dans la construction du jeu, limitée à 46% de possession et avec un taux de passes précises de 89%. La tentative de dynamisation en deuxième période avec l’entrée de Kamaldeen Sulemana et Jordan Ayew n’a pas suffi à inverser la tendance, malgré l’engagement et les opportunités créées.
Croatie
Termine
2-1
Lincoln Financial Field Ghana
27/06/2026 22:00
·
Groupe L
Fil du match
31' ⚽ But - P. Sucic (passe M. Kovacic) Croatie, 31e 46' ↑↓ Remplacement - J. Adjetey (remplace K. Peprah) Ghana, 46e 46' ↑↓ Remplacement - E. Owusu (remplace I. Fatawu) Ghana, 46e 66' ↑↓ Remplacement - A. Budimir (remplace I. Matanovic) Croatie, 66e 68' Carton jaune - I. Perisic Croatie, 68e 71' ↑↓ Remplacement - J. Ayew (remplace B. Thomas-Asante) Ghana, 71e 71' ↑↓ Remplacement - K. Sulemana (remplace E. Nuamah) Ghana, 71e 73' ⚽ But - D. Luckassen (passe E. Nuamah) Ghana, 73e 78' ↑↓ Remplacement - M. Kovacic (remplace M. Pasalic) Croatie, 78e 83' ⚽ But - N. Vlasic (passe L. Modric) Croatie, 83e 85' ↑↓ Remplacement - K. Sibo (remplace C. Yirenkyi) Ghana, 85e 88' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace M. Pasalic) Croatie, 88e 88' ↑↓ Remplacement - N. Vlasic (remplace J. Gvardiol) Croatie, 88e 90+4' Carton jaune - K. Peprah Ghana, 90+4e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Croatie 4 / Ghana 1 Tirs : Croatie 8 / Ghana 5 Possession : Croatie 54% / Ghana 46% Corners : Croatie 3 / Ghana 2 Fautes : Croatie 9 / Ghana 13 Cartons jaunes : Croatie 1 / Ghana 1 Passes : Croatie 517 / Ghana 444 Precision des passes : Croatie 92% / Ghana 89% xG : Croatie 0.46 / Ghana 0.71
Joueurs clés
Petar Sučić (Croatie) : note 8.7, 1 but(s) Nikola Vlašić (Croatie) : note 7.3, 1 but(s) Derrick Luckassen (Ghana) : note 7.2, 1 but(s) Luka Modrić (Croatie) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s) Ernest Nuamah (Ghana) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
12' ⚽ But - H. Kane 1-0 Angleterre 36' ⚽ But - M. Baturina 1-1 Croatie · Passe : P. Sucic 42' ⚽ But - H. Kane 2-1 Angleterre · Passe : D. Rice 45+5' ⚽ But - P. Musa 2-2 Croatie · Passe : I. Perisic 47' ⚽ But - J. Bellingham 3-2 Angleterre · Passe : E. Anderson 58' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic) Croatie, 58e 66' ↑↓ Remplacement - L. Vuskovic (remplace M. Pasalic) Croatie, 66e 66' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace I. Matanovic) Croatie, 66e 72' ↑↓ Remplacement - A. Gordon (remplace M. Rashford) Angleterre, 72e 72' ↑↓ Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka) Angleterre, 72e 72' ↑↓ Remplacement - D. Rice (remplace M. Rogers) Angleterre, 72e 78' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace N. Vlasic) Croatie, 78e 79' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace A. Kramaric) Croatie, 79e 80' ↑↓ Remplacement - J. Bellingham (remplace D. Spence) Angleterre, 80e 85' ⚽ But - M. Rashford 4-2 Angleterre · Passe : B. Saka 87' ↑↓ Remplacement - J. Stones (remplace M. Guehi) Angleterre, 87e
Compositions
Titulaires 11
1
Jordan Pickford
Gardien
24
Reece James
Défenseur
2
Ezri Konsa
Défenseur
5
John Stones
Défenseur
3
Nico O'Reilly
Défenseur
8
Elliot Anderson
Milieu
4
Declan Rice
Milieu
20
Noni Madueke
Milieu
10
Jude Bellingham
Milieu
18
Anthony Gordon
Milieu
9
Harry Kane
Attaquant
Remplaçants 14
13
Dean Henderson
23
James Trafford
15
Dan Burn
25
Djed Spence
26
Jarell Quansah
6
Marc Guéhi
21
Eberechi Eze
14
Jordan Henderson
16
Kobbie Mainoo
17
Morgan Rogers
7
Bukayo Saka
22
Ivan Toney
11
Marcus Rashford
19
Ollie Watkins
Titulaires 11
1
Dominik Livaković
Gardien
6
Josip Šutalo
Défenseur
22
Luka Vušković
Défenseur
4
Joško Gvardiol
Défenseur
2
Josip Stanišić
Milieu
10
Luka Modrić
Milieu
15
Mario Pašalić
Milieu
14
Ivan Perišić
Milieu
17
Petar Sučić
Attaquant
16
Martin Baturina
Attaquant
26
Petar Musa
Attaquant
Remplaçants 15
23
Dominik Kotarski
12
Ivor Pandur
5
Duje Ćaleta-Car
3
Marin Pongračić
25
Martin Erlić
8
Mateo Kovačić
18
Kristijan Jakić
21
Luka Sučić
24
Marco Pašalić
7
Nikola Moro
13
Nikola Vlašić
19
Toni Fruk
9
Andrej Kramarić
11
Ante Budimir
20
Igor Matanović
Les chiffres du match
Tirs cadres : Angleterre 10 / Croatie 2 Tirs : Angleterre 18 / Croatie 4 Possession : Angleterre 53% / Croatie 47% Corners : Angleterre 8 / Croatie 1 Fautes : Angleterre 8 / Croatie 7 Passes : Angleterre 324 / Croatie 290 Precision des passes : Angleterre 85% / Croatie 84% xG : Angleterre 2.40 / Croatie 0.41
Joueurs clés
Harry Kane (Angleterre) : note 8.3, 2 but(s) Martin Baturina (Croatie) : note 7.9, 1 but(s) Dominik Livaković (Croatie) : note 7.3, 7 arret(s) Jude Bellingham (Angleterre) : note 7.6, 1 but(s) Petar Musa (Croatie) : note 7.5, 1 but(s) Declan Rice (Angleterre) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Ivan Perišić (Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Petar Sučić (Croatie) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
13/06/2021 Angleterre 1-0 Croatie (Euro Championship) 18/11/2018 Angleterre 2-1 Croatie (UEFA Nations League) 12/10/2018 Croatie 0-0 Angleterre (UEFA Nations League) 11/07/2018 Croatie 2-1 Angleterre (World Cup)
17/06
Groupe L
Angleterre
Termine
4-2
AT&T Stadium Croatie
Voir la fiche du match Ghana - Panama
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
16' Carton jaune - C. Yirenkyi Ghana, 16e 46' ↑↓ Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare) Ghana, 46e 58' ↑↓ Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu) Ghana, 58e 58' ↑↓ Remplacement - K. Sulemana (remplace B. Thomas-Asante) Ghana, 58e 63' ↑↓ Remplacement - C. Waterman (remplace J. Fajardo) Panama, 63e 63' ↑↓ Remplacement - C. Martinez (remplace A. Londono) Panama, 63e 73' Carton jaune - C. Blackman Panama, 73e 74' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace I. Diaz) Panama, 74e 78' ↑↓ Remplacement - E. Owusu (remplace K. Sibo) Ghana, 78e 87' ↑↓ Remplacement - J. Ayew (remplace P. Adu) Ghana, 87e 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace A. Godoy) Panama, 90e 90+5' ⚽ But - C. Yirenkyi 1-0 Ghana · Passe : B. Thomas-Asante 90+10' Carton jaune - C. Harvey Panama, 90+10e
Compositions
Titulaires 11
1
Lawrence Ati Zigi
Gardien
26
Marvin Senaya
Défenseur
4
Jonas Adjei Adjetey
Défenseur
18
Jerome Opoku
Défenseur
14
Gideon Mensah
Défenseur
24
Ernest Nuamah
Milieu
3
Caleb Yirenkyi
Milieu
15
Elisha Owusu
Milieu
11
Antoine Semenyo
Milieu
22
Kamaldeen Sulemana
Attaquant
9
Jordan Ayew
Attaquant
Remplaçants 14
12
Joseph Anang
16
Benjamin Asare
2
Alidu Seidu
6
Abdul Mumin
17
Rahman Baba
21
Kojo Peprah Oppong
23
Derrick Luckassen
8
Kwasi Sibo
7
Abdul Fatawu Issahaku
13
Christopher Baah
19
Iñaki Williams
20
Augustine Boakye
10
Brandon Thomas-Asante
25
Prince Kwabena Adu
Titulaires 11
22
Orlando Mosquera
Gardien
13
Jiovany Ramos
Défenseur
3
José Córdoba
Défenseur
16
Andrés Andrade
Défenseur
23
Amir Murillo
Milieu
14
Carlos Harvey
Milieu
11
Yoel Bárcenas
Milieu
2
César Blackman
Milieu
6
Cristian Martínez
Attaquant
18
Cecilio Waterman
Attaquant
7
José Luis Rodríguez
Attaquant
Remplaçants 15
12
César Samudio
1
Luis Mejía
4
Fidel Escobar
5
Edgardo Fariña
15
Éric Davis
25
Roderick Miller
26
Jorge Gutiérrez
8
Adalberto Carrasquilla
10
Ismael Díaz
19
Alberto Quintero
20
Aníbal Godoy
21
César Yanis
24
Azarias Londoño
9
Tomás Rodríguez
17
José Fajardo
Les chiffres du match
Tirs cadres : Ghana 0 / Panama 1 Tirs : Ghana 1 / Panama 3 Possession : Ghana 36% / Panama 64% Fautes : Ghana 3 / Panama 6 Cartons jaunes : Ghana 1 / Panama 0 Passes : Ghana 172 / Panama 315 Precision des passes : Ghana 82% / Panama 88% xG : Ghana 0.03 / Panama 0.13
Joueurs clés
Lawrence Ati Zigi (Ghana) : note 7.2, 1 arret(s) Andrés Andrade (Panama) : note 7.5 Caleb Yirenkyi (Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Amir Murillo (Panama) : note 7 Jerome Opoku (Ghana) : note 6.9 Jordan Ayew (Ghana) : note 6.9 Cristian Martínez (Panama) : note 6.9 Yoel Bárcenas (Panama) : note 6.7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
18/06
Groupe L
Ghana
Termine
1-0
BMO Field Panama
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
41' Carton jaune - Declan Rice Angleterre, 41e 60' Carton jaune - Iñaki Williams Ghana, 60e 65' ↑↓ Remplacement - Anthony Gordon (remplace Bukayo Saka) Angleterre, 65e 66' ↑↓ Remplacement - Djed Spence (remplace Nico O'Reilly) Angleterre, 66e 66' ↑↓ Remplacement - Iñaki Williams (remplace Abdul Fatawu Issahaku) Ghana, 66e 67' ↑↓ Remplacement - Jordan Ayew (remplace Prince Kwabena Adu) Ghana, 67e 73' ↑↓ Remplacement - Jude Bellingham (remplace Morgan Rogers) Angleterre, 73e 74' ↑↓ Remplacement - Elliot Anderson (remplace Eberechi Eze) Angleterre, 74e 83' ↑↓ Remplacement - Noni Madueke (remplace Marcus Rashford) Angleterre, 83e 87' ↑↓ Remplacement - Marvin Senaya (remplace Kojo Peprah Oppong) Ghana, 87e 95' ↑↓ Remplacement - Prince Kwabena Adu (remplace Abdul Rahman Baba) Ghana, 95e
Compositions
Titulaires 11
1
Jordan Pickford
Gardien
24
Reece James
Défenseur
2
Ezri Konsa
Défenseur
6
Marc Guéhi
Défenseur
25
Djed Spence
Défenseur
8
Elliot Anderson
Milieu
4
Declan Rice
Milieu
20
Noni Madueke
Milieu
10
Jude Bellingham
Milieu
18
Anthony Gordon
Milieu
9
Harry Kane
Attaquant
Remplaçants 15
3
Nico O'Reilly
7
Bukayo Saka
23
James Trafford
13
Dean Henderson
5
John Stones
26
Jarell Quansah
15
Dan Burn
12
Trevoh Chalobah
14
Jordan Henderson
21
Eberechi Eze
16
Kobbie Mainoo
17
Morgan Rogers
22
Ivan Toney
19
Ollie Watkins
11
Marcus Rashford
Titulaires 11
16
Benjamin Asare
Gardien
26
Marvin Senaya
Défenseur
4
Jonas Adjei Adjetey
Défenseur
18
Jerome Opoku
Défenseur
14
Gideon Mensah
Défenseur
5
Thomas Partey
Milieu
19
Iñaki Williams
Milieu
3
Caleb Yirenkyi
Milieu
8
Kwasi Sibo
Milieu
11
Antoine Semenyo
Milieu
9
Jordan Ayew
Attaquant
Remplaçants 15
7
Abdul Fatawu Issahaku
25
Prince Kwabena Adu
1
Lawrence Ati Zigi
12
Joseph Anang
21
Kojo Peprah Oppong
23
Derrick Luckassen
2
Alidu Seidu
6
Abdul Mumin
17
Rahman Baba
13
Christopher Baah
15
Elisha Owusu
10
Brandon Thomas-Asante
20
Augustine Boakye
22
Kamaldeen Sulemana
24
Ernest Nuamah
Les chiffres du match
Tirs cadres : Angleterre 3 / Ghana 1 Tirs : Angleterre 17 / Ghana 2 Possession : Angleterre 78% / Ghana 22% Corners : Angleterre 5 / Ghana 2 Fautes : Angleterre 12 / Ghana 23 Cartons jaunes : Angleterre 1 / Ghana 1 Passes : Angleterre 577 / Ghana 163 Precision des passes : Angleterre 93% / Ghana 76% xG : Angleterre 1.00 / Ghana 0.29
Joueurs clés
Benjamin Asare (Ghana) : note 6.9, 3 arret(s) Marc Guéhi (Angleterre) : note 8.3 Declan Rice (Angleterre) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Jerome Opoku (Ghana) : note 7.5 Thomas Partey (Ghana) : note 7.5 Ezri Konsa (Angleterre) : note 7.3 Djed Spence (Angleterre) : note 7.3 Gideon Mensah (Ghana) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
23/06
Groupe L
Angleterre
Termine
0-0
Gillette Stadium Ghana
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
46' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace A. Budimir) Croatie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - J. Gvardiol (remplace A. Kramaric) Croatie, 46e 54' ⚽ But - A. Budimir (passe J. Stanisic) Croatie, 54e 61' Carton jaune - Y. Barcenas Panama, 61e 72' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace L. Sucic) Croatie, 72e 72' ↑↓ Remplacement - M. Kovacic (remplace P. Sucic) Croatie, 72e 77' ↑↓ Remplacement - J. Ramos (remplace C. Waterman) Panama, 77e 81' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Pasalic) Croatie, 81e 83' ↑↓ Remplacement - J. Fajardo (remplace A. Londono) Panama, 83e 90' ↑↓ Remplacement - Y. Barcenas (remplace T. Rodriguez) Panama, 90e 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace E. Davis) Panama, 90e 90+2' Carton jaune - P. Sucic Croatie, 90+2e
Compositions
Titulaires 11
22
Orlando Mosquera
Gardien
23
Amir Murillo
Défenseur
13
Jiovany Ramos
Défenseur
3
José Córdoba
Défenseur
16
Andrés Andrade
Défenseur
2
César Blackman
Défenseur
6
Cristian Martínez
Milieu
14
Carlos Harvey
Milieu
11
Yoel Bárcenas
Milieu
7
José Luis Rodríguez
Milieu
17
José Fajardo
Attaquant
Remplaçants 15
1
Luis Mejía
12
César Samudio
4
Fidel Escobar
5
Edgardo Fariña
15
Éric Davis
25
Roderick Miller
26
Jorge Gutiérrez
8
Adalberto Carrasquilla
10
Ismael Díaz
19
Alberto Quintero
20
Aníbal Godoy
21
César Yanis
24
Azarias Londoño
9
Tomás Rodríguez
18
Cecilio Waterman
Titulaires 11
1
Dominik Livaković
Gardien
2
Josip Stanišić
Défenseur
6
Josip Šutalo
Défenseur
3
Marin Pongračić
Défenseur
4
Joško Gvardiol
Défenseur
10
Luka Modrić
Milieu
8
Mateo Kovačić
Milieu
24
Marco Pašalić
Milieu
16
Martin Baturina
Milieu
14
Ivan Perišić
Milieu
26
Petar Musa
Attaquant
Remplaçants 15
12
Ivor Pandur
23
Dominik Kotarski
5
Duje Ćaleta-Car
22
Luka Vušković
25
Martin Erlić
18
Kristijan Jakić
7
Nikola Moro
13
Nikola Vlašić
15
Mario Pašalić
17
Petar Sučić
19
Toni Fruk
21
Luka Sučić
9
Andrej Kramarić
11
Ante Budimir
20
Igor Matanović
Les chiffres du match
Tirs cadres : Panama 0 / Croatie 1 Tirs : Panama 1 / Croatie 2 Possession : Panama 36% / Croatie 64% Corners : Panama 0 / Croatie 1 Fautes : Panama 9 / Croatie 5 Passes : Panama 172 / Croatie 310 Precision des passes : Panama 79% / Croatie 88% xG : Panama 0.06 / Croatie 0.05
Joueurs clés
Josip Šutalo (Croatie) : note 7.2 Orlando Mosquera (Panama) : note 6.6, 1 arret(s) Yoel Bárcenas (Panama) : note 7 Amir Murillo (Panama) : note 6.9 Jiovany Ramos (Panama) : note 6.9 Andrés Andrade (Panama) : note 6.9 César Blackman (Panama) : note 6.9 José Fajardo (Panama) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
24/06
Groupe L
Panama
Termine
0-1
BMO Field Croatie
Voir la fiche du match Panama - Angleterre
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
46' ↑↓ Remplacement - T. Rodriguez (remplace J. Fajardo) Panama, 46e 53' Carton jaune - J. Fajardo Panama, 53e 60' Carton jaune - J. Quansah Angleterre, 60e 62' ⚽ But - J. Bellingham (passe B. Saka) Angleterre, 62e 63' ↑↓ Remplacement - J. Quansah (remplace D. Spence) Angleterre, 63e 63' ↑↓ Remplacement - B. Saka (remplace N. Madueke) Angleterre, 63e 67' ⚽ But - H. Kane (passe J. Bellingham) Angleterre, 67e 71' ↑↓ Remplacement - Y. Barcenas (remplace I. Diaz) Panama, 71e 71' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace A. Londono) Panama, 71e 71' ↑↓ Remplacement - J. Bellingham (remplace E. Eze) Angleterre, 71e 84' Carton jaune - A. Andrade Panama, 84e 84' ↑↓ Remplacement - E. Anderson (remplace J. Henderson) Angleterre, 84e 84' ↑↓ Remplacement - H. Kane (remplace O. Watkins) Angleterre, 84e 88' ↑↓ Remplacement - C. Harvey (remplace A. Quintero) Panama, 88e 88' ↑↓ Remplacement - J. Gutierrez (remplace E. Davis) Panama, 88e
Compositions
Titulaires 11
22
Orlando Mosquera
Gardien
23
Amir Murillo
Défenseur
4
Fidel Escobar
Défenseur
3
José Córdoba
Défenseur
16
Andrés Andrade
Défenseur
26
Jorge Gutiérrez
Défenseur
6
Cristian Martínez
Milieu
11
Yoel Bárcenas
Milieu
14
Carlos Harvey
Milieu
7
José Luis Rodríguez
Milieu
9
Tomás Rodríguez
Attaquant
Remplaçants 15
12
César Samudio
1
Luis Mejía
15
Éric Davis
13
Jiovany Ramos
25
Roderick Miller
2
César Blackman
5
Edgardo Fariña
20
Aníbal Godoy
21
César Yanis
8
Adalberto Carrasquilla
19
Alberto Quintero
10
Ismael Díaz
24
Azarias Londoño
17
José Fajardo
18
Cecilio Waterman
Titulaires 11
1
Jordan Pickford
Gardien
26
Jarell Quansah
Défenseur
2
Ezri Konsa
Défenseur
6
Marc Guéhi
Défenseur
3
Nico O'Reilly
Défenseur
8
Elliot Anderson
Milieu
10
Jude Bellingham
Milieu
7
Bukayo Saka
Milieu
17
Morgan Rogers
Milieu
11
Marcus Rashford
Milieu
9
Harry Kane
Attaquant
Remplaçants 14
13
Dean Henderson
23
James Trafford
5
John Stones
15
Dan Burn
25
Djed Spence
12
Trevoh Chalobah
16
Kobbie Mainoo
21
Eberechi Eze
14
Jordan Henderson
4
Declan Rice
20
Noni Madueke
19
Ollie Watkins
22
Ivan Toney
18
Anthony Gordon
Les chiffres du match
Tirs cadres : Panama 2 / Angleterre 5 Tirs : Panama 5 / Angleterre 14 Possession : Panama 29% / Angleterre 71% Corners : Panama 1 / Angleterre 6 Fautes : Panama 12 / Angleterre 8 Cartons jaunes : Panama 1 / Angleterre 1 Cartons rouges : Panama 0 / Angleterre 0
Joueurs clés
J. Bellingham (Angleterre) : note 9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) H. Kane (Angleterre) : note 7.76, 1 but(s) B. Saka (Angleterre) : note 7.07, 1 passe(s) decisive(s) J. Pickford (Angleterre) : note 7.13, 2 arret(s) N. O'Reilly (Angleterre) : note 7.64 E. Konsa (Angleterre) : note 7.34 M. Guéhi (Angleterre) : note 7.32 J. Quansah (Angleterre) : note 7, 1 carton(s) jaune(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
24/06/2018 Angleterre 6-1 Panama (World Cup)
27/06
Groupe L
Panama
Termine
0-2
MetLife Stadium Angleterre
Voir la fiche du match Croatie - Ghana
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
31' ⚽ But - P. Sucic (passe M. Kovacic) Croatie, 31e 46' ↑↓ Remplacement - J. Adjetey (remplace K. Peprah) Ghana, 46e 46' ↑↓ Remplacement - E. Owusu (remplace I. Fatawu) Ghana, 46e 66' ↑↓ Remplacement - A. Budimir (remplace I. Matanovic) Croatie, 66e 68' Carton jaune - I. Perisic Croatie, 68e 71' ↑↓ Remplacement - J. Ayew (remplace B. Thomas-Asante) Ghana, 71e 71' ↑↓ Remplacement - K. Sulemana (remplace E. Nuamah) Ghana, 71e 73' ⚽ But - D. Luckassen (passe E. Nuamah) Ghana, 73e 78' ↑↓ Remplacement - M. Kovacic (remplace M. Pasalic) Croatie, 78e 83' ⚽ But - N. Vlasic (passe L. Modric) Croatie, 83e 85' ↑↓ Remplacement - K. Sibo (remplace C. Yirenkyi) Ghana, 85e 88' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace M. Pasalic) Croatie, 88e 88' ↑↓ Remplacement - N. Vlasic (remplace J. Gvardiol) Croatie, 88e 90+4' Carton jaune - K. Peprah Ghana, 90+4e
Compositions
Titulaires 11
1
Dominik Livaković
Gardien
2
Josip Stanišić
Défenseur
6
Josip Šutalo
Défenseur
3
Marin Pongračić
Défenseur
14
Ivan Perišić
Défenseur
10
Luka Modrić
Milieu
8
Mateo Kovačić
Milieu
17
Petar Sučić
Milieu
13
Nikola Vlašić
Milieu
16
Martin Baturina
Milieu
11
Ante Budimir
Attaquant
Remplaçants 15
23
Dominik Kotarski
12
Ivor Pandur
5
Duje Ćaleta-Car
4
Joško Gvardiol
22
Luka Vušković
25
Martin Erlić
18
Kristijan Jakić
21
Luka Sučić
24
Marco Pašalić
15
Mario Pašalić
7
Nikola Moro
19
Toni Fruk
9
Andrej Kramarić
20
Igor Matanović
26
Petar Musa
Titulaires 11
16
Benjamin Asare
Gardien
26
Marvin Senaya
Défenseur
4
Jonas Adjei Adjetey
Défenseur
23
Derrick Luckassen
Défenseur
14
Gideon Mensah
Défenseur
5
Thomas Partey
Milieu
11
Antoine Semenyo
Milieu
15
Elisha Owusu
Milieu
8
Kwasi Sibo
Milieu
22
Kamaldeen Sulemana
Milieu
9
Jordan Ayew
Attaquant
Remplaçants 15
1
Lawrence Ati Zigi
12
Joseph Anang
2
Alidu Seidu
6
Abdul Mumin
17
Rahman Baba
18
Jerome Opoku
21
Kojo Peprah Oppong
3
Caleb Yirenkyi
7
Abdul Fatawu Issahaku
13
Christopher Baah
19
Iñaki Williams
20
Augustine Boakye
10
Brandon Thomas-Asante
24
Ernest Nuamah
25
Prince Kwabena Adu
Les chiffres du match
Tirs cadres : Croatie 4 / Ghana 1 Tirs : Croatie 8 / Ghana 5 Possession : Croatie 54% / Ghana 46% Corners : Croatie 3 / Ghana 2 Fautes : Croatie 9 / Ghana 13 Cartons jaunes : Croatie 1 / Ghana 1 Passes : Croatie 517 / Ghana 444 Precision des passes : Croatie 92% / Ghana 89% xG : Croatie 0.46 / Ghana 0.71
Joueurs clés
Petar Sučić (Croatie) : note 8.7, 1 but(s) Nikola Vlašić (Croatie) : note 7.3, 1 but(s) Derrick Luckassen (Ghana) : note 7.2, 1 but(s) Luka Modrić (Croatie) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s) Ernest Nuamah (Ghana) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Mateo Kovačić (Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Josip Šutalo (Croatie) : note 7.2 Ivan Perišić (Croatie) : note 6.7, 1 carton(s) jaune(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
27/06/2026 Croatie 2-1 Ghana (World Cup)
27/06
Groupe L
Croatie
Termine
2-1
Lincoln Financial Field Ghana
Groupe L
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Angleterre 3 2 1 0 6 2 4 7 Croatie 3 2 0 1 5 5 0 6 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0
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