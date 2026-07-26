Constance Omar (Secret Story) : nouveau look capillaire dévoilé sur Instagram

Depuis sa participation à Secret Story en 2025, Constance Omar a annoncé un nouveau tournant esthétique qui a été largement remarqué sur les réseaux sociaux : la candidate-animatrice affiche désormais une longue chevelure miel, présentée comme une transformation réalisée sans coloration ni extensions permanentes, et attribut qu’elle attribue à une perruque de la marque Hair Vivi.

La publication Instagram en question a été relayée auprès des près de 50 000 abonnés de la jeune influenceuse, qui y expose un look très différent de ses précédentes apparences mi-longues et blondes. La photo et la légende ont rapidement suscité de nombreux commentaires louant le réalisme de la coiffure et le rendu lumineux des reflets miel.

Constance Omar a précisé dans ses publications que le changement était obtenu par le port d’une perruque prête à poser, solution choisie pour modifier son apparence sans recourir à des procédés chimiques sur ses cheveux naturels.

Le choix des perruques « ready-to-wear » et l’essor des marques spécialisées

Selon les informations partagées par l’influenceuse, la perruque provient de la boutique en ligne Hair Vivi, positionnée sur le segment des modèles « prêts à poser ». Ces perruques sont conçues pour être installées sans colle, ce qui facilite la pose et limite les manipulations techniques requises pour obtenir un rendu naturel.

Hair Vivi propose une gamme étendue de coupes, longueurs et colorations, présentée comme adaptée à différents styles. L’enseigne met en avant la qualité des finitions et un rendu discret, des caractéristiques qui expliqueraient, selon ses communications commerciales, l’adoption par un nombre croissant de clientes. Le groupe cite également la confiance de personnalités publiques telles que SZA et Kehlani pour des apparitions événementielles.

Au-delà de Hair Vivi, le marché des perruques a évolué : l’accessoire est passé d’un usage ponctuel ou professionnel à un rôle de pièce de mode permettant des transformations rapides. Les modèles dits « nouvelle génération », fabriqués à partir de cheveux naturels ou de fibres haut de gamme, visent à reproduire la texture, la densité et les mouvements du cheveu naturel.

Cette évolution technique et commerciale alimente la popularité des perruques auprès des influenceuses, qui les emploient pour varier leurs looks sans décoloration ni coloration répétée, démarches susceptibles d’abîmer la fibre capillaire.

Parmi les marques émergentes citées sur les réseaux, Alone Hair figure parmi celles qui ont gagné en visibilité. Fondée par une créatrice nommée Anne, la maison met en avant des perruques en Raw Hair qualifié de « gros grain indien », matériau vanté pour son aspect naturel, sa douceur et sa durabilité. Deux ans après son lancement, Alone Hair bénéficie d’une forte présence sur TikTok, où de nombreuses créatrices publient des transformations avant/après, soulignant la qualité des cheveux, leur densité et la facilité de coiffage.