Mondial 2026 : l’Argentine élimine le Cap-Vert 3-2 après prolongation en 16es de finale

L’Argentine a arraché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 en battant le Cap-Vert 3-2 après prolongation, ce 3 juillet au Hard Rock Stadium de Miami. Menée à la pause grâce à un but de Lionel Messi, l’équipe sud-américaine a dû composer avec une résistance farouche et un match indécis avant de s’imposer grâce à trois buts inscrits en prolongation.

Cette rencontre des 16es de finale a offert une opposition marquée par le style offensif argentin en 4-4-2 et une défense regroupée du Cap-Vert évoluant en 4-1-4-1. Lionel Scaloni, sélectionneur argentin, a aligné un onze de départ comprenant Emiliano Martínez dans les buts, les défenseurs Molina, Romero, Lisandro Martínez et Medina, un milieu à quatre avec De Paul, Mac Allister, Fernández et Almada, ainsi que l’attaque menée par Messi et Lautaro Martínez. Du côté cap-verdien, entraîné par Pedro Leitao Brito, la formation a reposé sur le gardien Vozinha, une défense solide et un milieu renforcé d’un seul pivot défensif, Kevin Lenini, pour contenir les offensives adverses.

Le premier but est signé Lionel Messi à la 29e minute sur une passe décisive de Lisandro Martínez, récompensant la domination territoriale argentine qui a culminé à 64 % de possession de balle et une large supériorité en tirs, 22 dont 10 cadrés. Le Cap-Vert a cependant aussi montré ses capacités offensives, avec un but de Deroy Duarte annulé pour hors-jeu à la 59e minute, puis l’égalisation de Lopes Cabral à la 103e minute lors des prolongations, porteuse d’espoir pour la sélection africaine.

La tournure du match s’est accélérée en prolongation avec une intensité accrue. Lautaro Martínez a redonné l’avantage à l’Argentine à la 92e minute, assisté par Alexis Mac Allister. S’en est suivi le but égalisateur du Cap-Vert signé Lopes Cabral à la 103e minute. Finalement, Deroy Borges a offert la victoire aux Argentins à la 111e minute.

Cette victoire permet à l’Argentine de rejoindre l’Égypte en quarts de finale, un adversaire qui attend maintenant l’équipe de Lionel Scaloni après sa qualification antérieure dans ce tournoi. Le Cap-Vert quitte la compétition avec les honneurs après une prestation combative face à un prétendant au titre.

Le jeu offensif de l’Argentine domine malgré une fin sous pression

En 4-4-2, l’Argentine a exercé une forte pression offensive, illustrée par les 22 tirs dont 15 à l’intérieur de la surface, contre 13 tentatives pour le Cap-Vert. Lionel Messi a été au cœur du jeu, se procurant 7 tirs avec 6 cadrés et ouvrant le score. Lisandro Martínez a également apporté offensivement avec un but et une passe décisive, soulignant la polyvalence du défenseur.

Sur le banc, Scaloni a fait entrer Julián Álvarez et Nicolás González qui ont soutenu la pression dans les derniers temps. La défense a tenu malgré la combativité adverse, grâce notamment à Emiliano Martínez, auteur de trois arrêts clés.

Le Cap-Vert s’offre une vaillante résistance avec des contributions offensives multiples

Le Cap-Vert, aligné en 4-1-4-1, a tenté de limiter les décalages et de profiter de ses contres. Le gardien Vozinha a multiplié les arrêts, au nombre de huit, pour contenir les fréquentes attaques argentines. Sur le plan offensif, Lopes Cabral et Deroy Duarte ont su trouver le chemin des filets, proposant des actions franches malgré la domination adverse.

Pedro Leitao Brito a utilisé ses remplacements pour tenter d’apporter du dynamisme offensif, notamment avec l’entrée de Jamiro Monteiro et Willy Semedo. La discipline défensive a toutefois vacillé face à l’expérience et à la qualité technique des Argentins en prolongation.

Argentine Termine apres prolongation 3-2 a.p. Miami Stadium Cap-Vert Cap-Vert Fil du match 29' ⚽ But - L. Messi (passe L. Martinez) 59' ⚽ But - D. Duarte (passe R. Mendes) 63' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) 64' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) 67' ↑↓ Remplacement - L. Duarte (remplace J. Monteiro) 67' ↑↓ Remplacement - N. Da Costa (remplace D. Livramento) 68' Carton jaune - K. Lenini 80' ↑↓ Remplacement - R. Mendes (remplace W. Semedo) 80' ↑↓ Remplacement - J. Cabral (remplace H. Varela) 84' ↑↓ Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes) 86' ↑↓ Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico) 92' ⚽ But - L. Martinez (passe A. Mac Allister) 100' ↑↓ Remplacement - D. Duarte (remplace Y. Semedo) 100' ↑↓ Remplacement - K. Lenini (remplace Benchimol) 103' ⚽ But - S. Lopes Cabral (passe Y. Semedo) 104' ↑↓ Remplacement - N. Molina (remplace G. Montiel) 111' ⚽ But - D. Borges 115' Carton jaune - G. Montiel Les chiffres du match Tirs cadres : Argentine 10 / Cap-Vert 5

: Argentine 10 / Cap-Vert 5 Tirs : Argentine 22 / Cap-Vert 13

: Argentine 22 / Cap-Vert 13 Possession : Argentine 64% / Cap-Vert 36%

: Argentine 64% / Cap-Vert 36% Corners : Argentine 8 / Cap-Vert 7

: Argentine 8 / Cap-Vert 7 Fautes : Argentine 13 / Cap-Vert 12

: Argentine 13 / Cap-Vert 12 Cartons jaunes : Argentine 1 / Cap-Vert 1

: Argentine 1 / Cap-Vert 1 Passes : Argentine 843 / Cap-Vert 466

: Argentine 843 / Cap-Vert 466 Precision des passes : Argentine 92% / Cap-Vert 86%

: Argentine 92% / Cap-Vert 86% xG : Argentine 2.15 / Cap-Vert 0.36 Joueurs clés Lisandro Martínez (Argentine) : note 9.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Argentine) : note 9.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Lionel Messi (Argentine) : note 9.5, 1 but(s)

(Argentine) : note 9.5, 1 but(s) Vozinha (Cap-Vert) : note 8.2, 8 arret(s)

(Cap-Vert) : note 8.2, 8 arret(s) Sidny Lopes Cabral (Cap-Vert) : note 7.5, 1 but(s)

(Cap-Vert) : note 7.5, 1 but(s) Deroy Duarte (Cap-Vert) : note 7.2, 1 but(s)