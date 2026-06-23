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Mondial 2026 : la Norvège domine le Sénégal 3-2 dans un match à suspense au MetLife Stadium

La Norvège a remporté un succès important face au Sénégal (3-2) lundi 22 juin 2026 au MetLife Stadium, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Grâce à un doublé d’Erling Haaland et un but de Marcus Pedersen, les Scandinaves ont confirmé leur bonne entame de tournoi et restent en course pour la qualification. Le Sénégal, malgré les buts d’Ismaïla Sarr, a dû céder dans les dernières minutes face à la solidité offensive norvégienne.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match France VS Sénégal, le 16/06/2026 20:00, stade MetLife Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Cette rencontre du groupe I opposait deux équipes déjà engagées depuis un match dans la poule. La Norvège, après une large victoire contre l’Irak (4-1), a poursuivi sur sa lancée tandis que le Sénégal tentait de relancer sa campagne après sa défaite initiale contre la France (1-3). Ce choc à enjeu fort a tenu ses promesses en produisant un spectacle animé jusqu’au bout.

La rencontre a débuté sur un rythme soutenu malgré un premier changement dès la 13e minute, avec Julian Ryerson entrant en jeu côté norvégien. Cette première période s’est conclue par l’ouverture du score grâce à Marcus Pedersen (43e), venu apporter de l’énergie en sortie de banc. Norvège menait 1-0 à la pause.

La deuxième période a été marquée par l’égalisation rapide d’Erling Haaland, auteur d’un penalty transformé peu après le retour des vestiaires (48e), suivi du but d’Ismaïla Sarr (53e) pour le Sénégal. Mais la Norvège a repris l’avantage sur une reprise d’Haaland (58e), servi par Patrick Berg, avant de résister aux assauts sénégalais.

Le travail tactique du sélectionneur Stale Solbakken, en 4-3-3, a permis une bonne organisation défensive et offensive. Côté sénégalais, Bouna Thiaw Pape alignait un 4-2-3-1 avec Sadio Mané en meneur de jeu, mais l’efficacité n’a pas été au rendez-vous derrière.

La Norvège s’appuie sur Haaland et Ødegaard pour dominer

Stale Solbakken a reconduit un 4-3-3 mêlant jeunes talents et cadres. Erling Haaland a une nouvelle fois été déterminant, marquant deux fois et pesant sur la défense adverse. Le capitaine Martin Ødegaard a orchestré le jeu au milieu, distillant une passe décisive pour Haaland. Les latéraux Julian Ryerson et David Møller Wolfe ont participé à l’équilibre défensif. Marcus Pedersen, entré à la 13e minute, a marqué un but crucial avant la pause. Antonio Nusa et Alexander Sørloth complétaient le dispositif offensif, offrant des solutions dynamiques sur les ailes.

Le Sénégal répond avec Sarr et Mané mais manque de réalisme

Le Sénégal a opté pour un 4-2-3-1 avec Edouard Mendy dans les buts et une défense emmenée par Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté. Au milieu, Idrissa Gana Gueye a joué un rôle clé, box-to-box, tandis que Pape Gueye apportait du soutien. Sadio Mané a été le relais offensif essentiel, délivrant une passe décisive pour Ismaïla Sarr, buteur à deux reprises. Nicolas Jackson était le point d’appui en attaque. Malgré une possession de balle supérieure (54 %), les Lions de la Teranga ont buté sur la solidité norvégienne et un manque d’efficacité dans la finition.

Norvège
Termine MetLife Stadium
Sénégal
23/06/2026 01:00 Groupe I
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 13'Remplacement - J. Ryerson (remplace M. Pedersen)Norvège, 13e
  2. 43'But - M. PedersenNorvège, 43e
  3. 46'Remplacement - F. Aursnes (remplace P. Berg)Norvège, 46e
  4. 48'But - E. Haaland (passe M. Odegaard)Norvège, 48e
  5. 53'But - I. Sarr (passe S. Mane)Sénégal, 53e
  6. 54'Remplacement - M. Diouf (remplace I. Jakobs)Sénégal, 54e
  7. 54'Remplacement - P. Gueye (remplace I. Mbaye)Sénégal, 54e
  8. 58'But - E. Haaland (passe P. Berg)Norvège, 58e
  9. 63'Remplacement - E. Mendy (remplace M. Diaw)Sénégal, 63e
  10. 63'Remplacement - L. Camara (remplace P. Ciss)Sénégal, 63e
  11. 71'Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)Norvège, 71e
  12. 72'Remplacement - K. Koulibaly (remplace P. M. Sarr)Sénégal, 72e
  13. 84'Remplacement - T. Heggem (remplace L. Ostigard)Norvège, 84e
  14. 84'Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 84e
  15. 90+3'But - I. Sarr (passe N. Jackson)Sénégal, 90+3e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Norvège 6 / Sénégal 3
  • Tirs : Norvège 11 / Sénégal 9
  • Possession : Norvège 46% / Sénégal 54%
  • Corners : Norvège 4 / Sénégal 1
  • Fautes : Norvège 7 / Sénégal 1
  • Passes : Norvège 264 / Sénégal 307
  • Precision des passes : Norvège 84% / Sénégal 89%
  • xG : Norvège 1.76 / Sénégal 0.71
Joueurs clés
  • Erling Haaland (Norvège) : note 8.9, 2 but(s)
  • Ismaïla Sarr (Sénégal) : note 7.5, 1 but(s)
  • Marcus Pedersen (Norvège) : note 7.3, 1 but(s)
  • Martin Ødegaard (Norvège) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
  • Patrick Berg (Norvège) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
Calendrier Groupe I
Voir le Calendrier Complet
Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
Termine Gillette Stadium
Norvège
Resume final
Groupe I
France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
Resume final
Groupe I
Norvège
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Norvège22007346
France22004136
Sénégal200236-30
Irak200215-40
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