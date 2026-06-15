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Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire bat l’Équateur grâce à Amad Diallo dans le final

La Côte d’Ivoire a arraché une victoire précieuse face à l’Équateur (1-0), lundi 15 juin 2026, au Lincoln Financial Field. Longtemps bloquée dans un match fermé, la sélection ivoirienne a trouvé l’ouverture à la 90e minute grâce à Amad Diallo, servi par Wilfried Singo.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Côte d'Ivoire VS Équateur, le 15/06/2026 00:00, stade Lincoln Financial Field
Illustration editoriale generee par IA.
2 min de lecture
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SOMMAIRE

Un match fermé jusqu’au bout

La première période s’est achevée sur un score nul et vierge. L’Équateur a davantage tenu le ballon, avec 55% de possession, mais sans cadrer la moindre tentative. En face, la Côte d’Ivoire a eu peu d’espaces, tout en restant suffisamment compacte pour garder le contrôle des moments importants.

Les Éléphants ont aussi dû gérer une première période tendue sur le plan disciplinaire. Seko Fofana, Franck Kessié et Guéla Doué ont été avertis avant la pause, ce qui a obligé l’équipe d’Emerse Faé à jouer avec plus de maîtrise dans les duels.

Amad Diallo libère les Éléphants

Alors que le match semblait se diriger vers un nul, Amad Diallo a fait basculer la rencontre à la 90e minute. L’attaquant ivoirien a conclu une action initiée par Wilfried Singo pour offrir le seul but du match à la Côte d’Ivoire.

Ce but tardif récompense une équipe ivoirienne plus tranchante dans la surface. Les deux sélections ont terminé avec six tirs chacune, mais la Côte d’Ivoire a cadré la seule tentative du match. L’Équateur, malgré sa possession et une meilleure précision de passe, n’a pas réussi à transformer sa maîtrise en occasions réellement dangereuses.

Les chiffres du match

  • Score final : Côte d’Ivoire 1-0 Équateur
  • Buteur : Amad Diallo, 90e, passe de Wilfried Singo
  • Tirs : Côte d’Ivoire 6, Équateur 6
  • Tirs cadrés : Côte d’Ivoire 1, Équateur 0
  • Possession : Côte d’Ivoire 45%, Équateur 55%
  • xG : Côte d’Ivoire 0.73, Équateur 0.54
  • Passes réussies : Côte d’Ivoire 193 sur 233, Équateur 248 sur 285

Une victoire importante dans le Groupe E

Avec ce succès, la Côte d’Ivoire lance idéalement sa campagne dans le Groupe E du Mondial 2026. Le résultat est d’autant plus important qu’il a été obtenu dans un match serré, où chaque détail pouvait peser lourd. Pour l’Équateur, cette défaite laisse des regrets, surtout après une rencontre contrôlée par séquences mais trop peu dangereuse dans les derniers mètres.

Côte d'Ivoire
Termine Lincoln Financial Field
Équateur
15/06/2026 00:00 Groupe E
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 28'Carton jaune - S. FofanaCôte d'Ivoire, 28e
  2. 38'Carton jaune - F. KessieCôte d'Ivoire, 38e
  3. 40'Carton jaune - G. DoueCôte d'Ivoire, 40e
  4. 56'Remplacement - A. Minda (remplace N. Angulo)Équateur, 56e
  5. 56'Remplacement - E. Wahi (remplace A. Bonny)Côte d'Ivoire, 56e
  6. 56'Remplacement - B. Toure (remplace A. Diallo)Côte d'Ivoire, 56e
  7. 62'Remplacement - J. Yeboah (remplace A. Preciado)Équateur, 62e
  8. 62'Remplacement - A. Franco (remplace J. Porozo)Équateur, 62e
  9. 73'Carton jaune - J. PorozoÉquateur, 73e
  10. 77'Remplacement - N. Pepe (remplace C. Inao Oulai)Côte d'Ivoire, 77e
  11. 77'Remplacement - S. Fofana (remplace I. Sangare)Côte d'Ivoire, 77e
  12. 77'Remplacement - E. Valencia (remplace K. Rodriguez)Équateur, 77e
  13. 89'Remplacement - G. Doue (remplace O. Kossounou)Côte d'Ivoire, 89e
  14. 90'But - A. Diallo1-0Côte d'Ivoire · Passe : W. Singo
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Côte d'Ivoire 1 / Équateur 0
  • Tirs : Côte d'Ivoire 6 / Équateur 6
  • Possession : Côte d'Ivoire 45% / Équateur 55%
  • Corners : Côte d'Ivoire 2 / Équateur 0
  • Fautes : Côte d'Ivoire 8 / Équateur 3
  • Cartons jaunes : Côte d'Ivoire 3 / Équateur 0
  • Passes : Côte d'Ivoire 233 / Équateur 285
  • Precision des passes : Côte d'Ivoire 83% / Équateur 87%
  • xG : Côte d'Ivoire 0.73 / Équateur 0.54
Joueurs clés
  • Hernán Galíndez (Équateur) : note 7.2, 1 arret(s)
  • Yan Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.2
  • Pedro Vite (Équateur) : note 7.2
  • Guéla Doué (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
  • Franck Kessié (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
Calendrier Groupe E
Voir le Calendrier Complet
Groupe E
Allemagne
Termine NRG Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Côte d'Ivoire
Termine Lincoln Financial Field
Équateur
Resume final
Groupe E
Allemagne
A venir BMO Field
Côte d'Ivoire
Groupe E
Équateur
A venir Arrowhead Stadium
Curaçao
Groupe E
Curaçao
A venir Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
Groupe E
Équateur
A venir MetLife Stadium
Allemagne
Groupe E
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Allemagne11007163
Côte d'Ivoire11001013
Équateur100101-10
Curaçao100117-60
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FIL D'ACTU
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