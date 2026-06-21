Mondial 2026 : Mondial 2026 Équateur et Curaçao se neutralisent dans un match disputé au Arrowhead Stadium

Le match du groupe E de la Coupe du Monde 2026 entre l’Équateur et Curaçao s’est soldé par un score nul et vierge (0-0) ce dimanche au Arrowhead Stadium de Kansas City. Malgré une nette domination territoriale de l’Équateur, les deux équipes n’ont pas trouvé la faille, laissant le classement du groupe E intact dans un contexte où la qualification demeure ouverte.
Les deux équipes arrivaient en quête de leur premier succès après des défaites initiales – l’Équateur avait perdu 0-1 face à la Côte d’Ivoire tandis que Curaçao s’était incliné lourdement 1-7 contre l’Allemagne. Ce résultat nul leur permet de grappiller un point chacune dans la course à la qualification, toujours dominée par l’Allemagne et la Côte d’Ivoire.
Sur le plan statistique, l’Équateur a largement imposé son jeu avec 74 % de possession de balle, 27 tirs dont 15 cadrés, mais ses efforts ont buté sur une défense solide et un gardien en état de grâce. Le portier de Curaçao, Eloy Room, a livré une prestation exceptionnelle avec 15 arrêts cruciaux qui ont maintenu son équipe en vie. En face, le gardien Hernán Galíndez a aussi été sollicité à trois reprises.
Le déroulement de la rencontre a été marqué par une intensité physique notable, illustrée par cinq cartons jaunes distribués, dont un pour Jordy Alcivar (Équateur) à la 38e minute et plusieurs pour les joueurs de Curaçao – Leandro Bacuna (39e), Juninho Bacuna (53e), Livano Comenencia (56e) et Jurien Gaari (75e). Les remplacements multiples en seconde période attestent des tentatives des deux techniciens de modifier le cours du match, notamment avec les entrées de Pervis Estupiñán et Ángelo Preciado pour l’Équateur, ainsi que Jearl Bacuna, Deveron Fonville et Tahith Chong pour Curaçao.
Ce partage des points ne bouleverse pas les hiérarchies du groupe E, où l’Équateur et Curaçao doivent impérativement améliorer leurs résultats pour espérer poursuivre l’aventure dans ce mondial très relevé.
Équateur cherche son efficacité offensive sous la houlette de Beccacece
Aligné dans un système en 3-1-4-2, le sélectionneur Sebastian Beccacece a appuyé son organisation sur une ligne défensive à trois avec Alan Franco, Willian Pacho et Piero Hincapié, tous titulaires. Le milieu était animé par Moisés Caicedo et Pedro Vite, auteurs de plusieurs incursions, soutenant Gonzalo Plata et la double pointe composée d’Enner Valencia et John Yeboah. Le contrôle du ballon et la variété dans les attaques n’ont pas suffi à déverrouiller la défense adverse malgré 21 tirs dans la surface.
Curaçao solide défensivement face à une formation bien supérieure techniquement
Sous la direction du vétéran entraîneur Dick Advocaat, Curaçao a adopté une formation en 5-4-1, axée sur la solidarité défensive. Le gardien Eloy Room a été la pièce maîtresse du dispositif avec 15 arrêts, tandis que les défenseurs Sherel Floranus, Jurien Gaari et Armando Obispo ont contenu les assauts équatoriens. Le seul attaquant, Jürgen Locadia, a été peu servi mais a représenté une menace occasionnelle. Le manque d’efficacité offensive et la lourde défaite initiale face à l’Allemagne confirment les enjeux importants pour cette équipe dans la suite du tournoi.
Équateur
Termine
0-0
Arrowhead Stadium Curaçao
21/06/2026 01:00
·
Groupe E
Fil du match
38' Carton jaune - J. Alcivar Équateur, 38e 39' Carton jaune - L. Bacuna Curaçao, 39e 46' ↑↓ Remplacement - J. Alcivar (remplace K. Rodriguez) Équateur, 46e 53' Carton jaune - J. Bacuna Curaçao, 53e 56' Carton jaune - L. Comenencia Curaçao, 56e 70' ↑↓ Remplacement - P. Estupinan (remplace N. Angulo) Équateur, 70e 75' Carton jaune - J. Gaari Curaçao, 75e 75' ↑↓ Remplacement - J. Bacuna (remplace K. Gorre) Curaçao, 75e 76' ↑↓ Remplacement - D. Fonville (remplace R. van Eijma) Curaçao, 76e 76' ↑↓ Remplacement - T. Chong (remplace J. Margaritha) Curaçao, 76e 83' ↑↓ Remplacement - A. Franco (remplace A. Preciado) Équateur, 83e 83' ↑↓ Remplacement - J. Locadia (remplace G. Kastaneer) Curaçao, 83e 84' ↑↓ Remplacement - L. Comenencia (remplace G. Roemeratoe) Curaçao, 84e 89' ↑↓ Remplacement - J. Yeboah (remplace J. Caicedo) Équateur, 89e 90+1' Carton jaune - G. Kastaneer Curaçao, 90+1e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Équateur 15 / Curaçao 3 Tirs : Équateur 27 / Curaçao 10 Possession : Équateur 74% / Curaçao 26% Corners : Équateur 7 / Curaçao 0 Fautes : Équateur 7 / Curaçao 9 Cartons jaunes : Équateur 1 / Curaçao 4 Passes : Équateur 551 / Curaçao 201 Precision des passes : Équateur 91% / Curaçao 72% xG : Équateur 2.93 / Curaçao 0.48
Joueurs clés
Eloy Room (Curaçao) : note 9.9, 15 arret(s) Hernán Galíndez (Équateur) : note 7.9, 3 arret(s) Moisés Caicedo (Équateur) : note 7.9 Pedro Vite (Équateur) : note 7.7 Gonzalo Plata (Équateur) : note 7.3
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
6' ⚽ But - F. Nmecha 1-0 Allemagne · Passe : F. Wirtz 21' ⚽ But - L. Comenencia 1-1 Curaçao 38' ⚽ But - N. Schlotterbeck 2-1 Allemagne · Passe : N. Brown 45+5' ⚽ But - K. Havertz 3-1 Allemagne 46' ↑↓ Remplacement - S. Hansen (remplace J. Antonisse) Curaçao, 46e 47' ⚽ But - J. Musiala 4-1 Allemagne · Passe : J. Kimmich 64' ↑↓ Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav) Allemagne, 64e 65' ↑↓ Remplacement - J. Locadia (remplace J. Margaritha) Curaçao, 65e 68' ⚽ But - N. Brown 5-1 Allemagne · Passe : D. Undav 73' ↑↓ Remplacement - J. Tah (remplace A. Rudiger) Allemagne, 73e 73' ↑↓ Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka) Allemagne, 73e 73' ↑↓ Remplacement - N. Brown (remplace D. Raum) Allemagne, 73e 78' ⚽ But - D. Undav 6-1 Allemagne · Passe : J. Kimmich 83' ↑↓ Remplacement - T. Chong (remplace G. Kastaneer) Curaçao, 83e 83' ↑↓ Remplacement - J. Kimmich (remplace W. Anton) Allemagne, 83e 88' ⚽ But - K. Havertz 7-1 Allemagne · Passe : D. Undav
Compositions
Titulaires 11
1
Manuel Neuer
Gardien
6
Joshua Kimmich
Défenseur
4
Jonathan Tah
Défenseur
15
Nico Schlotterbeck
Défenseur
18
Nathaniel Brown
Défenseur
23
Felix Nmecha
Milieu
5
Aleksandar Pavlović
Milieu
19
Leroy Sané
Milieu
10
Jamal Musiala
Milieu
17
Florian Wirtz
Milieu
7
Kai Havertz
Attaquant
Remplaçants 15
26
Deniz Undav
21
Alexander Nübel
12
Oliver Baumann
22
David Raum
3
Waldemar Anton
2
Antonio Rüdiger
24
Malick Thiaw
9
Jamie Leweling
8
Leon Goretzka
25
Assan Ouédraogo
20
Nadiem Amiri
16
Angelo Stiller
13
Pascal Groß
11
Nick Woltemade
14
Maximilian Beier
Titulaires 11
1
Eloy Room
Gardien
5
Sherel Constancio Floranus
Défenseur
23
Riechedly Bazoer
Défenseur
18
Armando Obispo
Défenseur
24
Deveron Fonville
Défenseur
8
Livano Comenencia
Milieu
10
Leandro Bacuna
Milieu
7
Juninho Bacuna
Milieu
21
Tahith Chong
Milieu
9
Jürgen Locadia
Attaquant
12
Sontje Hansen
Attaquant
Remplaçants 15
11
Jeremy Antonisse
16
Jearl Margaritha
26
Trevor Iriving Doornbusch
25
Tyrick Bodak
3
Jurien Gaari
20
Joshua Brenet
2
Shurandy Sambo
4
Roshon van Eijma
15
Ar'Jany Martha
14
Kenji Gorré
22
Kevin Felida
13
Tyrese Noslin
6
Godfried Roemeratoe
19
Gervane Kastaneer
17
Brandley Kuwas
Les chiffres du match
Tirs cadres : Allemagne 12 / Curaçao 2 Tirs : Allemagne 26 / Curaçao 8 Possession : Allemagne 65% / Curaçao 35% Corners : Allemagne 8 / Curaçao 1 Fautes : Allemagne 18 / Curaçao 10 Passes : Allemagne 630 / Curaçao 336 Precision des passes : Allemagne 87% / Curaçao 82% xG : Allemagne 3.90 / Curaçao 0.40
Joueurs clés
Deniz Undav (Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Kai Havertz (Allemagne) : note 8.2, 2 but(s) Nathaniel Brown (Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Joshua Kimmich (Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s) Felix Nmecha (Allemagne) : note 8.6, 1 but(s) Nico Schlotterbeck (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Jamal Musiala (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Livano Comenencia (Curaçao) : note 7.3, 1 but(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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14/06/2026 Allemagne 7-1 Curaçao (World Cup)
14/06
Groupe E
Allemagne
Termine
7-1
NRG Stadium Curaçao
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
28' Carton jaune - S. Fofana Côte d'Ivoire, 28e 38' Carton jaune - F. Kessie Côte d'Ivoire, 38e 40' Carton jaune - G. Doue Côte d'Ivoire, 40e 56' ↑↓ Remplacement - A. Minda (remplace N. Angulo) Équateur, 56e 56' ↑↓ Remplacement - E. Wahi (remplace A. Bonny) Côte d'Ivoire, 56e 56' ↑↓ Remplacement - B. Toure (remplace A. Diallo) Côte d'Ivoire, 56e 62' ↑↓ Remplacement - J. Yeboah (remplace A. Preciado) Équateur, 62e 62' ↑↓ Remplacement - A. Franco (remplace J. Porozo) Équateur, 62e 73' Carton jaune - J. Porozo Équateur, 73e 77' ↑↓ Remplacement - N. Pepe (remplace C. Inao Oulai) Côte d'Ivoire, 77e 77' ↑↓ Remplacement - S. Fofana (remplace I. Sangare) Côte d'Ivoire, 77e 77' ↑↓ Remplacement - E. Valencia (remplace K. Rodriguez) Équateur, 77e 89' ↑↓ Remplacement - G. Doue (remplace O. Kossounou) Côte d'Ivoire, 89e 90' ⚽ But - A. Diallo 1-0 Côte d'Ivoire · Passe : W. Singo
Compositions
Titulaires 11
1
Yahia Fofana
Gardien
17
Guéla Doué
Défenseur
5
Wilfried Singo
Défenseur
20
Emmanuel Agbadou
Défenseur
3
Ghislain Konan
Défenseur
11
Yan Diomande
Milieu
8
Franck Kessié
Milieu
6
Seko Fofana
Milieu
24
Bazoumana Touré
Milieu
19
Nicolas Pépé
Attaquant
12
Elye Wahi
Attaquant
Remplaçants 15
16
Mohamed Koné
23
Alban Lafont
13
Christopher Operi
2
Ousmane Diomande
7
Odilon Kossounou
21
Evan Ndicka
18
Ibrahim Sangaré
25
Parfait Guiagon
15
Amad Diallo
10
Simon Adingra
26
Christ Inao Oulaï
4
Jean Michaël Seri
22
Evann Guessand
9
Ange-Yoan Bonny
14
Oumar Diakité
Titulaires 11
1
Hernán Galíndez
Gardien
21
Alan Franco
Défenseur
4
Joel Ordóñez
Défenseur
6
Willian Pacho
Défenseur
9
John Yeboah
Milieu
23
Moisés Caicedo
Milieu
15
Pedro Vite
Milieu
3
Piero Hincapié
Milieu
19
Gonzalo Plata
Attaquant
13
Enner Valencia
Attaquant
14
Alan Minda
Attaquant
Remplaçants 15
22
Gonzalo Valle
12
Moisés Ramírez
26
Yaimar Medina
25
Jackson Porozo
2
Félix Torres
20
Nilson Angulo
10
Kendry Páez
7
Pervis Estupiñán
5
Jordy Alcivar
17
Ángelo Preciado
18
Denil Castillo
16
Jordy Caicedo
8
Anthony Valencia
24
Jeremy Arevalo
11
Kevin Rodriguez
Les chiffres du match
Tirs cadres : Côte d'Ivoire 1 / Équateur 0 Tirs : Côte d'Ivoire 6 / Équateur 6 Possession : Côte d'Ivoire 45% / Équateur 55% Corners : Côte d'Ivoire 2 / Équateur 0 Fautes : Côte d'Ivoire 8 / Équateur 3 Cartons jaunes : Côte d'Ivoire 3 / Équateur 0 Passes : Côte d'Ivoire 233 / Équateur 285 Precision des passes : Côte d'Ivoire 83% / Équateur 87% xG : Côte d'Ivoire 0.73 / Équateur 0.54
Joueurs clés
Hernán Galíndez (Équateur) : note 7.2, 1 arret(s) Yan Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.2 Pedro Vite (Équateur) : note 7.2 Guéla Doué (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Franck Kessié (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Alan Franco (Équateur) : note 7 Emmanuel Agbadou (Côte d'Ivoire) : note 6.9 Enner Valencia (Équateur) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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15/06
Groupe E
Côte d'Ivoire
Termine
1-0
Lincoln Financial Field Équateur
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
30' ⚽ But - F. Kessie 0-1 Côte d'Ivoire 46' ↑↓ Remplacement - N. Schlotterbeck (remplace A. Rudiger) Allemagne, 46e 60' ↑↓ Remplacement - L. Sane (remplace J. Leweling) Allemagne, 60e 60' ↑↓ Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav) Allemagne, 60e 60' ↑↓ Remplacement - A. Pavlovic (remplace N. Amiri) Allemagne, 60e 68' ⚽ But - D. Undav 1-1 Allemagne · Passe : N. Amiri 75' ↑↓ Remplacement - A. Bonny (remplace E. Guessand) Côte d'Ivoire, 75e 75' ↑↓ Remplacement - I. Sangare (remplace S. Fofana) Côte d'Ivoire, 75e 75' ↑↓ Remplacement - A. Diallo (remplace S. Adingra) Côte d'Ivoire, 75e 82' ↑↓ Remplacement - W. Singo (remplace G. Doue) Côte d'Ivoire, 82e 85' ↑↓ Remplacement - Y. Diomande (remplace N. Pepe) Côte d'Ivoire, 85e 85' ↑↓ Remplacement - K. Havertz (remplace L. Goretzka) Allemagne, 85e 90+4' ⚽ But - D. Undav 2-1 Allemagne · Passe : F. Nmecha
Compositions
Titulaires 11
1
Manuel Neuer
Gardien
6
Joshua Kimmich
Défenseur
4
Jonathan Tah
Défenseur
15
Nico Schlotterbeck
Défenseur
18
Nathaniel Brown
Défenseur
23
Felix Nmecha
Milieu
5
Aleksandar Pavlović
Milieu
19
Leroy Sané
Milieu
10
Jamal Musiala
Milieu
17
Florian Wirtz
Milieu
7
Kai Havertz
Attaquant
Remplaçants 15
21
Alexander Nübel
12
Oliver Baumann
24
Malick Thiaw
3
Waldemar Anton
2
Antonio Rüdiger
22
David Raum
25
Assan Ouédraogo
9
Jamie Leweling
20
Nadiem Amiri
13
Pascal Groß
8
Leon Goretzka
16
Angelo Stiller
14
Maximilian Beier
11
Nick Woltemade
26
Deniz Undav
Titulaires 11
1
Yahia Fofana
Gardien
5
Wilfried Singo
Défenseur
7
Odilon Kossounou
Défenseur
20
Emmanuel Agbadou
Défenseur
3
Ghislain Konan
Défenseur
18
Ibrahim Sangaré
Milieu
15
Amad Diallo
Milieu
8
Franck Kessié
Milieu
26
Christ Inao Oulaï
Milieu
11
Yan Diomande
Milieu
9
Ange-Yoan Bonny
Attaquant
Remplaçants 15
23
Alban Lafont
16
Mohamed Koné
13
Christopher Operi
2
Ousmane Diomande
17
Guéla Doué
21
Evan Ndicka
24
Bazoumana Touré
4
Jean Michaël Seri
25
Parfait Guiagon
6
Seko Fofana
10
Simon Adingra
14
Oumar Diakité
12
Elye Wahi
19
Nicolas Pépé
22
Evann Guessand
Les chiffres du match
Tirs cadres : Allemagne 3 / Côte d'Ivoire 2 Tirs : Allemagne 12 / Côte d'Ivoire 8 Possession : Allemagne 61% / Côte d'Ivoire 39% Corners : Allemagne 8 / Côte d'Ivoire 2 Fautes : Allemagne 3 / Côte d'Ivoire 5 Passes : Allemagne 482 / Côte d'Ivoire 309 Precision des passes : Allemagne 90% / Côte d'Ivoire 88% xG : Allemagne 0.72 / Côte d'Ivoire 1.20
Joueurs clés
Franck Kessié (Côte d'Ivoire) : note 7.3, 1 but(s) Deniz Undav (Allemagne) : note 6.9, 1 but(s) Nadiem Amiri (Allemagne) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Yahia Fofana (Côte d'Ivoire) : note 7.3, 2 arret(s) Manuel Neuer (Allemagne) : note 6.9, 1 arret(s) Florian Wirtz (Allemagne) : note 7.3 Ibrahim Sangaré (Côte d'Ivoire) : note 7.3 Nathaniel Brown (Allemagne) : note 7.2
Absences et blessures
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20/06
Groupe E
Allemagne
Termine
2-1
BMO Field Côte d'Ivoire
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
38' Carton jaune - J. Alcivar Équateur, 38e 39' Carton jaune - L. Bacuna Curaçao, 39e 46' ↑↓ Remplacement - J. Alcivar (remplace K. Rodriguez) Équateur, 46e 53' Carton jaune - J. Bacuna Curaçao, 53e 56' Carton jaune - L. Comenencia Curaçao, 56e 70' ↑↓ Remplacement - P. Estupinan (remplace N. Angulo) Équateur, 70e 75' Carton jaune - J. Gaari Curaçao, 75e 75' ↑↓ Remplacement - J. Bacuna (remplace K. Gorre) Curaçao, 75e 76' ↑↓ Remplacement - D. Fonville (remplace R. van Eijma) Curaçao, 76e 76' ↑↓ Remplacement - T. Chong (remplace J. Margaritha) Curaçao, 76e 83' ↑↓ Remplacement - A. Franco (remplace A. Preciado) Équateur, 83e 83' ↑↓ Remplacement - J. Locadia (remplace G. Kastaneer) Curaçao, 83e 84' ↑↓ Remplacement - L. Comenencia (remplace G. Roemeratoe) Curaçao, 84e 89' ↑↓ Remplacement - J. Yeboah (remplace J. Caicedo) Équateur, 89e 90+1' Carton jaune - G. Kastaneer Curaçao, 90+1e
Compositions
Titulaires 11
1
Hernán Galíndez
Gardien
21
Alan Franco
Défenseur
6
Willian Pacho
Défenseur
3
Piero Hincapié
Défenseur
5
Jordy Alcivar
Milieu
9
John Yeboah
Milieu
15
Pedro Vite
Milieu
23
Moisés Caicedo
Milieu
7
Pervis Estupiñán
Milieu
19
Gonzalo Plata
Attaquant
13
Enner Valencia
Attaquant
Remplaçants 15
11
Kevin Rodriguez
20
Nilson Angulo
12
Moisés Ramírez
22
Gonzalo Valle
26
Yaimar Medina
4
Joel Ordóñez
25
Jackson Porozo
2
Félix Torres
17
Ángelo Preciado
10
Kendry Páez
18
Denil Castillo
16
Jordy Caicedo
24
Jeremy Arevalo
8
Anthony Valencia
14
Alan Minda
Titulaires 11
1
Eloy Room
Gardien
20
Joshua Brenet
Défenseur
3
Jurien Gaari
Défenseur
18
Armando Obispo
Défenseur
5
Sherel Constancio Floranus
Défenseur
24
Deveron Fonville
Défenseur
21
Tahith Chong
Milieu
8
Livano Comenencia
Milieu
10
Leandro Bacuna
Milieu
7
Juninho Bacuna
Milieu
9
Jürgen Locadia
Attaquant
Remplaçants 15
25
Tyrick Bodak
26
Trevor Iriving Doornbusch
2
Shurandy Sambo
4
Roshon van Eijma
23
Riechedly Bazoer
15
Ar'Jany Martha
16
Jearl Margaritha
14
Kenji Gorré
13
Tyrese Noslin
11
Jeremy Antonisse
22
Kevin Felida
6
Godfried Roemeratoe
19
Gervane Kastaneer
17
Brandley Kuwas
12
Sontje Hansen
Les chiffres du match
Tirs cadres : Équateur 15 / Curaçao 3 Tirs : Équateur 27 / Curaçao 10 Possession : Équateur 74% / Curaçao 26% Corners : Équateur 7 / Curaçao 0 Fautes : Équateur 7 / Curaçao 9 Cartons jaunes : Équateur 1 / Curaçao 4 Passes : Équateur 551 / Curaçao 201 Precision des passes : Équateur 91% / Curaçao 72% xG : Équateur 2.93 / Curaçao 0.48
Joueurs clés
Eloy Room (Curaçao) : note 9.9, 15 arret(s) Hernán Galíndez (Équateur) : note 7.9, 3 arret(s) Moisés Caicedo (Équateur) : note 7.9 Pedro Vite (Équateur) : note 7.7 Gonzalo Plata (Équateur) : note 7.3 Joshua Brenet (Curaçao) : note 7.3 Sherel Constancio Floranus (Curaçao) : note 7.3 Alan Franco (Équateur) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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21/06
Groupe E
Équateur
Termine
0-0
Arrowhead Stadium Curaçao
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
25/06
Groupe E
Curaçao
A venir
21:00
Lincoln Financial Field Côte d'Ivoire
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
25/06
Groupe E
Équateur
A venir
21:00
MetLife Stadium Allemagne
Groupe E
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Allemagne 2 2 0 0 9 2 7 6 Côte d'Ivoire 2 1 0 1 2 2 0 3 Équateur 2 0 1 1 0 1 -1 1 Curaçao 2 0 1 1 1 7 -6 1
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