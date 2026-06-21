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Mondial 2026 : Mondial 2026 Équateur et Curaçao se neutralisent dans un match disputé au Arrowhead Stadium

Le match du groupe E de la Coupe du Monde 2026 entre l’Équateur et Curaçao s’est soldé par un score nul et vierge (0-0) ce dimanche au Arrowhead Stadium de Kansas City. Malgré une nette domination territoriale de l’Équateur, les deux équipes n’ont pas trouvé la faille, laissant le classement du groupe E intact dans un contexte où la qualification demeure ouverte.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Équateur VS Curaçao, le 21/06/2026 01:00, stade Arrowhead Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
3 min de lecture
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SOMMAIRE

Les deux équipes arrivaient en quête de leur premier succès après des défaites initiales – l’Équateur avait perdu 0-1 face à la Côte d’Ivoire tandis que Curaçao s’était incliné lourdement 1-7 contre l’Allemagne. Ce résultat nul leur permet de grappiller un point chacune dans la course à la qualification, toujours dominée par l’Allemagne et la Côte d’Ivoire.

Sur le plan statistique, l’Équateur a largement imposé son jeu avec 74 % de possession de balle, 27 tirs dont 15 cadrés, mais ses efforts ont buté sur une défense solide et un gardien en état de grâce. Le portier de Curaçao, Eloy Room, a livré une prestation exceptionnelle avec 15 arrêts cruciaux qui ont maintenu son équipe en vie. En face, le gardien Hernán Galíndez a aussi été sollicité à trois reprises.

Le déroulement de la rencontre a été marqué par une intensité physique notable, illustrée par cinq cartons jaunes distribués, dont un pour Jordy Alcivar (Équateur) à la 38e minute et plusieurs pour les joueurs de Curaçao – Leandro Bacuna (39e), Juninho Bacuna (53e), Livano Comenencia (56e) et Jurien Gaari (75e). Les remplacements multiples en seconde période attestent des tentatives des deux techniciens de modifier le cours du match, notamment avec les entrées de Pervis Estupiñán et Ángelo Preciado pour l’Équateur, ainsi que Jearl Bacuna, Deveron Fonville et Tahith Chong pour Curaçao.

Ce partage des points ne bouleverse pas les hiérarchies du groupe E, où l’Équateur et Curaçao doivent impérativement améliorer leurs résultats pour espérer poursuivre l’aventure dans ce mondial très relevé.

Équateur cherche son efficacité offensive sous la houlette de Beccacece

Aligné dans un système en 3-1-4-2, le sélectionneur Sebastian Beccacece a appuyé son organisation sur une ligne défensive à trois avec Alan Franco, Willian Pacho et Piero Hincapié, tous titulaires. Le milieu était animé par Moisés Caicedo et Pedro Vite, auteurs de plusieurs incursions, soutenant Gonzalo Plata et la double pointe composée d’Enner Valencia et John Yeboah. Le contrôle du ballon et la variété dans les attaques n’ont pas suffi à déverrouiller la défense adverse malgré 21 tirs dans la surface.

Curaçao solide défensivement face à une formation bien supérieure techniquement

Sous la direction du vétéran entraîneur Dick Advocaat, Curaçao a adopté une formation en 5-4-1, axée sur la solidarité défensive. Le gardien Eloy Room a été la pièce maîtresse du dispositif avec 15 arrêts, tandis que les défenseurs Sherel Floranus, Jurien Gaari et Armando Obispo ont contenu les assauts équatoriens. Le seul attaquant, Jürgen Locadia, a été peu servi mais a représenté une menace occasionnelle. Le manque d’efficacité offensive et la lourde défaite initiale face à l’Allemagne confirment les enjeux importants pour cette équipe dans la suite du tournoi.

Équateur
Termine Arrowhead Stadium
Curaçao
21/06/2026 01:00 Groupe E
Resume finalRésumé à la pauseAvant-match
Fil du match
  1. 38'Carton jaune - J. AlcivarÉquateur, 38e
  2. 39'Carton jaune - L. BacunaCuraçao, 39e
  3. 46'Remplacement - J. Alcivar (remplace K. Rodriguez)Équateur, 46e
  4. 53'Carton jaune - J. BacunaCuraçao, 53e
  5. 56'Carton jaune - L. ComenenciaCuraçao, 56e
  6. 70'Remplacement - P. Estupinan (remplace N. Angulo)Équateur, 70e
  7. 75'Carton jaune - J. GaariCuraçao, 75e
  8. 75'Remplacement - J. Bacuna (remplace K. Gorre)Curaçao, 75e
  9. 76'Remplacement - D. Fonville (remplace R. van Eijma)Curaçao, 76e
  10. 76'Remplacement - T. Chong (remplace J. Margaritha)Curaçao, 76e
  11. 83'Remplacement - A. Franco (remplace A. Preciado)Équateur, 83e
  12. 83'Remplacement - J. Locadia (remplace G. Kastaneer)Curaçao, 83e
  13. 84'Remplacement - L. Comenencia (remplace G. Roemeratoe)Curaçao, 84e
  14. 89'Remplacement - J. Yeboah (remplace J. Caicedo)Équateur, 89e
  15. 90+1'Carton jaune - G. KastaneerCuraçao, 90+1e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Équateur 15 / Curaçao 3
  • Tirs : Équateur 27 / Curaçao 10
  • Possession : Équateur 74% / Curaçao 26%
  • Corners : Équateur 7 / Curaçao 0
  • Fautes : Équateur 7 / Curaçao 9
  • Cartons jaunes : Équateur 1 / Curaçao 4
  • Passes : Équateur 551 / Curaçao 201
  • Precision des passes : Équateur 91% / Curaçao 72%
  • xG : Équateur 2.93 / Curaçao 0.48
Joueurs clés
  • Eloy Room (Curaçao) : note 9.9, 15 arret(s)
  • Hernán Galíndez (Équateur) : note 7.9, 3 arret(s)
  • Moisés Caicedo (Équateur) : note 7.9
  • Pedro Vite (Équateur) : note 7.7
  • Gonzalo Plata (Équateur) : note 7.3
Calendrier Groupe E
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Groupe E
Allemagne
Termine NRG Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Côte d'Ivoire
Termine Lincoln Financial Field
Équateur
Resume final
Groupe E
Allemagne
Termine BMO Field
Côte d'Ivoire
Resume final
Groupe E
Équateur
Termine Arrowhead Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Curaçao
A venir Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
Groupe E
Équateur
A venir MetLife Stadium
Allemagne
Groupe E
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Allemagne22009276
Côte d'Ivoire21012203
Équateur201101-11
Curaçao201117-61
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