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Mondial 2026 : la Colombie bat la RD Congo grâce à Daniel Muñoz au Stade Akron

La Colombie a remporté son deuxième match du groupe K de la Coupe du Monde 2026 en s’imposant 1-0 face à la République Démocratique du Congo (RD Congo) le 24 juin au Estadio Akron de Guadalajara.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Portugal VS RD Congo, le 17/06/2026 18:00, stade NRG Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Cette victoire porte la Colombie en tête du groupe avec six points, après son succès initial 3-1 sur l’Ouzbékistan. La RD Congo, qui avait concédé un nul 1-1 contre le Portugal lors de son premier match, reste à un point, ce qui complique ses chances de qualification face à une Colombie en forme.

Le seul but de la rencontre a été inscrit par le défenseur colombien Daniel Muñoz à la 76e minute, sur une passe décisive de Juan Fernando Quintero, entré en jeu en seconde période. La Colombie a dominé territorialement, avec 64% de possession et 19 tirs tentés, mais la défense congolaise, renforcée par les arrêts déterminants de son gardien Lionel Mpasi Nzau, a tenu jusqu’à la fin.

La RD Congo a cependant manqué d’efficacité offensive, ne cadrant aucun tir malgré un dispositif défensif en 5-3-2 orienté vers la contre-attaque. Le gardien Mpasi a réalisé huit arrêts pour limiter l’écart. La Colombie, alignant un 4-3-3 sous la direction de Nestor Lorenzo, a fait preuve de maîtrise tactique et de patience avant de percer la défense adverse.

Le match a également été marqué par plusieurs changements en seconde période et deux cartons jaunes pour chaque équipe, traduisant une intensité soutenue jusqu’au coup de sifflet final.

La Colombie s’appuie sur son équilibre tactique et ses cadres offensifs

Nestor Lorenzo a aligné une formation en 4-3-3 mêlant solidité défensive et créativité au milieu de terrain. Le gardien Camilo Vargas, bien entouré en défense par Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí et Johan Mojica, a vu ses joueurs réussir à contenir les rares incursions de l’adversaire. Au milieu, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma et Jhon Arias ont dominé la création, avec James Rodríguez orchestrant le jeu en attaque réunie à Luis Javier Suárez et Luis Díaz.

Le buteur Daniel Muñoz, défenseur droit, s’est illustré en offensif sur une montée tranchante suivie d’une finition clinique. Le sélectionneur colombien a fait preuve d’optimisation de ses ressources en lançant Juan Fernando Quintero et en ajustant ses latéraux, ce qui a rendu la défense congolaise vulnérable en fin de match.

La RD Congo compact défensivement mais en manque d’armes offensives

Sébastien Desabre a opté pour un système en 5-3-2 avec Lionel Mpasi Nzau dans les buts, épaulé par la charnière Mbemba-Tuanzebe et les latéraux Wan-Bissaka et Masuaku. Le milieu Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe et Ngal’ayel Mukau ont cherché à limiter les espaces et proposer des relais vers l’attaque, incarnée par Cédric Bakambu et Yoane Wissa.

Malgré cette organisation, la RD Congo n’a pas réussi à mettre en danger la Colombie, faute de tirs cadrés. Le gardien Mpasi s’est distingué par ses huit arrêts, évitant un écart plus large. Les remplacements tardifs, notamment l’entrée de Simon Banza et de Moutoussamy, n’ont pas permis de modifier le cours du match.

Avec quatre points après deux matches, la RD Congo devra impérativement battre l’Ouzbékistan lors de la dernière journée pour espérer poursuivre la compétition.

Colombie
Termine Estadio Akron
RD Congo
24/06/2026 03:00 Groupe K
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 46'Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki)RD Congo, 46e
  2. 56'Carton jaune - J. LucumiColombie, 56e
  3. 57'Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza)RD Congo, 57e
  4. 58'Remplacement - L. Suarez (remplace J. Cordoba)Colombie, 58e
  5. 58'Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero)Colombie, 58e
  6. 72'Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe)RD Congo, 72e
  7. 72'Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel)RD Congo, 72e
  8. 76'But - D. Munoz (passe J. Quintero)Colombie, 76e
  9. 77'Remplacement - J. Arias (remplace R. Rios)Colombie, 77e
  10. 82'Remplacement - S. Moutoussamy (remplace N. Mbuku)RD Congo, 82e
  11. 90+3'Carton jaune - C. PickelRD Congo, 90+3e
  12. 90+4'Carton jaune - J. LermaColombie, 90+4e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Colombie 9 / RD Congo 0
  • Tirs : Colombie 19 / RD Congo 5
  • Possession : Colombie 64% / RD Congo 36%
  • Corners : Colombie 5 / RD Congo 2
  • Fautes : Colombie 11 / RD Congo 14
  • Cartons jaunes : Colombie 1 / RD Congo 0
  • Passes : Colombie 535 / RD Congo 291
  • Precision des passes : Colombie 88% / RD Congo 76%
  • xG : Colombie 0.99 / RD Congo 0.26
Joueurs clés
  • Lionel Mpasi Nzau (RD Congo) : note 7.3, 8 arret(s)
  • Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.9, 1 but(s)
  • Juan Fernando Quintero (Colombie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
  • Jhon Lucumí (Colombie) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)
  • Davinson Sánchez (Colombie) : note 7.3
Calendrier Groupe K
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Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
Resume final
Groupe K
Ouzbékistan
Termine Estadio Azteca
Colombie
Resume final
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
Ouzbékistan
Resume final
Groupe K
Colombie
Termine Estadio Akron
RD Congo
Resume final
Groupe K
Colombie
A venir Hard Rock Stadium
Portugal
Groupe K
RD Congo
A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Colombie22004136
Portugal21106154
RD Congo201112-11
Ouzbékistan200218-70
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