Jamy Gourmaud refuse de renouer avec Fred et « C’est pas sorcier »

Jamy Gourmaud, figure emblématique de l’émission jeunesse C’est pas sorcier, a récemment confirmé qu’un retour du duo formé avec Frédéric Courant, alias Fred, n’était pas à l’ordre du jour, malgré l’engouement notable du public pour une possible renaissance. Diffusée durant les années 1990 et 2000, cette émission scientifique ludique et pédagogique a marqué plusieurs générations en vulgarisant des notions complexes pour un large jeune public. Aujourd’hui, l’animateur privilégie une approche novatrice et refuse de s’engager dans une forme de revival nostalgique.

Durant son passage dans l’émission Le Club de l’été sur Europe 1, le 24 juillet, Jamy Gourmaud a pris soin de clarifier son positionnement à propos d’un éventuel come-back. Il a indiqué que l’attachement du public à C’est pas sorcier repose essentiellement sur un lien émotionnel fort et une certaine nostalgie, qui, selon lui, ne sauraient être reproduits simplement par un retour à l’écran. Il a souligné que lui-même n’est pas favorable aux « revivals », préférant évoluer vers de nouveaux formats plutôt que de s’enfermer dans un passé révolu.

Jamy a précisé que si un programme où ils se retrouveraient ensemble voyait le jour, il susciterait indéniablement un retour dans le temps pour les téléspectateurs, mais que cette nostalgie ne suffit pas à garantir le succès d’un tel projet. Il a insisté sur le fait que cette émotion se construit à partir d’une multitude de facteurs et ne résulte pas seulement d’une volonté personnelle ou collective de redonner vie à une émission ancienne.

Les raisons d’un refus catégorique de retour

Au-delà de la seule dimension nostalgique, Jamy Gourmaud a évoqué lors de son intervention plusieurs aspects qui rendent un retour impossible. Il a notamment expliqué qu’une distance s’est installée entre lui et Fred à la suite de la fin de leur collaboration sur C’est pas sorcier. La complicité d’antan, si précieuse pour la réussite du programme, a aujourd’hui diminué, les deux animateurs se voyant beaucoup moins fréquemment et privilégiant des retrouvailles occasionnelles, sans pour autant entretenir une relation de travail régulière.

Dans une interview accordée en 2024 à Télé-Loisirs, Jamy avait déjà affirmé cette réalité : « Une distance s’est créée. On se voit beaucoup moins. On aime se retrouver de temps en temps mais ça s’arrête là. » Ce constat personnel explique en grande partie son scepticisme quant à la possibilité de reconstituer l’alchimie qui a fait le succès du duo à la télévision.

Par ailleurs, l’animateur a clairement exprimé ses doutes sur la capacité à atteindre les standards qualitatifs qu’ils s’étaient fixés à l’époque. Il estime que tenter de relancer C’est pas sorcier sans retrouver cette dynamique intime et professionnelle risquerait de se solder par un échec retentissant. Aussi, il préfère éviter de s’engager dans une entreprise vouée selon lui à l’échec plutôt que de décevoir le public fidèle.

Depuis l’arrêt de C’est pas sorcier, Jamy Gourmaud a poursuivi sa carrière en solo avec un nouveau format intitulé Le Monde de Jamy, diffusé sur France Télévisions. Ce programme conserve l’esprit de vulgarisation scientifique, tout en explorant d’autres angles et méthodes, témoignant de la volonté de l’animateur de se renouveler et de proposer des contenus actuels adaptés aux évolutions du regard du public sur la science et l’éducation.