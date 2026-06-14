Mondial 2026 : l’Écosse bat Haïti 1-0 grâce à John McGinn

L’Écosse a battu Haïti 1-0, dimanche 14 juin au Gillette Stadium de Foxborough, pour son entrée dans le groupe C du Mondial 2026. John McGinn a inscrit le seul but à la 28e minute, offrant à la sélection de Steve Clarke un succès important dans une phase de groupes où chaque point pèse lourd.

Ce résultat marque un retour gagnant pour l’Écosse en Coupe du Monde après 28 ans d’absence. Pour Haïti, qui disputait son premier match dans la compétition depuis 1974, la reprise du tournoi mondial se solde par une courte défaite malgré un volume offensif supérieur à celui de son adversaire.

Le match s’est joué sur l’efficacité. Haïti a terminé avec 14 tirs contre 9 pour l’Écosse et une possession de 54 pour cent, mais les deux équipes n’ont cadré que deux frappes chacune. L’Écosse a converti l’une de ses rares situations cadrées, là où les Grenadiers n’ont pas trouvé l’ouverture.

McGinn a fait la différence avant la demi-heure de jeu. Le milieu écossais a placé son équipe devant à la 28e minute, un avantage conservé jusqu’au terme d’une rencontre fermée dans le score et marquée par de nombreux duels.

Haïti a été averti avant la pause, avec un carton jaune reçu par Jean-Ricner Bellegarde à la 39e minute. L’Écosse a ensuite été sanctionnée à trois reprises, Aaron Hickey à la 46e, Findlay Curtis dans le temps additionnel puis Kenny McLean à la 90e plus 5.

McGinn débloque une rencontre serrée

L’Écosse a abordé ce match dans un 4-4-2 conduit par Steve Clarke. Angus Gunn gardait le but, avec Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry et Andy Robertson en défense. Scott McTominay, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak et John McGinn composaient le milieu, derrière Lawrence Shankland et Che Adams.

Le but de McGinn a donné à l’Écosse la marge nécessaire pour gérer la suite. Grant Hanley et Jack Hendry ont participé à la solidité défensive, tandis que Gunn a préservé l’avantage écossais sur les tentatives cadrées haïtiennes.

Steve Clarke a ensuite utilisé son banc en seconde période. Les mouvements écossais ont concerné Ben Gannon-Doak, Aaron Hickey et Che Adams à la 75e minute, puis John McGinn et Lawrence Shankland à la 83e. L’Écosse a terminé sous pression disciplinaire, mais sans céder au tableau d’affichage.

Haïti manque le dernier geste

Sébastien Migné avait aussi organisé Haïti en 4-4-2. Johny Placide était aligné dans le but, avec Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix et Martin Expérience en défense. Au milieu, Louicius Don Deedson, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde et Ruben Providence accompagnaient le duo offensif Frantzdy Pierrot et Wilson Isidor.

Les Grenadiers ont davantage tenu le ballon et multiplié les tirs, sans convertir leur présence dans le camp écossais. Bellegarde a pesé dans l’animation avec deux passes clés et deux tirs, tandis que Ricardo Adé s’est signalé dans une ligne défensive souvent sollicitée par les transitions adverses.

Haïti a procédé à plusieurs ajustements après l’heure de jeu, avec des changements impliquant Louicius Don Deedson à la 61e, Wilson Isidor à la 76e et Ruben Providence à la 85e. Ces modifications n’ont pas suffi à effacer l’avance prise par l’Écosse en première période.

Avec cette victoire, l’Écosse lance son tournoi par trois points et confirme son retour sur la scène mondiale par un succès maîtrisé au score. Haïti repart sans point, mais avec une prestation active qui n’a pas été récompensée dans les zones décisives.

Haïti Termine 0-1 Gillette Stadium Écosse Écosse Fil du match 28' But - J. McGinn (Écosse, 28e) 39' Carton jaune - J. Bellegarde (Haïti, 39e) 46' Carton jaune - A. Hickey (Écosse, 46e) 61' Remplacement - L. Deedson (remplace J. Casimir) (Haïti, 61e) 75' Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie) (Écosse, 75e) 75' Remplacement - A. Hickey (remplace N. Patterson) (Écosse, 75e) 75' Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) (Écosse, 75e) 76' Remplacement - W. Isidor (remplace L. Joseph) (Haïti, 76e) 83' Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis) (Écosse, 83e) 83' Remplacement - L. Shankland (remplace K. McLean) (Écosse, 83e) 85' Remplacement - R. Providence (remplace Y. Fortune) (Haïti, 85e) 90+1' Carton jaune - F. Curtis (Écosse, 90+1e) 90+5' Carton jaune - K. McLean (Écosse, 90+5e) Les chiffres du match Tirs cadres : Haïti 2 / Écosse 2

: Haïti 2 / Écosse 2 Tirs : Haïti 14 / Écosse 9

: Haïti 14 / Écosse 9 Possession : Haïti 54% / Écosse 46%

: Haïti 54% / Écosse 46% Corners : Haïti 4 / Écosse 3

: Haïti 4 / Écosse 3 Fautes : Haïti 23 / Écosse 21

: Haïti 23 / Écosse 21 Cartons jaunes : Haïti 1 / Écosse 3

: Haïti 1 / Écosse 3 Passes : Haïti 426 / Écosse 366

: Haïti 426 / Écosse 366 Precision des passes : Haïti 85% / Écosse 82%

: Haïti 85% / Écosse 82% xG : Haïti 1.01 / Écosse 1.07 Joueurs clés John McGinn (Écosse) : note 7.2, 1 but(s)

(Écosse) : note 7.2, 1 but(s) Grant Hanley (Écosse) : note 7.5

(Écosse) : note 7.5 Jean-Ricner Bellegarde (Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)

(Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Johny Placide (Haïti) : note 6.9, 1 arret(s)

(Haïti) : note 6.9, 1 arret(s) Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s)

Calendrier Groupe C Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Brésil - Maroc Fiche match Brésil - Maroc Brésil 1-1 1-1 Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 21' But - I. Saibari (passe B. Diaz) (Maroc, 21e) 32' But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) (Brésil, 32e) 37' Carton jaune - Casemiro (Brésil, 37e) 43' Carton jaune - Ibanez (Brésil, 43e) 46' Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) (Brésil, 46e) 46' Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) (Brésil, 46e) 61' Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) (Brésil, 61e) 62' Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) (Brésil, 62e) 65' Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) (Maroc, 65e) 65' Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) (Maroc, 65e) 80' Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) (Maroc, 80e) 80' Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) (Maroc, 80e) 80' Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) (Brésil, 80e) 89' Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) (Maroc, 89e) Compositions Brésil Système 4-2-3-1 Sélectionneur Carlo Ancelotti Titulaires 11 1 Alisson Gardien 24 Roger Ibañez Défenseur 4 Marquinhos Défenseur 3 Gabriel Magalhães Défenseur 16 Douglas Santos Défenseur 5 Casemiro Milieu 8 Bruno Guimarães Milieu 20 Lucas Paquetá Milieu 11 Raphinha Milieu 7 Vinícius Júnior Milieu 25 Igor Thiago Attaquant Remplaçants 14 13 Danilo

17 Fabinho

21 Luiz Henrique

9 Matheus Cunha

23 Ederson

12 Weverton

6 Alex Sandro

14 Bremer

15 Léo Pereira

18 Danilo Santos

26 Rayan

2 Éderson

19 Endrick

22 Gabriel Martinelli Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Bono Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 14 Issa Diop Défenseur 18 Chadi Riad Défenseur 3 Noussair Mazraoui Défenseur 24 Neil El Aynaoui Milieu 6 Ayyoub Bouaddi Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 8 Azzedine Ounahi Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 11 Ismael Saibari Attaquant Remplaçants 15 7 Chemsdine Talbi

15 Samir El Mourabet

12 Munir El Kajoui

22 Ahmed Reda Tagnaouti

26 Anass Salah-Eddine

5 Marwane Saadane

25 Redouane Halhal

13 Zakaria El Ouahdi

19 Youssef Belammari

17 Amine Sbai

16 Gessime Yassine

4 Sofyan Amrabat

20 Ayoub El Kaabi

9 Soufiane Rahimi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab Les chiffres du match Tirs cadres : Brésil 4 / Maroc 2

: Brésil 4 / Maroc 2 Tirs : Brésil 10 / Maroc 12

: Brésil 10 / Maroc 12 Possession : Brésil 55% / Maroc 45%

: Brésil 55% / Maroc 45% Corners : Brésil 4 / Maroc 0

: Brésil 4 / Maroc 0 Fautes : Brésil 14 / Maroc 12

: Brésil 14 / Maroc 12 Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0

: Brésil 2 / Maroc 0 Passes : Brésil 465 / Maroc 383

: Brésil 465 / Maroc 383 Precision des passes : Brésil 88% / Maroc 86%

: Brésil 88% / Maroc 86% xG : Brésil 1.12 / Maroc 1.28 Joueurs clés Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s)

(Brésil) : note 8.2, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s)

(Maroc) : note 7.7, 1 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Bono (Maroc) : note 6.9, 3 arret(s)

(Maroc) : note 6.9, 3 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 7.2

(Brésil) : note 7.2 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2

(Brésil) : note 7.2 Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies) Groupe C Brésil Termine 1-1 MetLife Stadium Maroc Maroc Resume final Voir la fiche du match Haïti - Écosse Fiche match Haïti - Écosse Haïti 0-1 0-1 Écosse Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 28' But - J. McGinn (Écosse, 28e) 39' Carton jaune - J. Bellegarde (Haïti, 39e) 46' Carton jaune - A. Hickey (Écosse, 46e) 61' Remplacement - L. Deedson (remplace J. Casimir) (Haïti, 61e) 75' Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie) (Écosse, 75e) 75' Remplacement - A. Hickey (remplace N. Patterson) (Écosse, 75e) 75' Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) (Écosse, 75e) 76' Remplacement - W. Isidor (remplace L. Joseph) (Haïti, 76e) 83' Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis) (Écosse, 83e) 83' Remplacement - L. Shankland (remplace K. McLean) (Écosse, 83e) 85' Remplacement - R. Providence (remplace Y. Fortune) (Haïti, 85e) 90+1' Carton jaune - F. Curtis (Écosse, 90+1e) 90+5' Carton jaune - K. McLean (Écosse, 90+5e) Compositions Haïti Système 4-4-2 Sélectionneur Sebastien Migne Titulaires 11 1 Johny Placide Gardien 2 Carlens Arcus Défenseur 4 Ricardo Adé Défenseur 5 Hannes Delcroix Défenseur 8 Martin Expérience Défenseur 11 Louicius Don Deedson Milieu 17 Danley Jean Jacques Milieu 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu 15 Ruben Providence Milieu 20 Frantzdy Pierrot Attaquant 18 Wilson Isidor Attaquant Remplaçants 15 21 Josué Casimir

12 Alexandre Pierre

23 Josué Duverger

3 Keeto Thermoncy

13 Duke Lacroix

14 Garven-Michee Metusala

22 Jean-Kévin Duverne

24 Wilguens Paugain

6 Carl Fred Sainté

25 Dominique Simon

26 Woodensky Pierre

7 Derrick Etienne

9 Duckens Nazon

16 Lenny Joseph

19 Yassin Fortune Écosse Système 4-4-2 Sélectionneur Steve Clarke Titulaires 11 1 Angus Gunn Gardien 2 Aaron Hickey Défenseur 5 Grant Hanley Défenseur 13 Jack Hendry Défenseur 3 Andy Robertson Défenseur 17 Ben Gannon-Doak Milieu 4 Scott McTominay Milieu 19 Lewis Ferguson Milieu 7 John McGinn Milieu 20 Lawrence Shankland Attaquant 10 Che Adams Attaquant Remplaçants 15 12 Liam Kelly

21 Craig Gordon

6 Kieran Tierney

15 John Souttar

16 Dominic Hyam

22 Nathan Patterson

24 Tony Ralston

26 Scott McKenna

8 Tyler Fletcher

11 Ryan Christie

23 Kenny McLean

25 Findlay Curtis

9 Lyndon Dykes

14 Ross Stewart

18 George Hirst Les chiffres du match Tirs cadres : Haïti 2 / Écosse 2

: Haïti 2 / Écosse 2 Tirs : Haïti 14 / Écosse 9

: Haïti 14 / Écosse 9 Possession : Haïti 54% / Écosse 46%

: Haïti 54% / Écosse 46% Corners : Haïti 4 / Écosse 3

: Haïti 4 / Écosse 3 Fautes : Haïti 23 / Écosse 21

: Haïti 23 / Écosse 21 Cartons jaunes : Haïti 1 / Écosse 3

: Haïti 1 / Écosse 3 Passes : Haïti 426 / Écosse 366

: Haïti 426 / Écosse 366 Precision des passes : Haïti 85% / Écosse 82%

: Haïti 85% / Écosse 82% xG : Haïti 1.01 / Écosse 1.07 Joueurs clés John McGinn (Écosse) : note 7.2, 1 but(s)

(Écosse) : note 7.2, 1 but(s) Grant Hanley (Écosse) : note 7.5

(Écosse) : note 7.5 Jean-Ricner Bellegarde (Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)

(Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Johny Placide (Haïti) : note 6.9, 1 arret(s)

(Haïti) : note 6.9, 1 arret(s) Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s)

(Écosse) : note 6.9, 1 arret(s) Ben Gannon-Doak (Écosse) : note 7.3

(Écosse) : note 7.3 Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.3

(Écosse) : note 7.3 Ricardo Adé (Haïti) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Haïti Termine 0-1 Gillette Stadium Écosse Écosse Resume final Voir la fiche du match Écosse - Maroc Fiche match Écosse - Maroc Écosse 23:00 A venir Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse A venir 23:00 Gillette Stadium Maroc Maroc Voir la fiche du match Brésil - Haïti Fiche match Brésil - Haïti Brésil 01:30 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Brésil A venir 01:30 Lincoln Financial Field Haïti Haïti Voir la fiche du match Écosse - Brésil Fiche match Écosse - Brésil Écosse 23:00 A venir Brésil Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse A venir 23:00 Hard Rock Stadium Brésil Brésil Voir la fiche du match Maroc - Haïti Fiche match Maroc - Haïti Maroc 23:00 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Maroc A venir 23:00 Mercedes-Benz Stadium Haïti Haïti