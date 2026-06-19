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Mondial 2026 : les États-Unis mène face à l’Australie à la pause (2-0)

Les États-Unis mènent 2-0 face à l’Australie à la mi-temps, ce vendredi 19 juin 2026 au Lumen Field de Seattle, dans le groupe D du Mondial 2026. Un but attribué à C. Burgess à la 11e minute puis une réalisation d’Alexander Freeman à la 43e placent la sélection de Mauricio Pochettino en position favorable dans un duel direct entre deux équipes déjà victorieuses dans cette poule.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match États-Unis VS Australie, le 19/06/2026 20:00, stade Lumen Field
Illustration editoriale generee par IA.
3 min de lecture
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Avant cette rencontre, les Américains comptaient trois points après leur succès contre le Paraguay 4-1. L’Australie arrivait avec le même total, forte de sa victoire contre la Turquie 2-0. Ce score provisoire donne donc un avantage important aux États-Unis dans la course aux premières places du groupe D, même si seule la première période est achevée.

Le premier tournant est intervenu rapidement. À la 11e minute, C. Burgess a été crédité du but qui a permis aux États-Unis de prendre les devants. L’Australie a ensuite écopé d’un premier avertissement à la 16e minute, avec un carton jaune pour Jordan Bos.

La situation australienne s’est encore compliquée avant la pause. Alessandro Circati a été averti à la 32e minute, donnant deux cartons jaunes à la défense des Socceroos dans cette première période. Les États-Unis ont ensuite creusé l’écart à la 43e minute par Alexander Freeman, juste avant le retour aux vestiaires.

Les données disponibles à la pause traduisent aussi une nette présence américaine avec le ballon. Les États-Unis affichent 71 % de possession et 264 passes tentées, contre 105 pour l’Australie. Sans empiler les chiffres, cet écart donne une lecture du premier acte, marqué par un score déjà lourd pour l’équipe de Tony Popovic.

Mauricio Pochettino a aligné les États-Unis en 4-3-3, avec Matthew Freese dans le but, Chris Richards et Tim Ream en défense, Tyler Adams, Weston McKennie et Malik Tillman au milieu, puis Sergiño Dest, Folarin Balogun et Ricardo Pepi dans le secteur offensif. Freeman, titularisé sur le côté droit de la défense, a ajouté le deuxième but américain avant la pause.

L’Australie évolue en 5-4-1 sous les ordres de Tony Popovic, avec Patrick Beach dans le but, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar et Jordan Bos dans le bloc défensif, Aiden O’Neill et Paul Okon-Engstler au milieu, Mathew Leckie et Nishan Velupillay sur les côtés, et Mohamed Touré seul en pointe. Menés de deux buts et avec deux défenseurs avertis, les Australiens abordent la seconde période avec une marge réduite.

États-Unis
Termine Lumen Field
Australie
19/06/2026 20:00 Groupe D
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 11'But - C. Burgess1-0États-Unis
  2. 16'Carton jaune - J. BosAÉtats-Unistralie, 16e
  3. 32'Carton jaune - A. CircatiAÉtats-Unistralie, 32e
  4. 43'But - A. Freeman2-0États-Unis
  5. 46'Remplacement - C. Burgess (remplace J. Geria)AÉtats-Unistralie, 46e
  6. 46'Remplacement - N. Velupillay (remplace C. Metcalfe)AÉtats-Unistralie, 46e
  7. 46'Remplacement - M. Toure (remplace N. Irankunda)AÉtats-Unistralie, 46e
  8. 56'Carton jaune - A. RobinsonÉtats-Unis, 56e
  9. 61'Remplacement - M. Leckie (remplace C. Volpato)AÉtats-Unistralie, 61e
  10. 74'Remplacement - R. Pepi (remplace S. Berhalter)États-Unis, 74e
  11. 78'Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine)AÉtats-Unistralie, 78e
  12. 80'Remplacement - S. Dest (remplace J. Scally)États-Unis, 80e
  13. 80'Remplacement - A. Robinson (remplace A. TrÉtats-Unisty)États-Unis, 80e
  14. 88'Carton jaune - H. SouttarAÉtats-Unistralie, 88e
  15. 89'Carton jaune - F. BalogunÉtats-Unis, 89e
  16. 89'Carton jaune - J. ItalianoAÉtats-Unistralie, 89e
  17. 90+3'Carton jaune - C. RichardsÉtats-Unis, 90+3e
  18. 90+6'Remplacement - F. Balogun (remplace H. Wright)États-Unis, 90+6e
  19. 90+6'Remplacement - W. McKennie (remplace G. Reyna)États-Unis, 90+6e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : États-Unis 2 / Australie 2
  • Tirs : États-Unis 10 / Australie 5
  • Possession : États-Unis 62% / Australie 38%
  • Corners : États-Unis 7 / Australie 4
  • Fautes : États-Unis 12 / Australie 16
  • Cartons jaunes : États-Unis 3 / Australie 4
  • Passes : États-Unis 516 / Australie 301
  • Precision des passes : États-Unis 86% / Australie 73%
  • xG : États-Unis 1.30 / Australie 0.44
Calendrier Groupe D
Voir le Calendrier Complet
Groupe D
États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
Resume final
Groupe D
Australie
Termine BC Place
Turquie
Resume final
Groupe D
États-Unis
Termine Lumen Field
Australie
Avant-matchCompositions
Groupe D
Turquie
A venir Levi's Stadium
Paraguay
Avant-match
Groupe D
Turquie
A venir SoFi Stadium
États-Unis
Groupe D
Paraguay
A venir Levi's Stadium
Australie
Groupe D
EquipeJGNPBPBCDiffPts
États-Unis22006156
Australie21012203
Turquie100102-20
Paraguay100114-30
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