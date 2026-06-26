Mondial 2026 : la Turquie renverse les États-Unis 3-2 dans un duel spectaculaire

La Turquie a remporté un match haletant contre les États-Unis 3-2 au SoFi Stadium de Los Angeles ce 26 juin 2026, en ouverture de la troisième journée du groupe D de la Coupe du Monde 2026. Malgré une entame favorable des Américains, la sélection turque a réussi à inverser la tendance et s’impose grâce notamment à un but décisif de Kaan Ayhan en prolongation.

Cette rencontre opposait une Turquie encore privée de points après deux défaites, dont la dernière contre le Paraguay (0-1), à des États-Unis invaincus avec six points et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale après leur succès face à l’Australie (2-0). Ce contexte plaçait la sélection emmenée par Vincenzo Montella dans l’obligation de s’imposer pour espérer se relancer dans la compétition.

Le coup d’envoi a vu un début tonitruant des Américains avec un but très précoce d’Auston Trusty à la 3e minute, sur passe de Sebastian Berhalter. Mais la Turquie n’a pas tardé à réagir avec Arda Güler qui a remis les pendules à l’heure dès la 10e minute sur une passe de Baris Alper Yilmaz. La domination turque s’est confirmée peu avant la pause grâce à un but de Baris Alper Yilmaz, servi par Orkun Kökçü, mettant les locaux en tête 2-1 à la mi-temps.

Le deuxième acte a vu une réaction américaine, avec Sebastian Berhalter qui a égalisé dès la 49e minute. Le sélectionneur américain Mauricio Pochettino a lancé plusieurs remplacements offensifs, notamment avec l’entrée de Timothy Weah à la place de Christian Pulisic à la 58e minute, puis Giovanni Reyna et Brenden Aaronson. Côté turc, Vincenzo Montella a conservé sa formation en 4-2-3-1 avec des remplacements en fin de match visant à préserver l’avance.

Dans une fin de match tendue et âprement disputée, Kaan Ayhan a inscrit le but de la victoire à la 98e minute, offrant trois points précieux à la Turquie qui reste sous pression dans ce groupe D dominé désormais par les États-Unis.

Turquie confirme son système en 4-2-3-1 avec Yilmaz et Güler moteurs offensifs

La formation d’entrée de jeu alignée par Vincenzo Montella était un 4-2-3-1 classique. La charnière centrale associant Ozan Kabak et Alper Bardakcı a été solide, aidée par le vigilant gardien Ugur Çakir auteur de cinq arrêts décisifs. Le milieu axial mixant Orkun Kökçü et Salih Özcan a apporté stabilité et créativité, notamment Kökçü qui a délivré une passe décisive.

En attaque, le trio offensif composé d’Arda Güler, Baris Alper Yilmaz et Kaan Yıldız a pesé sur la défense américaine. Güler a marqué un but important et tiré au but, tandis que Yilmaz, auteur d’un but et d’une passe, a été un moteur constant. Enfin, Burak Yılmaz en pointe a concrétisé sa présence par un but crucial juste avant son remplacement.

Les États-Unis conservent leur style en 4-1-2-3 avec Berhalter comme leader malgré la défaite

Les Américains ont évolué en 4-1-2-3, avec Michael Turner dans les buts et une ligne défensive solide autour d’Auston Trusty, auteur d’un but rapide, Mitch Robinson et Matthew McKenzie sur les flancs. Le milieu de terrain, dominé par Weston McKennie et Sebastian Berhalter, a alterné entre phases offensives efficaces et moments de faiblesse.

Berhalter a été le principal animateur avec une passe décisive et un but, même s’il a écopé d’un carton jaune à la 19e minute. L’attaque emmenée par Ricardo Pepi et Brenden Aaronson a manqué de précision dans les instants clés, et les remplacements offensifs n’ont pas suffi à inverser le cours du match.

Turquie Termine 3-2 SoFi Stadium États-Unis États-Unis Fil du match 3' ⚽ But - AÉtats-Uniston TrÉtats-Unisty (passe Sebastian Berhalter) 10' ⚽ But - Arda Güler (passe Baris Alper Yilmaz) 19' Carton jaune - Sebastian Berhalter 31' ⚽ But - Baris Alper Yilmaz (passe Orkun Kökçü) 49' ⚽ But - Sebastian Berhalter 58' ↑↓ Remplacement - Timothy Weah (remplace Christian Pulisic) 76' ↑↓ Remplacement - Giovanni Reyna (remplace Sergiño Dest) 77' ↑↓ Remplacement - Brenden Aaronson (remplace Álex Zendejas) 77' ↑↓ Remplacement - Joe Scally (remplace Alex Freeman) 84' ↑↓ Remplacement - Zeki Çelik (remplace Çağlar Söyüncü) 84' ↑↓ Remplacement - Kenan Yıldız (remplace Can Yilmaz Uzun) 86' ↑↓ Remplacement - Weston McKennie (remplace Malik Tillman) 88' ↑↓ Remplacement - Orkun Kökçü (remplace Kaan Ayhan) 92' ↑↓ Remplacement - Oğuz Aydın (remplace Mert Müldür) 92' ↑↓ Remplacement - Baris Alper Yilmaz (remplace İrfan Can Kahveci) 98' ⚽ But - Kaan Ayhan Les chiffres du match Tirs cadres : Turquie 2 / États-Unis 7

: Turquie 2 / États-Unis 7 Tirs : Turquie 7 / États-Unis 17

: Turquie 7 / États-Unis 17 Possession : Turquie 47% / États-Unis 53%

: Turquie 47% / États-Unis 53% Corners : Turquie 2 / États-Unis 9

: Turquie 2 / États-Unis 9 Fautes : Turquie 13 / États-Unis 12

: Turquie 13 / États-Unis 12 Cartons jaunes : Turquie 0 / États-Unis 1

: Turquie 0 / États-Unis 1 Cartons rouges : Turquie 0 / États-Unis 0 Joueurs clés S. Berhalter (États-Unis) : note 9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)

(États-Unis) : note 9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) B. Yılmaz (Turquie) : note 8.33, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Turquie) : note 8.33, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) A. Güler (Turquie) : note 7.36, 1 but(s)

(Turquie) : note 7.36, 1 but(s) A. Trusty (États-Unis) : note 6.91, 1 but(s)

(États-Unis) : note 6.91, 1 but(s) U. Çakır (Turquie) : note 6.71, 5 arret(s)

Calendrier Groupe D Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match États-Unis - Paraguay Fiche match États-Unis - Paraguay États-Unis 4-1 4-1 Paraguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - Damian Bobadilla 1-0 10' Carton jaune - Juan Caceres 31' ⚽ But - Folarin Balogun 2-0 45' ↑↓ Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) 45' ↑↓ Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) 50' ⚽ But - Folarin Balogun 3-0 52' VAR VAR - Tim Ream 53' Carton jaune - Miguel Almirón 59' Carton jaune - Tyler Adams 62' ↑↓ Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) 72' ↑↓ Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) 72' ↑↓ Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) 73' ⚽ But - Maurício Magalhães Prado 3-1 79' Carton jaune - Diego Gomez 79' ↑↓ Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) 79' ↑↓ Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) 80' ↑↓ Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) 82' ↑↓ Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) 88' Carton jaune - Alex Arce 93' Carton jaune - Junior Alonso 98' ⚽ But - Giovanni Reyna 4-1 Compositions États-Unis Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mauricio Pochettino Titulaires 11 24 Matthew Freese Gardien 16 Alexander Freeman Défenseur 3 Chris Richards Défenseur 13 Tim Ream Défenseur 5 Antonee Robinson Défenseur 4 Tyler Adams Milieu 17 Malik Tillman Milieu 2 Sergiño Dest Milieu 8 Weston McKennie Milieu 10 Christian Pulišić Milieu 20 Folarin Balogun Attaquant Remplaçants 15 14 Sebastian Berhalter

1 Matt Turner

25 Chris Brady

6 Auston Trusty

12 Miles Robinson

22 Mark McKenzie

23 Joe Scally

18 Maximilian Arfsten

7 Giovanni Reyna

15 Cristian Roldán

11 Brenden Aaronson

21 Tim Weah

26 Alex Zendejas

9 Ricardo Pepi

19 Haji Wright Paraguay Système 4-4-2 Sélectionneur Gustavo Alfaro Titulaires 11 12 Orlando Gill Gardien 4 Juan Cáceres Défenseur 15 Gustavo Gómez Défenseur 3 Omar Alderete Défenseur 6 Junior Alonso Défenseur 8 Diego Gómez Milieu 14 Andrés Cubas Milieu 16 Damián Bobadilla Milieu 10 Miguel Almirón Milieu 9 Antonio Sanabria Attaquant 19 Julio Enciso Attaquant Remplaçants 15 11 Mauricio

18 Alex Arce

22 Gastón Olveira

1 Roberto Fernández

5 Fabián Balbuena

26 Alexandro Maidana

2 Gustavo Velázquez

13 José Canale

20 Braian Ojeda

17 Alejandro Romero

24 Gustavo Caballero

23 Matías Galarza

21 Gabriel Ávalos

25 Isidro Pitta

7 Ramón Sosa Les chiffres du match Tirs cadres : États-Unis 5 / Paraguay 1

: États-Unis 5 / Paraguay 1 Tirs : États-Unis 15 / Paraguay 9

: États-Unis 15 / Paraguay 9 Possession : États-Unis 64% / Paraguay 36%

: États-Unis 64% / Paraguay 36% Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1

: États-Unis 3 / Paraguay 1 Fautes : États-Unis 13 / Paraguay 17

: États-Unis 13 / Paraguay 17 Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 5

: États-Unis 1 / Paraguay 5 Cartons rouges : États-Unis 0 / Paraguay 0 Joueurs clés F. Balogun (États-Unis) : note 9.1, 2 but(s)

(États-Unis) : note 9.1, 2 but(s) C. Pulišić (États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)

(États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) M. Tillman (États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s)

(États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s) Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s)

(Paraguay) : note 6.47, 1 but(s) J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s)

(Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s) T. Ream (États-Unis) : note 7.3

(États-Unis) : note 7.3 O. Gill (Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s)

(Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s) C. Richards (États-Unis) : note 7.1 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies)

28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies)

12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America) Groupe D États-Unis Termine 4-1 SoFi Stadium Paraguay Paraguay Resume final Voir la fiche du match Australie - Turquie Fiche match Australie - Turquie Australie 2-0 2-0 Turquie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 27' ⚽ But - N. Irankunda 1-0 46' ↑↓ Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz) 61' ↑↓ Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay) 62' ↑↓ Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun) 74' ↑↓ Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi) 74' ↑↓ Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria) 75' ⚽ But - C. Metcalfe 2-0 81' ↑↓ Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan) 81' ↑↓ Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur) 84' ↑↓ Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich) 84' ↑↓ Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) 85' ↑↓ Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul) 86' Carton jaune - Y. Akgun Compositions Australie Système 5-4-1 Sélectionneur Tony Popovic Titulaires 11 18 Patrick Beach Gardien 4 Jacob Italiano Défenseur 3 Alessandro Circati Défenseur 19 Harry Souttar Défenseur 21 Cameron Burgess Défenseur 5 Jordan Bos Défenseur 8 Connor Metcalfe Milieu 13 Aiden O'Neill Milieu 24 Paul Okon-Engstler Milieu 17 Nestory Irankunda Milieu 9 Mohamed Touré Attaquant Remplaçants 15 1 Mathew Ryan

12 Paul Izzo

2 Miloš Degenek

6 Jason Geria

16 Aziz Behich

25 Lucas Herrington

15 Kai Trewin

14 Cameron Devlin

22 Jackson Irvine

7 Mathew Leckie

10 Ajdin Hrustić

11 Awer Mabil

20 Cristian Volpato

23 Nishan Velupillay

26 Tete Yengi Turquie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Vincenzo Montella Titulaires 11 23 Uğurcan Çakır Gardien 2 Zeki Çelik Défenseur 3 Merih Demiral Défenseur 14 Abdülkerim Bardakcı Défenseur 20 Ferdi Kadıoğlu Défenseur 16 İsmail Yüksek Milieu 10 Hakan Çalhanoğlu Milieu 8 Arda Güler Milieu 6 Orkun Kökçü Milieu 21 Barış Alper Yılmaz Milieu 7 Kerem Aktürkoğlu Attaquant Remplaçants 15 1 Mert Günok

12 Altay Bayındır

4 Çağlar Söyüncü

13 Eren Elmalı

15 Ozan Kabak

18 Mert Müldür

25 Samet Akaydın

22 Kaan Ayhan

5 Salih Özcan

17 İrfan Can Kahveci

19 Yunus Akgün

24 Oğuz Aydın

26 Can Uzun

9 Deniz Gül

11 Kenan Yıldız Les chiffres du match Tirs cadres : Australie 4 / Turquie 6

: Australie 4 / Turquie 6 Tirs : Australie 9 / Turquie 25

: Australie 9 / Turquie 25 Possession : Australie 31% / Turquie 69%

: Australie 31% / Turquie 69% Corners : Australie 4 / Turquie 6

: Australie 4 / Turquie 6 Fautes : Australie 8 / Turquie 3

: Australie 8 / Turquie 3 Passes : Australie 250 / Turquie 581

: Australie 250 / Turquie 581 Precision des passes : Australie 77% / Turquie 90%

: Australie 77% / Turquie 90% xG : Australie 0.81 / Turquie 1.14 Joueurs clés Patrick Beach (Australie) : note 7.9, 6 arret(s)

(Australie) : note 7.9, 6 arret(s) Connor Metcalfe (Australie) : note 7.9, 1 but(s)

(Australie) : note 7.9, 1 but(s) Nestory Irankunda (Australie) : note 7.5, 1 but(s)

(Australie) : note 7.5, 1 but(s) Paul Okon-Engstler (Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) İsmail Yüksek (Turquie) : note 7.5

(Turquie) : note 7.5 Harry Souttar (Australie) : note 7.3

(Australie) : note 7.3 Uğurcan Çakır (Turquie) : note 6.3, 2 arret(s)

(Turquie) : note 6.3, 2 arret(s) Alessandro Circati (Australie) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Australie Termine 2-0 BC Place Turquie Turquie Resume final Voir la fiche du match États-Unis - Australie Fiche match États-Unis - Australie États-Unis 2-0 2-0 Australie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 11' ⚽ But - C. Burgess 1-0 16' Carton jaune - J. Bos 32' Carton jaune - A. Circati 43' ⚽ But - A. Freeman 2-0 46' ↑↓ Remplacement - C. Burgess (remplace J. Geria) 46' ↑↓ Remplacement - N. Velupillay (remplace C. Metcalfe) 46' ↑↓ Remplacement - M. Toure (remplace N. Irankunda) 56' Carton jaune - A. Robinson 61' ↑↓ Remplacement - M. Leckie (remplace C. Volpato) 74' ↑↓ Remplacement - R. Pepi (remplace S. Berhalter) 78' ↑↓ Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) 80' ↑↓ Remplacement - S. Dest (remplace J. Scally) 80' ↑↓ Remplacement - A. Robinson (remplace A. TrÉtats-Unisty) 88' Carton jaune - H. Souttar 89' Carton jaune - F. Balogun 89' Carton jaune - J. Italiano 90+3' Carton jaune - C. Richards 90+6' ↑↓ Remplacement - F. Balogun (remplace H. Wright) 90+6' ↑↓ Remplacement - W. McKennie (remplace G. Reyna) Compositions États-Unis Système 3-5-2 Sélectionneur Mauricio Pochettino Titulaires 11 24 Matthew Freese Gardien 16 Alexander Freeman Défenseur 3 Chris Richards Défenseur 13 Tim Ream Défenseur 2 Sergiño Dest Milieu 8 Weston McKennie Milieu 4 Tyler Adams Milieu 17 Malik Tillman Milieu 5 Antonee Robinson Milieu 20 Folarin Balogun Attaquant 9 Ricardo Pepi Attaquant Remplaçants 14 1 Matt Turner

25 Chris Brady

6 Auston Trusty

12 Miles Robinson

22 Mark McKenzie

23 Joe Scally

18 Maximilian Arfsten

7 Giovanni Reyna

14 Sebastian Berhalter

15 Cristian Roldán

11 Brenden Aaronson

21 Tim Weah

26 Alex Zendejas

19 Haji Wright Australie Système 5-4-1 Sélectionneur Tony Popovic Titulaires 11 18 Patrick Beach Gardien 4 Jacob Italiano Défenseur 3 Alessandro Circati Défenseur 19 Harry Souttar Défenseur 21 Cameron Burgess Défenseur 5 Jordan Bos Défenseur 7 Mathew Leckie Milieu 13 Aiden O'Neill Milieu 24 Paul Okon-Engstler Milieu 23 Nishan Velupillay Milieu 9 Mohamed Touré Attaquant Remplaçants 15 6 Jason Geria

8 Connor Metcalfe

17 Nestory Irankunda

20 Cristian Volpato

1 Mathew Ryan

12 Paul Izzo

2 Miloš Degenek

16 Aziz Behich

25 Lucas Herrington

15 Kai Trewin

14 Cameron Devlin

22 Jackson Irvine

10 Ajdin Hrustić

11 Awer Mabil

26 Tete Yengi Les chiffres du match Tirs cadres : États-Unis 2 / Australie 2

: États-Unis 2 / Australie 2 Tirs : États-Unis 10 / Australie 5

: États-Unis 10 / Australie 5 Possession : États-Unis 62% / Australie 38%

: États-Unis 62% / Australie 38% Corners : États-Unis 7 / Australie 4

: États-Unis 7 / Australie 4 Fautes : États-Unis 12 / Australie 16

: États-Unis 12 / Australie 16 Cartons jaunes : États-Unis 3 / Australie 4

: États-Unis 3 / Australie 4 Passes : États-Unis 516 / Australie 301

: États-Unis 516 / Australie 301 Precision des passes : États-Unis 86% / Australie 73%

: États-Unis 86% / Australie 73% xG : États-Unis 1.30 / Australie 0.44 Joueurs clés Alexander Freeman (États-Unis) : note 8.2, 1 but(s)

(États-Unis) : note 8.2, 1 but(s) Alessandro Circati (Australie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s)

(Australie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s) Matthew Freese (États-Unis) : note 6.6, 2 arret(s)

(États-Unis) : note 6.6, 2 arret(s) Antonee Robinson (États-Unis) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)

(États-Unis) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Chris Richards (États-Unis) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)

(États-Unis) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Malik Tillman (États-Unis) : note 7.3

(États-Unis) : note 7.3 Tim Ream (États-Unis) : note 6.9

(États-Unis) : note 6.9 Sergiño Dest (États-Unis) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 15/10/2025 États-Unis 2-1 Australie (Friendlies) Groupe D États-Unis Termine 2-0 Lumen Field Australie Australie Avant-matchCompositions Voir la fiche du match Turquie - Paraguay Fiche match Turquie - Paraguay Turquie 0-1 0-1 Paraguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 2' ⚽ But - M. Galarza 0-1 4' Carton jaune - M. Galarza 45+3' Carton rouge - M. Almiron 0-1 46' ↑↓ Remplacement - I. Pitta (remplace D. Bobadilla) 46' ↑↓ Remplacement - K. Akturkoglu (remplace B. Yilmaz) 60' ↑↓ Remplacement - I. Yuksek (remplace C. Uzun) 60' ↑↓ Remplacement - Y. Akgun (remplace D. Gul) 63' Carton jaune - V. Montella 67' ↑↓ Remplacement - D. Gomez (remplace G. Velazquez) 70' ↑↓ Remplacement - F. Kadioglu (remplace E. Elmali) 71' Carton jaune - E. Elmali 81' ↑↓ Remplacement - J. Caceres (remplace A. Maidana) 86' ↑↓ Remplacement - A. Bardakci (remplace O. Kokcu) 90+2' ↑↓ Remplacement - J. Enciso (remplace G. Avalos) 90+2' ↑↓ Remplacement - M. Galarza (remplace J. Canale) Compositions Turquie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Vincenzo Montella Titulaires 11 23 Uğurcan Çakır Gardien 18 Mert Müldür Défenseur 3 Merih Demiral Défenseur 14 Abdülkerim Bardakcı Défenseur 20 Ferdi Kadıoğlu Défenseur 16 İsmail Yüksek Milieu 10 Hakan Çalhanoğlu Milieu 19 Yunus Akgün Milieu 8 Arda Güler Milieu 11 Kenan Yıldız Milieu 7 Kerem Aktürkoğlu Attaquant Remplaçants 15 12 Altay Bayındır

1 Mert Günok

13 Eren Elmalı

22 Kaan Ayhan

15 Ozan Kabak

25 Samet Akaydın

2 Zeki Çelik

4 Çağlar Söyüncü

21 Barış Alper Yılmaz

26 Can Uzun

6 Orkun Kökçü

24 Oğuz Aydın

5 Salih Özcan

17 İrfan Can Kahveci

9 Deniz Gül Paraguay Système 4-4-2 Sélectionneur Gustavo Alfaro Titulaires 11 12 Orlando Gill Gardien 4 Juan Cáceres Défenseur 15 Gustavo Gómez Défenseur 3 Omar Alderete Défenseur 6 Junior Alonso Défenseur 10 Miguel Almirón Milieu 14 Andrés Cubas Milieu 8 Diego Gómez Milieu 23 Matías Galarza Milieu 25 Isidro Pitta Attaquant 19 Julio Enciso Attaquant Remplaçants 15 22 Gastón Olveira

1 Roberto Fernández

2 Gustavo Velázquez

5 Fabián Balbuena

13 José Canale

26 Alexandro Maidana

11 Mauricio

16 Damián Bobadilla

20 Braian Ojeda

24 Gustavo Caballero

17 Alejandro Romero

7 Ramón Sosa

9 Antonio Sanabria

18 Alex Arce

21 Gabriel Ávalos Les chiffres du match Tirs cadres : Turquie 4 / Paraguay 2

: Turquie 4 / Paraguay 2 Tirs : Turquie 18 / Paraguay 5

: Turquie 18 / Paraguay 5 Possession : Turquie 80% / Paraguay 20%

: Turquie 80% / Paraguay 20% Corners : Turquie 6 / Paraguay 0

: Turquie 6 / Paraguay 0 Fautes : Turquie 6 / Paraguay 12

: Turquie 6 / Paraguay 12 Cartons jaunes : Turquie 0 / Paraguay 1

: Turquie 0 / Paraguay 1 Cartons rouges : Turquie 0 / Paraguay 1

: Turquie 0 / Paraguay 1 Passes : Turquie 490 / Paraguay 129

: Turquie 490 / Paraguay 129 Precision des passes : Turquie 89% / Paraguay 57%

: Turquie 89% / Paraguay 57% xG : Turquie 0.87 / Paraguay 0.21 Joueurs clés Matías Galarza (Paraguay) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Paraguay) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Julio Enciso (Paraguay) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Paraguay) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Orlando Gill (Paraguay) : note 6.9, 4 arret(s)

(Paraguay) : note 6.9, 4 arret(s) Abdülkerim Bardakcı (Turquie) : note 7.9

(Turquie) : note 7.9 Juan Cáceres (Paraguay) : note 7.9

(Paraguay) : note 7.9 Miguel Almirón (Paraguay) : note 6, 1 carton(s) rouge(s)

(Paraguay) : note 6, 1 carton(s) rouge(s) Hakan Çalhanoğlu (Turquie) : note 7.3

(Turquie) : note 7.3 Kenan Yıldız (Turquie) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Turquie Termine 0-1 Levi's Stadium Paraguay Paraguay Resume final Voir la fiche du match Turquie - États-Unis Fiche match Turquie - États-Unis Turquie 3-2 3-2 États-Unis Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 3' ⚽ But - AÉtats-Uniston TrÉtats-Unisty (passe Sebastian Berhalter) 10' ⚽ But - Arda Güler (passe Baris Alper Yilmaz) 19' Carton jaune - Sebastian Berhalter 31' ⚽ But - Baris Alper Yilmaz (passe Orkun Kökçü) 49' ⚽ But - Sebastian Berhalter 58' ↑↓ Remplacement - Timothy Weah (remplace Christian Pulisic) 76' ↑↓ Remplacement - Giovanni Reyna (remplace Sergiño Dest) 77' ↑↓ Remplacement - Brenden Aaronson (remplace Álex Zendejas) 77' ↑↓ Remplacement - Joe Scally (remplace Alex Freeman) 84' ↑↓ Remplacement - Zeki Çelik (remplace Çağlar Söyüncü) 84' ↑↓ Remplacement - Kenan Yıldız (remplace Can Yilmaz Uzun) 86' ↑↓ Remplacement - Weston McKennie (remplace Malik Tillman) 88' ↑↓ Remplacement - Orkun Kökçü (remplace Kaan Ayhan) 92' ↑↓ Remplacement - Oğuz Aydın (remplace Mert Müldür) 92' ↑↓ Remplacement - Baris Alper Yilmaz (remplace İrfan Can Kahveci) 98' ⚽ But - Kaan Ayhan Compositions Turquie Système 4-2-3-1 Sélectionneur V. Montella Titulaires 11 23 U. Çakır Gardien 2 Z. Çelik Défenseur 15 O. Kabak Défenseur 14 A. Bardakcı Défenseur 13 E. Elmalı Défenseur 6 O. Kökçü Milieu 5 S. Özcan Milieu 24 O. Aydın Milieu 8 A. Güler Milieu 11 K. Yıldız Milieu 21 B. Yılmaz Attaquant Remplaçants 15 17 İ. Kahveci

22 K. Ayhan

10 H. Çalhanoğlu

1 M. Günok

4 Ç. Söyüncü

3 M. Demiral

12 A. Bayındır

20 F. Kadıoğlu

18 M. Müldür

19 Y. Akgün

16 İ. Yüksek

25 S. Akaydin

7 K. Aktürkoğlu

26 C. Uzun

9 D. Gül États-Unis Système 4-1-2-3 Sélectionneur M. Pochettino Titulaires 11 1 M. Turner Gardien 23 J. Scally Défenseur 22 M. McKenzie Défenseur 12 M. Robinson Défenseur 6 A. Trusty Défenseur 8 W. McKennie Milieu 14 S. Berhalter Milieu 7 G. Reyna Milieu 21 T. Weah Milieu 9 R. Pepi Attaquant 11 B. Aaronson Milieu Remplaçants 14 16 A. Freeman

18 M. Arfsten

25 C. Brady

20 F. Balogun

17 M. Tillman

24 M. Freese

26 A. Zendejas

3 C. Richards

2 S. Dest

19 H. Wright

10 C. Pulišić

5 A. Robinson

4 T. Adams

13 T. Ream Les chiffres du match Tirs cadres : Turquie 2 / États-Unis 7

: Turquie 2 / États-Unis 7 Tirs : Turquie 7 / États-Unis 17

: Turquie 7 / États-Unis 17 Possession : Turquie 47% / États-Unis 53%

: Turquie 47% / États-Unis 53% Corners : Turquie 2 / États-Unis 9

: Turquie 2 / États-Unis 9 Fautes : Turquie 13 / États-Unis 12

: Turquie 13 / États-Unis 12 Cartons jaunes : Turquie 0 / États-Unis 1

: Turquie 0 / États-Unis 1 Cartons rouges : Turquie 0 / États-Unis 0 Joueurs clés S. Berhalter (États-Unis) : note 9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)

(États-Unis) : note 9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) B. Yılmaz (Turquie) : note 8.33, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Turquie) : note 8.33, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) A. Güler (Turquie) : note 7.36, 1 but(s)

(Turquie) : note 7.36, 1 but(s) A. Trusty (États-Unis) : note 6.91, 1 but(s)

(États-Unis) : note 6.91, 1 but(s) U. Çakır (Turquie) : note 6.71, 5 arret(s)

(Turquie) : note 6.71, 5 arret(s) O. Kökçü (Turquie) : note 6.26, 1 passe(s) decisive(s)

(Turquie) : note 6.26, 1 passe(s) decisive(s) W. McKennie (États-Unis) : note 6.64

(États-Unis) : note 6.64 A. Bardakcı (Turquie) : note 6.57 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 07/06/2025 États-Unis 1-2 Turquie (Friendlies) Groupe D Turquie Termine 3-2 SoFi Stadium États-Unis États-Unis Resume final Voir la fiche du match Paraguay - Australie Fiche match Paraguay - Australie Paraguay 0-0 0-0 Australie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 45' ↑↓ Remplacement - Alexandro Maidana (remplace Maurício Magalhães Prado) 46' Carton jaune - Jackson Irvine 58' ↑↓ Remplacement - Cristian Volpato (remplace Ajdin Hrustic) 67' ↑↓ Remplacement - Gabriel Ávalos (remplace Alex Arce) 77' Carton jaune - Diego Gomez 84' ↑↓ Remplacement - Omar Alderete (remplace José Canale) 84' ↑↓ Remplacement - Jackson Irvine (remplace Paul Okon-Engstler) 84' ↑↓ Remplacement - Nestory Irankunda (remplace Tete Yengi) 92' ↑↓ Remplacement - Diego Gomez (remplace Damian Bobadilla) 92' ↑↓ Remplacement - Matías Galarza (remplace Junior Alonso) Compositions Paraguay Système 5-4-1 Sélectionneur G. Alfaro Titulaires 11 12 O. Gill Gardien 4 J. Cáceres Défenseur 2 G. Velázquez Défenseur 15 G. Gómez Défenseur 3 O. Alderete Défenseur 26 A. Maidana Défenseur 8 D. Gómez Milieu 14 A. Cubas Milieu 23 M. Galarza Milieu 19 J. Enciso Milieu 21 G. Ávalos Attaquant Remplaçants 14 22 G. Olveira

6 J. Alonso

9 A. Sanabria

25 I. Pitta

7 R. Sosa

16 D. Bobadilla

18 A. Arce

17 A. Romero

5 F. Balbuena

11 Maurício

24 G. Caballero

1 R. Fernandez

13 J. Canale

20 B. Ojeda Australie Système 3-4-3 Sélectionneur T. Popović Titulaires 11 18 P. Beach Gardien 3 A. Circati Défenseur 19 H. Souttar Défenseur 25 L. Herrington Défenseur 16 A. Behich Milieu 13 A. O'Neill Milieu 22 J. Irvine Milieu 5 J. Bos Milieu 8 C. Metcalfe Milieu 17 N. Irankunda Attaquant 20 C. Volpato Milieu Remplaçants 13 24 Paul Michael Junior Okon-Engstler

23 N. Velupillay

26 T. Yengi

9 M. Touré

15 K. Trewin

14 C. Devlin

10 A. Hrustić

21 C. Burgess

11 A. Mabil

6 J. Geria

2 M. Degenek

12 P. Izzo

1 M. Ryan Les chiffres du match Tirs cadres : Paraguay 2 / Australie 5

: Paraguay 2 / Australie 5 Tirs : Paraguay 7 / Australie 12

: Paraguay 7 / Australie 12 Possession : Paraguay 44% / Australie 56%

: Paraguay 44% / Australie 56% Corners : Paraguay 1 / Australie 3

: Paraguay 1 / Australie 3 Fautes : Paraguay 9 / Australie 6

: Paraguay 9 / Australie 6 Cartons jaunes : Paraguay 1 / Australie 1

: Paraguay 1 / Australie 1 Cartons rouges : Paraguay 0 / Australie 0 Joueurs clés O. Gill (Paraguay) : note 7.59, 5 arret(s)

(Paraguay) : note 7.59, 5 arret(s) P. Beach (Australie) : note 7.14, 2 arret(s)

(Australie) : note 7.14, 2 arret(s) H. Souttar (Australie) : note 7.07

(Australie) : note 7.07 J. Bos (Australie) : note 7.05

(Australie) : note 7.05 J. Irvine (Australie) : note 6.8, 1 carton(s) jaune(s)

(Australie) : note 6.8, 1 carton(s) jaune(s) L. Herrington (Australie) : note 6.95

(Australie) : note 6.95 G. Gómez (Paraguay) : note 6.94

(Paraguay) : note 6.94 M. Galarza (Paraguay) : note 6.93 Absences et blessures J. Italiano : Australie · Missing Fixture

: Australie · Missing Fixture M. Almirón : Paraguay · Missing Fixture · Red Card Les précédents duels 26/06/2026 Paraguay 0-0 Australie (World Cup) Groupe D Paraguay Termine 0-0 Levi's Stadium Australie Australie Resume final