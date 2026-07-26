Fort Boyard : Cyril Féraud très surpris par le comportement du rappeur Soso Maness avec le Père Fouras

Le rendez-vous estival incontournable de Fort Boyard a de nouveau captivé les téléspectateurs ce samedi 25 juillet. Sous la conduite de Cyril Féraud, plusieurs personnalités se sont mobilisées autour d’une cause commune en affrontant les célèbres épreuves du fort pour récolter des fonds destinés à des associations caritatives. Malgré une équipe très motivée et des exploits notables, le trésor tant convoité n’a pas été remporté, marquant un événement rare dans l’histoire du jeu télévisé.

En effet, ce nouveau numéro a une fois de plus mis en lumière l’engagement des célébrités dans la collecte de fonds pour des associations. Fort Boyard, diffusé durant l’été, voit chaque année défiler de nombreuses personnalités, toutes prêtes à relever les défis physique et intellectuel imaginés pour l’émission, avec pour objectif de récolter un maximum de boyards. Ces derniers sont ensuite convertis en euros au profit des causes choisies par les participants.

Le précédent exploit de l’émission remonte à la semaine dernière avec l’équipe de Jérémy Frérot, qui avait réussi à battre un record historique en récoltant près de 23 800 euros, surpassant le célèbre Tony Parker et son équipe de 2015, qui avaient cumulé 20 538 euros. Une prouesse qui avait marqué les esprits à l’aube de cette nouvelle saison.

Cyril Féraud surpris par l’attitude de Soso Maness face au Père Fouras

Pour cette 37ᵉ saison de Fort Boyard, l’équipe emmenée par le chanteur Keen’V s’est engagée au profit de la SPA et de l’association « Tout le monde contre le cancer ». Ce casting inédit réunissait également le rappeur marseillais Soso Maness, la joueuse de tennis professionnelle Alizée Cornet, l’acteur Arié Elmaleh, le danseur Jonathan Jenvrin ainsi qu’Eva, entrepreneuse et représentante des téléspectateurs. Chacun devait mettre ses compétences et son courage à l’épreuve pour tenter de remporter des boyards.

Le rappeur Soso Maness s’est distingué par son énergie et son tempérament chaleureux, notamment lors d’un saut à l’élastique où son enthousiasme était palpable. Pour se motiver, il n’a pas hésité à scander des encouragements à son club de cœur, l’Olympique de Marseille, criant « Allez l’OM ! » en pleine épreuve. Ce moment de spontanéité a renforcé l’ambiance conviviale au sein de l’équipe.

Lors du traditionnel duel avec le Père Fouras, figure emblématique de l’émission, Soso Maness a été le seul membre du groupe à décrocher la victoire face à l’énigmatique gardien du trésor. Dans un geste inattendu, il a salué le Père Fouras en lui faisant la bise, suscitant amusement et surprise chez ses coéquipiers ainsi que chez Cyril Féraud, qui a manifestement été pris au dépourvu par cette interaction inédite.

Un fait rarissime : l’équipe ne remporte pas le trésor

Malgré leur persévérance et les sacrifices consentis en renonçant à deux membres pour obtenir d’autres indices dans la phase finale de l’émission, l’équipe de Keen’V n’a pas réussi à découvrir le mot code nécessaire pour accéder au trésor. Cette situation est exceptionnellement rare en 37 saisons de Fort Boyard, n’ayant eu lieu que 37 fois seulement, soulignant à quel point la manche était difficile.

Privé de boyards supplémentaires, le groupe a néanmoins pu remettre à leurs associations un montant de 5000 euros, somme récoltée lors des épreuves précédentes. Cyril Féraud a tenu à rappeler à l’équipe la qualité de leur prestation en soulignant leur courage et leur engagement tout au long du parcours.

L’animateur a ainsi encouragé les participants en leur témoignant son soutien : « Je suis triste pour vous, parce que vous méritiez vraiment de gagner le trésor ce soir. Ne soyez pas trop déçus, parce qu’évidemment, vous aviez remporté 5000 euros grâce aux temps forts. Donc vous pouvez vous applaudir ! 5000 euros pour vos deux associations. » Il a également salué leur dépassement de soi, leurs efforts face aux peurs et phobies, et l’émotion partagée durant l’émission.