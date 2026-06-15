Mondial 2026 : la Suède écrase la Tunisie 5-1 avec un doublé d’Ayari
La Suède a réussi son entrée dans le groupe F du Mondial 2026 en dominant largement la Tunisie 5-1, lundi 15 juin à l’Estadio BBVA de Guadalupe, au Mexique. Portée par Yasin Ayari, auteur d’un doublé, et par un Alexander Isak décisif, la sélection dirigée par Graham Potter prend une première option importante dans une poule également composée des Pays-Bas et du Japon.
Revenue sur la scène mondiale après son absence en 2022, la Suède a imposé d’emblée son efficacité face à une équipe tunisienne qui abordait le tournoi avec une défense très solide lors des éliminatoires. Les Aigles de Carthage de Sabri Lamouchi visaient un départ maîtrisé pour nourrir leur ambition de franchir la phase de groupes, une barrière encore jamais dépassée.
Le match a basculé très tôt. Yasin Ayari a ouvert le score dès la 7e minute, avant qu’Alexander Isak ne double la mise à la 30e sur un service de Viktor Gyökeres. La Tunisie a réduit l’écart juste avant la pause grâce à Omar Rekik, trouvé par Hannibal Mejbri à la 43e, ce qui a maintenu un suspense relatif à la mi-temps.
La Suède a ensuite repris le contrôle du score après le repos. Gyökeres a marqué à la 59e sur une passe d’Isak, puis Mattias Svanberg a inscrit le quatrième but à la 84e, encore servi par l’attaquant de Newcastle. Ayari a fermé la marque dans le temps additionnel, à la 90+6e, sur une passe de Lucas Bergvall.
Au-delà de l’ampleur du score, la Suède a construit son succès avec une efficacité nette. Elle a cadré sept tirs sur treize, contre deux tirs cadrés sur six pour la Tunisie. La possession est restée proche de l’équilibre, avec 49 pour cent pour les Scandinaves et 51 pour cent pour les Tunisiens, mais les occasions les plus tranchantes ont été suédoises.
Isak et Gyökeres ont fait la différence
Graham Potter avait lancé la Suède en 3-1-4-2, avec Kristoffer Nordfeldt dans le but, une défense articulée autour de Victor Lindelöf, Isak Hien et Gustaf Lagerbielke, puis Jesper Karlström en soutien du milieu. Devant, le duo Alexander Isak et Viktor Gyökeres a pesé lourd dans la surface et dans les enchaînements.
Isak a terminé avec un but et deux passes décisives, tandis que Gyökeres a ajouté un but et une passe. Ayari, aligné dans l’entrejeu avec Benjamin Nygren, Alexander Bernhardsson et Gabriel Gudmundsson, a été l’autre homme fort de la rencontre avec ses deux réalisations. L’entrée de Bergvall a aussi compté dans la dernière séquence, conclue par le cinquième but.
Le rendement offensif suédois a donné de la marge à une équipe qui a su répondre après la réduction du score tunisienne. La troisième réalisation, à la 59e, a coupé l’élan des Aigles de Carthage et replacé la Suède dans une gestion plus confortable.
La Tunisie a cédé après l’espoir Rekik
Sabri Lamouchi avait opté pour un 5-3-2, avec Abdelmouhib Chamakh dans le but, Yan Valery, Omar Rekik, Montassar Talbi, Amine Ben Hmida et Ali Abdi dans la ligne défensive. Au milieu, Rani Khedira, Ellyes Skhiri et Hannibal Mejbri devaient encadrer les deux attaquants Elias Saad et Anis Ben Slimane.
La Tunisie a trouvé une ouverture avant la pause, grâce à Rekik sur une passe de Mejbri, mais elle n’a pas prolongé cette réaction en seconde période. Rani Khedira a reçu le seul carton jaune tunisien à la 54e, peu avant le troisième but suédois qui a alourdi la tâche des Aigles de Carthage.
Cette lourde défaite place la Tunisie sous pression dès la première journée du groupe F. La Suède, elle, lance son tournoi avec un résultat net et une attaque déjà productive, avant la suite d’une poule où chaque différence de buts peut peser.
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