Mondial 2026 : la France écrase la Suède 3-0 en 16es de finale grâce à Mbappé

La France a dominé la Suède 3-0 au Stade de New York/New Jersey lors des 16es de finale du Mondial 2026, ce mardi 30 juin. Kylian Mbappé a largement pesé sur la rencontre en marquant un doublé, contribuant à une qualification sereine de l’Équipe de France pour le prochain tour.

Opposées pour leur premier match à élimination directe de la compétition, les deux sélections ont livré un duel où la maîtrise et l’efficacité françaises ont fait la différence. Didier Deschamps, alignant un 4-2-3-1 offensif, a pu compter sur des joueurs en forme, tandis que la Suède de Graham Potter, en 4-4-2 classique, a peiné à contenir les vagues tricolores.

Le score à la pause de 1-0, obtenu grâce à Mbappé juste avant la mi-temps sur une passe décisive d’Ousmane Dembélé, reflétait la domination française. Après la pause, Bradley Barcola, parfaitement lancé par Michael Olise, a doublé la mise (53e). Mbappé a ensuite inscrit son deuxième but à la 74e minute, encore servi par Olise, scellant la victoire.

La France a également affiché une nette supériorité dans la maîtrise du ballon avec 65% de possession et 24 tirs tentés contre seulement 5 pour la Suède. La défense tricolore, emmenée par Jules Koundé, Dayot Upamecano et William Saliba, a neutralisé les rares incursions suédoises. Le gardien français Mike Maignan n’a été sollicité qu’une fois, contrairement à son homologue Jacob Widell Zetterström, qui a multiplié les parades.

Cette large victoire permet à la France d’aborder la suite de la compétition avec confiance. La Suède, malgré quelques changements en cours de match, n’a jamais réussi à inverser la tendance.

Maîtrise offensive et collectif rôdé pour la France

Didier Deschamps a opté pour un système en 4-2-3-1, intégrant des titulaires comme Mike Maignan dans les cages, une défense solide avec Koundé, Upamecano, Saliba et Digne. Au milieu, la double récupération a été assurée par Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot, offrant à Michael Olise, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola un soutien de qualité dans les trois postes offensifs derrière Mbappé.

Mbappé, véritable moteur offensif et capitaine, a alimenté l’attaque tricolore avec deux buts et plusieurs occasions franches. La connexion Olise-Barcola a été particulièrement efficace, Olise se distinguant également par deux passes décisives. L’entrée de joueurs comme Koundé ou Digne en fin de match a permis de préserver l’avance.

Suède limitée malgré une organisation en 4-4-2

Sous la direction de Graham Potter, la Suède a aligné une formation plus classique 4-4-2. Le gardien Widell Zetterström a brillé en réalisant neuf arrêts, sous une pression constante des Français. La charnière Lindelöf-Gudmundsson n’a pas réussi à endiguer la puissance offensive adverse.

Au milieu, le travail de Bergvall, Ayari, Svensson et Stroud n’a pas suffi à créer le surnombre, la ligne d’attaque Elanga-Gyökeres-Isak restant trop isolée. Les multiples changements opérés après l’heure de jeu visaient à dynamiser le jeu, mais la Suède n’a pas réussi à trouver une faille pour revenir au score.

France Termine 3-0 New York New Jersey Stadium Suède Suède Fil du match 21' VAR VAR - K. Mbappe 45' ⚽ But - K. Mbappe (passe O. Dembele) 53' ⚽ But - B. Barcola (passe M. Olise) 66' ↑↓ Remplacement - E. Stroud (remplace T. Ali) 66' ↑↓ Remplacement - L. Bergvall (remplace B. Zeneli) 74' ⚽ But - K. Mbappe (passe M. Olise) 75' ↑↓ Remplacement - J. Kounde (remplace M. Gusto) 75' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace D. Doue) 78' ↑↓ Remplacement - L. Digne (remplace T. Hernandez) 82' ↑↓ Remplacement - D. Svensson (remplace M. Svanberg) 82' ↑↓ Remplacement - Y. Ayari (remplace B. Nygren) 85' ↑↓ Remplacement - K. Mbappe (remplace J. Mateta) 85' ↑↓ Remplacement - M. Olise (remplace R. Cherki) 89' ↑↓ Remplacement - A. Isak (remplace G. Nilsson) Les chiffres du match Tirs cadres : France 12 / Suède 1

: France 12 / Suède 1 Tirs : France 24 / Suède 5

: France 24 / Suède 5 Possession : France 65% / Suède 35%

: France 65% / Suède 35% Corners : France 9 / Suède 1

: France 9 / Suède 1 Fautes : France 11 / Suède 10

: France 11 / Suède 10 Passes : France 529 / Suède 285

: France 529 / Suède 285 Precision des passes : France 88% / Suède 78%

: France 88% / Suède 78% xG : France 2.90 / Suède 0.33 Joueurs clés Kylian Mbappé (France) : note 9.6, 2 but(s)

(France) : note 9.6, 2 but(s) Jacob Widell Zetterström (Suède) : note 8.7, 9 arret(s)

(Suède) : note 8.7, 9 arret(s) Michael Olise (France) : note 8.9, 2 passe(s) decisive(s)

(France) : note 8.9, 2 passe(s) decisive(s) Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s)

(France) : note 7.9, 1 but(s) Ousmane Dembélé (France) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)