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Mondial 2026 : le Maroc bat Haïti 4-2 et poursuit sa quête en Groupe C

Le Maroc s’est imposé face à Haïti 4-2 au Mercedes-Benz Stadium lors de la troisième journée du Groupe C de la Coupe du Monde 2026. Cette victoire conforte la position du Maroc en tête du groupe, une étape cruciale pour sa qualification en huitièmes de finale.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Avant cette rencontre, le Maroc comptait 4 points avec une victoire contre l’Écosse (1-0) et un nul contre le Brésil (1-1). Haïti, de son côté, était éliminée après deux défaites face à l’Écosse et au Brésil. Ce match représentait donc une ultime occasion pour Haïti d’arracher un succès historique, mais le Maroc a su imposer son autorité.

Dans un match à rebondissements, Haïti a ouvert le score dès la 10e minute par l’intermédiaire de Bono, surprenant une défense marocaine vigilante. La réaction marocaine est venue par Achraf Hakimi qui a égalisé à la 39e minute, avant que Wilson Isidor, servi par Jean-Kévin Duverne, redonne l’avantage à Haïti à la 43e. Juste avant la pause, Ismael Saibari a remis les deux équipes à égalité sur un service d’Hakimi, établissant un score de 2-2 à la pause.

En seconde période, le Maroc a haussé son niveau de jeu. Soufiane Rahimi, entré en jeu à la 70e minute, a inscrit un troisième but à la 78e minute, suivi d’un quatrième signé Gessime Yassine à la 89e minute, servi par Rahimi. Haïti n’a pas réussi à revenir malgré les changements tactiques.

Le Maroc a dominé la possession avec 71%, totalisant 22 tirs, dont 11 cadrés, et 533 passes précises à 89%. Haïti n’a su cadrer qu’un tir sur 5 tentés et a subi une forte pression défensive. Le gardien haïtien, Johny Placide, s’est distingué avec huit arrêts.

Le Maroc impose son collectif et l’activité d’Hakimi

Mohamed Ouahbi a reconduit un schéma en 4-2-3-1 avec Yassine Bounou dans les buts. La défense a été orchestrée par Hakimi, auteur d’un but et d’une passe décisive, tandis que Sofyan Amrabat et Neil El Aynaoui assuraient le milieu défensif. Offensivement, Brahim Díaz, Ismael Saibari et Bilal El Khannouss ont alimenté l’attaque autour d’Ayoub El Kaabi.

Les changements de la seconde période, notamment l’entrée décisive de Soufiane Rahimi, ont permis au Maroc de sceller son succès. La maîtrise technique et la réactivité collective ont permis à la sélection marocaine de renverser une situation défavorable et de valider sa position de favori dans le groupe.

Haïti confirme son combat mais manque de ressources offensives

Sébastien Migné a aligné une formation en 4-4-1-1 avec Johny Placide dans les cages. La défense a été conduite par Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé et Hannes Delcroix. Le milieu défensif Martin Expérience et la créativité de Jean-Ricner Bellegarde ont été profitables, tout comme les efforts de Ruben Providence et Wilson Isidor en attaque.

Malgré un bon début et un score favorable en première période, Haïti a manqué d’efficacité et de profondeur en seconde. Les remplacements ont notamment vu l’entrée de Duckens Nazon et Ruben Providence, mais sans renverser le cours du match. La sélection haïtienne reste en quête d’une première victoire dans cette Coupe du Monde.

Maroc
Termine Mercedes-Benz Stadium
Haïti
24/06/2026 23:00 Groupe C
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 10'But - BonoHaïti, 10e
  2. 39'But - A. HakimiMaroc, 39e
  3. 43'But - W. Isidor (passe J. Duverne)Haïti, 43e
  4. 45+1'But - I. Saibari (passe A. Hakimi)Maroc, 45+1e
  5. 67'Remplacement - R. Providence (remplace D. Nazon)Haïti, 67e
  6. 67'Remplacement - W. Isidor (remplace L. Deedson)Haïti, 67e
  7. 70'Remplacement - B. Diaz (remplace A. Ounahi)Maroc, 70e
  8. 70'Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi)Maroc, 70e
  9. 70'Remplacement - A. El Kaabi (remplace G. Yassine)Maroc, 70e
  10. 78'But - S. Rahimi (passe C. Riad)Maroc, 78e
  11. 79'Carton jaune - D. NazonHaïti, 79e
  12. 79'Carton jaune - J. PlacideHaïti, 79e
  13. 80'Remplacement - J. Duverne (remplace C. Arcus)Haïti, 80e
  14. 80'Remplacement - D. Jean Jacques (remplace D. Simon)Haïti, 80e
  15. 83'Remplacement - A. Salah-Eddine (remplace N. Mazraoui)Maroc, 83e
  16. 83'Remplacement - N. El Aynaoui (remplace S. El Mourabet)Maroc, 83e
  17. 83'Remplacement - L. Joseph (remplace F. Pierrot)Haïti, 83e
  18. 89'But - G. Yassine (passe S. Rahimi)Maroc, 89e
  19. 90+4'Carton jaune - J. CasimirHaïti, 90+4e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Maroc 11 / Haïti 1
  • Tirs : Maroc 22 / Haïti 5
  • Possession : Maroc 71% / Haïti 29%
  • Corners : Maroc 9 / Haïti 0
  • Fautes : Maroc 8 / Haïti 17
  • Cartons jaunes : Maroc 0 / Haïti 2
  • Passes : Maroc 533 / Haïti 229
  • Precision des passes : Maroc 89% / Haïti 79%
  • xG : Maroc 3.26 / Haïti 0.52
Joueurs clés
  • Achraf Hakimi (Maroc) : note 7.6, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
  • Johny Placide (Haïti) : note 7.2, 8 arret(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • Wilson Isidor (Haïti) : note 7.7, 1 but(s)
  • Ismael Saibari (Maroc) : note 7.3, 1 but(s)
  • Soufiane Rahimi (Maroc) : note 7.2, 1 but(s)
Calendrier Groupe C
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Groupe C
Brésil
Termine MetLife Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Haïti
Termine Gillette Stadium
Écosse
Resume final
Groupe C
Écosse
Termine Gillette Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Brésil
Termine Lincoln Financial Field
Haïti
Resume final
Groupe C
Écosse
Termine Hard Rock Stadium
Brésil
Resume final
Groupe C
Maroc
Termine Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Resume final
Groupe C
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Brésil32107167
Maroc32106337
Écosse310214-33
Haïti300328-60
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