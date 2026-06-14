Mondial 2026 : l’Allemagne mène face à Curaçao à la pause (3-1)
L’Allemagne mène 3-1 contre Curaçao à la mi-temps, ce dimanche 14 juin 2026 au NRG Stadium de Houston, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Dans ce match du groupe E, la sélection de Julian Nagelsmann a repris deux buts d’avance avant le retour aux vestiaires, avec une réalisation de Kai Havertz dans le temps additionnel de la première période.
La Mannschaft avait rapidement ouvert le score par Felix Nmecha dès la 6e minute, servi par Florian Wirtz. Curaçao, dirigé par Dick Advocaat, a répondu à la 21e minute grâce à Livano Comenencia, avant que Nico Schlotterbeck ne redonne l’avantage à l’Allemagne à la 38e minute sur une passe de Nathaniel Brown.
Le troisième but allemand, inscrit par Havertz à la 45e minute plus cinq, pèse lourd dans la lecture de cette première période. Il permet à l’Allemagne de regagner les vestiaires avec une marge plus confortable après avoir été rejointe au score pendant près d’un quart d’heure.
Les chiffres de la pause confirment le volume allemand dans les quarante-cinq premières minutes. L’Allemagne a totalisé 12 tirs, dont 4 cadrés, avec 70 pour cent de possession. Curaçao a marqué sur son seul tir cadré, pour trois tentatives au total.
L’Allemagne portée par ses milieux et ses défenseurs
Dans son 4-2-3-1, Julian Nagelsmann a aligné Manuel Neuer dans le but, avec Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck et Nathaniel Brown en défense. Au milieu, Felix Nmecha et Aleksandar Pavlović ont accompagné une ligne offensive composée de Leroy Sané, Jamal Musiala et Florian Wirtz derrière Kai Havertz.
Les quatre buts de la première période impliquent trois titulaires allemands dans des rôles décisifs. Nmecha a lancé le match, Wirtz a signé la passe sur l’ouverture du score, Brown a servi Schlotterbeck, puis Havertz a marqué juste avant la pause. L’Allemagne a aussi affiché une précision élevée dans ses transmissions, avec 244 passes réussies sur 273.
Curaçao a répondu avant de céder en fin de période
Curaçao a débuté en 4-3-1-2 avec Eloy Room dans le but, Sherel Constancio Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo et Deveron Fonville en défense. Livano Comenencia, Leandro Bacuna et Juninho Bacuna ont formé le milieu, avec Tahith Chong en soutien de Jürgen Locadia et Sontje Hansen.
L’équipe de Dick Advocaat a trouvé l’égalisation par Comenencia à la 21e minute, un but qui a brièvement ramené Curaçao dans le match. Mais les réalisations de Schlotterbeck et Havertz, dans les dernières minutes de la première période, ont replacé l’Allemagne en position favorable avant la seconde mi-temps.
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