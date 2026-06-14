Mondial 2026 : l’Allemagne mène face à Curaçao à la pause (3-1)

L’Allemagne mène 3-1 contre Curaçao à la mi-temps, ce dimanche 14 juin 2026 au NRG Stadium de Houston, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Dans ce match du groupe E, la sélection de Julian Nagelsmann a repris deux buts d’avance avant le retour aux vestiaires, avec une réalisation de Kai Havertz dans le temps additionnel de la première période.

La Mannschaft avait rapidement ouvert le score par Felix Nmecha dès la 6e minute, servi par Florian Wirtz. Curaçao, dirigé par Dick Advocaat, a répondu à la 21e minute grâce à Livano Comenencia, avant que Nico Schlotterbeck ne redonne l’avantage à l’Allemagne à la 38e minute sur une passe de Nathaniel Brown.

Le troisième but allemand, inscrit par Havertz à la 45e minute plus cinq, pèse lourd dans la lecture de cette première période. Il permet à l’Allemagne de regagner les vestiaires avec une marge plus confortable après avoir été rejointe au score pendant près d’un quart d’heure.

Les chiffres de la pause confirment le volume allemand dans les quarante-cinq premières minutes. L’Allemagne a totalisé 12 tirs, dont 4 cadrés, avec 70 pour cent de possession. Curaçao a marqué sur son seul tir cadré, pour trois tentatives au total.

L’Allemagne portée par ses milieux et ses défenseurs

Dans son 4-2-3-1, Julian Nagelsmann a aligné Manuel Neuer dans le but, avec Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck et Nathaniel Brown en défense. Au milieu, Felix Nmecha et Aleksandar Pavlović ont accompagné une ligne offensive composée de Leroy Sané, Jamal Musiala et Florian Wirtz derrière Kai Havertz.

Les quatre buts de la première période impliquent trois titulaires allemands dans des rôles décisifs. Nmecha a lancé le match, Wirtz a signé la passe sur l’ouverture du score, Brown a servi Schlotterbeck, puis Havertz a marqué juste avant la pause. L’Allemagne a aussi affiché une précision élevée dans ses transmissions, avec 244 passes réussies sur 273.

Curaçao a répondu avant de céder en fin de période

Curaçao a débuté en 4-3-1-2 avec Eloy Room dans le but, Sherel Constancio Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo et Deveron Fonville en défense. Livano Comenencia, Leandro Bacuna et Juninho Bacuna ont formé le milieu, avec Tahith Chong en soutien de Jürgen Locadia et Sontje Hansen.

L’équipe de Dick Advocaat a trouvé l’égalisation par Comenencia à la 21e minute, un but qui a brièvement ramené Curaçao dans le match. Mais les réalisations de Schlotterbeck et Havertz, dans les dernières minutes de la première période, ont replacé l’Allemagne en position favorable avant la seconde mi-temps.

Allemagne Mi-temps 3-1 NRG Stadium Curaçao Curaçao Fil du match 6' But - F. Nmecha (passe F. Wirtz) (Allemagne, 6e) 21' But - L. Comenencia (Curaçao, 21e) 38' But - N. Schlotterbeck (passe N. Brown) (Allemagne, 38e) 45+5' But - K. Havertz (Allemagne, 45+5e) Les chiffres du match Tirs cadres : Allemagne 4 / Curaçao 1

: Allemagne 4 / Curaçao 1 Tirs : Allemagne 12 / Curaçao 3

: Allemagne 12 / Curaçao 3 Possession : Allemagne 70% / Curaçao 30%

: Allemagne 70% / Curaçao 30% Corners : Allemagne 4 / Curaçao 0

: Allemagne 4 / Curaçao 0 Fautes : Allemagne 7 / Curaçao 4

: Allemagne 7 / Curaçao 4 Passes : Allemagne 273 / Curaçao 118

: Allemagne 273 / Curaçao 118 Precision des passes : Allemagne 89% / Curaçao 81%

: Allemagne 89% / Curaçao 81% xG : Allemagne 1.18 / Curaçao 0.12

Calendrier Groupe E Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Allemagne - Curaçao Fiche match Allemagne - Curaçao Allemagne 3-1 Mi-temps · 3-1 Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' But - F. Nmecha (passe F. Wirtz) (Allemagne, 6e) 21' But - L. Comenencia (Curaçao, 21e) 38' But - N. Schlotterbeck (passe N. Brown) (Allemagne, 38e) 45+5' But - K. Havertz (Allemagne, 45+5e) Compositions Allemagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Julian Nagelsmann Titulaires 11 1 Manuel Neuer Gardien 6 Joshua Kimmich Défenseur 4 Jonathan Tah Défenseur 15 Nico Schlotterbeck Défenseur 18 Nathaniel Brown Défenseur 23 Felix Nmecha Milieu 5 Aleksandar Pavlović Milieu 19 Leroy Sané Milieu 10 Jamal Musiala Milieu 17 Florian Wirtz Milieu 7 Kai Havertz Attaquant Remplaçants 15 21 Alexander Nübel

12 Oliver Baumann

22 David Raum

3 Waldemar Anton

2 Antonio Rüdiger

24 Malick Thiaw

9 Jamie Leweling

8 Leon Goretzka

25 Assan Ouédraogo

20 Nadiem Amiri

16 Angelo Stiller

13 Pascal Groß

11 Nick Woltemade

14 Maximilian Beier

26 Deniz Undav Curaçao Système 4-3-1-2 Sélectionneur Dick Advocaat Titulaires 11 1 Eloy Room Gardien 5 Sherel Constancio Floranus Défenseur 23 Riechedly Bazoer Défenseur 18 Armando Obispo Défenseur 24 Deveron Fonville Défenseur 8 Livano Comenencia Milieu 10 Leandro Bacuna Milieu 7 Juninho Bacuna Milieu 21 Tahith Chong Milieu 9 Jürgen Locadia Attaquant 12 Sontje Hansen Attaquant Remplaçants 15 26 Trevor Iriving Doornbusch

25 Tyrick Bodak

3 Jurien Gaari

20 Joshua Brenet

2 Shurandy Sambo

4 Roshon van Eijma

15 Ar'Jany Martha

11 Jeremy Antonisse

14 Kenji Gorré

22 Kevin Felida

13 Tyrese Noslin

16 Jearl Margaritha

6 Godfried Roemeratoe

19 Gervane Kastaneer

17 Brandley Kuwas Les chiffres du match Tirs cadres : Allemagne 4 / Curaçao 1

: Allemagne 4 / Curaçao 1 Tirs : Allemagne 12 / Curaçao 3

: Allemagne 12 / Curaçao 3 Possession : Allemagne 70% / Curaçao 30%

: Allemagne 70% / Curaçao 30% Corners : Allemagne 4 / Curaçao 0

: Allemagne 4 / Curaçao 0 Fautes : Allemagne 7 / Curaçao 4

: Allemagne 7 / Curaçao 4 Passes : Allemagne 273 / Curaçao 118

: Allemagne 273 / Curaçao 118 Precision des passes : Allemagne 89% / Curaçao 81%

: Allemagne 89% / Curaçao 81% xG : Allemagne 1.18 / Curaçao 0.12 Joueurs clés Livano Comenencia (Curaçao) : note 7.7, 1 but(s)

(Curaçao) : note 7.7, 1 but(s) Felix Nmecha (Allemagne) : note 7.6, 1 but(s)

(Allemagne) : note 7.6, 1 but(s) Nico Schlotterbeck (Allemagne) : note 7.2, 1 but(s)

(Allemagne) : note 7.2, 1 but(s) Florian Wirtz (Allemagne) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s) Nathaniel Brown (Allemagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Eloy Room (Curaçao) : note 6.2, 2 arret(s)

(Curaçao) : note 6.2, 2 arret(s) Jamal Musiala (Allemagne) : note 7

(Allemagne) : note 7 Joshua Kimmich (Allemagne) : note 6.6 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Allemagne Mi-temps 3-1 NRG Stadium Curaçao Curaçao Résumé à la pause Voir la fiche du match Côte d'Ivoire - Équateur Fiche match Côte d'Ivoire - Équateur Côte d'Ivoire 00:00 A venir Équateur Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Côte d'Ivoire A venir 00:00 Lincoln Financial Field Équateur Équateur Avant-match Voir la fiche du match Allemagne - Côte d'Ivoire Fiche match Allemagne - Côte d'Ivoire Allemagne 21:00 A venir Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Allemagne A venir 21:00 BMO Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Voir la fiche du match Équateur - Curaçao Fiche match Équateur - Curaçao Équateur 01:00 A venir Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 01:00 Arrowhead Stadium Curaçao Curaçao Voir la fiche du match Curaçao - Côte d'Ivoire Fiche match Curaçao - Côte d'Ivoire Curaçao 21:00 A venir Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Curaçao A venir 21:00 Lincoln Financial Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Voir la fiche du match Équateur - Allemagne Fiche match Équateur - Allemagne Équateur 21:00 A venir Allemagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 21:00 MetLife Stadium Allemagne Allemagne