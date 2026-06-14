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Mondial 2026 : l’Australie en 3-4-2-1 contre la Turquie de Hakan Çalhanoğlu

L’Australie et la Turquie abordent leur match du groupe D du Mondial 2026, ce dimanche 14 juin au BC Place de Vancouver, avec deux organisations distinctes. Tony Popovic lance les Socceroos en 3-4-2-1, tandis que Vincenzo Montella installe la sélection turque en 4-2-3-1 pour ce rendez-vous programmé à 5 h 00 GMT plus 1.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Australie VS Turquie, le 14/06/2026 05:00, stade BC Place
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

Le choix australien repose sur une défense à trois avec Patrick Beach dans le but, protégé par Alessandro Circati, Harry Souttar et Cameron Burgess. La Turquie répond avec Uğurcan Çakır comme dernier rempart, derrière une ligne de quatre composée de Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı et Ferdi Kadıoğlu.

Au milieu, l’Australie associe Jacob Italiano, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler et Jordan Bos, avec Nestory Irankunda et Connor Metcalfe placés en soutien de Mohamed Touré. Ce schéma donne à Popovic une structure compacte autour de Souttar et Burgess, tout en laissant Italiano et Bos occuper les couloirs.

La Turquie démarre avec un socle technique dense autour de Hakan Çalhanoğlu et İsmail Yüksek. Arda Güler, Orkun Kökçü et Barış Alper Yılmaz accompagnent Kerem Aktürkoğlu dans l’animation offensive, dans un onze où Montella conserve plusieurs cadres pour lancer sa campagne dans ce groupe D.

Lecture du onze de l’Australie

Tony Popovic confie le poste de gardien à Patrick Beach. Devant lui, Alessandro Circati, Harry Souttar et Cameron Burgess forment le trio défensif. Souttar apporte sa présence axiale, avec Circati et Burgess pour encadrer la première relance et couvrir les espaces dans une organisation à trois défenseurs.

Dans les couloirs et l’entrejeu, Jacob Italiano, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler et Jordan Bos composent la ligne de quatre. Le choix de Bos et Italiano donne de la largeur au dispositif, tandis qu’O’Neill et Okon-Engstler doivent assurer l’équilibre devant la défense.

Plus haut, Nestory Irankunda et Connor Metcalfe évoluent derrière Mohamed Touré. L’Australie part donc avec une pointe unique, entourée par deux joueurs chargés de relier le milieu à l’attaque. Sur le banc, Popovic dispose notamment de Mathew Ryan, Jackson Irvine, Mathew Leckie, Ajdin Hrustić, Awer Mabil, Cristian Volpato et Tete Yengi.

  • Australie – Patrick Beach, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jacob Italiano, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler, Jordan Bos, Nestory Irankunda, Connor Metcalfe, Mohamed Touré
  • Sélectionneur – Tony Popovic
  • Système – 3-4-2-1

Lecture du onze de la Turquie

Vincenzo Montella installe la Turquie en 4-2-3-1 avec Uğurcan Çakır dans le but. La défense associe Zeki Çelik à droite, Merih Demiral et Abdülkerim Bardakcı dans l’axe, et Ferdi Kadıoğlu sur le flanc gauche. Cette base à quatre doit permettre à la Turquie de garder une ligne claire face à l’attaque australienne.

Le cœur du jeu est confié à Hakan Çalhanoğlu et İsmail Yüksek. Devant eux, Arda Güler, Orkun Kökçü et Barış Alper Yılmaz forment la ligne de soutien de Kerem Aktürkoğlu. La présence simultanée de Çalhanoğlu, Güler et Kökçü donne à Montella plusieurs solutions dans la circulation et la dernière passe.

Le banc turc comprend Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül et Kenan Yıldız. Montella conserve ainsi des options dans toutes les lignes pour modifier son animation au cours du match.

  • Turquie – Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu
  • Sélectionneur – Vincenzo Montella
  • Système – 4-2-3-1

Les onze de départ

Australie
Système3-4-2-1SélectionneurTony Popovic
Titulaires11
  1. 18 Patrick Beach Gardien
  2. 3 Alessandro Circati Défenseur
  3. 19 Harry Souttar Défenseur
  4. 21 Cameron Burgess Défenseur
  5. 4 Jacob Italiano Milieu
  6. 13 Aiden O'Neill Milieu
  7. 24 Paul Okon-Engstler Milieu
  8. 5 Jordan Bos Milieu
  9. 17 Nestory Irankunda Attaquant
  10. 8 Connor Metcalfe Attaquant
  11. 9 Mohamed Touré Attaquant
Remplaçants15
  • 1 Mathew Ryan
  • 12 Paul Izzo
  • 2 Miloš Degenek
  • 6 Jason Geria
  • 16 Aziz Behich
  • 25 Lucas Herrington
  • 15 Kai Trewin
  • 14 Cameron Devlin
  • 22 Jackson Irvine
  • 7 Mathew Leckie
  • 10 Ajdin Hrustić
  • 11 Awer Mabil
  • 20 Cristian Volpato
  • 23 Nishan Velupillay
  • 26 Tete Yengi
Turquie
Système4-2-3-1SélectionneurVincenzo Montella
Titulaires11
  1. 23 Uğurcan Çakır Gardien
  2. 2 Zeki Çelik Défenseur
  3. 3 Merih Demiral Défenseur
  4. 14 Abdülkerim Bardakcı Défenseur
  5. 20 Ferdi Kadıoğlu Défenseur
  6. 10 Hakan Çalhanoğlu Milieu
  7. 16 İsmail Yüksek Milieu
  8. 8 Arda Güler Milieu
  9. 6 Orkun Kökçü Milieu
  10. 21 Barış Alper Yılmaz Milieu
  11. 7 Kerem Aktürkoğlu Attaquant
Remplaçants15
  • 1 Mert Günok
  • 12 Altay Bayındır
  • 4 Çağlar Söyüncü
  • 13 Eren Elmalı
  • 15 Ozan Kabak
  • 18 Mert Müldür
  • 25 Samet Akaydın
  • 22 Kaan Ayhan
  • 5 Salih Özcan
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 19 Yunus Akgün
  • 24 Oğuz Aydın
  • 26 Can Uzun
  • 9 Deniz Gül
  • 11 Kenan Yıldız
Australie
1re periode 29' BC Place
Turquie
14/06/2026 05:00 Groupe D
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 27'But - N. Irankunda (passe P. Okon-Engstler) (Australie, 27e)
Calendrier Groupe D
Voir le Calendrier Complet
Groupe D
États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
Resume final
Groupe D
Australie
1re periode 29' BC Place
Turquie
Compositions
Groupe D
États-Unis
A venir Lumen Field
Australie
Groupe D
Turquie
A venir Levi's Stadium
Paraguay
Groupe D
Turquie
A venir SoFi Stadium
États-Unis
Groupe D
Paraguay
A venir Levi's Stadium
Australie
Groupe D
EquipeJGNPBPBCDiffPts
États-Unis11004133
Australie00000000
Turquie00000000
Paraguay100114-30
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
05:30 Football : Australie 1-0 Turquie : Irankunda lance l’Australie
05:30 Célébrité : Viviana Pisacane, la gagnante de Top Chef, révèle avoir été maltraitée par un grand chef qui lui a lancé une casserole
05:30 Australie 1-0 Turquie : Irankunda lance l’Australie