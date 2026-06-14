Mondial 2026 : l’Écosse mène face à Haïti à la pause (1-0)

L’Écosse mène Haïti 1-0 à la mi-temps, dans la nuit de samedi à dimanche au Gillette Stadium, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. John McGinn a inscrit le seul but de la première période à la 28e minute, donnant un premier avantage important aux Écossais dans ce match du Groupe C.
Cette rencontre oppose deux sélections de retour sur la scène mondiale après une longue absence. Haïti dispute sa première Coupe du monde depuis 1974, tandis que l’Écosse retrouve la compétition après 28 ans. À la pause, l’équipe de Steve Clarke a pris une courte avance, sans avoir creusé l’écart.
Le premier acte a basculé sur la réalisation de McGinn, titulaire dans le milieu écossais aux côtés de Scott McTominay, Lewis Ferguson et Ben Gannon-Doak. Devant, Lawrence Shankland et Che Adams ont débuté ensemble dans le 4-4-2 écossais, soutenus par une ligne défensive où figurent Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry et Andy Robertson devant Angus Gunn.
Haïti, également organisée en 4-4-2 par Sébastien Migné, reste dans le match malgré ce retard. Johny Placide garde les buts, derrière Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix et Martin Expérience. Au milieu, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Louicius Don Deedson et Ruben Providence accompagnent le duo offensif composé de Frantzdy Pierrot et Wilson Isidor.
Le seul avertissement de la première période a été adressé à Jean-Ricner Bellegarde à la 39e minute. Ce carton jaune pèse sur le milieu haïtien, engagé dans une zone où l’Écosse a construit une partie de son avantage autour de McGinn, Ferguson et McTominay.
Les chiffres de la pause traduisent un match ouvert mais serré. Les deux équipes ont totalisé sept tirs chacune, avec deux tentatives cadrées de part et d’autre. L’Écosse a davantage gardé le ballon avec 58 pour cent de possession, tandis qu’Angus Gunn a déjà réalisé deux arrêts et Johny Placide un arrêt.
Haïti devra trouver une réponse après la pause sans se découvrir face à une sélection écossaise déjà en position favorable. Pour l’Écosse, l’enjeu immédiat sera de gérer son avance tout en cherchant à exploiter les espaces laissés par une équipe haïtienne contrainte de revenir au score.
Haïti
Mi-temps
0-1
Gillette Stadium Écosse
14/06/2026 02:00
·
Groupe C
Fil du match
28' But - J. McGinn (Écosse, 28e) 39' Carton jaune - J. Bellegarde (Haïti, 39e)
Les chiffres du match
Tirs cadres : Haïti 1 / Écosse 2 Tirs : Haïti 8 / Écosse 7 Possession : Haïti 46% / Écosse 54% Fautes : Haïti 12 / Écosse 9 Cartons jaunes : Haïti 1 / Écosse 0 Passes : Haïti 184 / Écosse 220 Precision des passes : Haïti 86% / Écosse 84% xG : Haïti 0.64 / Écosse 0.96
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
21' But - I. Saibari (passe B. Diaz) (Maroc, 21e) 32' But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) (Brésil, 32e) 37' Carton jaune - Casemiro (Brésil, 37e) 43' Carton jaune - Ibanez (Brésil, 43e) 46' Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) (Brésil, 46e) 46' Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) (Brésil, 46e) 61' Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) (Brésil, 61e) 62' Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) (Brésil, 62e) 65' Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) (Maroc, 65e) 65' Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) (Maroc, 65e) 80' Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) (Maroc, 80e) 80' Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) (Maroc, 80e) 80' Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) (Brésil, 80e) 89' Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) (Maroc, 89e)
Compositions
Titulaires 11
1
Alisson
Gardien
24
Roger Ibañez
Défenseur
4
Marquinhos
Défenseur
3
Gabriel Magalhães
Défenseur
16
Douglas Santos
Défenseur
5
Casemiro
Milieu
8
Bruno Guimarães
Milieu
20
Lucas Paquetá
Milieu
11
Raphinha
Milieu
7
Vinícius Júnior
Milieu
25
Igor Thiago
Attaquant
Remplaçants 14
13
Danilo
17
Fabinho
21
Luiz Henrique
9
Matheus Cunha
23
Ederson
12
Weverton
6
Alex Sandro
14
Bremer
15
Léo Pereira
18
Danilo Santos
26
Rayan
2
Éderson
19
Endrick
22
Gabriel Martinelli
Titulaires 11
1
Bono
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
18
Chadi Riad
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
24
Neil El Aynaoui
Milieu
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
11
Ismael Saibari
Attaquant
Remplaçants 15
7
Chemsdine Talbi
15
Samir El Mourabet
12
Munir El Kajoui
22
Ahmed Reda Tagnaouti
26
Anass Salah-Eddine
5
Marwane Saadane
25
Redouane Halhal
13
Zakaria El Ouahdi
19
Youssef Belammari
17
Amine Sbai
16
Gessime Yassine
4
Sofyan Amrabat
20
Ayoub El Kaabi
9
Soufiane Rahimi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
Les chiffres du match
Tirs cadres : Brésil 4 / Maroc 2 Tirs : Brésil 10 / Maroc 12 Possession : Brésil 55% / Maroc 45% Corners : Brésil 4 / Maroc 0 Fautes : Brésil 14 / Maroc 12 Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0 Passes : Brésil 465 / Maroc 383 Precision des passes : Brésil 88% / Maroc 86% xG : Brésil 1.12 / Maroc 1.28
Joueurs clés
Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Bono (Maroc) : note 6.9, 3 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 7.2 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2 Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies)
13/06
Groupe C
Brésil
Termine
1-1
MetLife Stadium Maroc
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Compositions
Titulaires 11
1
Johny Placide
Gardien
2
Carlens Arcus
Défenseur
4
Ricardo Adé
Défenseur
5
Hannes Delcroix
Défenseur
8
Martin Expérience
Défenseur
11
Louicius Don Deedson
Milieu
17
Danley Jean Jacques
Milieu
10
Jean-Ricner Bellegarde
Milieu
15
Ruben Providence
Milieu
20
Frantzdy Pierrot
Attaquant
18
Wilson Isidor
Attaquant
Remplaçants 15
12
Alexandre Pierre
23
Josué Duverger
3
Keeto Thermoncy
13
Duke Lacroix
14
Garven-Michee Metusala
22
Jean-Kévin Duverne
24
Wilguens Paugain
6
Carl Fred Sainté
25
Dominique Simon
26
Woodensky Pierre
21
Josué Casimir
7
Derrick Etienne
9
Duckens Nazon
16
Lenny Joseph
19
Yassin Fortune
Titulaires 11
1
Angus Gunn
Gardien
2
Aaron Hickey
Défenseur
5
Grant Hanley
Défenseur
13
Jack Hendry
Défenseur
3
Andy Robertson
Défenseur
17
Ben Gannon-Doak
Milieu
4
Scott McTominay
Milieu
19
Lewis Ferguson
Milieu
7
John McGinn
Milieu
20
Lawrence Shankland
Attaquant
10
Che Adams
Attaquant
Remplaçants 15
12
Liam Kelly
21
Craig Gordon
6
Kieran Tierney
15
John Souttar
16
Dominic Hyam
22
Nathan Patterson
24
Tony Ralston
26
Scott McKenna
8
Tyler Fletcher
11
Ryan Christie
23
Kenny McLean
25
Findlay Curtis
9
Lyndon Dykes
14
Ross Stewart
18
George Hirst
Les chiffres du match
Tirs cadres : Haïti 1 / Écosse 2 Tirs : Haïti 8 / Écosse 7 Possession : Haïti 46% / Écosse 54% Fautes : Haïti 12 / Écosse 9 Cartons jaunes : Haïti 1 / Écosse 0 Passes : Haïti 184 / Écosse 220 Precision des passes : Haïti 86% / Écosse 84% xG : Haïti 0.64 / Écosse 0.96
Joueurs clés
John McGinn (Écosse) : note 7.2, 1 but(s) Jean-Ricner Bellegarde (Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Johny Placide (Haïti) : note 6.9, 1 arret(s) Ben Gannon-Doak (Écosse) : note 7.3 Angus Gunn (Écosse) : note 6.6, 1 arret(s) Danley Jean Jacques (Haïti) : note 7 Grant Hanley (Écosse) : note 7 Lewis Ferguson (Écosse) : note 7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
14/06
Groupe C
Haïti
Mi-temps
0-1
Gillette Stadium Écosse
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Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
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Compositions
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Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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19/06
Groupe C
Écosse
A venir
23:00
Gillette Stadium Maroc
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Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
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Compositions
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Joueurs clés
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Absences et blessures
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20/06
Groupe C
Brésil
A venir
01:30
Lincoln Financial Field Haïti
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Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
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Compositions
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Les chiffres du match
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Joueurs clés
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Absences et blessures
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Les précédents duels
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24/06
Groupe C
Écosse
A venir
23:00
Hard Rock Stadium Brésil
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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24/06
Groupe C
Maroc
A venir
23:00
Mercedes-Benz Stadium Haïti
Groupe C
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Brésil 1 0 1 0 1 1 0 1 Maroc 1 0 1 0 1 1 0 1 Haïti 0 0 0 0 0 0 0 0 Écosse 0 0 0 0 0 0 0 0
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