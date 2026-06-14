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Mondial 2026 : l’Écosse mène face à Haïti à la pause (1-0)

L’Écosse mène Haïti 1-0 à la mi-temps, dans la nuit de samedi à dimanche au Gillette Stadium, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. John McGinn a inscrit le seul but de la première période à la 28e minute, donnant un premier avantage important aux Écossais dans ce match du Groupe C.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Haïti VS Écosse, le 14/06/2026 02:00, stade Gillette Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Cette rencontre oppose deux sélections de retour sur la scène mondiale après une longue absence. Haïti dispute sa première Coupe du monde depuis 1974, tandis que l’Écosse retrouve la compétition après 28 ans. À la pause, l’équipe de Steve Clarke a pris une courte avance, sans avoir creusé l’écart.

Le premier acte a basculé sur la réalisation de McGinn, titulaire dans le milieu écossais aux côtés de Scott McTominay, Lewis Ferguson et Ben Gannon-Doak. Devant, Lawrence Shankland et Che Adams ont débuté ensemble dans le 4-4-2 écossais, soutenus par une ligne défensive où figurent Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry et Andy Robertson devant Angus Gunn.

Haïti, également organisée en 4-4-2 par Sébastien Migné, reste dans le match malgré ce retard. Johny Placide garde les buts, derrière Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix et Martin Expérience. Au milieu, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Louicius Don Deedson et Ruben Providence accompagnent le duo offensif composé de Frantzdy Pierrot et Wilson Isidor.

Le seul avertissement de la première période a été adressé à Jean-Ricner Bellegarde à la 39e minute. Ce carton jaune pèse sur le milieu haïtien, engagé dans une zone où l’Écosse a construit une partie de son avantage autour de McGinn, Ferguson et McTominay.

Les chiffres de la pause traduisent un match ouvert mais serré. Les deux équipes ont totalisé sept tirs chacune, avec deux tentatives cadrées de part et d’autre. L’Écosse a davantage gardé le ballon avec 58 pour cent de possession, tandis qu’Angus Gunn a déjà réalisé deux arrêts et Johny Placide un arrêt.

Haïti devra trouver une réponse après la pause sans se découvrir face à une sélection écossaise déjà en position favorable. Pour l’Écosse, l’enjeu immédiat sera de gérer son avance tout en cherchant à exploiter les espaces laissés par une équipe haïtienne contrainte de revenir au score.

Haïti
Mi-temps Gillette Stadium
Écosse
14/06/2026 02:00 Groupe C
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 28'But - J. McGinn (Écosse, 28e)
  2. 39'Carton jaune - J. Bellegarde (Haïti, 39e)
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Haïti 1 / Écosse 2
  • Tirs : Haïti 8 / Écosse 7
  • Possession : Haïti 46% / Écosse 54%
  • Fautes : Haïti 12 / Écosse 9
  • Cartons jaunes : Haïti 1 / Écosse 0
  • Passes : Haïti 184 / Écosse 220
  • Precision des passes : Haïti 86% / Écosse 84%
  • xG : Haïti 0.64 / Écosse 0.96
Calendrier Groupe C
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Groupe C
Brésil
Termine MetLife Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Haïti
Mi-temps Gillette Stadium
Écosse
Résumé à la pause
Groupe C
Écosse
A venir Gillette Stadium
Maroc
Groupe C
Brésil
A venir Lincoln Financial Field
Haïti
Groupe C
Écosse
A venir Hard Rock Stadium
Brésil
Groupe C
Maroc
A venir Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Groupe C
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Brésil10101101
Maroc10101101
Haïti00000000
Écosse00000000
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