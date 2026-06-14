Mondial 2026 : l’Écosse mène face à Haïti à la pause (1-0)

L’Écosse mène Haïti 1-0 à la mi-temps, dans la nuit de samedi à dimanche au Gillette Stadium, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. John McGinn a inscrit le seul but de la première période à la 28e minute, donnant un premier avantage important aux Écossais dans ce match du Groupe C.

Cette rencontre oppose deux sélections de retour sur la scène mondiale après une longue absence. Haïti dispute sa première Coupe du monde depuis 1974, tandis que l’Écosse retrouve la compétition après 28 ans. À la pause, l’équipe de Steve Clarke a pris une courte avance, sans avoir creusé l’écart.

Le premier acte a basculé sur la réalisation de McGinn, titulaire dans le milieu écossais aux côtés de Scott McTominay, Lewis Ferguson et Ben Gannon-Doak. Devant, Lawrence Shankland et Che Adams ont débuté ensemble dans le 4-4-2 écossais, soutenus par une ligne défensive où figurent Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry et Andy Robertson devant Angus Gunn.

Haïti, également organisée en 4-4-2 par Sébastien Migné, reste dans le match malgré ce retard. Johny Placide garde les buts, derrière Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix et Martin Expérience. Au milieu, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Louicius Don Deedson et Ruben Providence accompagnent le duo offensif composé de Frantzdy Pierrot et Wilson Isidor.

Le seul avertissement de la première période a été adressé à Jean-Ricner Bellegarde à la 39e minute. Ce carton jaune pèse sur le milieu haïtien, engagé dans une zone où l’Écosse a construit une partie de son avantage autour de McGinn, Ferguson et McTominay.

Les chiffres de la pause traduisent un match ouvert mais serré. Les deux équipes ont totalisé sept tirs chacune, avec deux tentatives cadrées de part et d’autre. L’Écosse a davantage gardé le ballon avec 58 pour cent de possession, tandis qu’Angus Gunn a déjà réalisé deux arrêts et Johny Placide un arrêt.

Haïti devra trouver une réponse après la pause sans se découvrir face à une sélection écossaise déjà en position favorable. Pour l’Écosse, l’enjeu immédiat sera de gérer son avance tout en cherchant à exploiter les espaces laissés par une équipe haïtienne contrainte de revenir au score.

Haïti Mi-temps 0-1 Gillette Stadium Écosse Écosse Fil du match 28' But - J. McGinn (Écosse, 28e) 39' Carton jaune - J. Bellegarde (Haïti, 39e) Les chiffres du match Tirs cadres : Haïti 1 / Écosse 2

: Haïti 1 / Écosse 2 Tirs : Haïti 8 / Écosse 7

: Haïti 8 / Écosse 7 Possession : Haïti 46% / Écosse 54%

: Haïti 46% / Écosse 54% Fautes : Haïti 12 / Écosse 9

: Haïti 12 / Écosse 9 Cartons jaunes : Haïti 1 / Écosse 0

: Haïti 1 / Écosse 0 Passes : Haïti 184 / Écosse 220

: Haïti 184 / Écosse 220 Precision des passes : Haïti 86% / Écosse 84%

: Haïti 86% / Écosse 84% xG : Haïti 0.64 / Écosse 0.96

Calendrier Groupe C Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Brésil - Maroc Fiche match Brésil - Maroc Brésil 1-1 1-1 Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 21' But - I. Saibari (passe B. Diaz) (Maroc, 21e) 32' But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) (Brésil, 32e) 37' Carton jaune - Casemiro (Brésil, 37e) 43' Carton jaune - Ibanez (Brésil, 43e) 46' Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) (Brésil, 46e) 46' Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) (Brésil, 46e) 61' Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) (Brésil, 61e) 62' Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) (Brésil, 62e) 65' Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) (Maroc, 65e) 65' Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) (Maroc, 65e) 80' Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) (Maroc, 80e) 80' Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) (Maroc, 80e) 80' Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) (Brésil, 80e) 89' Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) (Maroc, 89e) Compositions Brésil Système 4-2-3-1 Sélectionneur Carlo Ancelotti Titulaires 11 1 Alisson Gardien 24 Roger Ibañez Défenseur 4 Marquinhos Défenseur 3 Gabriel Magalhães Défenseur 16 Douglas Santos Défenseur 5 Casemiro Milieu 8 Bruno Guimarães Milieu 20 Lucas Paquetá Milieu 11 Raphinha Milieu 7 Vinícius Júnior Milieu 25 Igor Thiago Attaquant Remplaçants 14 13 Danilo

17 Fabinho

21 Luiz Henrique

9 Matheus Cunha

23 Ederson

12 Weverton

6 Alex Sandro

14 Bremer

15 Léo Pereira

18 Danilo Santos

26 Rayan

2 Éderson

19 Endrick

22 Gabriel Martinelli Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Bono Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 14 Issa Diop Défenseur 18 Chadi Riad Défenseur 3 Noussair Mazraoui Défenseur 24 Neil El Aynaoui Milieu 6 Ayyoub Bouaddi Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 8 Azzedine Ounahi Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 11 Ismael Saibari Attaquant Remplaçants 15 7 Chemsdine Talbi

15 Samir El Mourabet

12 Munir El Kajoui

22 Ahmed Reda Tagnaouti

26 Anass Salah-Eddine

5 Marwane Saadane

25 Redouane Halhal

13 Zakaria El Ouahdi

19 Youssef Belammari

17 Amine Sbai

16 Gessime Yassine

4 Sofyan Amrabat

20 Ayoub El Kaabi

9 Soufiane Rahimi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab Les chiffres du match Tirs cadres : Brésil 4 / Maroc 2

: Brésil 4 / Maroc 2 Tirs : Brésil 10 / Maroc 12

: Brésil 10 / Maroc 12 Possession : Brésil 55% / Maroc 45%

: Brésil 55% / Maroc 45% Corners : Brésil 4 / Maroc 0

: Brésil 4 / Maroc 0 Fautes : Brésil 14 / Maroc 12

: Brésil 14 / Maroc 12 Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0

: Brésil 2 / Maroc 0 Passes : Brésil 465 / Maroc 383

: Brésil 465 / Maroc 383 Precision des passes : Brésil 88% / Maroc 86%

: Brésil 88% / Maroc 86% xG : Brésil 1.12 / Maroc 1.28 Joueurs clés Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s)

(Brésil) : note 8.2, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s)

(Maroc) : note 7.7, 1 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Bono (Maroc) : note 6.9, 3 arret(s)

(Maroc) : note 6.9, 3 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 7.2

(Brésil) : note 7.2 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2

(Brésil) : note 7.2 Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies) Groupe C Brésil Termine 1-1 MetLife Stadium Maroc Maroc Resume final Voir la fiche du match Haïti - Écosse Fiche match Haïti - Écosse Haïti 0-1 Mi-temps · 0-1 Écosse Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 28' But - J. McGinn (Écosse, 28e) 39' Carton jaune - J. Bellegarde (Haïti, 39e) Compositions Haïti Système 4-4-2 Sélectionneur Sebastien Migne Titulaires 11 1 Johny Placide Gardien 2 Carlens Arcus Défenseur 4 Ricardo Adé Défenseur 5 Hannes Delcroix Défenseur 8 Martin Expérience Défenseur 11 Louicius Don Deedson Milieu 17 Danley Jean Jacques Milieu 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu 15 Ruben Providence Milieu 20 Frantzdy Pierrot Attaquant 18 Wilson Isidor Attaquant Remplaçants 15 12 Alexandre Pierre

23 Josué Duverger

3 Keeto Thermoncy

13 Duke Lacroix

14 Garven-Michee Metusala

22 Jean-Kévin Duverne

24 Wilguens Paugain

6 Carl Fred Sainté

25 Dominique Simon

26 Woodensky Pierre

21 Josué Casimir

7 Derrick Etienne

9 Duckens Nazon

16 Lenny Joseph

19 Yassin Fortune Écosse Système 4-4-2 Sélectionneur Steve Clarke Titulaires 11 1 Angus Gunn Gardien 2 Aaron Hickey Défenseur 5 Grant Hanley Défenseur 13 Jack Hendry Défenseur 3 Andy Robertson Défenseur 17 Ben Gannon-Doak Milieu 4 Scott McTominay Milieu 19 Lewis Ferguson Milieu 7 John McGinn Milieu 20 Lawrence Shankland Attaquant 10 Che Adams Attaquant Remplaçants 15 12 Liam Kelly

21 Craig Gordon

6 Kieran Tierney

15 John Souttar

16 Dominic Hyam

22 Nathan Patterson

24 Tony Ralston

26 Scott McKenna

8 Tyler Fletcher

11 Ryan Christie

23 Kenny McLean

25 Findlay Curtis

9 Lyndon Dykes

14 Ross Stewart

18 George Hirst Les chiffres du match Tirs cadres : Haïti 1 / Écosse 2

: Haïti 1 / Écosse 2 Tirs : Haïti 8 / Écosse 7

: Haïti 8 / Écosse 7 Possession : Haïti 46% / Écosse 54%

: Haïti 46% / Écosse 54% Fautes : Haïti 12 / Écosse 9

: Haïti 12 / Écosse 9 Cartons jaunes : Haïti 1 / Écosse 0

: Haïti 1 / Écosse 0 Passes : Haïti 184 / Écosse 220

: Haïti 184 / Écosse 220 Precision des passes : Haïti 86% / Écosse 84%

: Haïti 86% / Écosse 84% xG : Haïti 0.64 / Écosse 0.96 Joueurs clés John McGinn (Écosse) : note 7.2, 1 but(s)

(Écosse) : note 7.2, 1 but(s) Jean-Ricner Bellegarde (Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)

(Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Johny Placide (Haïti) : note 6.9, 1 arret(s)

(Haïti) : note 6.9, 1 arret(s) Ben Gannon-Doak (Écosse) : note 7.3

(Écosse) : note 7.3 Angus Gunn (Écosse) : note 6.6, 1 arret(s)

(Écosse) : note 6.6, 1 arret(s) Danley Jean Jacques (Haïti) : note 7

(Haïti) : note 7 Grant Hanley (Écosse) : note 7

(Écosse) : note 7 Lewis Ferguson (Écosse) : note 7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Haïti Mi-temps 0-1 Gillette Stadium Écosse Écosse Résumé à la pause Voir la fiche du match Écosse - Maroc Fiche match Écosse - Maroc Écosse 23:00 A venir Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse A venir 23:00 Gillette Stadium Maroc Maroc Voir la fiche du match Brésil - Haïti Fiche match Brésil - Haïti Brésil 01:30 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Brésil A venir 01:30 Lincoln Financial Field Haïti Haïti Voir la fiche du match Écosse - Brésil Fiche match Écosse - Brésil Écosse 23:00 A venir Brésil Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse A venir 23:00 Hard Rock Stadium Brésil Brésil Voir la fiche du match Maroc - Haïti Fiche match Maroc - Haïti Maroc 23:00 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Maroc A venir 23:00 Mercedes-Benz Stadium Haïti Haïti