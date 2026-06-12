Mondial 2026 : la Corée du Sud et la Tchéquie dos à dos à la pause

La Corée du Sud et la Tchéquie sont à égalité 0-0 à la mi-temps, ce vendredi 12 juin à l’Estadio Guadalajara, lors de leur match du Groupe A du Mondial 2026. Ce score nul maintient les deux sélections dans l’attente d’un premier avantage dans une rencontre importante pour leur lancement en phase de groupes.

Le premier acte s’est achevé sans but. Aucun buteur n’est donc à mentionner avant le retour aux vestiaires, et aucun autre fait de jeu confirmé n’est disponible à ce stade pour la première période.

La rencontre oppose une Corée du Sud construite autour de plusieurs cadres européens à une Tchéquie emmenée par des joueurs majeurs de son ossature récente. Les deux équipes restent toutefois au même point après quarante-cinq minutes, sans écart au tableau d’affichage.

La Corée du Sud a débuté avec Kim Seung-gyu dans le but, derrière une ligne comprenant Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom et Seol Young-woo. Hwang In-beom et Paik Seung-ho ont été alignés au milieu, avec Lee Tae-seok, Lee Kang-in, Lee Jae-sung et Son Heung-min dans le secteur offensif.

La Tchéquie a commencé avec Matěj Kovář, Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí, Vladimir Coufal, Tomáš Souček, Alexandr Sojka, Jaroslav Zelený, Lukáš Provod, Pavel Šulc et Patrik Schick. Le score reste ouvert avant une seconde période qui doit départager les deux formations.

Une seconde période encore indécise

Avec ce 0-0 à la pause, aucune équipe n’a pris d’avance dans le Groupe A. La suite du match doit désormais décider si la Corée du Sud ou la Tchéquie parvient à transformer cette entrée dans la compétition en résultat positif.

Calendrier Groupe A Voir le Calendrier Complet 11/06

20:00 Mexique 2-0 Afrique du Sud Resume final 12/06

03:00 Corée du Sud - Tchéquie Estadio Guadalajara Groupe A 0-0 Mi-temps 18/06

17:00 Tchéquie - Afrique du Sud Atlanta Stadium Groupe A A venir 19/06

02:00 Mexique - Corée du Sud Estadio Guadalajara Groupe A A venir 25/06

02:00 Tchéquie - Mexique Mexico City Stadium Groupe A A venir 25/06

02:00 Afrique du Sud - Corée du Sud Monterrey Stadium Groupe A A venir