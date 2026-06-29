Mondial 2026 : l’Allemagne rêve d’un nouveau souffle face au Paraguay en 16es au Gillette Stadium

L’Allemagne affronte le Paraguay ce lundi 29 juin 2026 à 21h30 GMT+1 au Gillette Stadium de Foxborough pour un choc décisif des seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce match éliminatoire oppose une Mannschaft ambitieuse à un Paraguay qui mise sur sa solidité défensive pour poursuivre l’aventure américaine.

L’Allemagne, entraînée par Julian Nagelsmann, a terminé en tête du groupe E avec dix buts inscrits en trois rencontres, malgré une défaite 2-1 contre l’Équateur dans l’ultime journée. Le collectif allemand se présente donc avec une identité offensive marquée et une forte dynamique en phase de groupes.

Le Paraguay de Gustavo Alfaro a validé sa place parmi les meilleurs troisièmes grâce à un bilan contrasté – défaite 4-1 face aux États-Unis, victoire 1-0 contre la Turquie et nul 0-0 contre l’Australie. La sélection paraguayenne mise sur une charnière solide et une ligne médiane compacte en 4-5-1 pour contenir les attaques allemandes et lancer des contre-attaques rapides.

Ce seizième de finale est un tournant important pour les deux équipes. L’Allemagne cherche à dépasser les échecs des éditions précédentes et à renouer avec la profondeur du tournoi. Le Paraguay, absent des phases finales depuis 2010, vise à faire sensation en 2026 et à rallier les huitièmes de finale sans pression majeure.

Le match sera retransmis en direct sur M6 et beIN Sports 1, offrant une vitrine de premier plan à ces deux nations devant un public attendu nombreux.

Zoom sur Allemagne

Julian Nagelsmann opte pour un schéma en 4-2-3-1. Manuel Neuer retrouve sa cage tandis que la défense s’appuie sur Jonathan Tah et Antonio Rüdiger, accompagnés par Joshua Kimmich et Nathaniel Brown, ce dernier toutefois incertain en raison d’une blessure à l’adducteur. Au milieu, Felix Nmecha et Aleksandar Pavlović ancrent l’entrejeu tandis que Kai Havertz, Florian Wirtz et Leroy Sané alimentent la ligne offensive derrière l’attaquant Deniz Undav, auteur de trois buts lors des phases de poules.

Absence notable, Jamal Musiala manquera ce rendez-vous. L’attaque allemande s’appuie donc sur la créativité de Havertz et Wirtz pour déstabiliser la défense paraguayenne. La flexibilité du milieu est un atout à surveiller, avec Kimmich capable de combiner solidité défensive et projection offensive.

Zoom sur Paraguay

Sous la direction de Gustavo Alfaro, le Paraguay déploie un système en 4-5-1, consolidant la défense avec Gustavo Gómez en charnière centrale, épaulé par José Canale et Junior Alonso, ce dernier remplaçant Omar Alderete, forfait sur blessure. Juan Cáceres complète l’arrière-garde.

Au milieu, la présence de Miguel Almirón, de retour de suspension, est cruciale pour le contrôle du ballon et l’organisation des attaques. Andrés Cubas et Matías Galarza apportent un soutien défensif solide, tandis que Damián Bobadilla et Julio Enciso s’aventurent davantage vers l’avant pour soutenir l’unique attaquant Gabriel Ávalos.

Le Paraguay mise sur sa discipline tactique et sa capacité à contrer rapidement une Allemagne qui privilégie un jeu de possession. La gestion des espaces et le réalisme offensif seront essentiels pour espérer renverser une équipe allemande expérimentée.

Allemagne 1re periode 15' 0-0 Boston Stadium Paraguay Paraguay

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