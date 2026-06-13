Mondial 2026 : Brésil-Maroc, Vinícius Júnior et Brahim Díaz dans deux 4-2-3-1
Le Brésil et le Maroc débutent leur duel du Groupe C du Mondial 2026 avec deux organisations identiques en 4-2-3-1, samedi 13 juin à 23h00 GMT+1 au MetLife Stadium. Carlo Ancelotti aligne Vinícius Júnior, Raphinha et Lucas Paquetá derrière Igor Thiago, tandis que Mohamed Ouahbi confie l’animation marocaine à Brahim Díaz, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss.
Ce match de phase de groupes oppose deux sélections aux profils offensifs affirmés, avec un Brésil structuré autour d’Alisson, Marquinhos, Casemiro et Bruno Guimarães, et un Maroc porté par Bono, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui et Ismael Saibari. Les deux bancs offrent aussi plusieurs options de rupture, notamment Endrick, Matheus Cunha et Gabriel Martinelli côté brésilien, Sofyan Amrabat, Ayoub El Kaabi et Soufiane Rahimi côté marocain.
Le choix fort du Brésil concerne la pointe de l’attaque, confiée à Igor Thiago dans un dispositif qui place trois créateurs et accélérateurs dans son soutien immédiat. Vinícius Júnior, Raphinha et Lucas Paquetá doivent donner de la variété entre percussion, jeu intérieur et dernière passe, avec Casemiro et Bruno Guimarães chargés d’équilibrer le bloc.
Le Maroc répond avec une défense à quatre très identifiée, composée d’Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad et Noussair Mazraoui devant Bono. Au milieu, Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui forment le double pivot, alors que Brahim Díaz, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss sont alignés pour alimenter Ismael Saibari.
Lecture du onze du Brésil
Carlo Ancelotti installe Alisson dans le but et s’appuie sur une ligne défensive formée par Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães et Douglas Santos. Cette base place Marquinhos et Gabriel Magalhães au cœur de la défense, avec Roger Ibañez et Douglas Santos sur les côtés.
Dans l’entrejeu, Casemiro et Bruno Guimarães forment le socle du 4-2-3-1. Leur association doit protéger la défense et permettre à Lucas Paquetá d’évoluer plus haut, dans une zone de liaison avec Raphinha, Vinícius Júnior et Igor Thiago. Le banc brésilien comprend notamment Ederson, Weverton, Alex Sandro, Danilo, Bremer, Fabinho, Luiz Henrique, Endrick, Matheus Cunha et Gabriel Martinelli.
Brésil Alisson, Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Igor Thiago
Sélectionneur Carlo Ancelotti
Système 4-2-3-1
Lecture du onze du Maroc
Mohamed Ouahbi retient également un 4-2-3-1, avec Bono dans le but et une défense où Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui encadrent Issa Diop et Chadi Riad. Le Maroc conserve ainsi des profils capables d’apporter de la largeur tout en gardant une charnière centrale dense.
Le milieu marocain repose sur Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui, associés devant la défense. Devant eux, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss composent la ligne de soutien d’Ismael Saibari. Sur le banc, Mohamed Ouahbi garde des solutions confirmées avec Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti, Sofyan Amrabat, Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi et Amine Sbai.
Maroc Bono, Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari
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