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Mondial 2026 : les Pays-Bas et le Japon dos à dos à la pause (0-0)

Les Pays-Bas et le Japon sont rentrés aux vestiaires sur un score nul de 0-0, dimanche 14 juin 2026 à l’AT&T Stadium de Dallas, lors de leur premier match du groupe F du Mondial 2026. Aucun but n’a séparé les deux sélections au terme d’une première période importante pour lancer leur campagne dans cette poule.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Pays-Bas VS Japon, le 14/06/2026 21:00, stade AT&T Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
2 min de lecture
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SOMMAIRE

Ce duel oppose deux qualifiés solides. Les Pays-Bas, dirigés par Ronald Koeman, avaient bouclé les éliminatoires européens sans défaite. Le Japon de Hajime Moriyasu s’est présenté avec le statut de première nation non hôte qualifiée pour le tournoi, après un parcours maîtrisé en zone asiatique.

La première période n’a produit ni but ni carton signalé. Les Néerlandais ont davantage tenu le ballon, avec 70 % de possession, 273 passes et quatre tirs, dont deux cadrés. Le Japon a contenu l’adversaire et n’a tenté qu’une frappe avant la pause, sans tir cadré.

Zion Suzuki a été le joueur japonais le plus sollicité dans les données disponibles, avec deux arrêts. Côté néerlandais, Donyell Malen a cadré deux tentatives, tandis que Cody Gakpo a apporté un tir et une passe clé. Le score reste donc fermé malgré une activité offensive plus marquée des Oranje.

Des Pays-Bas installés avec le ballon

Koeman a démarré en 4-3-3 avec Bart Verbruggen dans le but, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk et Micky van de Ven derrière. Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong et Tijjani Reijnders ont formé le milieu, derrière Crysencio Summerville, Donyell Malen et Cody Gakpo.

Cette structure a donné aux Pays-Bas une base de circulation nette, illustrée par 246 passes réussies sur 273. Le rendement reste toutefois limité au tableau d’affichage, malgré deux tirs cadrés avant la pause.

Le Japon solide dans son 3-4-2-1

Moriyasu a aligné le Japon en 3-4-2-1, avec Zion Suzuki protégé par Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi et Hiroki Itō. Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada et Keito Nakamura ont occupé le cœur et les côtés, avec Takefusa Kubo et Daizen Maeda en soutien d’Ayase Ueda.

Le Japon aborde la seconde période avec un nul préservé et un gardien déjà décisif à deux reprises. Les Pays-Bas devront convertir leur volume en occasions plus nettes, tandis que les Japonais restent dans le match après avoir traversé la première période sans concéder l’ouverture du score.

Pays-Bas
2e periode 63' AT&T Stadium
Japon
14/06/2026 21:00 Groupe F
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 51'But - V. van Dijk1-0Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
  2. 57'But - K. Nakamura1-1Japon · Passe : T. Kubo
  3. 61'Carton jaune - C. SummervillePays-Bas, 61e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Pays-Bas 3 / Japon 0
  • Tirs : Pays-Bas 5 / Japon 3
  • Possession : Pays-Bas 70% / Japon 30%
  • Corners : Pays-Bas 3 / Japon 1
  • Fautes : Pays-Bas 3 / Japon 4
  • Passes : Pays-Bas 413 / Japon 176
  • Precision des passes : Pays-Bas 89% / Japon 83%
  • xG : Pays-Bas 0.45 / Japon 0.15
Calendrier Groupe F
Voir le Calendrier Complet
Groupe F
Pays-Bas
2e periode 63' AT&T Stadium
Japon
Résumé à la pause
Groupe F
Suède
A venir Estadio BBVA
Tunisie
Avant-match
Groupe F
Pays-Bas
A venir NRG Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Estadio BBVA
Japon
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Pays-Bas00000000
Japon00000000
Suède00000000
Tunisie00000000
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
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