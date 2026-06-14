Mondial 2026 : les Pays-Bas et le Japon dos à dos à la pause (0-0)

Les Pays-Bas et le Japon sont rentrés aux vestiaires sur un score nul de 0-0, dimanche 14 juin 2026 à l’AT&T Stadium de Dallas, lors de leur premier match du groupe F du Mondial 2026. Aucun but n’a séparé les deux sélections au terme d’une première période importante pour lancer leur campagne dans cette poule.

Ce duel oppose deux qualifiés solides. Les Pays-Bas, dirigés par Ronald Koeman, avaient bouclé les éliminatoires européens sans défaite. Le Japon de Hajime Moriyasu s’est présenté avec le statut de première nation non hôte qualifiée pour le tournoi, après un parcours maîtrisé en zone asiatique.

La première période n’a produit ni but ni carton signalé. Les Néerlandais ont davantage tenu le ballon, avec 70 % de possession, 273 passes et quatre tirs, dont deux cadrés. Le Japon a contenu l’adversaire et n’a tenté qu’une frappe avant la pause, sans tir cadré.

Zion Suzuki a été le joueur japonais le plus sollicité dans les données disponibles, avec deux arrêts. Côté néerlandais, Donyell Malen a cadré deux tentatives, tandis que Cody Gakpo a apporté un tir et une passe clé. Le score reste donc fermé malgré une activité offensive plus marquée des Oranje.

Des Pays-Bas installés avec le ballon

Koeman a démarré en 4-3-3 avec Bart Verbruggen dans le but, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk et Micky van de Ven derrière. Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong et Tijjani Reijnders ont formé le milieu, derrière Crysencio Summerville, Donyell Malen et Cody Gakpo.

Cette structure a donné aux Pays-Bas une base de circulation nette, illustrée par 246 passes réussies sur 273. Le rendement reste toutefois limité au tableau d’affichage, malgré deux tirs cadrés avant la pause.

Le Japon solide dans son 3-4-2-1

Moriyasu a aligné le Japon en 3-4-2-1, avec Zion Suzuki protégé par Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi et Hiroki Itō. Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada et Keito Nakamura ont occupé le cœur et les côtés, avec Takefusa Kubo et Daizen Maeda en soutien d’Ayase Ueda.

Le Japon aborde la seconde période avec un nul préservé et un gardien déjà décisif à deux reprises. Les Pays-Bas devront convertir leur volume en occasions plus nettes, tandis que les Japonais restent dans le match après avoir traversé la première période sans concéder l’ouverture du score.

Pays-Bas 2e periode 63' 1-1 AT&T Stadium Japon Japon Fil du match 51' ⚽ But - V. van Dijk 1-0 57' ⚽ But - K. Nakamura 1-1 61' Carton jaune - C. Summerville Les chiffres du match Tirs cadres : Pays-Bas 3 / Japon 0

: Pays-Bas 3 / Japon 0 Tirs : Pays-Bas 5 / Japon 3

: Pays-Bas 5 / Japon 3 Possession : Pays-Bas 70% / Japon 30%

: Pays-Bas 70% / Japon 30% Corners : Pays-Bas 3 / Japon 1

: Pays-Bas 3 / Japon 1 Fautes : Pays-Bas 3 / Japon 4

: Pays-Bas 3 / Japon 4 Passes : Pays-Bas 413 / Japon 176

: Pays-Bas 413 / Japon 176 Precision des passes : Pays-Bas 89% / Japon 83%

: Pays-Bas 89% / Japon 83% xG : Pays-Bas 0.45 / Japon 0.15

Calendrier Groupe F Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Pays-Bas - Japon Fiche match Pays-Bas - Japon Pays-Bas 1-1 2e periode 63' · 1-1 Japon Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 51' ⚽ But - V. van Dijk 1-0 57' ⚽ But - K. Nakamura 1-1 61' Carton jaune - C. Summerville Compositions Pays-Bas Système 4-3-3 Sélectionneur Ronald Koeman Titulaires 11 1 Bart Verbruggen Gardien 22 Denzel Dumfries Défenseur 6 Jan Paul van Hecke Défenseur 4 Virgil van Dijk Défenseur 15 Micky van de Ven Défenseur 8 Ryan Gravenberch Milieu 21 Frenkie de Jong Milieu 14 Tijjani Reijnders Milieu 24 Crysencio Summerville Attaquant 18 Donyell Malen Attaquant 11 Cody Gakpo Attaquant Remplaçants 15 23 Mark Flekken

13 Robin Roefs

25 Jorrel Hato

2 Lutsharel Geertruida

12 Mats Wieffer

5 Nathan Aké

16 Guus Til

3 Marten de Roon

7 Justin Kluivert

26 Quinten Timber

20 Teun Koopmeiners

19 Brian Brobbey

10 Memphis Depay

9 Wout Weghorst

17 Noa Lang Japon Système 3-4-2-1 Sélectionneur Hajime Moriyasu Titulaires 11 1 Zion Suzuki Gardien 16 Tsuyoshi Watanabe Défenseur 3 Shogo Taniguchi Défenseur 21 Hiroki Itō Défenseur 10 Ritsu Doan Milieu 24 Kaishu Sano Milieu 15 Daichi Kamada Milieu 13 Keito Nakamura Milieu 8 Takefusa Kubo Attaquant 11 Daizen Maeda Attaquant 18 Ayase Ueda Attaquant Remplaçants 15 12 Keisuke Osako

23 Tomoki Hayakawa

20 Ayumu Seko

4 Ko Itakura

25 Junnosuke Suzuki

2 Yukinari Sugawara

22 Takehiro Tomiyasu

5 Yuto Nagatomo

7 Ao Tanaka

17 Yuito Suzuki

14 Junya Ito

9 Keisuke Goto

19 Koki Ogawa

26 Kento Shiogai

6 Shuto Machino Les chiffres du match Tirs cadres : Pays-Bas 3 / Japon 0

: Pays-Bas 3 / Japon 0 Tirs : Pays-Bas 5 / Japon 3

: Pays-Bas 5 / Japon 3 Possession : Pays-Bas 70% / Japon 30%

: Pays-Bas 70% / Japon 30% Corners : Pays-Bas 3 / Japon 1

: Pays-Bas 3 / Japon 1 Fautes : Pays-Bas 3 / Japon 4

: Pays-Bas 3 / Japon 4 Passes : Pays-Bas 413 / Japon 176

: Pays-Bas 413 / Japon 176 Precision des passes : Pays-Bas 89% / Japon 83%

: Pays-Bas 89% / Japon 83% xG : Pays-Bas 0.45 / Japon 0.15 Joueurs clés Virgil van Dijk (Pays-Bas) : note 8.2, 1 but(s)

(Pays-Bas) : note 8.2, 1 but(s) Ryan Gravenberch (Pays-Bas) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Pays-Bas) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Zion Suzuki (Japon) : note 7.5, 2 arret(s)

(Japon) : note 7.5, 2 arret(s) Jan Paul van Hecke (Pays-Bas) : note 7.5

(Pays-Bas) : note 7.5 Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 7.3

(Pays-Bas) : note 7.3 Donyell Malen (Pays-Bas) : note 7

(Pays-Bas) : note 7 Frenkie de Jong (Pays-Bas) : note 6.9

(Pays-Bas) : note 6.9 Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 19/06/2010 Pays-Bas 1-0 Japon (World Cup) Groupe F Pays-Bas 2e periode 63' 1-1 AT&T Stadium Japon Japon Résumé à la pause Voir la fiche du match Suède - Tunisie Fiche match Suède - Tunisie Suède 03:00 A venir Tunisie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Suède A venir 03:00 Estadio BBVA Tunisie Tunisie Avant-match Voir la fiche du match Pays-Bas - Suède Fiche match Pays-Bas - Suède Pays-Bas 18:00 A venir Suède Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Pays-Bas A venir 18:00 NRG Stadium Suède Suède Voir la fiche du match Tunisie - Japon Fiche match Tunisie - Japon Tunisie 05:00 A venir Japon Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Tunisie A venir 05:00 Estadio BBVA Japon Japon Voir la fiche du match Japon - Suède Fiche match Japon - Suède Japon 00:00 A venir Suède Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Japon A venir 00:00 AT&T Stadium Suède Suède Voir la fiche du match Tunisie - Pays-Bas Fiche match Tunisie - Pays-Bas Tunisie 00:00 A venir Pays-Bas Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Tunisie A venir 00:00 Arrowhead Stadium Pays-Bas Pays-Bas