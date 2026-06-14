Mondial 2026 : Pays-Bas-Japon, Koeman en 4-3-3 avec Gakpo face au 3-4-2-1 de Moriyasu

Ronald Koeman aligne les Pays-Bas en 4-3-3 avec Cody Gakpo, Donyell Malen et Crysencio Summerville en attaque contre le Japon, disposé en 3-4-2-1 par Hajime Moriyasu, ce dimanche 14 juin à 21 h GMT+1 à l’AT&T Stadium, dans le groupe F du Mondial 2026. Ces choix donnent le cadre tactique d’un premier rendez-vous important entre deux sélections qualifiées avec autorité.

Les Néerlandais s’appuient sur une ossature expérimentée, avec Bart Verbruggen dans le but, Virgil van Dijk en défense centrale et Frenkie de Jong au cœur du jeu. Le Japon répond avec Zion Suzuki, une défense à trois menée par Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi et Hiroki Itō, puis un secteur offensif articulé autour de Takefusa Kubo, Daizen Maeda et Ayase Ueda.

Le duel oppose deux structures différentes. Les Pays-Bas cherchent l’occupation de la largeur par Denzel Dumfries et Crysencio Summerville, avec Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong et Tijjani Reijnders pour contrôler l’entrejeu. Le Japon densifie l’axe avec Daichi Kamada et Kaishu Sano, tandis que Ritsu Doan et Keito Nakamura doivent accompagner les transitions sur les côtés.

Le contexte renforce le poids de ces choix. Les Pays-Bas ont traversé les qualifications européennes sans défaite. Le Japon a, de son côté, validé très tôt son billet pour la Coupe du monde 2026 et aborde ce match sans Wataru Endo, forfait avant le tournoi. Moriyasu conserve néanmoins plusieurs cadres offensifs dans son onze de départ.

Lecture du onze des Pays-Bas

Koeman démarre avec Bart Verbruggen comme dernier rempart derrière une ligne de quatre composée de Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Virgil van Dijk et Jan Paul van Hecke. Cette défense associe puissance dans l’axe et projection sur le côté droit, où Dumfries reste un point d’appui important dans le 4-3-3 néerlandais.

Au milieu, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong et Tijjani Reijnders forment un trio destiné à assurer la première relance et à alimenter rapidement les trois attaquants. Devant, Crysencio Summerville débute avec Donyell Malen et Cody Gakpo, un choix qui place la vitesse et les appels dans la profondeur au centre du plan offensif.

Le banc néerlandais offre plusieurs options de profil différent. Memphis Depay, Wout Weghorst, Noa Lang, Brian Brobbey et Justin Kluivert figurent parmi les remplaçants, tout comme Teun Koopmeiners, Nathan Aké, Lutsharel Geertruida et Mark Flekken. Koeman garde ainsi des solutions pour modifier l’attaque ou renforcer la maîtrise au milieu.

Pays-Bas en 4-3-3 Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Crysencio Summerville, Donyell Malen, Cody Gakpo

Lecture du onze du Japon

Hajime Moriyasu installe le Japon dans un 3-4-2-1 avec Zion Suzuki au but. Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi et Hiroki Itō composent la ligne défensive, chargée de protéger l’axe face à Gakpo, Malen et Summerville. Le système donne aussi un rôle important aux couloirs, confiés à Ritsu Doan et Keito Nakamura.

Dans l’entrejeu, Daichi Kamada et Kaishu Sano doivent maintenir l’équilibre devant la défense. Plus haut, Takefusa Kubo et Daizen Maeda évoluent en soutien d’Ayase Ueda, seul avant-centre. Cette organisation permet au Japon de garder trois joueurs proches de la surface adverse tout en conservant une base défensive compacte.

Moriyasu dispose de plusieurs alternatives sur le banc, avec notamment Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Yuto Nagatomo, Ao Tanaka, Junya Ito, Koki Ogawa et Shuto Machino. Ces profils offrent des possibilités pour ajuster la défense à trois, renforcer les côtés ou ajouter un attaquant selon l’évolution du match.

Japon en 3-4-2-1 Zion Suzuki, Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Hiroki Itō, Ritsu Doan, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Keito Nakamura, Takefusa Kubo, Daizen Maeda, Ayase Ueda

Les onze de départ

Pays-Bas Système 4-3-3 Sélectionneur Ronald Koeman Titulaires 11 1 Bart Verbruggen Gardien 22 Denzel Dumfries Défenseur 15 Micky van de Ven Défenseur 4 Virgil van Dijk Défenseur 6 Jan Paul van Hecke Défenseur 8 Ryan Gravenberch Milieu 21 Frenkie de Jong Milieu 14 Tijjani Reijnders Milieu 24 Crysencio Summerville Attaquant 18 Donyell Malen Attaquant 11 Cody Gakpo Attaquant Remplaçants 15 23 Mark Flekken

13 Robin Roefs

25 Jorrel Hato

2 Lutsharel Geertruida

12 Mats Wieffer

5 Nathan Aké

16 Guus Til

3 Marten de Roon

7 Justin Kluivert

26 Quinten Timber

20 Teun Koopmeiners

19 Brian Brobbey

10 Memphis Depay

9 Wout Weghorst

17 Noa Lang Japon Système 3-4-2-1 Sélectionneur Hajime Moriyasu Titulaires 11 1 Zion Suzuki Gardien 16 Tsuyoshi Watanabe Défenseur 3 Shogo Taniguchi Défenseur 21 Hiroki Itō Défenseur 10 Ritsu Doan Milieu 15 Daichi Kamada Milieu 24 Kaishu Sano Milieu 13 Keito Nakamura Milieu 8 Takefusa Kubo Attaquant 11 Daizen Maeda Attaquant 18 Ayase Ueda Attaquant Remplaçants 15 12 Keisuke Osako

23 Tomoki Hayakawa

20 Ayumu Seko

4 Ko Itakura

25 Junnosuke Suzuki

2 Yukinari Sugawara

22 Takehiro Tomiyasu

5 Yuto Nagatomo

7 Ao Tanaka

17 Yuito Suzuki

14 Junya Ito

9 Keisuke Goto

19 Koki Ogawa

26 Kento Shiogai

6 Shuto Machino

Pays-Bas 1re periode 2' 0-0 AT&T Stadium Japon Japon Fil du match Aucun fait de match detaille n est encore disponible.

Calendrier Groupe F Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Pays-Bas - Japon Fiche match Pays-Bas - Japon Pays-Bas 0-0 1re periode 2' · 0-0 Japon Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Pays-Bas Système 4-3-3 Sélectionneur Ronald Koeman Titulaires 11 1 Bart Verbruggen Gardien 22 Denzel Dumfries Défenseur 6 Jan Paul van Hecke Défenseur 4 Virgil van Dijk Défenseur 15 Micky van de Ven Défenseur 8 Ryan Gravenberch Milieu 21 Frenkie de Jong Milieu 14 Tijjani Reijnders Milieu 24 Crysencio Summerville Attaquant 18 Donyell Malen Attaquant 11 Cody Gakpo Attaquant Remplaçants 15 23 Mark Flekken

13 Robin Roefs

25 Jorrel Hato

2 Lutsharel Geertruida

12 Mats Wieffer

5 Nathan Aké

16 Guus Til

3 Marten de Roon

7 Justin Kluivert

26 Quinten Timber

20 Teun Koopmeiners

19 Brian Brobbey

10 Memphis Depay

9 Wout Weghorst

17 Noa Lang Japon Système 3-4-2-1 Sélectionneur Hajime Moriyasu Titulaires 11 1 Zion Suzuki Gardien 16 Tsuyoshi Watanabe Défenseur 3 Shogo Taniguchi Défenseur 21 Hiroki Itō Défenseur 10 Ritsu Doan Milieu 24 Kaishu Sano Milieu 15 Daichi Kamada Milieu 13 Keito Nakamura Milieu 8 Takefusa Kubo Attaquant 11 Daizen Maeda Attaquant 18 Ayase Ueda Attaquant Remplaçants 15 12 Keisuke Osako

23 Tomoki Hayakawa

20 Ayumu Seko

4 Ko Itakura

25 Junnosuke Suzuki

2 Yukinari Sugawara

22 Takehiro Tomiyasu

5 Yuto Nagatomo

7 Ao Tanaka

17 Yuito Suzuki

14 Junya Ito

9 Keisuke Goto

19 Koki Ogawa

26 Kento Shiogai

6 Shuto Machino Les chiffres du match Tirs cadres : Pays-Bas 0 / Japon 0

: Pays-Bas 0 / Japon 0 Tirs : Pays-Bas 0 / Japon 0

: Pays-Bas 0 / Japon 0 Possession : Pays-Bas 100% / Japon 0%

: Pays-Bas 100% / Japon 0% Fautes : Pays-Bas 0 / Japon 0

: Pays-Bas 0 / Japon 0 Passes : Pays-Bas 1 / Japon 0

: Pays-Bas 1 / Japon 0 Precision des passes : Pays-Bas 100% Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 19/06/2010 Pays-Bas 1-0 Japon (World Cup) Groupe F Pays-Bas 1re periode 2' 0-0 AT&T Stadium Japon Japon Compositions Voir la fiche du match Suède - Tunisie Fiche match Suède - Tunisie Suède 03:00 A venir Tunisie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Suède A venir 03:00 Estadio BBVA Tunisie Tunisie Avant-match Voir la fiche du match Pays-Bas - Suède Fiche match Pays-Bas - Suède Pays-Bas 18:00 A venir Suède Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Pays-Bas A venir 18:00 NRG Stadium Suède Suède Voir la fiche du match Tunisie - Japon Fiche match Tunisie - Japon Tunisie 05:00 A venir Japon Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Tunisie A venir 05:00 Estadio BBVA Japon Japon Voir la fiche du match Japon - Suède Fiche match Japon - Suède Japon 00:00 A venir Suède Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Japon A venir 00:00 AT&T Stadium Suède Suède Voir la fiche du match Tunisie - Pays-Bas Fiche match Tunisie - Pays-Bas Tunisie 00:00 A venir Pays-Bas Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Tunisie A venir 00:00 Arrowhead Stadium Pays-Bas Pays-Bas