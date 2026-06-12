Mondial 2026 : Son et Schick titulaires pour Corée du Sud – Tchéquie

Les compositions de Corée du Sud – Tchéquie sont désormais connues pour le deuxième match du groupe A du Mondial 2026. Le coup d’envoi est prévu à 03h00 GMT+1 à l’Estadio Guadalajara, avec deux sélections organisées dans un schéma proche et plusieurs cadres attendus dès le départ.

La Corée du Sud démarre avec Son Heung-min en pointe de son animation offensive, accompagné par Lee Kang-in et Lee Jae-sung. Derrière eux, Kim Min-jae conduit la défense, tandis que Hwang In-beom et Paik Seung-ho doivent donner l’équilibre au milieu.

La Tchéquie répond avec Patrik Schick en attaque et Tomáš Souček au coeur du jeu. Vladimir Coufal occupe le couloir droit, dans une équipe qui devrait chercher de la densité, de l’impact et des sorties rapides.

Les onze titulaires

Corée du Sud Kim Seung-gyu, Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seok, Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min.

Kim Seung-gyu, Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seok, Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min. Tchéquie Matěj Kovář, Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí, Vladimir Coufal, Tomáš Souček, Alexandr Sojka, Jaroslav Zelený, Lukáš Provod, Pavel Šulc, Patrik Schick.

Ce que ces choix indiquent

Hong Myung-bo conserve une structure prudente autour d’une ligne défensive renforcée. Les pistons Seol Young-woo et Lee Tae-seok auront un rôle important pour donner de la largeur, sans laisser trop d’espaces dans leur dos. La présence de Son Heung-min et Lee Kang-in donne à la Corée du Sud deux points d’appui majeurs pour accélérer dans les trente derniers mètres.

Côté tchèque, la titularisation d’Alexandr Sojka aux côtés de Tomáš Souček apporte un profil plus jeune dans l’entrejeu. La base défensive Chaloupek, Hranáč et Krejčí doit protéger Matěj Kovář, pendant que Coufal et Zelený peuvent accompagner les transitions. Devant, Schick reste le joueur de référence pour fixer la défense sud-coréenne et attaquer la surface.

Cette affiche oppose donc deux équipes capables d’évoluer en 3-4-3, avec un duel attendu dans les couloirs et une forte importance accordée aux transitions. La première demi-heure dira si la Corée du Sud parvient à imposer ses joueurs créatifs ou si la Tchéquie réussit à ralentir le rythme avant de chercher Schick dans les zones décisives.

Calendrier Groupe A Voir le Calendrier Complet 11/06

20:00 Mexique 2-0 Afrique du Sud Resume final 12/06

03:00 Corée du Sud - Tchéquie Estadio Guadalajara Groupe A A venir Compositions 18/06

17:00 Tchéquie - Afrique du Sud Atlanta Stadium Groupe A A venir 19/06

02:00 Mexique - Corée du Sud Estadio Guadalajara Groupe A A venir 25/06

02:00 Tchéquie - Mexique Mexico City Stadium Groupe A A venir 25/06

02:00 Afrique du Sud - Corée du Sud Monterrey Stadium Groupe A A venir