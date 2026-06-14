Mondial 2026 : la Suède défie la Tunisie pour prendre position dans le Groupe F

La Suède affronte la Tunisie lundi 15 juin 2026 à 03h00 GMT+1 à l’Estadio BBVA de Monterrey, au Mexique, pour son entrée dans le Groupe F de la Coupe du monde 2026. Ce premier rendez-vous de phase de groupes doit déjà peser dans la course à la qualification, dans une poule où chaque point peut orienter la suite du tournoi.

Les deux sélections abordent ce match avec des trajectoires différentes. La Suède retrouve le Mondial après avoir manqué l’édition 2022, tandis que la Tunisie arrive avec un parcours de qualification africain très solide, conclu à la première place de son groupe avec 28 points sur 30 possibles et aucun but encaissé.

Le duel oppose aussi deux projets récents sur les bancs. Graham Potter, nommé sélectionneur de la Suède en octobre 2025, a conduit les Blågult jusqu’à la qualification après un passage par les barrages de la Ligue des Nations. En face, Sabri Lamouchi dirige les Aigles de Carthage après avoir pris la suite de Sami Trabelsi.

La Suède devrait s’appuyer sur son potentiel offensif, porté par Alexander Isak, Viktor Gyökeres et Anthony Elanga. La Tunisie présente un profil plus prudent, structuré autour d’un bloc difficile à déséquilibrer et d’un milieu où Ellyes Skhiri et Hannibal Mejbri occupent une place importante.

Le cadre du match ajoute un enjeu immédiat. Monterrey accueille une affiche entre une sélection européenne en reconstruction compétitive et une équipe tunisienne qui vise un départ maîtrisé dans une compétition élargie, où la gestion du premier match reste souvent déterminante.

Zoom sur la Suède

La Suède arrive au Mexique avec la volonté de réinstaller son nom dans le paysage mondial. Son absence en 2022 a marqué une rupture, mais la qualification obtenue par les barrages a redonné de la consistance à un groupe désormais conduit par Graham Potter.

L’ancien entraîneur de clubs de Premier League a hérité d’un effectif doté d’arguments offensifs forts. Alexander Isak, annoncé comme l’un des leaders de l’attaque, apporte sa qualité dans les appels et la finition. Viktor Gyökeres représente une autre menace majeure par sa puissance, son volume et sa capacité à peser sur une défense.

Anthony Elanga offre une solution de vitesse sur les côtés, utile pour étirer un bloc tunisien réputé compact. La Suède devra toutefois composer sans Dejan Kulusevski, absent en raison d’une blessure de longue durée, une perte importante pour la créativité et la liaison dans le dernier tiers.

L’enjeu suédois tient autant au résultat qu’à la manière de contrôler le match. Face à une Tunisie disciplinée, la sélection scandinave devra éviter une possession stérile et trouver rapidement des relais entre son milieu et son duo d’attaque. Une victoire placerait les hommes de Potter dans une position favorable dès la première journée.

Zoom sur la Tunisie

La Tunisie se présente avec une base défensive rare dans une campagne de qualification. Les Aigles de Carthage ont terminé premiers de leur groupe africain avec 28 points pris sur 30, sans concéder le moindre but, un bilan qui donne du poids à leur candidature pour sortir du Groupe F.

Sabri Lamouchi dispose d’un groupe bâti autour de la rigueur collective. Ellyes Skhiri reste un repère au milieu de terrain, par son impact défensif et sa capacité à équilibrer l’équipe. Hannibal Mejbri apporte une option plus créative, capable de donner du rythme aux transitions et de casser une ligne par la passe ou la conduite.

La Tunisie ne compte pas sur Ferjani Sassi, Yassine Meriah et Naim Sliti dans cette campagne mondiale, Sliti ayant pris sa retraite internationale. Ces absences modifient le visage d’une sélection qui conserve néanmoins une identité claire, faite d’organisation, de patience et d’efficacité dans les moments de bascule.

Contre la Suède, le plan tunisien devrait reposer sur la densité axiale et la maîtrise des espaces derrière le premier rideau. Les Aigles de Carthage auront intérêt à fermer l’accès à Isak et Gyökeres, tout en exploitant les phases de transition. Un résultat positif dès l’ouverture renforcerait leur ambition dans un groupe où la marge d’erreur peut vite se réduire.

Suède A venir 03:00 Estadio BBVA Tunisie Tunisie

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