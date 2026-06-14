Mondial 2026 : l’Australie mène face à la Turquie à la pause (1-0)

L’Australie mène 1-0 contre la Turquie à la mi-temps, ce dimanche 14 juin au BC Place de Vancouver, dans le groupe D du Mondial 2026. Nestory Irankunda a inscrit le seul but confirmé de la première période à la 27e minute, sur une passe de Paul Okon-Engstler, donnant aux Socceroos un avantage important dans ce match de phase de groupes.
La sélection de Tony Popovic a frappé avec efficacité dans une première période où elle a moins eu le ballon. Organisée en 5-4-1 avec Patrick Beach dans le but, Harry Souttar, Cameron Burgess et Alessandro Circati dans l’axe défensif, l’Australie a trouvé l’ouverture sur l’une de ses rares situations offensives.
La Turquie de Vincenzo Montella, alignée en 4-2-3-1, a davantage pesé dans la circulation. Les Turcs ont affiché 64 pour cent de possession et cinq tirs avant la pause, contre deux pour l’Australie. Mais cette présence plus régulière dans le jeu ne s’est pas traduite au score.
Le but australien a mis en lumière deux titulaires du couloir et du milieu offensif. Okon-Engstler a délivré la passe décisive, tandis qu’Irankunda a converti l’action à la 27e minute. Mohamed Touré était seul en pointe dans le dispositif australien, soutenu par Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Okon-Engstler et Irankunda dans la ligne de quatre.
L’Australie récompensée par son efficacité
Avec un seul tir cadré en première période, l’Australie a maximisé son temps fort. Patrick Beach a aussi été sollicité une fois et a conservé l’avance des siens avant le retour aux vestiaires. Le bloc à cinq, composé notamment de Jacob Italiano, Jordan Bos, Souttar, Burgess et Circati, a permis aux Australiens de protéger leur avantage jusqu’à la pause.
Le score donne à l’équipe de Popovic une marge concrète dans un match où chaque point peut compter dans la course à la qualification. L’Australie n’a pas empilé les situations, mais elle a su convertir l’action la plus décisive de sa première période.
La Turquie menée malgré la maîtrise du ballon
La Turquie a débuté avec Uğurcan Çakır dans le but, une défense menée par Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı et Ferdi Kadıoğlu, puis un milieu articulé autour d’İsmail Yüksek et Hakan Çalhanoğlu. Plus haut, Arda Güler, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz et Kerem Aktürkoğlu ont animé le secteur offensif.
Les Turcs ont cadré une fois et obtenu deux corners avant la pause. Leur volume de passes, supérieur à celui de l’Australie, illustre une première période davantage contrôlée dans la possession, mais insuffisante pour revenir avant la mi-temps. À 1-0, la Turquie reste tenue de trouver une réponse après la reprise.
Australie
Mi-temps
1-0
BC Place Turquie
14/06/2026 05:00
·
Groupe D
Fil du match
27' But - N. Irankunda (passe P. Okon-Engstler) (Australie, 27e)
Les chiffres du match
Tirs cadres : Australie 2 / Turquie 2 Tirs : Australie 4 / Turquie 9 Possession : Australie 32% / Turquie 68% Corners : Australie 2 / Turquie 2 Fautes : Australie 5 / Turquie 1 Passes : Australie 156 / Turquie 340 Precision des passes : Australie 79% / Turquie 91% xG : Australie 0.59 / Turquie 0.34
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' But - Damian Bobadilla (États-Unis, 7e) 10' Carton jaune - Juan Caceres (Paraguay, 10e) 31' But - Folarin Balogun (passe Christian Pulisic) (États-Unis, 31e) 45' Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) (Paraguay, 45e) 45' Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) (États-Unis, 45e) 50' But - Folarin Balogun (passe Malik Tillman) (États-Unis, 50e) 52' VAR - Tim Ream (États-Unis, 52e) 53' Carton jaune - Miguel Almirón (Paraguay, 53e) 59' Carton jaune - Tyler Adams (États-Unis, 59e) 62' Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) (Paraguay, 62e) 72' Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) (États-Unis, 72e) 72' Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) (États-Unis, 72e) 73' But - Maurício Magalhães Prado (passe Julio Enciso) (Paraguay, 73e) 79' Carton jaune - Diego Gomez (Paraguay, 79e) 79' Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) (Paraguay, 79e) 79' Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) (Paraguay, 79e) 80' Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) (Paraguay, 80e) 82' Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) (États-Unis, 82e) 88' Carton jaune - Alex Arce (Paraguay, 88e) 93' Carton jaune - Junior Alonso (Paraguay, 93e) 98' But - Giovanni Reyna (passe Alex Freeman) (États-Unis, 98e)
Compositions
Titulaires 11
24
Matthew Freese
Gardien
16
Alexander Freeman
Défenseur
3
Chris Richards
Défenseur
13
Tim Ream
Défenseur
5
Antonee Robinson
Défenseur
4
Tyler Adams
Milieu
17
Malik Tillman
Milieu
2
Sergiño Dest
Milieu
8
Weston McKennie
Milieu
10
Christian Pulišić
Milieu
20
Folarin Balogun
Attaquant
Remplaçants 15
14
Sebastian Berhalter
1
Matt Turner
25
Chris Brady
6
Auston Trusty
12
Miles Robinson
22
Mark McKenzie
23
Joe Scally
18
Maximilian Arfsten
7
Giovanni Reyna
15
Cristian Roldán
11
Brenden Aaronson
21
Tim Weah
26
Alex Zendejas
9
Ricardo Pepi
19
Haji Wright
Titulaires 11
12
Orlando Gill
Gardien
4
Juan Cáceres
Défenseur
15
Gustavo Gómez
Défenseur
3
Omar Alderete
Défenseur
6
Junior Alonso
Défenseur
8
Diego Gómez
Milieu
14
Andrés Cubas
Milieu
16
Damián Bobadilla
Milieu
10
Miguel Almirón
Milieu
9
Antonio Sanabria
Attaquant
19
Julio Enciso
Attaquant
Remplaçants 15
11
Mauricio
18
Alex Arce
22
Gastón Olveira
1
Roberto Fernández
5
Fabián Balbuena
26
Alexandro Maidana
2
Gustavo Velázquez
13
José Canale
20
Braian Ojeda
17
Alejandro Romero
24
Gustavo Caballero
23
Matías Galarza
21
Gabriel Ávalos
25
Isidro Pitta
7
Ramón Sosa
Les chiffres du match
Tirs cadres : États-Unis 5 / Paraguay 1 Tirs : États-Unis 15 / Paraguay 9 Possession : États-Unis 64% / Paraguay 36% Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1 Fautes : États-Unis 13 / Paraguay 17 Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 5 Cartons rouges : États-Unis 0 / Paraguay 0
Joueurs clés
F. Balogun (États-Unis) : note 9.1, 2 but(s) C. Pulišić (États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) M. Tillman (États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s) Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s) J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s) T. Ream (États-Unis) : note 7.3 O. Gill (Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s) C. Richards (États-Unis) : note 7.1
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies) 28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies) 12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America)
13/06
Groupe D
États-Unis
Termine
4-1
SoFi Stadium Paraguay
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Compositions
Titulaires 11
18
Patrick Beach
Gardien
4
Jacob Italiano
Défenseur
3
Alessandro Circati
Défenseur
19
Harry Souttar
Défenseur
21
Cameron Burgess
Défenseur
5
Jordan Bos
Défenseur
8
Connor Metcalfe
Milieu
13
Aiden O'Neill
Milieu
24
Paul Okon-Engstler
Milieu
17
Nestory Irankunda
Milieu
9
Mohamed Touré
Attaquant
Remplaçants 15
1
Mathew Ryan
12
Paul Izzo
2
Miloš Degenek
6
Jason Geria
16
Aziz Behich
25
Lucas Herrington
15
Kai Trewin
14
Cameron Devlin
22
Jackson Irvine
7
Mathew Leckie
10
Ajdin Hrustić
11
Awer Mabil
20
Cristian Volpato
23
Nishan Velupillay
26
Tete Yengi
Titulaires 11
23
Uğurcan Çakır
Gardien
2
Zeki Çelik
Défenseur
3
Merih Demiral
Défenseur
14
Abdülkerim Bardakcı
Défenseur
20
Ferdi Kadıoğlu
Défenseur
16
İsmail Yüksek
Milieu
10
Hakan Çalhanoğlu
Milieu
8
Arda Güler
Milieu
6
Orkun Kökçü
Milieu
21
Barış Alper Yılmaz
Milieu
7
Kerem Aktürkoğlu
Attaquant
Remplaçants 15
1
Mert Günok
12
Altay Bayındır
4
Çağlar Söyüncü
13
Eren Elmalı
15
Ozan Kabak
18
Mert Müldür
25
Samet Akaydın
22
Kaan Ayhan
5
Salih Özcan
17
İrfan Can Kahveci
19
Yunus Akgün
24
Oğuz Aydın
26
Can Uzun
9
Deniz Gül
11
Kenan Yıldız
Les chiffres du match
Tirs cadres : Australie 2 / Turquie 2 Tirs : Australie 4 / Turquie 9 Possession : Australie 32% / Turquie 68% Corners : Australie 2 / Turquie 2 Fautes : Australie 5 / Turquie 1 Passes : Australie 156 / Turquie 340 Precision des passes : Australie 79% / Turquie 91% xG : Australie 0.59 / Turquie 0.34
Joueurs clés
Nestory Irankunda (Australie) : note 7.5, 1 but(s) Paul Okon-Engstler (Australie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Patrick Beach (Australie) : note 7, 2 arret(s) Uğurcan Çakır (Turquie) : note 6.7, 1 arret(s) Abdülkerim Bardakcı (Turquie) : note 7 Connor Metcalfe (Australie) : note 6.9 İsmail Yüksek (Turquie) : note 6.9 Hakan Çalhanoğlu (Turquie) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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14/06
Groupe D
Australie
Mi-temps
1-0
BC Place Turquie
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Résumé
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Statistiques
Confrontations
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Compositions
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Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
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19/06
Groupe D
États-Unis
A venir
20:00
Lumen Field Australie
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
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Compositions
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
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20/06
Groupe D
Turquie
A venir
04:00
Levi's Stadium Paraguay
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
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Compositions
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Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
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26/06
Groupe D
Turquie
A venir
03:00
SoFi Stadium États-Unis
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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26/06
Groupe D
Paraguay
A venir
03:00
Levi's Stadium Australie
Groupe D
Equipe J G N P BP BC Diff Pts États-Unis 1 1 0 0 4 1 3 3 Australie 0 0 0 0 0 0 0 0 Turquie 0 0 0 0 0 0 0 0 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0
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