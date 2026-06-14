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Mondial 2026 : l’Australie mène face à la Turquie à la pause (1-0)

L’Australie mène 1-0 contre la Turquie à la mi-temps, ce dimanche 14 juin au BC Place de Vancouver, dans le groupe D du Mondial 2026. Nestory Irankunda a inscrit le seul but confirmé de la première période à la 27e minute, sur une passe de Paul Okon-Engstler, donnant aux Socceroos un avantage important dans ce match de phase de groupes.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Australie VS Turquie, le 14/06/2026 05:00, stade BC Place
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

La sélection de Tony Popovic a frappé avec efficacité dans une première période où elle a moins eu le ballon. Organisée en 5-4-1 avec Patrick Beach dans le but, Harry Souttar, Cameron Burgess et Alessandro Circati dans l’axe défensif, l’Australie a trouvé l’ouverture sur l’une de ses rares situations offensives.

La Turquie de Vincenzo Montella, alignée en 4-2-3-1, a davantage pesé dans la circulation. Les Turcs ont affiché 64 pour cent de possession et cinq tirs avant la pause, contre deux pour l’Australie. Mais cette présence plus régulière dans le jeu ne s’est pas traduite au score.

Le but australien a mis en lumière deux titulaires du couloir et du milieu offensif. Okon-Engstler a délivré la passe décisive, tandis qu’Irankunda a converti l’action à la 27e minute. Mohamed Touré était seul en pointe dans le dispositif australien, soutenu par Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Okon-Engstler et Irankunda dans la ligne de quatre.

L’Australie récompensée par son efficacité

Avec un seul tir cadré en première période, l’Australie a maximisé son temps fort. Patrick Beach a aussi été sollicité une fois et a conservé l’avance des siens avant le retour aux vestiaires. Le bloc à cinq, composé notamment de Jacob Italiano, Jordan Bos, Souttar, Burgess et Circati, a permis aux Australiens de protéger leur avantage jusqu’à la pause.

Le score donne à l’équipe de Popovic une marge concrète dans un match où chaque point peut compter dans la course à la qualification. L’Australie n’a pas empilé les situations, mais elle a su convertir l’action la plus décisive de sa première période.

La Turquie menée malgré la maîtrise du ballon

La Turquie a débuté avec Uğurcan Çakır dans le but, une défense menée par Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı et Ferdi Kadıoğlu, puis un milieu articulé autour d’İsmail Yüksek et Hakan Çalhanoğlu. Plus haut, Arda Güler, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz et Kerem Aktürkoğlu ont animé le secteur offensif.

Les Turcs ont cadré une fois et obtenu deux corners avant la pause. Leur volume de passes, supérieur à celui de l’Australie, illustre une première période davantage contrôlée dans la possession, mais insuffisante pour revenir avant la mi-temps. À 1-0, la Turquie reste tenue de trouver une réponse après la reprise.

Australie
Mi-temps BC Place
Turquie
14/06/2026 05:00 Groupe D
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 27'But - N. Irankunda (passe P. Okon-Engstler) (Australie, 27e)
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Australie 2 / Turquie 2
  • Tirs : Australie 4 / Turquie 9
  • Possession : Australie 32% / Turquie 68%
  • Corners : Australie 2 / Turquie 2
  • Fautes : Australie 5 / Turquie 1
  • Passes : Australie 156 / Turquie 340
  • Precision des passes : Australie 79% / Turquie 91%
  • xG : Australie 0.59 / Turquie 0.34
Calendrier Groupe D
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Groupe D
États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
Resume final
Groupe D
Australie
Mi-temps BC Place
Turquie
Résumé à la pause
Groupe D
États-Unis
A venir Lumen Field
Australie
Groupe D
Turquie
A venir Levi's Stadium
Paraguay
Groupe D
Turquie
A venir SoFi Stadium
États-Unis
Groupe D
Paraguay
A venir Levi's Stadium
Australie
Groupe D
EquipeJGNPBPBCDiffPts
États-Unis11004133
Australie00000000
Turquie00000000
Paraguay100114-30
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
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