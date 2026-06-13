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Mondial 2026 : L’Australie défie la Turquie dans le Groupe D

Australie – Turquie est au programme du Mondial 2026. Le coup d envoi est prevu le 14/06/2026 05 – 00 GMT+1, au BC Place.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Australie VS Turquie, le 14/06/2026 05:00, stade BC Place
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Cette rencontre de Phase de groupes dans le Groupe D oppose les deux selections dans la competition.

Le contexte recent des deux equipes, les compositions et les choix tactiques seront precises a partir des donnees confirmees du match.

Zoom sur Australie

Australie aborde ce rendez vous avec l objectif de prendre des points. Sa forme du moment, ses titulaires et ses absences eventuelles seront detailles des leur confirmation.

Zoom sur Turquie

Turquie vise de son cote un resultat dans cette affiche. Son organisation, ses joueurs cles et son approche tactique seront precises a partir des informations confirmees.

Australie
A venir BC Place
Turquie
14/06/2026 05:00 Groupe D
Avant-match
Calendrier Groupe D
Voir le Calendrier Complet
Groupe D
États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
Resume final
Groupe D
Australie
A venir BC Place
Turquie
Avant-match
Groupe D
États-Unis
A venir Lumen Field
Australie
Groupe D
Turquie
A venir Levi's Stadium
Paraguay
Groupe D
Turquie
A venir SoFi Stadium
États-Unis
Groupe D
Paraguay
A venir Levi's Stadium
Australie
Groupe D
EquipeJGNPBPBCDiffPts
États-Unis11004133
Australie00000000
Turquie00000000
Paraguay100114-30
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