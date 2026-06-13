Mondial 2026 : L’Australie défie la Turquie dans le Groupe D

Cette rencontre de Phase de groupes dans le Groupe D oppose les deux selections dans la competition.
Le contexte recent des deux equipes, les compositions et les choix tactiques seront precises a partir des donnees confirmees du match.
Zoom sur Australie
Australie aborde ce rendez vous avec l objectif de prendre des points. Sa forme du moment, ses titulaires et ses absences eventuelles seront detailles des leur confirmation.
Zoom sur Turquie
Turquie vise de son cote un resultat dans cette affiche. Son organisation, ses joueurs cles et son approche tactique seront precises a partir des informations confirmees.
Australie
A venir
BC Place
Turquie
14/06/2026 05:00
·
Groupe D
Fil du match
- 7'But - Damian Bobadilla (États-Unis, 7e)
- 10'Carton jaune - Juan Caceres (Paraguay, 10e)
- 31'But - Folarin Balogun (passe Christian Pulisic) (États-Unis, 31e)
- 45'Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) (Paraguay, 45e)
- 45'Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) (États-Unis, 45e)
- 50'But - Folarin Balogun (passe Malik Tillman) (États-Unis, 50e)
- 52'VAR - Tim Ream (États-Unis, 52e)
- 53'Carton jaune - Miguel Almirón (Paraguay, 53e)
- 59'Carton jaune - Tyler Adams (États-Unis, 59e)
- 62'Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) (Paraguay, 62e)
- 72'Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) (États-Unis, 72e)
- 72'Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) (États-Unis, 72e)
- 73'But - Maurício Magalhães Prado (passe Julio Enciso) (Paraguay, 73e)
- 79'Carton jaune - Diego Gomez (Paraguay, 79e)
- 79'Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) (Paraguay, 79e)
- 79'Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) (Paraguay, 79e)
- 80'Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) (Paraguay, 80e)
- 82'Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) (États-Unis, 82e)
- 88'Carton jaune - Alex Arce (Paraguay, 88e)
- 93'Carton jaune - Junior Alonso (Paraguay, 93e)
- 98'But - Giovanni Reyna (passe Alex Freeman) (États-Unis, 98e)
Compositions
Titulaires11
-
24
Matthew Freese
Gardien
-
16
Alexander Freeman
Défenseur
-
3
Chris Richards
Défenseur
-
13
Tim Ream
Défenseur
-
5
Antonee Robinson
Défenseur
-
4
Tyler Adams
Milieu
-
17
Malik Tillman
Milieu
-
2
Sergiño Dest
Milieu
-
8
Weston McKennie
Milieu
-
10
Christian Pulišić
Milieu
-
20
Folarin Balogun
Attaquant
Remplaçants15
-
14
Sebastian Berhalter
-
1
Matt Turner
-
25
Chris Brady
-
6
Auston Trusty
-
12
Miles Robinson
-
22
Mark McKenzie
-
23
Joe Scally
-
18
Maximilian Arfsten
-
7
Giovanni Reyna
-
15
Cristian Roldán
-
11
Brenden Aaronson
-
21
Tim Weah
-
26
Alex Zendejas
-
9
Ricardo Pepi
-
19
Haji Wright
Titulaires11
-
12
Orlando Gill
Gardien
-
4
Juan Cáceres
Défenseur
-
15
Gustavo Gómez
Défenseur
-
3
Omar Alderete
Défenseur
-
6
Junior Alonso
Défenseur
-
8
Diego Gómez
Milieu
-
14
Andrés Cubas
Milieu
-
16
Damián Bobadilla
Milieu
-
10
Miguel Almirón
Milieu
-
9
Antonio Sanabria
Attaquant
-
19
Julio Enciso
Attaquant
Remplaçants15
-
11
Mauricio
-
18
Alex Arce
-
22
Gastón Olveira
-
1
Roberto Fernández
-
5
Fabián Balbuena
-
26
Alexandro Maidana
-
2
Gustavo Velázquez
-
13
José Canale
-
20
Braian Ojeda
-
17
Alejandro Romero
-
24
Gustavo Caballero
-
23
Matías Galarza
-
21
Gabriel Ávalos
-
25
Isidro Pitta
-
7
Ramón Sosa
Les chiffres du match
- Tirs cadres : États-Unis 5 / Paraguay 1
- Tirs : États-Unis 15 / Paraguay 9
- Possession : États-Unis 64% / Paraguay 36%
- Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1
- Fautes : États-Unis 13 / Paraguay 17
- Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 5
- Cartons rouges : États-Unis 0 / Paraguay 0
Joueurs clés
- F. Balogun (États-Unis) : note 9.1, 2 but(s)
- C. Pulišić (États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)
- M. Tillman (États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s)
- Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s)
- J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s)
- T. Ream (États-Unis) : note 7.3
- O. Gill (Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s)
- C. Richards (États-Unis) : note 7.1
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
- 15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies)
- 28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies)
- 12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America)
Groupe D
États-Unis
Termine
SoFi Stadium
Paraguay
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
Groupe D
Australie
A venir
BC Place
Turquie
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
Groupe D
États-Unis
A venir
Lumen Field
Australie
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
Groupe D
Turquie
A venir
Levi's Stadium
Paraguay
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
Groupe D
Turquie
A venir
SoFi Stadium
États-Unis
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
Groupe D
Paraguay
A venir
Levi's Stadium
Australie
Groupe D
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|États-Unis
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|Australie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Turquie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
Commentaires