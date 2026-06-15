Mondial 2026 : Suède-Tunisie, Isak et Gyökeres associés face au 4-2-3-1 de Lamouchi
La Suède débutera contre la Tunisie avec Alexander Isak et Viktor Gyökeres associés devant, lundi 15 juin 2026 à 3 h 00 GMT+1, à l’Estadio BBVA, pour un match du groupe F de la phase de groupes du Mondial 2026. Graham Potter a choisi un 3-4-1-2, tandis que Sabri Lamouchi répond avec un 4-2-3-1 articulé autour d’Elias Saad en pointe.
Le principal choix suédois concerne l’attaque, où Isak et Gyökeres évolueront ensemble avec Benjamin Nygren en soutien. Cette organisation place trois défenseurs derrière eux, avec Gustaf Lagerbielke, Isak Hien et Victor Lindelöf devant Kristoffer Nordfeldt.
La Tunisie démarre avec Abdelmouhib Chamakh dans le but et une ligne défensive composée de Yan Valery, Montassar Talbi, Omar Rekik et Amine Ben Hmida. Au milieu, Rani Khedira et Ellyes Skhiri forment le double pivot, avec Anis Ben Slimane, Hannibal Mejbri et Ali Abdi derrière Elias Saad.
Les deux sélectionneurs affichent donc des plans distincts. La Suède mise sur deux attaquants de référence et des pistons, Alexander Bernhardsson à droite et Gabriel Gudmundsson à gauche. La Tunisie privilégie une structure à quatre défenseurs et une densité axiale autour de Khedira, Skhiri et Hannibal.
Lecture du onze de Suède
Graham Potter installe la Suède dans un 3-4-1-2 qui donne un rôle central à Benjamin Nygren entre le milieu et l’attaque. Le triangle défensif Lagerbielke, Hien et Lindelöf protège Nordfeldt, tandis que Jesper Karlström et Yasin Ayari sont chargés d’équilibrer l’entrejeu.
Le couloir droit revient à Alexander Bernhardsson et le gauche à Gabriel Gudmundsson. Leur activité doit accompagner les deux attaquants, avec Isak et Gyökeres placés au coeur du dispositif offensif suédois. Sur le banc, Anthony Elanga, Lucas Bergvall, Mattias Svanberg, Ken Sema et Gustaf Nilsson donnent des options à Potter.
Suède en 3-4-1-2
Kristoffer Nordfeldt
Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf
Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson
Benjamin Nygren
Viktor Gyökeres, Alexander Isak
Sélectionneur Graham Potter
Lecture du onze de Tunisie
Sabri Lamouchi aligne la Tunisie en 4-2-3-1 avec Elias Saad seul en pointe. Le gardien Abdelmouhib Chamakh est protégé par Yan Valery, Montassar Talbi, Omar Rekik et Amine Ben Hmida, une ligne qui devra contenir le duo Isak et Gyökeres.
Le choix du double pivot Rani Khedira et Ellyes Skhiri donne de la stabilité à l’équipe tunisienne. Plus haut, Anis Ben Slimane, Hannibal Mejbri et Ali Abdi auront la responsabilité de soutenir Saad et de relier les transitions. Parmi les remplaçants, Dylan Bronn, Ismael Gharbi, Elias Achouri, Hazem Mastouri et Firas Chaouat figurent dans les solutions disponibles.
Tunisie en 4-2-3-1
Abdelmouhib Chamakh
Yan Valery, Montassar Talbi, Omar Rekik, Amine Ben Hmida
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