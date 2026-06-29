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Mondial 2026 : les onze de départ du Brésil et du Japon

Le choc des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 opposera le Brésil au Japon le 29 juin à 18h00 GMT+1 au Houston Stadium. Ce duel ponctue la phase à élimination directe et s’annonce tactiquement passionnant avec deux formations clairement dessinées par leurs sélectionneurs.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Brésil VS Japon, le 29/06/2026 18:00, stade Houston Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

Carlo Ancelotti a opté pour un 4-3-3 ambitieux, mettant en avant une ligne d’attaque portée par Vinícius Júnior, Matheus Cunha et Rayan, soutenue par un trio de milieu composé de Casemiro, Bruno Guimarães et Lucas Paquetá. En défense, Marquinhos et Gabriel Magalhães, épaulés par Danilo et Douglas Santos, forment un bloc solide devant le gardien Alisson.

Face à eux, Hajime Moriyasu privilégie un système en 3-4-2-1 pour le Japon, cherchant à contrôler le milieu de terrain avec Daichi Kamada, Kaishu Sano, Ritsu Doan et Keito Nakamura. L’attaque s’appuie sur Ayase Ueda en pointe, soutenu par les ailiers Junya Ito et Daizen Maeda. La défense à trois est portée par Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi et Hiroki Itō, avec Zion Suzuki dans les buts.

Les remplacements envisagés de chaque côté offrent également une profondeur intéressante, notamment pour le Brésil avec la présence de Neymar, Ederson et Fabinho parmi les remplaçants, tandis que le Japon dispose de joueurs comme Takefusa Kubo et Yuto Nagatomo en soutien.

Lecture du onze de Brésil

Le Brésil s’appuie sur une structure classique en 4-3-3, emblématique de sont style de jeu offensif et technique. Le gardien Alisson protège les cages, avec une défense à quatre composée de Danilo à droite, Marquinhos et Gabriel Magalhães en charnière centrale, et Douglas Santos à gauche. Cette ligne expérimentée doit à la fois contenir les attaques japonaises et initier le jeu depuis l’arrière.

Au milieu, Casemiro joue un rôle essentiel en position de pivot défensif, combiné à Bruno Guimarães et Lucas Paquetá pour créer un équilibre entre récupération et projection offensive. Cette triple associe stabilité et créativité.

Devant, l’impact offensif est porté par Vinícius Júnior, Matheus Cunha et la révélation Rayan. Vinícius et Cunha apportent vitesse et percussion sur les ailes, tandis que Rayan complète cette ligne d’attaque dynamique. La présence en remplaçants de Neymar et Ederson permet à Ancelotti de disposer de cartouches pour ajuster le plan de jeu en cours de match.

Lecture du onze de Japon

Le Japon propose un dispositif en 3-4-2-1, particulièrement compact au milieu, avec quatre milieux couvrant toute la largeur du terrain. Daichi Kamada et Kaishu Sano jouent un rôle clé dans la récupération et la distribution, épaulés par Ritsu Doan et Keito Nakamura pour la création et le soutien offensif.

La défense à trois, emmenée par Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi et Hiroki Itō, doit assurer une couverture rigoureuse et permettre aux latéraux de participer au jeu offensif.

En attaque, Ayase Ueda tenant le rôle de pointe offre une cible centrale, assisté par les ailiers Junya Ito et Daizen Maeda qui apportent vitesse et percussion sur les flancs. Le gardien Zion Suzuki complète ce dispositif compact et mobile conçu pour résister aux assauts brésiliens tout en exploitant la profondeur sur les contres.

Les remplaçants comme Takefusa Kubo ou Yuto Nagatomo fournissent des options techniques et tactiques, pouvant modifier le visage de l’équipe selon les besoins du match.

Les onze de départ

Brésil
Système4-3-3SélectionneurCarlo Ancelotti
Titulaires11
  1. 1 Alisson Gardien
  2. 13 Danilo Défenseur
  3. 4 Marquinhos Défenseur
  4. 3 Gabriel Magalhães Défenseur
  5. 16 Douglas Santos Défenseur
  6. 8 Bruno Guimarães Milieu
  7. 5 Casemiro Milieu
  8. 20 Lucas Paquetá Milieu
  9. 26 Rayan Attaquant
  10. 9 Matheus Cunha Attaquant
  11. 7 Vinícius Júnior Attaquant
Remplaçants14
  • 23 Ederson
  • 12 Weverton
  • 6 Alex Sandro
  • 14 Bremer
  • 15 Léo Pereira
  • 24 Roger Ibañez
  • 2 Éderson
  • 17 Fabinho
  • 21 Luiz Henrique
  • 18 Danilo Santos
  • 19 Endrick
  • 22 Gabriel Martinelli
  • 25 Igor Thiago
  • 10 Neymar
Japon
Système3-4-2-1SélectionneurHajime Moriyasu
Titulaires11
  1. 1 Zion Suzuki Gardien
  2. 22 Takehiro Tomiyasu Défenseur
  3. 3 Shogo Taniguchi Défenseur
  4. 21 Hiroki Itō Défenseur
  5. 10 Ritsu Doan Milieu
  6. 24 Kaishu Sano Milieu
  7. 15 Daichi Kamada Milieu
  8. 13 Keito Nakamura Milieu
  9. 14 Junya Ito Attaquant
  10. 11 Daizen Maeda Attaquant
  11. 18 Ayase Ueda Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Keisuke Osako
  • 23 Tomoki Hayakawa
  • 2 Yukinari Sugawara
  • 4 Ko Itakura
  • 5 Yuto Nagatomo
  • 16 Tsuyoshi Watanabe
  • 20 Ayumu Seko
  • 25 Junnosuke Suzuki
  • 7 Ao Tanaka
  • 17 Yuito Suzuki
  • 8 Takefusa Kubo
  • 6 Shuto Machino
  • 19 Koki Ogawa
  • 26 Kento Shiogai
  • 9 Keisuke Goto
Brésil
1re periode 4' Houston Stadium
Japon
29/06/2026 18:00 16es de finale
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