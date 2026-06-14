Mondial 2026 : Côte d’Ivoire-Équateur, Pépé et Wahi associés face au 3-4-3 de Beccacece

La Côte d’Ivoire d’Emerse Fae débute avec un 4-4-2 articulé autour de Nicolas Pépé et Elye Wahi contre l’Équateur de Sebastian Beccacece, organisé en 3-4-3, ce lundi 15 juin à 00h00 GMT+1 au Lincoln Financial Field, dans le groupe E du Mondial 2026. Ces choix donnent le ton d’un duel d’ouverture important pour deux sélections qui veulent entrer vite dans leur tournoi.

Le sélectionneur ivoirien aligne Yahia Fofana dans le but, avec Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou et Ghislain Konan en défense. Au milieu, Yan Diomande et Bazoumana Touré encadrent le duo Seko Fofana et Franck Kessié, tandis que Pépé et Wahi forment l’attaque.

L’Équateur répond avec Hernán Galíndez gardien et une ligne de trois défenseurs composée de Joel Ordóñez, Willian Pacho et Piero Hincapié. Dans l’entrejeu, Alan Minda, Alan Franco, Moisés Caicedo et Pedro Vite doivent soutenir un trio offensif Gonzalo Plata, Enner Valencia et John Yeboah.

Le contraste tactique est net. La Côte d’Ivoire choisit deux attaquants de pointe et deux lignes de quatre, avec Kessié et Seko Fofana comme axe de contrôle. L’Équateur privilégie une défense à trois et des couloirs occupés par Minda et Vite, avec Caicedo placé au cœur du jeu.

Lecture du onze de Côte d’Ivoire

Emerse Fae conserve une structure lisible en 4-4-2. Yahia Fofana démarre derrière une défense où Singo et Agbadou tiennent l’axe, Doué et Konan prenant les côtés. Cette base doit permettre aux Ivoiriens de rester compacts avant de chercher vite Pépé et Wahi.

Le choix de Franck Kessié avec Seko Fofana installe un milieu puissant et expérimenté. Yan Diomande et Bazoumana Touré apportent les relais sur les ailes, avec la possibilité de se projeter autour des deux attaquants. Nicolas Pépé offre une solution de finition et de percussion, tandis qu’Elye Wahi donne de la profondeur à l’ensemble.

Côte d’Ivoire en 4-4-2

Yahia Fofana

Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan

Yan Diomande, Seko Fofana, Franck Kessié, Bazoumana Touré

Nicolas Pépé, Elye Wahi

Sélectionneur Emerse Fae

Le banc ivoirien offre plusieurs profils offensifs, avec Amad Diallo, Simon Adingra, Evann Guessand, Ange-Yoan Bonny et Oumar Diakité. Au milieu, Ibrahim Sangaré et Jean Michaël Seri figurent aussi parmi les solutions, tout comme Ousmane Diomande, Odilon Kossounou et Evan Ndicka en défense.

Lecture du onze de Équateur

Sebastian Beccacece mise sur un 3-4-3 qui place Moisés Caicedo au centre de la construction. Galíndez débute dans les buts, protégé par Ordóñez, Pacho et Hincapié. Cette défense à trois doit donner de la sécurité dans l’axe et libérer les côtés.

Alan Minda et Pedro Vite occupent les couloirs, avec Alan Franco et Caicedo dans la zone médiane. Devant, Gonzalo Plata, Enner Valencia et John Yeboah composent une ligne d’attaque mobile. Valencia apporte son poids dans la surface, tandis que Plata et Yeboah offrent des appels autour de lui.

Équateur en 3-4-3

Hernán Galíndez

Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié

Alan Minda, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite

Gonzalo Plata, Enner Valencia, John Yeboah

Sélectionneur Sebastian Beccacece

Le banc équatorien comprend notamment Moisés Ramírez, Félix Torres, Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado, Kendry Páez, Jordy Caicedo et Kevin Rodriguez. Le premier rapport de forces se jouera dans la capacité de l’Équateur à transformer son 3-4-3 en supériorité dans les couloirs face au 4-4-2 ivoirien.

Les onze de départ

Côte d'Ivoire Système 4-4-2 Sélectionneur Emerse Fae Titulaires 11 1 Yahia Fofana Gardien 17 Guéla Doué Défenseur 5 Wilfried Singo Défenseur 20 Emmanuel Agbadou Défenseur 3 Ghislain Konan Défenseur 11 Yan Diomande Milieu 6 Seko Fofana Milieu 8 Franck Kessié Milieu 24 Bazoumana Touré Milieu 19 Nicolas Pépé Attaquant 12 Elye Wahi Attaquant Remplaçants 15 16 Mohamed Koné

23 Alban Lafont

13 Christopher Operi

2 Ousmane Diomande

7 Odilon Kossounou

21 Evan Ndicka

18 Ibrahim Sangaré

25 Parfait Guiagon

15 Amad Diallo

10 Simon Adingra

26 Christ Inao Oulaï

4 Jean Michaël Seri

22 Evann Guessand

9 Ange-Yoan Bonny

14 Oumar Diakité Équateur Système 3-4-3 Sélectionneur Sebastian Beccacece Titulaires 11 1 Hernán Galíndez Gardien 4 Joel Ordóñez Défenseur 6 Willian Pacho Défenseur 3 Piero Hincapié Défenseur 14 Alan Minda Milieu 21 Alan Franco Milieu 23 Moisés Caicedo Milieu 15 Pedro Vite Milieu 19 Gonzalo Plata Attaquant 13 Enner Valencia Attaquant 9 John Yeboah Attaquant Remplaçants 15 22 Gonzalo Valle

12 Moisés Ramírez

26 Yaimar Medina

25 Jackson Porozo

2 Félix Torres

20 Nilson Angulo

10 Kendry Páez

7 Pervis Estupiñán

5 Jordy Alcivar

17 Ángelo Preciado

18 Denil Castillo

16 Jordy Caicedo

8 Anthony Valencia

24 Jeremy Arevalo

11 Kevin Rodriguez

Côte d'Ivoire A venir 00:00 Lincoln Financial Field Équateur Équateur Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Calendrier Groupe E Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Allemagne - Curaçao Fiche match Allemagne - Curaçao Allemagne 7-1 7-1 Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - F. Nmecha 1-0 21' ⚽ But - L. Comenencia 1-1 38' ⚽ But - N. Schlotterbeck 2-1 45+5' ⚽ But - K. Havertz 3-1 46' ↑↓ Remplacement - S. Hansen (remplace J. Antonisse) 47' ⚽ But - J. Musiala 4-1 64' ↑↓ Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav) 65' ↑↓ Remplacement - J. Locadia (remplace J. Margaritha) 68' ⚽ But - N. Brown 5-1 73' ↑↓ Remplacement - J. Tah (remplace A. Rudiger) 73' ↑↓ Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka) 73' ↑↓ Remplacement - N. Brown (remplace D. Raum) 78' ⚽ But - D. Undav 6-1 83' ↑↓ Remplacement - T. Chong (remplace G. Kastaneer) 83' ↑↓ Remplacement - J. Kimmich (remplace W. Anton) 88' ⚽ But - K. Havertz 7-1 Compositions Allemagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Julian Nagelsmann Titulaires 11 1 Manuel Neuer Gardien 6 Joshua Kimmich Défenseur 4 Jonathan Tah Défenseur 15 Nico Schlotterbeck Défenseur 18 Nathaniel Brown Défenseur 23 Felix Nmecha Milieu 5 Aleksandar Pavlović Milieu 19 Leroy Sané Milieu 10 Jamal Musiala Milieu 17 Florian Wirtz Milieu 7 Kai Havertz Attaquant Remplaçants 15 26 Deniz Undav

21 Alexander Nübel

12 Oliver Baumann

22 David Raum

3 Waldemar Anton

2 Antonio Rüdiger

24 Malick Thiaw

9 Jamie Leweling

8 Leon Goretzka

25 Assan Ouédraogo

20 Nadiem Amiri

16 Angelo Stiller

13 Pascal Groß

11 Nick Woltemade

14 Maximilian Beier Curaçao Système 4-3-1-2 Sélectionneur Dick Advocaat Titulaires 11 1 Eloy Room Gardien 5 Sherel Constancio Floranus Défenseur 23 Riechedly Bazoer Défenseur 18 Armando Obispo Défenseur 24 Deveron Fonville Défenseur 8 Livano Comenencia Milieu 10 Leandro Bacuna Milieu 7 Juninho Bacuna Milieu 21 Tahith Chong Milieu 9 Jürgen Locadia Attaquant 12 Sontje Hansen Attaquant Remplaçants 15 11 Jeremy Antonisse

16 Jearl Margaritha

26 Trevor Iriving Doornbusch

25 Tyrick Bodak

3 Jurien Gaari

20 Joshua Brenet

2 Shurandy Sambo

4 Roshon van Eijma

15 Ar'Jany Martha

14 Kenji Gorré

22 Kevin Felida

13 Tyrese Noslin

6 Godfried Roemeratoe

19 Gervane Kastaneer

17 Brandley Kuwas Les chiffres du match Tirs cadres : Allemagne 12 / Curaçao 2

: Allemagne 12 / Curaçao 2 Tirs : Allemagne 26 / Curaçao 8

: Allemagne 26 / Curaçao 8 Possession : Allemagne 65% / Curaçao 35%

: Allemagne 65% / Curaçao 35% Corners : Allemagne 8 / Curaçao 1

: Allemagne 8 / Curaçao 1 Fautes : Allemagne 18 / Curaçao 10

: Allemagne 18 / Curaçao 10 Passes : Allemagne 630 / Curaçao 336

: Allemagne 630 / Curaçao 336 Precision des passes : Allemagne 87% / Curaçao 82%

: Allemagne 87% / Curaçao 82% xG : Allemagne 3.90 / Curaçao 0.40 Joueurs clés Deniz Undav (Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Kai Havertz (Allemagne) : note 8.2, 2 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 2 but(s) Nathaniel Brown (Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Joshua Kimmich (Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s) Felix Nmecha (Allemagne) : note 8.6, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8.6, 1 but(s) Nico Schlotterbeck (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Jamal Musiala (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Livano Comenencia (Curaçao) : note 7.3, 1 but(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 14/06/2026 Allemagne 7-1 Curaçao (World Cup) Groupe E Allemagne Termine 7-1 NRG Stadium Curaçao Curaçao Resume final Voir la fiche du match Côte d'Ivoire - Équateur Fiche match Côte d'Ivoire - Équateur Côte d'Ivoire 00:00 A venir Équateur Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Côte d'Ivoire Système 4-4-2 Sélectionneur Emerse Fae Titulaires 11 1 Yahia Fofana Gardien 17 Guéla Doué Défenseur 5 Wilfried Singo Défenseur 20 Emmanuel Agbadou Défenseur 3 Ghislain Konan Défenseur 11 Yan Diomande Milieu 6 Seko Fofana Milieu 8 Franck Kessié Milieu 24 Bazoumana Touré Milieu 19 Nicolas Pépé Attaquant 12 Elye Wahi Attaquant Remplaçants 15 16 Mohamed Koné

23 Alban Lafont

13 Christopher Operi

2 Ousmane Diomande

7 Odilon Kossounou

21 Evan Ndicka

18 Ibrahim Sangaré

25 Parfait Guiagon

15 Amad Diallo

10 Simon Adingra

26 Christ Inao Oulaï

4 Jean Michaël Seri

22 Evann Guessand

9 Ange-Yoan Bonny

14 Oumar Diakité Équateur Système 3-4-3 Sélectionneur Sebastian Beccacece Titulaires 11 1 Hernán Galíndez Gardien 4 Joel Ordóñez Défenseur 6 Willian Pacho Défenseur 3 Piero Hincapié Défenseur 14 Alan Minda Milieu 21 Alan Franco Milieu 23 Moisés Caicedo Milieu 15 Pedro Vite Milieu 19 Gonzalo Plata Attaquant 13 Enner Valencia Attaquant 9 John Yeboah Attaquant Remplaçants 15 22 Gonzalo Valle

12 Moisés Ramírez

26 Yaimar Medina

25 Jackson Porozo

2 Félix Torres

20 Nilson Angulo

10 Kendry Páez

7 Pervis Estupiñán

5 Jordy Alcivar

17 Ángelo Preciado

18 Denil Castillo

16 Jordy Caicedo

8 Anthony Valencia

24 Jeremy Arevalo

11 Kevin Rodriguez Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Côte d'Ivoire A venir 00:00 Lincoln Financial Field Équateur Équateur Compositions Voir la fiche du match Allemagne - Côte d'Ivoire Fiche match Allemagne - Côte d'Ivoire Allemagne 21:00 A venir Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Allemagne A venir 21:00 BMO Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Voir la fiche du match Équateur - Curaçao Fiche match Équateur - Curaçao Équateur 01:00 A venir Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 01:00 Arrowhead Stadium Curaçao Curaçao Voir la fiche du match Curaçao - Côte d'Ivoire Fiche match Curaçao - Côte d'Ivoire Curaçao 21:00 A venir Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Curaçao A venir 21:00 Lincoln Financial Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Voir la fiche du match Équateur - Allemagne Fiche match Équateur - Allemagne Équateur 21:00 A venir Allemagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 21:00 MetLife Stadium Allemagne Allemagne