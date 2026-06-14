Mondial 2026 : Côte d’Ivoire-Équateur, Pépé et Wahi associés face au 3-4-3 de Beccacece
La Côte d’Ivoire d’Emerse Fae débute avec un 4-4-2 articulé autour de Nicolas Pépé et Elye Wahi contre l’Équateur de Sebastian Beccacece, organisé en 3-4-3, ce lundi 15 juin à 00h00 GMT+1 au Lincoln Financial Field, dans le groupe E du Mondial 2026. Ces choix donnent le ton d’un duel d’ouverture important pour deux sélections qui veulent entrer vite dans leur tournoi.
Le sélectionneur ivoirien aligne Yahia Fofana dans le but, avec Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou et Ghislain Konan en défense. Au milieu, Yan Diomande et Bazoumana Touré encadrent le duo Seko Fofana et Franck Kessié, tandis que Pépé et Wahi forment l’attaque.
L’Équateur répond avec Hernán Galíndez gardien et une ligne de trois défenseurs composée de Joel Ordóñez, Willian Pacho et Piero Hincapié. Dans l’entrejeu, Alan Minda, Alan Franco, Moisés Caicedo et Pedro Vite doivent soutenir un trio offensif Gonzalo Plata, Enner Valencia et John Yeboah.
Le contraste tactique est net. La Côte d’Ivoire choisit deux attaquants de pointe et deux lignes de quatre, avec Kessié et Seko Fofana comme axe de contrôle. L’Équateur privilégie une défense à trois et des couloirs occupés par Minda et Vite, avec Caicedo placé au cœur du jeu.
Lecture du onze de Côte d’Ivoire
Emerse Fae conserve une structure lisible en 4-4-2. Yahia Fofana démarre derrière une défense où Singo et Agbadou tiennent l’axe, Doué et Konan prenant les côtés. Cette base doit permettre aux Ivoiriens de rester compacts avant de chercher vite Pépé et Wahi.
Le choix de Franck Kessié avec Seko Fofana installe un milieu puissant et expérimenté. Yan Diomande et Bazoumana Touré apportent les relais sur les ailes, avec la possibilité de se projeter autour des deux attaquants. Nicolas Pépé offre une solution de finition et de percussion, tandis qu’Elye Wahi donne de la profondeur à l’ensemble.
Yan Diomande, Seko Fofana, Franck Kessié, Bazoumana Touré
Nicolas Pépé, Elye Wahi
Sélectionneur Emerse Fae
Le banc ivoirien offre plusieurs profils offensifs, avec Amad Diallo, Simon Adingra, Evann Guessand, Ange-Yoan Bonny et Oumar Diakité. Au milieu, Ibrahim Sangaré et Jean Michaël Seri figurent aussi parmi les solutions, tout comme Ousmane Diomande, Odilon Kossounou et Evan Ndicka en défense.
Lecture du onze de Équateur
Sebastian Beccacece mise sur un 3-4-3 qui place Moisés Caicedo au centre de la construction. Galíndez débute dans les buts, protégé par Ordóñez, Pacho et Hincapié. Cette défense à trois doit donner de la sécurité dans l’axe et libérer les côtés.
Alan Minda et Pedro Vite occupent les couloirs, avec Alan Franco et Caicedo dans la zone médiane. Devant, Gonzalo Plata, Enner Valencia et John Yeboah composent une ligne d’attaque mobile. Valencia apporte son poids dans la surface, tandis que Plata et Yeboah offrent des appels autour de lui.
Équateur en 3-4-3
Hernán Galíndez
Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié
Alan Minda, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite
Gonzalo Plata, Enner Valencia, John Yeboah
Sélectionneur Sebastian Beccacece
Le banc équatorien comprend notamment Moisés Ramírez, Félix Torres, Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado, Kendry Páez, Jordy Caicedo et Kevin Rodriguez. Le premier rapport de forces se jouera dans la capacité de l’Équateur à transformer son 3-4-3 en supériorité dans les couloirs face au 4-4-2 ivoirien.
Commentaires