Mondial 2026 : heure, stade et enjeux du match Mexique – Afrique du Sud

Le Mexique affronte l’Afrique du Sud jeudi 11 juin 2026 au Mexico City Stadium, à Mexico, pour le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026, avec un coup d’envoi prévu à 20 heures au Bénin. Cette rencontre du Groupe A doit donner le ton du tournoi pour la sélection mexicaine, pays coorganisateur, tandis que les Bafana Bafana retrouvent la phase finale avec l’ambition de réussir leur entrée.

Le duel remet face à face deux équipes qui avaient déjà ouvert la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, lors d’un match terminé sur un nul 1-1. Seize ans plus tard, l’enjeu reste immédiat pour les deux camps, prendre des points d’entrée dans une poule où le premier résultat peut peser lourd sur la suite du parcours.

Calendrier Groupe A Calendrier complet 11/06

20:00 Mexique - Afrique du Sud Mexico City Stadium Groupe A A venir Avant-match 12/06

03:00 Corée du Sud - Tchéquie Estadio Guadalajara Groupe A A venir 18/06

17:00 Tchéquie - Afrique du Sud Atlanta Stadium Groupe A A venir 19/06

02:00 Mexique - Corée du Sud Estadio Guadalajara Groupe A A venir 25/06

02:00 Tchéquie - Mexique Mexico City Stadium Groupe A A venir 25/06

02:00 Afrique du Sud - Corée du Sud Monterrey Stadium Groupe A A venir

Groupe A Equipe J G N P BP BC Diff Pts Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 Corée du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 Mexique 0 0 0 0 0 0 0 0 Tchéquie 0 0 0 0 0 0 0 0

Le Mexique aborde ce rendez-vous avec Javier Aguirre sur le banc. Revenu aux commandes en juillet 2024, le sélectionneur a renforcé la dynamique de la Tri avec deux titres continentaux en 2025, la Ligue des nations de la Concacaf et la Gold Cup. Devant son public, son équipe devra assumer le poids d’un premier match mondial à domicile, dans un stade où l’attente sera forte.

Dans le groupe mexicain, Guillermo Ochoa reste une figure majeure. Le gardien de 40 ans s’apprête à vivre un sixième Mondial, un repère d’expérience pour une sélection qui cherche à combiner maîtrise du ballon, projection rapide et efficacité dans les zones offensives. Le Mexique devra convertir cette autorité attendue en résultat, sans se laisser exposer dans les transitions.

L’Afrique du Sud arrive avec Hugo Broos, sélectionneur qui a conduit les Bafana Bafana à la première place du Groupe C des qualifications africaines. Ce retour en Coupe du monde, après une absence de seize ans, place l’équipe devant un test de référence contre un adversaire poussé par son public et habitué aux grands rendez-vous internationaux.

Les Sud-Africains peuvent s’appuyer sur des cadres identifiés comme Khuliso Mudau en défense et Teboho Mokoena au milieu. Leur plan devrait reposer sur une organisation compacte et des sorties rapides, un registre susceptible de gêner le Mexique si la Tri ne trouve pas vite des décalages.

Ce premier match du Groupe A concentre donc deux urgences différentes. Le Mexique veut lancer son tournoi de coorganisateur par une victoire. L’Afrique du Sud veut confirmer son retour au plus haut niveau et éviter de subir d’entrée la pression d’un match d’ouverture.

Sources consultees fifa.com, fifa.com, fifa.com, fifa.com