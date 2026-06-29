Olivia Ruiz : la série américaine où elle a croisé John Malkovich et Maisie Williams

Ces derniers jours, Olivia Ruiz a fait l’objet d’une couverture médiatique accrue après ses réactions publiques à l’affaire impliquant Patrick Bruel. La chanteuse a déclaré avoir « perdu confiance en son pays » et ne plus se sentir totalement en sécurité en France, des propos relayés par plusieurs médias. Dans le même temps, elle s’est récemment fait remarquer pour avoir recadré, en direct sur un plateau de télévision belge, un animateur qui lui avait posé une question intrusive sur la maternité.

Révélée par la Star Academy en 2001, Olivia Ruiz est restée très active hors des seules scènes musicales. Au fil des vingt dernières années, elle a multiplié les expériences artistiques : albums marquants comme La Femme chocolat et La Réplique, récompenses aux Victoires de la musique, écriture de romans, réalisation d’un court-métrage et doublages pour des films d’animation.

La carrière d’Olivia Ruiz inclut également des apparitions devant la caméra. Elle a joué en 2012 dans Un jour mon père viendra, aux côtés de Gérard Jugnot et François Berléand, puis a participé à d’autres productions françaises, dont le film Soledad et le téléfilm États d’urgence. Elle prête par ailleurs sa voix à des œuvres d’animation telles que Jack et la mécanique du cœur et les deux volets de Sammy.

Une percée internationale via une série historique

En 2024, Olivia Ruiz a rejoint le casting de The New Look, une série produite pour Apple TV+ consacrée à l’univers de la haute couture pendant la Seconde Guerre mondiale. La fiction retrace les destins croisés de créateurs comme Christian Dior et Coco Chanel, et mobilise un ensemble d’acteurs internationaux.

Dans cette production, la chanteuse incarne Édith Piaf pour une apparition à l’écran. Elle partage des scènes avec des noms tels que John Malkovich, qui interprète le couturier Lucien Lelong, et Maisie Williams, connue pour Game of Thrones. La distribution comprend aussi Juliette Binoche, Ben Mendelsohn, Glenn Close et Charles Berling.

Le tournage de la série a commencé au printemps 2022, avec des séquences filmées en France, notamment à Paris et en Haute-Vienne. The New Look a été diffusée à partir du 14 février 2024, offrant à la production une exposition internationale importante et rendant visible auprès du public étranger la participation d’Olivia Ruiz.

Parallèlement à ses activités d’actrice, elle poursuit ses travaux musicaux et scéniques, et s’investit dans des projets mêlant danse, théâtre et chanson. Ses prises de parole publiques récentes, qu’il s’agisse de sujets de société ou de réactions à des affaires médiatisées, s’ajoutent aux différentes facettes d’une carrière qui dépasse le strict cadre du chant.