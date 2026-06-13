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Mondial 2026 : le Brésil et le Maroc dos à dos à la pause (1-1)

Brésil – Maroc a atteint la pause au Mondial 2026, le Brésil et le Maroc sont dos à dos sur le score de 1-1.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Brésil VS Maroc, le 13/06/2026 23:00, stade MetLife Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Brésil a eu le ballon avec 56% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 4 tirs contre 12 pour le Maroc. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour le Brésil et 2 pour le Maroc. Les xG restent proches, avec 0.69 pour le Brésil et 1.22 pour le Maroc.

Les faits de la première période

  • But – I. Saibari (passe B. Diaz) (Maroc, 21e)
  • But – Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) (Brésil, 32e)
  • Carton jaune – Casemiro (Brésil, 37e)
  • Carton jaune – Ibanez (Brésil, 43e)

Un équilibre encore fragile

le Brésil et le Maroc repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Brésil
Mi-temps MetLife Stadium
Maroc
13/06/2026 23:00 Groupe C
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 21'But - I. Saibari (passe B. Diaz) (Maroc, 21e)
  2. 32'But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) (Brésil, 32e)
  3. 37'Carton jaune - Casemiro (Brésil, 37e)
  4. 43'Carton jaune - Ibanez (Brésil, 43e)
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Brésil 2 / Maroc 2
  • Tirs : Brésil 6 / Maroc 12
  • Possession : Brésil 54% / Maroc 46%
  • Corners : Brésil 2 / Maroc 0
  • Fautes : Brésil 7 / Maroc 8
  • Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0
  • Passes : Brésil 252 / Maroc 212
  • Precision des passes : Brésil 87% / Maroc 87%
  • xG : Brésil 0.85 / Maroc 1.22
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Écosse00000000
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