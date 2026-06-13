Mondial 2026 : les Pays-Bas ouvrent le Groupe F face au Japon privé d’Endo

Les Pays-Bas affrontent le Japon dimanche 14 juin 2026 à 21h00 GMT+1 à l’AT&T Stadium de Dallas, pour le premier match du Groupe F de la Coupe du monde 2026. Cette entrée en lice pèse déjà lourd dans une phase de groupes où un départ maîtrisé peut orienter la course à la qualification.

La rencontre oppose une sélection néerlandaise trois fois finaliste du Mondial à un Japon qui dispute sa huitième Coupe du monde consécutive. Les Oranje, dirigés par Ronald Koeman, arrivent avec l’ambition de poser rapidement leur jeu, tandis que les Samouraïs Bleus de Hajime Moriyasu veulent confirmer leur régularité au plus haut niveau international.

Le duel mettra aussi face à face deux approches identifiées. Les Pays-Bas s’appuient sur une animation offensive dynamique et sur la capacité de leurs cadres à accélérer dans les trente derniers mètres. Le Japon, lui, reste associé à une organisation disciplinée, à une forte coordination collective et à une aptitude à exploiter les espaces laissés par l’adversaire.

Le contexte japonais est marqué par l’absence confirmée de Wataru Endo. Le capitaine et milieu central est forfait en raison d’une blessure au pied, un coup dur pour l’équilibre d’une équipe qui s’appuie habituellement sur sa lecture du jeu et sa présence dans l’entrejeu.

Côté néerlandais, Memphis Depay figure parmi les joueurs majeurs à suivre après avoir été récemment rétabli d’une blessure. Son influence offensive reste un élément important pour une sélection qui cherchera à prendre l’initiative dès son premier rendez-vous dans le tournoi.

Zoom sur les Pays-Bas

Les Pays-Bas abordent ce match avec le statut d’une nation installée parmi les références européennes, mais aussi avec l’exigence qui accompagne leur histoire en Coupe du monde. Finalistes à trois reprises, les Oranje savent que leur premier résultat conditionnera la dynamique du groupe et la gestion des deux rencontres suivantes.

Ronald Koeman dispose d’un groupe bâti pour contrôler les temps forts et attaquer avec vitesse. La présence de Memphis Depay donne un point d’appui offensif important, par sa capacité à décrocher, combiner et finir les actions. Dans un match d’ouverture, son efficacité et son influence dans la zone de vérité peuvent peser sur l’équilibre de la rencontre.

L’enjeu néerlandais sera de convertir sa volonté offensive sans exposer trop d’espaces à la transition japonaise. Face à un adversaire structuré, les Pays-Bas devront installer leur rythme, faire circuler le ballon avec précision et éviter les pertes dans les zones qui ouvrent le terrain.

Zoom sur le Japon

Le Japon arrive à Dallas avec une continuité remarquable sur la scène mondiale. Cette huitième participation consécutive confirme la stabilité d’une sélection devenue un acteur régulier de la compétition, avec une identité collective forte et une discipline tactique souvent mise en avant.

Hajime Moriyasu devra composer sans Wataru Endo, dont le forfait prive le Japon de son capitaine et d’un repère central au milieu. Cette absence modifie le poids des responsabilités dans l’entrejeu, même si l’équipe conserve ses principes collectifs et sa capacité à réduire les espaces.

Pour le Japon, le premier objectif sera de rester compact face aux séquences offensives néerlandaises et d’exploiter les moments de transition. Une victoire offrirait un avantage immédiat dans le Groupe F, mais un résultat positif contre les Pays-Bas aurait aussi une valeur stratégique dans une poule où chaque point pèsera rapidement.

Pays-Bas A venir 21:00 AT&T Stadium Japon Japon

Calendrier Groupe F Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Pays-Bas - Japon Fiche match Pays-Bas - Japon Pays-Bas 21:00 A venir Japon Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Pays-Bas A venir 21:00 AT&T Stadium Japon Japon Avant-match Voir la fiche du match Suède - Tunisie Fiche match Suède - Tunisie Suède 03:00 A venir Tunisie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Suède A venir 03:00 Estadio BBVA Tunisie Tunisie Voir la fiche du match Pays-Bas - Suède Fiche match Pays-Bas - Suède Pays-Bas 18:00 A venir Suède Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Pays-Bas A venir 18:00 NRG Stadium Suède Suède Voir la fiche du match Tunisie - Japon Fiche match Tunisie - Japon Tunisie 05:00 A venir Japon Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Tunisie A venir 05:00 Estadio BBVA Japon Japon Voir la fiche du match Japon - Suède Fiche match Japon - Suède Japon 00:00 A venir Suède Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Japon A venir 00:00 AT&T Stadium Suède Suède Voir la fiche du match Tunisie - Pays-Bas Fiche match Tunisie - Pays-Bas Tunisie 00:00 A venir Pays-Bas Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Tunisie A venir 00:00 Arrowhead Stadium Pays-Bas Pays-Bas