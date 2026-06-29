Oli menacé de mort après son appel contre le RN, il a bloqué son compte

Oli, membre du duo toulousain Bigflo et Oli, raconte au Monde dimanche 28 juin 2026 avoir été la cible d’un flot de menaces de mort et d’insultes après avoir appelé sur Instagram, lors du second tour des élections législatives de juin 2025, à faire barrage au Rassemblement national. L’ampleur des réactions l’a contraint à bloquer son compte, illustrant la violence des réactions auxquelles peuvent être exposés des artistes prenant position publiquement.

Dans l’entretien, Oli explique s’être senti « pousser des ailes » en prenant la parole mais avoir reçu « tellement de menaces de mort, d’insultes » qu’il n’a eu d’autre choix que de restreindre sa présence en ligne. Son frère, Bigflo, souligne la double contrainte qui pèse sur les artistes : « Si tu ne parles pas, on te le reproche et si tu parles, on va te dire : ‘Mais toi t’es un mec privilégié, t’es un millionnaire, pourquoi tu parles ?’ ». Les deux frères revendiquent cependant leur droit à l’engagement.

Le 23 avril, lors de la cérémonie des Flammes, Oli a résumé leur posture par une punchline largement relayée : « C’est dans nos concerts, le vrai rassemblement national. » Cette formule est présentée comme l’expression d’une volonté de rassembler par la musique là où la vie politique divise.

De la pression médiatique aux soins relationnels : le parcours du duo

Le parcours artistique et personnel de Bigflo et Oli a été marqué par des épisodes de tension et de remise en question. Après la parution de leurs albums La Vie de rêve (2018) et Les autres c’est nous (2022), les frères ont rencontré des difficultés à séparer leur relation fraternelle de leur collaboration professionnelle, problème qui a culminé avec un épisode de burn-out chez Bigflo.

Face à ces tensions, les deux artistes ont cherché des conseils auprès de figures du milieu, citées par le magazine Public : Mouss et Hakim (Zebda), le duo Eric et Ramzy, ou encore JoeyStarr. Tous les interlocuteurs leur auraient fait remarquer un déficit de communication entre eux, selon leurs déclarations.

En 2022, Bigflo et Oli ont décidé d’entamer une psychothérapie de couple pour travailler leur relation, démarche présentée par les intéressés comme destinée à préserver à la fois leur lien familial et leur projet artistique commun. Selon leurs propos publiés, ce travail thérapeutique a permis de restaurer une forme de complicité entre les deux frères.

Le duo continue par ailleurs d’exploiter la scène comme espace d’expression et de rassemblement : leurs concerts restent des moments centraux de leur démarche artistique et attirent un public nombreux, expression tangible de leur popularité malgré les polémiques et les pressions subies.