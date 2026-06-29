Mondial 2026 : Le Brésil de Ancelotti face au Japon discipliné de Moriyasu en seizièmes à Houston

Le 29 juin 2026, le Brésil et le Japon s’affrontent au Houston Stadium dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe du Monde FIFA 2026. Ce duel met aux prises deux équipes qualifiées après de solides performances en phase de groupes, avec un coup d’envoi programmé à 18h00 heure locale GMT+1. L’enjeu est clair pour les deux nations – décrocher une place en quarts de finale et continuer la quête d’un titre mondial tant convoité.

Leader de son groupe, le Brésil arrive fort de deux victoires convaincantes contre Haïti (3-0) et l’Écosse (3-0), encadrant un nul contre le Maroc. Sous la direction de Carlo Ancelotti, une stabilité retrouvée et une attaque dynamique caractérisent leur jeu. Le Japon, dirigé par Hajime Moriyasu, a terminé deuxième du sien grâce à une victoire nette contre la Tunisie (4-0) et deux nuls face aux Pays-Bas (2-2) et à la Suède (1-1). Sa discipline tactique et sa rapidité restent ses atouts majeurs pour déjouer les plans brésiliens.

Le sélectionneur italien du Brésil mise sur un 4-3-3 offensif, avec Alisson dans les buts, et une défense composée de Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães et Douglas Santos. Le trio au milieu réunit Bruno Guimarães, Casemiro et Lucas Paquetá, tandis que l’attaque s’appuie sur Vinícius Júnior, Matheus Cunha et Rayan. L’absence de Raphinha, blessé, est l’une des rares incertitudes. Neymar, fraîchement remis, débutera sur le banc.

Le Japon adopte un système en 3-4-2-1, avec Zion Suzuki dans le but. Sa ligne défensive associe Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi et Hiroki Itō. Le milieu comprend Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada et Keito Nakamura. Enfin, en attaque, Junya Ito et Daizen Maeda soutiennent l’avant-centre Ayase Ueda. Cette configuration vise à assurer une solidité défensive tout en exploitant les espaces sur les ailes.

Zoom sur Brésil

Le Brésil, champion à plusieurs reprises, aborde ce seizième de finale avec une confiance renforcée par l’expérience de Carlo Ancelotti, à la tête de la sélection depuis mai 2025. Son équipe combine maîtrise technique et rigueur tactique, en privilégiant une possession de balle élevée et des transitions rapides vers l’avant. Vinícius Júnior, auteur de quatre buts en phase de groupes, est la principale menace offensive. La défense brésilienne repose sur des joueurs aguerris comme Marquinhos et Gabriel Magalhães, capables de neutraliser les offensives adverses tout en initiant le jeu.

Au milieu, Casemiro et Bruno Guimarães assurent un équilibre entre couverture défensive et création. Lucas Paquetá complète cette colonne vertébrale en apportant créativité et vision du jeu. La présence de Rayan, Matheus Cunha et Vinícius Júnior sur les ailes et en pointe donne au Brésil une capacité de percussion offensive importante. Le retour de Neymar sur le banc offre une option supplémentaire pour Ancelotti en cas de nécessité.

Zoom sur Japon

Le Japon reste une équipe compétitive grâce à sa structure bien huilée sous la direction de Hajime Moriyasu, qui dirige les Bleus depuis 2018. Sa défense à trois bénéficie de la polyvalence de Takehiro Tomiyasu, pilier international. Au milieu de terrain, la doublette Ritsu Doan et Daichi Kamada assure créativité et mobilité, soutenue par Kaishu Sano et Keito Nakamura sur les côtés, qui apportent largeur et soutien défensif.

En attaque, la vitesse et le pressing des profils tels que Junya Ito et Daizen Maeda complètent la pointe Ayase Ueda, capable de jouer dos au but et de combiner avec ses partenaires. Cette formation en 3-4-2-1 favorise un bloc compact et une discipline tactique stricte, caractéristiques clés pour tenter de contrer la puissance offensive brésilienne. L’expérience de vétérans comme Yūto Nagatomo sur le banc renforce aussi la profondeur de l’effectif nippon.

Brésil 1re periode 2' 0-0 Houston Stadium Japon Japon

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