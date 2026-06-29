Mondial 2026 : Le Brésil de Ancelotti face au Japon discipliné de Moriyasu en seizièmes à Houston
Le 29 juin 2026, le Brésil et le Japon s’affrontent au Houston Stadium dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe du Monde FIFA 2026. Ce duel met aux prises deux équipes qualifiées après de solides performances en phase de groupes, avec un coup d’envoi programmé à 18h00 heure locale GMT+1. L’enjeu est clair pour les deux nations – décrocher une place en quarts de finale et continuer la quête d’un titre mondial tant convoité.
SOMMAIRE
Leader de son groupe, le Brésil arrive fort de deux victoires convaincantes contre Haïti (3-0) et l’Écosse (3-0), encadrant un nul contre le Maroc. Sous la direction de Carlo Ancelotti, une stabilité retrouvée et une attaque dynamique caractérisent leur jeu. Le Japon, dirigé par Hajime Moriyasu, a terminé deuxième du sien grâce à une victoire nette contre la Tunisie (4-0) et deux nuls face aux Pays-Bas (2-2) et à la Suède (1-1). Sa discipline tactique et sa rapidité restent ses atouts majeurs pour déjouer les plans brésiliens.
Le sélectionneur italien du Brésil mise sur un 4-3-3 offensif, avec Alisson dans les buts, et une défense composée de Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães et Douglas Santos. Le trio au milieu réunit Bruno Guimarães, Casemiro et Lucas Paquetá, tandis que l’attaque s’appuie sur Vinícius Júnior, Matheus Cunha et Rayan. L’absence de Raphinha, blessé, est l’une des rares incertitudes. Neymar, fraîchement remis, débutera sur le banc.
Le Japon adopte un système en 3-4-2-1, avec Zion Suzuki dans le but. Sa ligne défensive associe Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi et Hiroki Itō. Le milieu comprend Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada et Keito Nakamura. Enfin, en attaque, Junya Ito et Daizen Maeda soutiennent l’avant-centre Ayase Ueda. Cette configuration vise à assurer une solidité défensive tout en exploitant les espaces sur les ailes.
Zoom sur Brésil
Le Brésil, champion à plusieurs reprises, aborde ce seizième de finale avec une confiance renforcée par l’expérience de Carlo Ancelotti, à la tête de la sélection depuis mai 2025. Son équipe combine maîtrise technique et rigueur tactique, en privilégiant une possession de balle élevée et des transitions rapides vers l’avant. Vinícius Júnior, auteur de quatre buts en phase de groupes, est la principale menace offensive. La défense brésilienne repose sur des joueurs aguerris comme Marquinhos et Gabriel Magalhães, capables de neutraliser les offensives adverses tout en initiant le jeu.
Au milieu, Casemiro et Bruno Guimarães assurent un équilibre entre couverture défensive et création. Lucas Paquetá complète cette colonne vertébrale en apportant créativité et vision du jeu. La présence de Rayan, Matheus Cunha et Vinícius Júnior sur les ailes et en pointe donne au Brésil une capacité de percussion offensive importante. Le retour de Neymar sur le banc offre une option supplémentaire pour Ancelotti en cas de nécessité.
Zoom sur Japon
Le Japon reste une équipe compétitive grâce à sa structure bien huilée sous la direction de Hajime Moriyasu, qui dirige les Bleus depuis 2018. Sa défense à trois bénéficie de la polyvalence de Takehiro Tomiyasu, pilier international. Au milieu de terrain, la doublette Ritsu Doan et Daichi Kamada assure créativité et mobilité, soutenue par Kaishu Sano et Keito Nakamura sur les côtés, qui apportent largeur et soutien défensif.
En attaque, la vitesse et le pressing des profils tels que Junya Ito et Daizen Maeda complètent la pointe Ayase Ueda, capable de jouer dos au but et de combiner avec ses partenaires. Cette formation en 3-4-2-1 favorise un bloc compact et une discipline tactique stricte, caractéristiques clés pour tenter de contrer la puissance offensive brésilienne. L’expérience de vétérans comme Yūto Nagatomo sur le banc renforce aussi la profondeur de l’effectif nippon.
- 9'⚽9' But Julián Quiñones, passe de Erik Lira (Mexique)
- 67'⚽67' But Raúl Jiménez, passe de Roberto Alvarado (Mexique)
- 90+2'90+2' Carton rouge César Montes (Mexique)
- 50'50' Carton rouge Yaya Sithole (Afrique du Sud)
- 84'84' Carton rouge Themba Zwane (Afrique du Sud)
- 17'17' Carton jaune Teboho Mokoena (Afrique du Sud)
- 23'23' Carton jaune Brian Gutiérrez (Mexique)
- 49'49' Carton rouge Siphephelo Sithole (Afrique du Sud)
- 56'↑↓56' Remplacement Lyle Foster remplace Thalente Mbatha (Afrique du Sud)
- 61'↑↓61' Remplacement Jayden Adams remplace Themba Zwane (Afrique du Sud)
- 66'↑↓66' Remplacement Álvaro Fidalgo remplace Gilberto Mora (Mexique)
- 66'↑↓66' Remplacement Brian Gutiérrez remplace Luis Chávez (Mexique)
- 74'74' Carton jaune Nkosinathi Sibisi (Afrique du Sud)
- 76'↑↓76' Remplacement Raúl Jiménez remplace Armando González (Mexique)
- 76'↑↓76' Remplacement Erik Lira remplace Edson Álvarez (Mexique)
- 77'↑↓77' Remplacement Aubrey Modiba remplace Oswin Appollis (Afrique du Sud)
- 77'↑↓77' Remplacement Iqraam Rayners remplace Evidence Makgopa (Afrique du Sud)
- 79'↑↓79' Remplacement Julián Quiñones remplace Alexis Vega (Mexique)
- 82'VAR82' VAR Themba Zwane - Card upgrade (Afrique du Sud)
- 1 Raúl Rangel Gardien
- 15 Israel Reyes Défenseur
- 3 César Montes Défenseur
- 5 Johan Vásquez Défenseur
- 23 Jesús Gallardo Défenseur
- 6 Erik Lira Milieu
- 25 Roberto Alvarado Milieu
- 26 Brian Gutiérrez Milieu
- 8 Álvaro Fidalgo Milieu
- 16 Julián Quiñones Milieu
- 9 Raúl Jiménez Attaquant
- 19 Gilberto Mora
- 24 Luis Chávez
- 4 Edson Álvarez
- 14 Armando González
- 10 Alexis Vega
- 12 Carlos Acevedo
- 13 Guillermo Ochoa
- 2 Jorge Sánchez
- 7 Luis Romo
- 20 Mateo Chávez
- 21 César Huerta
- 18 Obed Vargas
- 17 Orbelín Pineda
- 22 Guillermo Martínez
- 11 Santiago Giménez
- 1 Ronwen Williams Gardien
- 20 Khuliso Mudau Défenseur
- 19 Nkosinathi Sibisi Défenseur
- 21 Ime Okon Défenseur
- 14 Mbekezeli Mbokazi Défenseur
- 6 Aubrey Modiba Défenseur
- 4 Teboho Mokoena Milieu
- 13 Siphephelo Sithole Milieu
- 23 Jayden Adams Milieu
- 15 Iqraam Rayners Attaquant
- 9 Lyle Foster Attaquant
- 5 Thalente Mbatha
- 11 Themba Zwane
- 7 Oswin Appollis
- 17 Evidence Makgopa
- 22 Ricardo Goss
- 16 Sipho Chaine
- 26 Bradley Cross
- 3 Khulumani Ndamane
- 24 Olwethu Makhanya
- 18 Samukelo Kabini
- 2 Tholo Thabang Matuludi
- 8 Tshepang Moremi
- 10 Relebohile Mofokeng
- 25 Kamogelo Sebelebele
- 12 Thapelo Maseko
- Tirs cadres : Mexique 4 / Afrique du Sud 2
- Tirs : Mexique 16 / Afrique du Sud 3
- Possession : Mexique 61% / Afrique du Sud 39%
- Corners : Mexique 3 / Afrique du Sud 1
- Fautes : Mexique 12 / Afrique du Sud 11
- Cartons jaunes : Mexique 1 / Afrique du Sud 2
- Cartons rouges : Mexique 1 / Afrique du Sud 2
- Passes : Mexique 520 / Afrique du Sud 335
- Precision des passes : Mexique 90% / Afrique du Sud 81%
- xG : Mexique 1.41 / Afrique du Sud 0.07
- Julián Quiñones (Mexique) : note 8.3, 1 but(s)
- Raúl Jiménez (Mexique) : note 7.9, 1 but(s)
- Roberto Alvarado (Mexique) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Erik Lira (Mexique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- César Montes (Mexique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s)
- Raúl Rangel (Mexique) : note 7.2, 2 arret(s)
- Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 6.6, 2 arret(s)
- Israel Reyes (Mexique) : note 7.3
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 11/06/2026 Mexique 2-0 Afrique du Sud (World Cup)
- 11/06/2010 Afrique du Sud 1-1 Mexique (World Cup)
- 59'⚽But - L. Krejci (passe V. Coufal)Tchéquie, 59e
- 62'↑↓Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan)Corée du Sud, 62e
- 64'↑↓Remplacement - P. Sulc (remplace A. Hlozek)Tchéquie, 64e
- 64'↑↓Remplacement - P. Schick (remplace T. Chory)Tchéquie, 64e
- 64'↑↓Remplacement - L. Provod (remplace M. Sadilek)Tchéquie, 64e
- 67'⚽But - Hwang In-Beom (passe Lee Kang-In)Corée du Sud, 67e
- 69'↑↓Remplacement - Lee Tae-Seok (remplace Eom Ji-Sung)Corée du Sud, 69e
- 69'↑↓Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu)Corée du Sud, 69e
- 77'VARVAR - T. SoucekTchéquie, 77e
- 80'⚽But - Oh Hyeon-Gyu (passe Hwang In-Beom)Corée du Sud, 80e
- 84'↑↓Remplacement - Hwang In-Beom (remplace Kim Jin-Gyu)Corée du Sud, 84e
- 84'↑↓Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Park Jin-Seob)Corée du Sud, 84e
- 84'↑↓Remplacement - A. Sojka (remplace M. Chytil)Tchéquie, 84e
- 90+6'Carton jaune - Lee Gi-HyukCorée du Sud, 90+6e
- 1 Kim Seung-gyu Gardien
- 2 Han-Beom Lee Défenseur
- 4 Kim Min-jae Défenseur
- 3 Gi-Hyuk Lee Défenseur
- 22 Young-woo Seol Milieu
- 6 Hwang In-beom Milieu
- 8 Seung Ho Paik Milieu
- 13 Lee Tae-seok Milieu
- 19 Kang-in Lee Attaquant
- 10 Jae-sung Lee Attaquant
- 7 Son Heung-min Attaquant
- 11 Hwang Hee-chan
- 25 Ji-sung Eom
- 18 Hyeon-gyu Oh
- 24 Jin-gyu Kim
- 16 Jin-seob Park
- 21 Jo Hyeonwoo
- 12 Song Bum-keun
- 15 Kim Moon-hwan
- 14 Wi-je Cho
- 5 Kim Tae-hyeon
- 26 Dong-gyeong Lee
- 23 Jens Castrop
- 17 Jun-Ho Bae
- 9 Gue-sung Cho
- 20 Yang Hyun-Jun
- 1 Matěj Kovář Gardien
- 6 Štěpán Chaloupek Défenseur
- 4 Robin Hranáč Défenseur
- 7 Ladislav Krejčí Défenseur
- 5 Vladimír Coufal Milieu
- 22 Tomáš Souček Milieu
- 24 Alexandr Sojka Milieu
- 20 Jaroslav Zelený Milieu
- 17 Lukáš Provod Attaquant
- 15 Pavel Šulc Attaquant
- 10 Patrik Schick Attaquant
- 18 Michal Sadílek
- 9 Adam Hložek
- 19 Tomáš Chorý
- 13 Mojmír Chytil
- 16 Jindřich Staněk
- 23 Lukáš Horníček
- 14 David Jurásek
- 2 David Zima
- 3 Tomáš Holeš
- 21 David Douděra
- 26 Denis Višinský
- 25 Hugo Sochurek
- 12 Lukáš Červ
- 8 Vladimír Darida
- 11 Jan Kuchta
- Tirs cadres : Corée du Sud 6 / Tchéquie 4
- Tirs : Corée du Sud 15 / Tchéquie 8
- Possession : Corée du Sud 62% / Tchéquie 38%
- Corners : Corée du Sud 4 / Tchéquie 5
- Fautes : Corée du Sud 9 / Tchéquie 16
- Cartons jaunes : Corée du Sud 1 / Tchéquie 0
- Passes : Corée du Sud 542 / Tchéquie 323
- Precision des passes : Corée du Sud 87% / Tchéquie 71%
- xG : Corée du Sud 2.00 / Tchéquie 0.84
- Hwang In-beom (Corée du Sud) : note 8.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Hyeon-gyu Oh (Corée du Sud) : note 7.3, 1 but(s)
- Kang-in Lee (Corée du Sud) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 7.2, 1 but(s)
- Kim Seung-gyu (Corée du Sud) : note 7.5, 3 arret(s)
- Matěj Kovář (Tchéquie) : note 7, 4 arret(s)
- Vladimír Coufal (Tchéquie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Lee Tae-seok (Corée du Sud) : note 7.3
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 12/06/2026 Corée du Sud 2-1 Tchéquie (World Cup)
- 11'Carton jaune - A. JohnstonCanada, 11e
- 21'⚽But - J. Lukic (passe S. Kolasinac)Bosnie-Herzégovine, 21e
- 45'Carton jaune - E. DemirovicBosnie-Herzégovine, 45e
- 45+1'Carton jaune - J. LukicBosnie-Herzégovine, 45+1e
- 53'Carton jaune - L. De FougerollesCanada, 53e
- 61'↑↓Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg)Canada, 61e
- 61'↑↓Remplacement - J. David (remplace P. David)Canada, 61e
- 61'↑↓Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Ahmed)Canada, 61e
- 62'↑↓Remplacement - J. Lukic (remplace S. Bazdar)Bosnie-Herzégovine, 62e
- 62'↑↓Remplacement - I. Basic (remplace A. Gigovic)Bosnie-Herzégovine, 62e
- 74'↑↓Remplacement - E. Bajraktarevic (remplace I. Sunjic)Bosnie-Herzégovine, 74e
- 74'↑↓Remplacement - A. Memic (remplace K. Alajbegovic)Bosnie-Herzégovine, 74e
- 76'↑↓Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin)Canada, 76e
- 78'⚽But - C. Larin (passe P. David)Canada, 78e
- 84'↑↓Remplacement - S. Kolasinac (remplace D. Burnic)Bosnie-Herzégovine, 84e
- 90+1'↑↓Remplacement - S. Eustaquio (remplace J. Osorio)Canada, 90+1e
- 90+3'Carton jaune - N. KaticBosnie-Herzégovine, 90+3e
- 16 Maxime Crépeau Gardien
- 2 Alistair Johnston Défenseur
- 4 Luc De Fougerolles Défenseur
- 13 Derek Cornelius Défenseur
- 22 Richie Laryea Défenseur
- 17 Tajon Buchanan Milieu
- 8 Ismael Koné Milieu
- 7 Stephen Eustaquio Milieu
- 11 Liam Millar Milieu
- 10 Jonathan David Attaquant
- 12 Tani Oluwaseyi Attaquant
- 20 Ali Ahmed
- 14 Jacob Shaffelburg
- 24 Promise David
- 9 Cyle Larin
- 21 Jonathan Osorio
- 1 Dayne St. Clair
- 18 Owen Goodman
- 23 Niko Sigur
- 3 Alfie Jones
- 5 Joel Waterman
- 15 Moise Bombito
- 19 Alphonso Davies
- 25 Nathan-Dylan Saliba
- 6 Mathieu Choinière
- 26 Jayden Nelson
- 1 Nikola Vasilj Gardien
- 7 Amar Dedić Défenseur
- 18 Nikola Katić Défenseur
- 4 Tarik Muharemović Défenseur
- 5 Sead Kolašinac Défenseur
- 20 Esmir Bajraktarević Milieu
- 6 Benjamin Tahirović Milieu
- 13 Ivan Bašić Milieu
- 15 Amar Memić Milieu
- 10 Ermedin Demirović Attaquant
- 25 Jovo Lukić Attaquant
- 8 Armin Gigović
- 9 Samed Baždar
- 14 Ivan Šunjić
- 19 Kerim Alajbegović
- 17 Dženis Burnić
- 12 Mladen Jurkas
- 22 Martin Zlomislić
- 24 Arjan Malić
- 21 Stjepan Radeljić
- 3 Dennis Hadžikadunić
- 2 Nihad Mujakić
- 16 Amir Hadžiahmetović
- 26 Ermin Mahmic
- 11 Edin Džeko
- 23 Haris Tabaković
- Tirs cadres : Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 3
- Tirs : Canada 13 / Bosnie-Herzégovine 8
- Possession : Canada 61% / Bosnie-Herzégovine 39%
- Corners : Canada 9 / Bosnie-Herzégovine 4
- Fautes : Canada 10 / Bosnie-Herzégovine 20
- Cartons jaunes : Canada 2 / Bosnie-Herzégovine 3
- Passes : Canada 415 / Bosnie-Herzégovine 270
- Precision des passes : Canada 75% / Bosnie-Herzégovine 64%
- xG : Canada 1.25 / Bosnie-Herzégovine 0.98
- Jovo Lukić (Bosnie-Herzégovine) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Cyle Larin (Canada) : note 7.7, 1 but(s)
- Sead Kolašinac (Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)
- Nikola Katić (Bosnie-Herzégovine) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s)
- Promise David (Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s)
- Richie Laryea (Canada) : note 7.9
- Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) : note 7.6
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 12/06/2026 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine (World Cup)
- 7'⚽But - Damian Bobadilla1-0États-Unis
- 10'Carton jaune - Juan CaceresParaguay, 10e
- 31'⚽But - Folarin Balogun2-0États-Unis · Passe : Christian Pulisic
- 45'↑↓Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado)Paraguay, 45e
- 45'↑↓Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter)États-Unis, 45e
- 50'⚽But - Folarin Balogun3-0États-Unis · Passe : Malik Tillman
- 52'VARVAR - Tim ReamÉtats-Unis, 52e
- 53'Carton jaune - Miguel AlmirónParaguay, 53e
- 59'Carton jaune - Tyler AdamsÉtats-Unis, 59e
- 62'↑↓Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce)Paraguay, 62e
- 72'↑↓Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah)États-Unis, 72e
- 72'↑↓Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi)États-Unis, 72e
- 73'⚽But - Maurício Magalhães Prado3-1Paraguay · Passe : Julio Enciso
- 79'Carton jaune - Diego GomezParaguay, 79e
- 79'↑↓Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa)Paraguay, 79e
- 79'↑↓Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez)Paraguay, 79e
- 80'↑↓Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra)Paraguay, 80e
- 82'↑↓Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna)États-Unis, 82e
- 88'Carton jaune - Alex ArceParaguay, 88e
- 93'Carton jaune - Junior AlonsoParaguay, 93e
- 98'⚽But - Giovanni Reyna4-1États-Unis · Passe : Alex Freeman
- 24 Matthew Freese Gardien
- 16 Alexander Freeman Défenseur
- 3 Chris Richards Défenseur
- 13 Tim Ream Défenseur
- 5 Antonee Robinson Défenseur
- 4 Tyler Adams Milieu
- 17 Malik Tillman Milieu
- 2 Sergiño Dest Milieu
- 8 Weston McKennie Milieu
- 10 Christian Pulišić Milieu
- 20 Folarin Balogun Attaquant
- 14 Sebastian Berhalter
- 1 Matt Turner
- 25 Chris Brady
- 6 Auston Trusty
- 12 Miles Robinson
- 22 Mark McKenzie
- 23 Joe Scally
- 18 Maximilian Arfsten
- 7 Giovanni Reyna
- 15 Cristian Roldán
- 11 Brenden Aaronson
- 21 Tim Weah
- 26 Alex Zendejas
- 9 Ricardo Pepi
- 19 Haji Wright
- 12 Orlando Gill Gardien
- 4 Juan Cáceres Défenseur
- 15 Gustavo Gómez Défenseur
- 3 Omar Alderete Défenseur
- 6 Junior Alonso Défenseur
- 8 Diego Gómez Milieu
- 14 Andrés Cubas Milieu
- 16 Damián Bobadilla Milieu
- 10 Miguel Almirón Milieu
- 9 Antonio Sanabria Attaquant
- 19 Julio Enciso Attaquant
- 11 Mauricio
- 18 Alex Arce
- 22 Gastón Olveira
- 1 Roberto Fernández
- 5 Fabián Balbuena
- 26 Alexandro Maidana
- 2 Gustavo Velázquez
- 13 José Canale
- 20 Braian Ojeda
- 17 Alejandro Romero
- 24 Gustavo Caballero
- 23 Matías Galarza
- 21 Gabriel Ávalos
- 25 Isidro Pitta
- 7 Ramón Sosa
- Tirs cadres : États-Unis 5 / Paraguay 1
- Tirs : États-Unis 15 / Paraguay 9
- Possession : États-Unis 64% / Paraguay 36%
- Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1
- Fautes : États-Unis 13 / Paraguay 17
- Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 5
- Cartons rouges : États-Unis 0 / Paraguay 0
- F. Balogun (États-Unis) : note 9.1, 2 but(s)
- C. Pulišić (États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)
- M. Tillman (États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s)
- Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s)
- J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s)
- T. Ream (États-Unis) : note 7.3
- O. Gill (Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s)
- C. Richards (États-Unis) : note 7.1
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies)
- 28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies)
- 12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America)
- 16'Carton jaune - M. AbunadaQatar, 16e
- 17'⚽But - B. Embolo0-1Suisse
- 23'Carton jaune - J. GaberQatar, 23e
- 42'Carton jaune - D. ZakariaSuisse, 42e
- 60'↑↓Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi)Qatar, 60e
- 60'↑↓Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf)Qatar, 60e
- 60'↑↓Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin)Qatar, 60e
- 65'↑↓Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi)Suisse, 65e
- 65'↑↓Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder)Suisse, 65e
- 79'↑↓Remplacement - A. O. Madibo (remplace M. Al Mannai)Qatar, 79e
- 79'↑↓Remplacement - R. Vargas (remplace Z. Amdouni)Suisse, 79e
- 89'↑↓Remplacement - Edmilson Junior (remplace H. Al Haydos)Qatar, 89e
- 89'↑↓Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim)Suisse, 89e
- 89'↑↓Remplacement - R. Freuler (remplace A. Jashari)Suisse, 89e
- 90+4'⚽But - B. Khoukhi1-1Qatar · Passe : H. Al Amin
- 1 Mahmud Abunad Gardien
- 13 Ayoub Al Oui Défenseur
- 2 Pedro Miguel Défenseur
- 16 Boualem Khoukhi Défenseur
- 14 Homam Al-Amin Défenseur
- 5 Jassem Gaber Abdulsallam Milieu
- 23 Assim Madibo Milieu
- 4 Issa Laye Milieu
- 8 Edmilson Junior Attaquant
- 15 Yusuf Abdurisag Attaquant
- 11 Akram Afif Attaquant
- 20 Ahmed Fathi
- 12 Karim Boudiaf
- 7 Ahmed Alaaeldin
- 22 Meshaal Barsham
- 21 Salah Zakaria
- 3 Lucas Mendes
- 18 Sultan Al-Brake
- 25 Al-Hashmi Al-Hussain
- 6 Abdelaziz Hatem
- 17 Ahmed Al-Ganehi
- 26 Mohamed Naceur Almanai
- 19 Almoez Ali
- 9 Mohammed Muntari
- 24 Tahsin Mohammed Jamshid
- 10 Hassan Al Haydos
- 1 Gregor Kobel Gardien
- 6 Denis Zakaria Défenseur
- 4 Nico Elvedi Défenseur
- 5 Manuel Akanji Défenseur
- 13 Ricardo Rodríguez Défenseur
- 20 Michel Aebischer Milieu
- 10 Granit Xhaka Milieu
- 8 Remo Freuler Milieu
- 11 Dan Ndoye Attaquant
- 7 Breel Embolo Attaquant
- 17 Rubén Vargas Attaquant
- 22 Fabian Rieder
- 9 Johan Manzambi
- 12 Yvon Mvogo
- 21 Marvin Keller
- 25 Luca Jaquez
- 18 Eray Cömert
- 24 Aurèle Amenda
- 15 Djibril Sow
- 3 Silvan Widmer
- 2 Miro Muheim
- 16 Christian Fassnacht
- 14 Ardon Jashari
- 26 Cédric Itten
- 23 Zeki Amdouni
- 19 Noah Okafor
- Tirs cadres : Qatar 3 / Suisse 7
- Tirs : Qatar 6 / Suisse 25
- Possession : Qatar 31% / Suisse 69%
- Corners : Qatar 3 / Suisse 9
- Fautes : Qatar 12 / Suisse 11
- Cartons jaunes : Qatar 2 / Suisse 1
- Passes : Qatar 266 / Suisse 568
- Precision des passes : Qatar 71% / Suisse 91%
- xG : Qatar 0.64 / Suisse 3.15
- Breel Embolo (Suisse) : note 7, 1 but(s)
- Mahmud Abunad (Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Gregor Kobel (Suisse) : note 7.9, 3 arret(s)
- Rubén Vargas (Suisse) : note 7.9
- Nico Elvedi (Suisse) : note 7.5
- Homam Al-Amin (Qatar) : note 7.3
- Manuel Akanji (Suisse) : note 7.3
- Ricardo Rodríguez (Suisse) : note 7.3
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 14/11/2018 Suisse 0-1 Qatar (Friendlies)
- 21'⚽But - I. Saibari0-1Maroc · Passe : B. Diaz
- 32'⚽But - Vinicius Junior1-1Brésil · Passe : Bruno Guimaraes
- 37'Carton jaune - CasemiroBrésil, 37e
- 43'Carton jaune - IbanezBrésil, 43e
- 46'↑↓Remplacement - Ibanez (remplace Danilo)Brésil, 46e
- 46'↑↓Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho)Brésil, 46e
- 61'↑↓Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha)Brésil, 61e
- 62'↑↓Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique)Brésil, 62e
- 65'↑↓Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi)Maroc, 65e
- 65'↑↓Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet)Maroc, 65e
- 80'↑↓Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine)Maroc, 80e
- 80'↑↓Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni)Maroc, 80e
- 80'↑↓Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos)Brésil, 80e
- 89'↑↓Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi)Maroc, 89e
- 1 Alisson Gardien
- 24 Roger Ibañez Défenseur
- 4 Marquinhos Défenseur
- 3 Gabriel Magalhães Défenseur
- 16 Douglas Santos Défenseur
- 5 Casemiro Milieu
- 8 Bruno Guimarães Milieu
- 20 Lucas Paquetá Milieu
- 11 Raphinha Milieu
- 7 Vinícius Júnior Milieu
- 25 Igor Thiago Attaquant
- 13 Danilo
- 17 Fabinho
- 21 Luiz Henrique
- 9 Matheus Cunha
- 23 Ederson
- 12 Weverton
- 6 Alex Sandro
- 14 Bremer
- 15 Léo Pereira
- 18 Danilo Santos
- 26 Rayan
- 2 Éderson
- 19 Endrick
- 22 Gabriel Martinelli
- 1 Bono Gardien
- 2 Achraf Hakimi Défenseur
- 14 Issa Diop Défenseur
- 18 Chadi Riad Défenseur
- 3 Noussair Mazraoui Défenseur
- 24 Neil El Aynaoui Milieu
- 6 Ayyoub Bouaddi Milieu
- 10 Brahim Díaz Milieu
- 8 Azzedine Ounahi Milieu
- 23 Bilal El Khannouss Milieu
- 11 Ismael Saibari Attaquant
- 7 Chemsdine Talbi
- 15 Samir El Mourabet
- 12 Munir El Kajoui
- 22 Ahmed Reda Tagnaouti
- 26 Anass Salah-Eddine
- 5 Marwane Saadane
- 25 Redouane Halhal
- 13 Zakaria El Ouahdi
- 19 Youssef Belammari
- 17 Amine Sbai
- 16 Gessime Yassine
- 4 Sofyan Amrabat
- 20 Ayoub El Kaabi
- 9 Soufiane Rahimi
- 21 Ayoube Amaimouni Echghouyab
- Tirs cadres : Brésil 4 / Maroc 2
- Tirs : Brésil 10 / Maroc 12
- Possession : Brésil 55% / Maroc 45%
- Corners : Brésil 4 / Maroc 0
- Fautes : Brésil 14 / Maroc 12
- Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0
- Passes : Brésil 465 / Maroc 383
- Precision des passes : Brésil 88% / Maroc 86%
- xG : Brésil 1.12 / Maroc 1.28
- Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s)
- Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s)
- Bruno Guimarães (Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Bono (Maroc) : note 6.9, 3 arret(s)
- Marquinhos (Brésil) : note 7.2
- Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2
- Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s)
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- 25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies)
- 28'⚽But - J. McGinn0-1Écosse
- 39'Carton jaune - J. BellegardeHaïti, 39e
- 46'Carton jaune - A. HickeyÉcosse, 46e
- 61'↑↓Remplacement - L. Deedson (remplace J. Casimir)Haïti, 61e
- 75'↑↓Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie)Écosse, 75e
- 75'↑↓Remplacement - A. Hickey (remplace N. Patterson)Écosse, 75e
- 75'↑↓Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes)Écosse, 75e
- 76'↑↓Remplacement - W. Isidor (remplace L. Joseph)Haïti, 76e
- 83'↑↓Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis)Écosse, 83e
- 83'↑↓Remplacement - L. Shankland (remplace K. McLean)Écosse, 83e
- 85'↑↓Remplacement - R. Providence (remplace Y. Fortune)Haïti, 85e
- 90+1'Carton jaune - F. CurtisÉcosse, 90+1e
- 90+5'Carton jaune - K. McLeanÉcosse, 90+5e
- 1 Johny Placide Gardien
- 2 Carlens Arcus Défenseur
- 4 Ricardo Adé Défenseur
- 5 Hannes Delcroix Défenseur
- 8 Martin Expérience Défenseur
- 11 Louicius Don Deedson Milieu
- 17 Danley Jean Jacques Milieu
- 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu
- 15 Ruben Providence Milieu
- 20 Frantzdy Pierrot Attaquant
- 18 Wilson Isidor Attaquant
- 21 Josué Casimir
- 12 Alexandre Pierre
- 23 Josué Duverger
- 3 Keeto Thermoncy
- 13 Duke Lacroix
- 14 Garven-Michee Metusala
- 22 Jean-Kévin Duverne
- 24 Wilguens Paugain
- 6 Carl Fred Sainté
- 25 Dominique Simon
- 26 Woodensky Pierre
- 7 Derrick Etienne
- 9 Duckens Nazon
- 16 Lenny Joseph
- 19 Yassin Fortune
- 1 Angus Gunn Gardien
- 2 Aaron Hickey Défenseur
- 5 Grant Hanley Défenseur
- 13 Jack Hendry Défenseur
- 3 Andy Robertson Défenseur
- 17 Ben Gannon-Doak Milieu
- 4 Scott McTominay Milieu
- 19 Lewis Ferguson Milieu
- 7 John McGinn Milieu
- 20 Lawrence Shankland Attaquant
- 10 Che Adams Attaquant
- 12 Liam Kelly
- 21 Craig Gordon
- 6 Kieran Tierney
- 15 John Souttar
- 16 Dominic Hyam
- 22 Nathan Patterson
- 24 Tony Ralston
- 26 Scott McKenna
- 8 Tyler Fletcher
- 11 Ryan Christie
- 23 Kenny McLean
- 25 Findlay Curtis
- 9 Lyndon Dykes
- 14 Ross Stewart
- 18 George Hirst
- Tirs cadres : Haïti 2 / Écosse 2
- Tirs : Haïti 14 / Écosse 9
- Possession : Haïti 54% / Écosse 46%
- Corners : Haïti 4 / Écosse 3
- Fautes : Haïti 23 / Écosse 21
- Cartons jaunes : Haïti 1 / Écosse 3
- Passes : Haïti 426 / Écosse 366
- Precision des passes : Haïti 85% / Écosse 82%
- xG : Haïti 1.01 / Écosse 1.07
- John McGinn (Écosse) : note 7.2, 1 but(s)
- Grant Hanley (Écosse) : note 7.5
- Jean-Ricner Bellegarde (Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)
- Johny Placide (Haïti) : note 6.9, 1 arret(s)
- Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s)
- Ben Gannon-Doak (Écosse) : note 7.3
- Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.3
- Ricardo Adé (Haïti) : note 7.2
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- 27'⚽But - N. Irankunda1-0Australie · Passe : P. Okon-Engstler
- 46'↑↓Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz)Turquie, 46e
- 61'↑↓Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay)Australie, 61e
- 62'↑↓Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun)Turquie, 62e
- 74'↑↓Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi)Australie, 74e
- 74'↑↓Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria)Australie, 74e
- 75'⚽But - C. Metcalfe2-0Australie
- 81'↑↓Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan)Turquie, 81e
- 81'↑↓Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur)Turquie, 81e
- 84'↑↓Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich)Australie, 84e
- 84'↑↓Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine)Australie, 84e
- 85'↑↓Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul)Turquie, 85e
- 86'Carton jaune - Y. AkgunTurquie, 86e
- 18 Patrick Beach Gardien
- 4 Jacob Italiano Défenseur
- 3 Alessandro Circati Défenseur
- 19 Harry Souttar Défenseur
- 21 Cameron Burgess Défenseur
- 5 Jordan Bos Défenseur
- 8 Connor Metcalfe Milieu
- 13 Aiden O'Neill Milieu
- 24 Paul Okon-Engstler Milieu
- 17 Nestory Irankunda Milieu
- 9 Mohamed Touré Attaquant
- 1 Mathew Ryan
- 12 Paul Izzo
- 2 Miloš Degenek
- 6 Jason Geria
- 16 Aziz Behich
- 25 Lucas Herrington
- 15 Kai Trewin
- 14 Cameron Devlin
- 22 Jackson Irvine
- 7 Mathew Leckie
- 10 Ajdin Hrustić
- 11 Awer Mabil
- 20 Cristian Volpato
- 23 Nishan Velupillay
- 26 Tete Yengi
- 23 Uğurcan Çakır Gardien
- 2 Zeki Çelik Défenseur
- 3 Merih Demiral Défenseur
- 14 Abdülkerim Bardakcı Défenseur
- 20 Ferdi Kadıoğlu Défenseur
- 16 İsmail Yüksek Milieu
- 10 Hakan Çalhanoğlu Milieu
- 8 Arda Güler Milieu
- 6 Orkun Kökçü Milieu
- 21 Barış Alper Yılmaz Milieu
- 7 Kerem Aktürkoğlu Attaquant
- 1 Mert Günok
- 12 Altay Bayındır
- 4 Çağlar Söyüncü
- 13 Eren Elmalı
- 15 Ozan Kabak
- 18 Mert Müldür
- 25 Samet Akaydın
- 22 Kaan Ayhan
- 5 Salih Özcan
- 17 İrfan Can Kahveci
- 19 Yunus Akgün
- 24 Oğuz Aydın
- 26 Can Uzun
- 9 Deniz Gül
- 11 Kenan Yıldız
- Tirs cadres : Australie 4 / Turquie 6
- Tirs : Australie 9 / Turquie 25
- Possession : Australie 31% / Turquie 69%
- Corners : Australie 4 / Turquie 6
- Fautes : Australie 8 / Turquie 3
- Passes : Australie 250 / Turquie 581
- Precision des passes : Australie 77% / Turquie 90%
- xG : Australie 0.81 / Turquie 1.14
- Patrick Beach (Australie) : note 7.9, 6 arret(s)
- Connor Metcalfe (Australie) : note 7.9, 1 but(s)
- Nestory Irankunda (Australie) : note 7.5, 1 but(s)
- Paul Okon-Engstler (Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- İsmail Yüksek (Turquie) : note 7.5
- Harry Souttar (Australie) : note 7.3
- Uğurcan Çakır (Turquie) : note 6.3, 2 arret(s)
- Alessandro Circati (Australie) : note 7.2
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- 6'⚽But - F. Nmecha1-0Allemagne · Passe : F. Wirtz
- 21'⚽But - L. Comenencia1-1Curaçao
- 38'⚽But - N. Schlotterbeck2-1Allemagne · Passe : N. Brown
- 45+5'⚽But - K. Havertz3-1Allemagne
- 46'↑↓Remplacement - S. Hansen (remplace J. Antonisse)Curaçao, 46e
- 47'⚽But - J. Musiala4-1Allemagne · Passe : J. Kimmich
- 64'↑↓Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav)Allemagne, 64e
- 65'↑↓Remplacement - J. Locadia (remplace J. Margaritha)Curaçao, 65e
- 68'⚽But - N. Brown5-1Allemagne · Passe : D. Undav
- 73'↑↓Remplacement - J. Tah (remplace A. Rudiger)Allemagne, 73e
- 73'↑↓Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka)Allemagne, 73e
- 73'↑↓Remplacement - N. Brown (remplace D. Raum)Allemagne, 73e
- 78'⚽But - D. Undav6-1Allemagne · Passe : J. Kimmich
- 83'↑↓Remplacement - T. Chong (remplace G. Kastaneer)Curaçao, 83e
- 83'↑↓Remplacement - J. Kimmich (remplace W. Anton)Allemagne, 83e
- 88'⚽But - K. Havertz7-1Allemagne · Passe : D. Undav
- 1 Manuel Neuer Gardien
- 6 Joshua Kimmich Défenseur
- 4 Jonathan Tah Défenseur
- 15 Nico Schlotterbeck Défenseur
- 18 Nathaniel Brown Défenseur
- 23 Felix Nmecha Milieu
- 5 Aleksandar Pavlović Milieu
- 19 Leroy Sané Milieu
- 10 Jamal Musiala Milieu
- 17 Florian Wirtz Milieu
- 7 Kai Havertz Attaquant
- 26 Deniz Undav
- 21 Alexander Nübel
- 12 Oliver Baumann
- 22 David Raum
- 3 Waldemar Anton
- 2 Antonio Rüdiger
- 24 Malick Thiaw
- 9 Jamie Leweling
- 8 Leon Goretzka
- 25 Assan Ouédraogo
- 20 Nadiem Amiri
- 16 Angelo Stiller
- 13 Pascal Groß
- 11 Nick Woltemade
- 14 Maximilian Beier
- 1 Eloy Room Gardien
- 5 Sherel Constancio Floranus Défenseur
- 23 Riechedly Bazoer Défenseur
- 18 Armando Obispo Défenseur
- 24 Deveron Fonville Défenseur
- 8 Livano Comenencia Milieu
- 10 Leandro Bacuna Milieu
- 7 Juninho Bacuna Milieu
- 21 Tahith Chong Milieu
- 9 Jürgen Locadia Attaquant
- 12 Sontje Hansen Attaquant
- 11 Jeremy Antonisse
- 16 Jearl Margaritha
- 26 Trevor Iriving Doornbusch
- 25 Tyrick Bodak
- 3 Jurien Gaari
- 20 Joshua Brenet
- 2 Shurandy Sambo
- 4 Roshon van Eijma
- 15 Ar'Jany Martha
- 14 Kenji Gorré
- 22 Kevin Felida
- 13 Tyrese Noslin
- 6 Godfried Roemeratoe
- 19 Gervane Kastaneer
- 17 Brandley Kuwas
- Tirs cadres : Allemagne 12 / Curaçao 2
- Tirs : Allemagne 26 / Curaçao 8
- Possession : Allemagne 65% / Curaçao 35%
- Corners : Allemagne 8 / Curaçao 1
- Fautes : Allemagne 18 / Curaçao 10
- Passes : Allemagne 630 / Curaçao 336
- Precision des passes : Allemagne 87% / Curaçao 82%
- xG : Allemagne 3.90 / Curaçao 0.40
- Deniz Undav (Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)
- Kai Havertz (Allemagne) : note 8.2, 2 but(s)
- Nathaniel Brown (Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Joshua Kimmich (Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s)
- Felix Nmecha (Allemagne) : note 8.6, 1 but(s)
- Nico Schlotterbeck (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s)
- Jamal Musiala (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s)
- Livano Comenencia (Curaçao) : note 7.3, 1 but(s)
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 14/06/2026 Allemagne 7-1 Curaçao (World Cup)
- 51'⚽But - V. van Dijk1-0Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
- 57'⚽But - K. Nakamura1-1Japon · Passe : T. Kubo
- 61'Carton jaune - C. SummervillePays-Bas, 61e
- 64'⚽But - C. Summerville2-1Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
- 66'↑↓Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito)Japon, 66e
- 70'↑↓Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay)Pays-Bas, 70e
- 70'↑↓Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 70e
- 70'↑↓Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber)Pays-Bas, 70e
- 75'↑↓Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu)Japon, 75e
- 75'↑↓Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa)Japon, 75e
- 75'↑↓Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)Japon, 75e
- 81'↑↓Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake)Pays-Bas, 81e
- 83'Carton jaune - M. DepayPays-Bas, 83e
- 84'↑↓Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai)Japon, 84e
- 85'↑↓Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey)Pays-Bas, 85e
- 88'⚽But - D. Kamada2-2Japon · Passe : K. Ogawa
- 90+1'Carton jaune - M. van de VenPays-Bas, 90+1e
- 89'⚽But - K. Ogawa2-2Japon
- 1 Bart Verbruggen Gardien
- 22 Denzel Dumfries Défenseur
- 6 Jan Paul van Hecke Défenseur
- 4 Virgil van Dijk Défenseur
- 15 Micky van de Ven Défenseur
- 8 Ryan Gravenberch Milieu
- 21 Frenkie de Jong Milieu
- 14 Tijjani Reijnders Milieu
- 24 Crysencio Summerville Attaquant
- 18 Donyell Malen Attaquant
- 11 Cody Gakpo Attaquant
- 23 Mark Flekken
- 13 Robin Roefs
- 25 Jorrel Hato
- 2 Lutsharel Geertruida
- 12 Mats Wieffer
- 5 Nathan Aké
- 16 Guus Til
- 3 Marten de Roon
- 7 Justin Kluivert
- 26 Quinten Timber
- 20 Teun Koopmeiners
- 19 Brian Brobbey
- 10 Memphis Depay
- 9 Wout Weghorst
- 17 Noa Lang
- 1 Zion Suzuki Gardien
- 16 Tsuyoshi Watanabe Défenseur
- 3 Shogo Taniguchi Défenseur
- 21 Hiroki Itō Défenseur
- 10 Ritsu Doan Milieu
- 24 Kaishu Sano Milieu
- 15 Daichi Kamada Milieu
- 13 Keito Nakamura Milieu
- 8 Takefusa Kubo Attaquant
- 11 Daizen Maeda Attaquant
- 18 Ayase Ueda Attaquant
- 12 Keisuke Osako
- 23 Tomoki Hayakawa
- 20 Ayumu Seko
- 4 Ko Itakura
- 25 Junnosuke Suzuki
- 2 Yukinari Sugawara
- 22 Takehiro Tomiyasu
- 5 Yuto Nagatomo
- 7 Ao Tanaka
- 17 Yuito Suzuki
- 14 Junya Ito
- 9 Keisuke Goto
- 19 Koki Ogawa
- 26 Kento Shiogai
- 6 Shuto Machino
- Tirs cadres : Pays-Bas 4 / Japon 1
- Tirs : Pays-Bas 6 / Japon 4
- Possession : Pays-Bas 70% / Japon 30%
- Corners : Pays-Bas 4 / Japon 1
- Fautes : Pays-Bas 4 / Japon 5
- Cartons jaunes : Pays-Bas 1 / Japon 0
- Passes : Pays-Bas 427 / Japon 182
- Precision des passes : Pays-Bas 89% / Japon 83%
- xG : Pays-Bas 0.45 / Japon 0.18
- Ryan Gravenberch (Pays-Bas) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s)
- Virgil van Dijk (Pays-Bas) : note 7.9, 1 but(s)
- Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Keito Nakamura (Japon) : note 7.3, 1 but(s)
- Takefusa Kubo (Japon) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Zion Suzuki (Japon) : note 6.6, 2 arret(s)
- Jan Paul van Hecke (Pays-Bas) : note 7.3
- Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 7.3
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 19/06/2010 Pays-Bas 1-0 Japon (World Cup)
- 28'Carton jaune - S. FofanaCôte d'Ivoire, 28e
- 38'Carton jaune - F. KessieCôte d'Ivoire, 38e
- 40'Carton jaune - G. DoueCôte d'Ivoire, 40e
- 56'↑↓Remplacement - A. Minda (remplace N. Angulo)Équateur, 56e
- 56'↑↓Remplacement - E. Wahi (remplace A. Bonny)Côte d'Ivoire, 56e
- 56'↑↓Remplacement - B. Toure (remplace A. Diallo)Côte d'Ivoire, 56e
- 62'↑↓Remplacement - J. Yeboah (remplace A. Preciado)Équateur, 62e
- 62'↑↓Remplacement - A. Franco (remplace J. Porozo)Équateur, 62e
- 73'Carton jaune - J. PorozoÉquateur, 73e
- 77'↑↓Remplacement - N. Pepe (remplace C. Inao Oulai)Côte d'Ivoire, 77e
- 77'↑↓Remplacement - S. Fofana (remplace I. Sangare)Côte d'Ivoire, 77e
- 77'↑↓Remplacement - E. Valencia (remplace K. Rodriguez)Équateur, 77e
- 89'↑↓Remplacement - G. Doue (remplace O. Kossounou)Côte d'Ivoire, 89e
- 90'⚽But - A. Diallo1-0Côte d'Ivoire · Passe : W. Singo
- 1 Yahia Fofana Gardien
- 17 Guéla Doué Défenseur
- 5 Wilfried Singo Défenseur
- 20 Emmanuel Agbadou Défenseur
- 3 Ghislain Konan Défenseur
- 11 Yan Diomande Milieu
- 8 Franck Kessié Milieu
- 6 Seko Fofana Milieu
- 24 Bazoumana Touré Milieu
- 19 Nicolas Pépé Attaquant
- 12 Elye Wahi Attaquant
- 16 Mohamed Koné
- 23 Alban Lafont
- 13 Christopher Operi
- 2 Ousmane Diomande
- 7 Odilon Kossounou
- 21 Evan Ndicka
- 18 Ibrahim Sangaré
- 25 Parfait Guiagon
- 15 Amad Diallo
- 10 Simon Adingra
- 26 Christ Inao Oulaï
- 4 Jean Michaël Seri
- 22 Evann Guessand
- 9 Ange-Yoan Bonny
- 14 Oumar Diakité
- 1 Hernán Galíndez Gardien
- 21 Alan Franco Défenseur
- 4 Joel Ordóñez Défenseur
- 6 Willian Pacho Défenseur
- 9 John Yeboah Milieu
- 23 Moisés Caicedo Milieu
- 15 Pedro Vite Milieu
- 3 Piero Hincapié Milieu
- 19 Gonzalo Plata Attaquant
- 13 Enner Valencia Attaquant
- 14 Alan Minda Attaquant
- 22 Gonzalo Valle
- 12 Moisés Ramírez
- 26 Yaimar Medina
- 25 Jackson Porozo
- 2 Félix Torres
- 20 Nilson Angulo
- 10 Kendry Páez
- 7 Pervis Estupiñán
- 5 Jordy Alcivar
- 17 Ángelo Preciado
- 18 Denil Castillo
- 16 Jordy Caicedo
- 8 Anthony Valencia
- 24 Jeremy Arevalo
- 11 Kevin Rodriguez
- Tirs cadres : Côte d'Ivoire 1 / Équateur 0
- Tirs : Côte d'Ivoire 6 / Équateur 6
- Possession : Côte d'Ivoire 45% / Équateur 55%
- Corners : Côte d'Ivoire 2 / Équateur 0
- Fautes : Côte d'Ivoire 8 / Équateur 3
- Cartons jaunes : Côte d'Ivoire 3 / Équateur 0
- Passes : Côte d'Ivoire 233 / Équateur 285
- Precision des passes : Côte d'Ivoire 83% / Équateur 87%
- xG : Côte d'Ivoire 0.73 / Équateur 0.54
- Hernán Galíndez (Équateur) : note 7.2, 1 arret(s)
- Yan Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.2
- Pedro Vite (Équateur) : note 7.2
- Guéla Doué (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
- Franck Kessié (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
- Alan Franco (Équateur) : note 7
- Emmanuel Agbadou (Côte d'Ivoire) : note 6.9
- Enner Valencia (Équateur) : note 6.9
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 7'⚽But - Y. Ayari1-0Suède
- 30'⚽But - A. Isak2-0Suède · Passe : V. Gyokeres
- 43'⚽But - O. Rekik2-1Tunisie · Passe : H. Mejbri
- 54'Carton jaune - R. KhediraTunisie, 54e
- 59'⚽But - V. Gyokeres3-1Suède · Passe : A. Isak
- 65'↑↓Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud)Suède, 65e
- 65'↑↓Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall)Suède, 65e
- 72'↑↓Remplacement - E. Saad (remplace S. Tounekti)Tunisie, 72e
- 72'↑↓Remplacement - Y. Valery (remplace M. Belhadj)Tunisie, 72e
- 72'↑↓Remplacement - E. Skhiri (remplace E. Achouri)Tunisie, 72e
- 83'↑↓Remplacement - R. Khedira (remplace I. Gharbi)Tunisie, 83e
- 83'↑↓Remplacement - A. Slimane (remplace F. Chaouat)Tunisie, 83e
- 84'↑↓Remplacement - J. Karlstrom (remplace M. Svanberg)Suède, 84e
- 84'⚽But - M. Svanberg4-1Suède · Passe : A. Isak
- 90+1'↑↓Remplacement - A. Isak (remplace A. Elanga)Suède, 90+1e
- 90+1'↑↓Remplacement - A. Bernhardsson (remplace D. Svensson)Suède, 90+1e
- 90+6'⚽But - Y. Ayari5-1Suède · Passe : L. Bergvall
- 23 Kristoffer Nordfeldt Gardien
- 2 Gustaf Lagerbielke Défenseur
- 4 Isak Hien Défenseur
- 3 Victor Lindelöf Défenseur
- 16 Jesper Karlström Milieu
- 21 Alexander Bernhardsson Milieu
- 10 Benjamin Nygren Milieu
- 18 Yasin Ayari Milieu
- 5 Gabriel Gudmundsson Milieu
- 17 Viktor Gyökeres Attaquant
- 9 Alexander Isak Attaquant
- 24 Elliot Stroud
- 7 Lucas Bergvall
- 1 Jacob Widell Zetterström
- 12 Viktor Johansson
- 14 Hjalmar Ekdal
- 20 Eric Smith
- 15 Carl Starfelt
- 8 Daniel Svensson
- 6 Herman Johansson
- 13 Ken Sema
- 19 Mattias Svanberg
- 22 Besfort Zeneli
- 26 Taha Abdi Ali
- 11 Anthony Elanga
- 25 Gustaf Nilsson
- 1 Abdelmouhib Chamakh Gardien
- 20 Yan Valery Défenseur
- 4 Omar Rekik Défenseur
- 3 Montassar Talbi Défenseur
- 21 Amine Ben Hmida Défenseur
- 2 Ali Abdi Défenseur
- 13 Rani Khedira Milieu
- 17 Ellyes Skhiri Milieu
- 10 Hannibal Mejbri Milieu
- 8 Elias Saad Attaquant
- 25 Anis Ben Slimane Attaquant
- 16 Aymen Dahmen
- 22 Sabri Ben Hessen
- 5 Adem Arous
- 6 Dylan Bronn
- 23 Moataz Nefati
- 24 Raed Chikhaoui
- 12 Mortadha Ben Ouanes
- 11 Ismael Gharbi
- 15 Mohamed Belhadj Mahmoud
- 26 Sebastian Tounekti
- 7 Elias Achouri
- 14 Khalil Ayari
- 18 Rayan Elloumi
- 9 Hazem Mastouri
- 19 Firas Chaouat
- Tirs cadres : Suède 7 / Tunisie 2
- Tirs : Suède 13 / Tunisie 6
- Possession : Suède 49% / Tunisie 51%
- Corners : Suède 4 / Tunisie 2
- Fautes : Suède 10 / Tunisie 8
- Cartons jaunes : Suède 0 / Tunisie 1
- Passes : Suède 353 / Tunisie 362
- Precision des passes : Suède 79% / Tunisie 79%
- xG : Suède 1.26 / Tunisie 0.20
- Alexander Isak (Suède) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)
- Yasin Ayari (Suède) : note 8.3, 2 but(s)
- Viktor Gyökeres (Suède) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Mattias Svanberg (Suède) : note 7.3, 1 but(s)
- Omar Rekik (Tunisie) : note 7.2, 1 but(s)
- Hannibal Mejbri (Tunisie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Lucas Bergvall (Suède) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Gabriel Gudmundsson (Suède) : note 7.2
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 15/06/2026 Suède 5-1 Tunisie (World Cup)
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