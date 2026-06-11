Mondial 2026 : compositions du match Mexique – Afrique du Sud

Le Mexique affronte l’Afrique du Sud jeudi 11 juin 2026 à 20 h, heure du Bénin, au Mexico City Stadium, en ouverture du groupe A de la Coupe du monde 2026, dans un match qui doit lancer le tournoi sur le sol mexicain et fixer les premiers repères sportifs de la poule.

La rencontre met face à face un Mexique qualifié comme pays hôte et une Afrique du Sud sortie en tête du groupe C des éliminatoires africaines. L’équipe de Javier Aguirre arrive avec une dynamique renforcée par ses titres en Ligue des nations de la Concacaf et en Gold Cup en 2025, tandis que la sélection d’Hugo Broos retrouve la scène mondiale avec l’ambition de résister à la pression d’un match d’ouverture.

Pour le Mexique, l’enjeu immédiat est de réussir son entrée devant son public. Un départ solide donnerait du poids à ses ambitions dans un groupe A où chaque point pèsera rapidement. L’Afrique du Sud cherchera, elle, à prendre un résultat de référence face à l’un des pays organisateurs.

Les deux équipes abordent ce premier rendez vous avec des profils contrastés. Le Mexique combine expérience, vitesse offensive et organisation défensive sous la conduite d’Aguirre. L’Afrique du Sud s’appuie sur un football porté vers l’avant, avec une capacité à casser le rythme et à surprendre dans les transitions.

La gestion émotionnelle comptera autant que l’approche tactique. Le Mexique devra transformer l’avantage du contexte en maîtrise, sans se laisser enfermer par l’attente autour de cette ouverture. L’Afrique du Sud devra contenir les temps forts adverses et rester efficace dans les phases où elle aura le ballon.

Le Mexique attendu au tournant à domicile

Javier Aguirre, à la tête de la sélection mexicaine depuis juillet 2024, aborde ce Mondial avec un groupe renforcé par deux titres continentaux remportés en 2025. Cette dynamique place le Mexique dans une position d’équipe attendue, d’autant plus que le match se dispute à Mexico.

Le cadre le plus expérimenté reste Guillermo Ochoa. À 40 ans, le gardien mexicain participe à son sixième Mondial, un repère majeur pour une sélection qui cherchera à équilibrer pression populaire et exigence de résultat. Son expérience peut peser dans un premier match souvent fermé par l’enjeu.

Le Mexique dispose aussi d’une base de jeu identifiée. Son animation offensive repose sur le mouvement et la recherche de déséquilibres, avec une volonté de garder une structure défensive stable. Face à une équipe sud-africaine mobile, la maîtrise des pertes de balle sera un point central.

L’Afrique du Sud veut frapper d’entrée

L’Afrique du Sud arrive au Mexique avec le crédit d’une qualification directe acquise en terminant première de son groupe dans les éliminatoires africaines. Hugo Broos, sélectionneur belge, a construit une équipe capable de jouer avec intensité et de répondre dans les duels.

Ronwen Williams sera l’un des hommes clés de Bafana Bafana. Le gardien et capitaine, âgé de 34 ans, évolue aux Mamelodi Sundowns, club avec lequel il a récemment remporté la Ligue des champions africaine. Sa présence donne un point d’ancrage à une défense attendue sous pression.

L’Afrique du Sud devra toutefois composer sans Teboho Mokoena, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Cette absence concerne un secteur important du jeu sud-africain, notamment dans la récupération et l’équilibre du milieu. Le défi sera de conserver une capacité de projection sans ouvrir trop d’espaces au Mexique.

Le résultat de cette affiche donnera une première indication sur la hiérarchie du groupe A. Pour le Mexique, il s’agit d’éviter un faux départ à domicile. Pour l’Afrique du Sud, l’occasion est claire, prendre pied dans la compétition dès le premier soir et envoyer un signal aux autres adversaires de la poule.

Calendrier Groupe A Calendrier complet 11/06

20:00 Mexique - Afrique du Sud Mexico City Stadium Groupe A En direct Compositions 12/06

03:00 Corée du Sud - Tchéquie Estadio Guadalajara Groupe A A venir 18/06

17:00 Tchéquie - Afrique du Sud Atlanta Stadium Groupe A A venir 19/06

02:00 Mexique - Corée du Sud Estadio Guadalajara Groupe A A venir 25/06

02:00 Tchéquie - Mexique Mexico City Stadium Groupe A A venir 25/06

02:00 Afrique du Sud - Corée du Sud Monterrey Stadium Groupe A A venir