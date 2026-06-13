Mondial 2026 : les États-Unis lancent Pulišić et Balogun face au Paraguay d’Almirón et Enciso
Les États-Unis débutent avec Christian Pulišić et Folarin Balogun contre le Paraguay, samedi 13 juin à 02h00 GMT+1 au SoFi Stadium, pour leur match du groupe D du Mondial 2026. Mauricio Pochettino a choisi un 4-2-3-1, avec Matthew Freese dans le but et Balogun en pointe.
SOMMAIRE
- Le onze des États-Unis
- Le onze du Paraguay
- Fil du match
- Compositions
- États-Unis
- Paraguay
- États-Unis - Paraguay
- Fil du match
- Compositions
- États-Unis
- Paraguay
- Articles
- Les chiffres du match
- Joueurs clés
- Absences et blessures
- Les précédents duels
- Australie - Turquie
- Fil du match
- Compositions
- Les chiffres du match
- Joueurs clés
- Absences et blessures
- Les précédents duels
- États-Unis - Australie
- Fil du match
- Compositions
- Les chiffres du match
- Joueurs clés
- Absences et blessures
- Les précédents duels
- Turquie - Paraguay
- Fil du match
- Compositions
- Les chiffres du match
- Joueurs clés
- Absences et blessures
- Les précédents duels
- Turquie - États-Unis
- Fil du match
- Compositions
- Les chiffres du match
- Joueurs clés
- Absences et blessures
- Les précédents duels
- Paraguay - Australie
- Fil du match
- Compositions
- Les chiffres du match
- Joueurs clés
- Absences et blessures
- Les précédents duels
- Groupe D
Le Paraguay de Gustavo Alfaro répond avec un 4-4-2 articulé autour de Gustavo Gómez en défense, Miguel Almirón au milieu et le duo Antonio Sanabria, Julio Enciso devant. Cette affiche de phase de groupes lance un rendez-vous important pour deux sélections qui entrent dans leur tournoi avec des choix de départ clairement dessinés.
Dans le onze américain, Pulišić évolue dans une ligne offensive soutenue par Weston McKennie, Sergiño Dest et Malik Tillman, tandis que Tyler Adams est aligné dans l’entrejeu. En défense, Chris Richards et Tim Ream forment l’axe devant Freese, avec Alexander Freeman et Antonee Robinson sur les côtés.
Côté paraguayen, Orlando Gill commence dans le but. Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete et Junior Alonso composent la défense. Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla et Miguel Almirón forment le milieu, derrière Sanabria et Enciso.
Le onze des États-Unis
Système 4-2-3-1
- Matthew Freese
- Alexander Freeman
- Chris Richards
- Tim Ream
- Antonee Robinson
- Malik Tillman
- Tyler Adams
- Sergiño Dest
- Weston McKennie
- Christian Pulišić
- Folarin Balogun
Mauricio Pochettino dispose notamment de Matt Turner, Chris Brady, Auston Trusty, Miles Robinson, Mark McKenzie, Joe Scally, Giovanni Reyna, Brenden Aaronson, Tim Weah, Ricardo Pepi et Haji Wright sur le banc.
Le onze du Paraguay
Système 4-4-2
- Orlando Gill
- Juan Cáceres
- Gustavo Gómez
- Omar Alderete
- Junior Alonso
- Diego Gómez
- Andrés Cubas
- Damián Bobadilla
- Miguel Almirón
- Antonio Sanabria
- Julio Enciso
Gustavo Alfaro peut s’appuyer sur plusieurs options de remplacement, dont Gastón Olveira, Roberto Fernández, Fabián Balbuena, Gustavo Velázquez, Braian Ojeda, Matías Galarza, Gabriel Ávalos, Alex Arce, Isidro Pitta et Ramón Sosa.
Fil du match
Aucun fait de match detaille n est encore disponible.
Compositions
États-Unis
Systeme : 4-2-3-1
Selectionneur : Mauricio Pochettino
Titulaires : 24. Matthew Freese, 16. Alexander Freeman, 3. Chris Richards, 13. Tim Ream, 5. Antonee Robinson, 17. Malik Tillman, 4. Tyler Adams, 2. Sergiño Dest, 8. Weston McKennie, 10. Christian Pulišić, 20. Folarin Balogun
Remplacants : 1. Matt Turner, 25. Chris Brady, 6. Auston Trusty, 12. Miles Robinson, 22. Mark McKenzie, 23. Joe Scally, 18. Maximilian Arfsten, 7. Giovanni Reyna, 14. Sebastian Berhalter, 15. Cristian Roldán, 11. Brenden Aaronson, 21. Tim Weah, 26. Alex Zendejas, 9. Ricardo Pepi, 19. Haji Wright
Paraguay
Systeme : 4-4-2
Selectionneur : Gustavo Alfaro
Titulaires : 12. Orlando Gill, 4. Juan Cáceres, 15. Gustavo Gómez, 3. Omar Alderete, 6. Junior Alonso, 8. Diego Gómez, 14. Andrés Cubas, 16. Damián Bobadilla, 10. Miguel Almirón, 9. Antonio Sanabria, 19. Julio Enciso
Remplacants : 22. Gastón Olveira, 1. Roberto Fernández, 5. Fabián Balbuena, 26. Alexandro Maidana, 2. Gustavo Velázquez, 13. José Canale, 20. Braian Ojeda, 17. Alejandro Romero, 24. Gustavo Caballero, 23. Matías Galarza, 11. Mauricio, 21. Gabriel Ávalos, 18. Alex Arce, 25. Isidro Pitta, 7. Ramón Sosa
Groupe D
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|États-Unis
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Australie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Turquie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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