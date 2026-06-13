Mondial 2026 : les États-Unis lancent Pulišić et Balogun face au Paraguay d’Almirón et Enciso

Les États-Unis débutent avec Christian Pulišić et Folarin Balogun contre le Paraguay, samedi 13 juin à 02h00 GMT+1 au SoFi Stadium, pour leur match du groupe D du Mondial 2026. Mauricio Pochettino a choisi un 4-2-3-1, avec Matthew Freese dans le but et Balogun en pointe.

Le Paraguay de Gustavo Alfaro répond avec un 4-4-2 articulé autour de Gustavo Gómez en défense, Miguel Almirón au milieu et le duo Antonio Sanabria, Julio Enciso devant. Cette affiche de phase de groupes lance un rendez-vous important pour deux sélections qui entrent dans leur tournoi avec des choix de départ clairement dessinés.

Dans le onze américain, Pulišić évolue dans une ligne offensive soutenue par Weston McKennie, Sergiño Dest et Malik Tillman, tandis que Tyler Adams est aligné dans l’entrejeu. En défense, Chris Richards et Tim Ream forment l’axe devant Freese, avec Alexander Freeman et Antonee Robinson sur les côtés.

Côté paraguayen, Orlando Gill commence dans le but. Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete et Junior Alonso composent la défense. Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla et Miguel Almirón forment le milieu, derrière Sanabria et Enciso.

Le onze des États-Unis

Système 4-2-3-1

Matthew Freese

Alexander Freeman

Chris Richards

Tim Ream

Antonee Robinson

Malik Tillman

Tyler Adams

Sergiño Dest

Weston McKennie

Christian Pulišić

Folarin Balogun

Mauricio Pochettino dispose notamment de Matt Turner, Chris Brady, Auston Trusty, Miles Robinson, Mark McKenzie, Joe Scally, Giovanni Reyna, Brenden Aaronson, Tim Weah, Ricardo Pepi et Haji Wright sur le banc.

Le onze du Paraguay

Système 4-4-2

Orlando Gill

Juan Cáceres

Gustavo Gómez

Omar Alderete

Junior Alonso

Diego Gómez

Andrés Cubas

Damián Bobadilla

Miguel Almirón

Antonio Sanabria

Julio Enciso

Gustavo Alfaro peut s’appuyer sur plusieurs options de remplacement, dont Gastón Olveira, Roberto Fernández, Fabián Balbuena, Gustavo Velázquez, Braian Ojeda, Matías Galarza, Gabriel Ávalos, Alex Arce, Isidro Pitta et Ramón Sosa.

États-Unis - Paraguay 1re periode 1' · 0-0 Fil du match Aucun fait de match detaille n est encore disponible. Compositions États-Unis Systeme : 4-2-3-1 Selectionneur : Mauricio Pochettino Titulaires : 24. Matthew Freese, 16. Alexander Freeman, 3. Chris Richards, 13. Tim Ream, 5. Antonee Robinson, 17. Malik Tillman, 4. Tyler Adams, 2. Sergiño Dest, 8. Weston McKennie, 10. Christian Pulišić, 20. Folarin Balogun Remplacants : 1. Matt Turner, 25. Chris Brady, 6. Auston Trusty, 12. Miles Robinson, 22. Mark McKenzie, 23. Joe Scally, 18. Maximilian Arfsten, 7. Giovanni Reyna, 14. Sebastian Berhalter, 15. Cristian Roldán, 11. Brenden Aaronson, 21. Tim Weah, 26. Alex Zendejas, 9. Ricardo Pepi, 19. Haji Wright Paraguay Systeme : 4-4-2 Selectionneur : Gustavo Alfaro Titulaires : 12. Orlando Gill, 4. Juan Cáceres, 15. Gustavo Gómez, 3. Omar Alderete, 6. Junior Alonso, 8. Diego Gómez, 14. Andrés Cubas, 16. Damián Bobadilla, 10. Miguel Almirón, 9. Antonio Sanabria, 19. Julio Enciso Remplacants : 22. Gastón Olveira, 1. Roberto Fernández, 5. Fabián Balbuena, 26. Alexandro Maidana, 2. Gustavo Velázquez, 13. José Canale, 20. Braian Ojeda, 17. Alejandro Romero, 24. Gustavo Caballero, 23. Matías Galarza, 11. Mauricio, 21. Gabriel Ávalos, 18. Alex Arce, 25. Isidro Pitta, 7. Ramón Sosa

Calendrier Groupe D Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match États-Unis - Paraguay Fiche match États-Unis - Paraguay États-Unis 0-0 1re periode 1' · 0-0 Paraguay Fil du match Aucun fait de match detaille n est encore disponible. Compositions États-Unis Systeme : 4-2-3-1 Selectionneur : Mauricio Pochettino Titulaires : 24. Matthew Freese, 16. Alexander Freeman, 3. Chris Richards, 13. Tim Ream, 5. Antonee Robinson, 17. Malik Tillman, 4. Tyler Adams, 2. Sergiño Dest, 8. Weston McKennie, 10. Christian Pulišić, 20. Folarin Balogun Remplacants : 1. Matt Turner, 25. Chris Brady, 6. Auston Trusty, 12. Miles Robinson, 22. Mark McKenzie, 23. Joe Scally, 18. Maximilian Arfsten, 7. Giovanni Reyna, 14. Sebastian Berhalter, 15. Cristian Roldán, 11. Brenden Aaronson, 21. Tim Weah, 26. Alex Zendejas, 9. Ricardo Pepi, 19. Haji Wright Paraguay Systeme : 4-4-2 Selectionneur : Gustavo Alfaro Titulaires : 12. Orlando Gill, 4. Juan Cáceres, 15. Gustavo Gómez, 3. Omar Alderete, 6. Junior Alonso, 8. Diego Gómez, 14. Andrés Cubas, 16. Damián Bobadilla, 10. Miguel Almirón, 9. Antonio Sanabria, 19. Julio Enciso Remplacants : 22. Gastón Olveira, 1. Roberto Fernández, 5. Fabián Balbuena, 26. Alexandro Maidana, 2. Gustavo Velázquez, 13. José Canale, 20. Braian Ojeda, 17. Alejandro Romero, 24. Gustavo Caballero, 23. Matías Galarza, 11. Mauricio, 21. Gabriel Ávalos, 18. Alex Arce, 25. Isidro Pitta, 7. Ramón Sosa Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Aucune statistique joueur exploitable n est encore disponible. Absences et blessures Aucune absence confirmee n est encore disponible. Les précédents duels 15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies)

28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies)

12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America) 13/06

02:00 États-Unis - Paraguay SoFi Stadium Groupe D 1re periode 1' · 0-0 Compositions Voir la fiche du match Australie - Turquie Fiche match Australie - Turquie Australie A venir A venir Turquie Fil du match Aucun fait de match detaille n est encore disponible. Compositions Aucune composition officielle n est encore disponible. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Aucune statistique joueur exploitable n est encore disponible. Absences et blessures Aucune absence confirmee n est encore disponible. Les précédents duels Aucun precedent duel fiable n est encore disponible. 14/06

05:00 Australie - Turquie BC Place Groupe D A venir Voir la fiche du match États-Unis - Australie Fiche match États-Unis - Australie États-Unis A venir A venir Australie Fil du match Aucun fait de match detaille n est encore disponible. Compositions Aucune composition officielle n est encore disponible. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Aucune statistique joueur exploitable n est encore disponible. Absences et blessures Aucune absence confirmee n est encore disponible. Les précédents duels Aucun precedent duel fiable n est encore disponible. 19/06

20:00 États-Unis - Australie Lumen Field Groupe D A venir Voir la fiche du match Turquie - Paraguay Fiche match Turquie - Paraguay Turquie A venir A venir Paraguay Fil du match Aucun fait de match detaille n est encore disponible. Compositions Aucune composition officielle n est encore disponible. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Aucune statistique joueur exploitable n est encore disponible. Absences et blessures Aucune absence confirmee n est encore disponible. Les précédents duels Aucun precedent duel fiable n est encore disponible. 20/06

04:00 Turquie - Paraguay Levi's Stadium Groupe D A venir Voir la fiche du match Turquie - États-Unis Fiche match Turquie - États-Unis Turquie A venir A venir États-Unis Fil du match Aucun fait de match detaille n est encore disponible. Compositions Aucune composition officielle n est encore disponible. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Aucune statistique joueur exploitable n est encore disponible. Absences et blessures Aucune absence confirmee n est encore disponible. Les précédents duels Aucun precedent duel fiable n est encore disponible. 26/06

03:00 Turquie - États-Unis SoFi Stadium Groupe D A venir Voir la fiche du match Paraguay - Australie Fiche match Paraguay - Australie Paraguay A venir A venir Australie Fil du match Aucun fait de match detaille n est encore disponible. Compositions Aucune composition officielle n est encore disponible. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Aucune statistique joueur exploitable n est encore disponible. Absences et blessures Aucune absence confirmee n est encore disponible. Les précédents duels Aucun precedent duel fiable n est encore disponible. 26/06

03:00 Paraguay - Australie Levi's Stadium Groupe D A venir