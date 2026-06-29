Anne Roumanoff choquée par l’affaire Patrick Bruel, elle sort du silence

À l’occasion de la diffusion de son spectacle L’Expérience de la vie sur TMC, Anne Roumanoff s’est livrée à un entretien exclusif avec Télé Star. L’humoriste, âgée de 60 ans, a évoqué les récentes accusations graves visant Patrick Bruel, actuellement mis en cause par plusieurs plaintes pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Face à ces faits très médiatisés, et alors que le chanteur nie catégoriquement les accusations, défendant sa présomption d’innocence, Anne Roumanoff a exprimé une réaction marquée par la surprise et l’émotion.

Cette polémique judiciaire a profondément bouleversé l’artiste, qui confie avoir été totalement ignorante des événements incriminés. Dans son entretien avec Télé Star, elle déclare : « J’ai été très choquée parce que, quand les gens disent ‹ tout le monde savait ›, en réalité non ». Cette déclaration souligne l’ampleur de la surprise ressentie dans le milieu artistique, au-delà des spéculations publiques.

Anne Roumanoff rappelle avoir côtoyé Patrick Bruel à plusieurs reprises au cours de sa carrière, mais souligne qu’elle n’avait jamais perçu chez lui d’attitudes évoquant les graves accusations dont il fait l’objet. La dissonance entre les souvenirs personnels de l’humoriste et la réalité des faits dénoncés par les plaignantes l’a profondément déstabilisée. Elle qualifie ces accusations d’« épouvantables » et met en lumière la difficulté d’appréhender ces révélations dans le contexte de relations professionnelles antérieures.

Une évolution de la société qu’elle salue

Au-delà de ce dossier spécifique, Anne Roumanoff a également commenté l’évolution sociétale récente en matière de reconnaissance et d’écoute des victimes de violences sexuelles.

Elle observe une transformation importante dans la manière dont la parole des femmes est désormais prise en compte. Selon l’humoriste, une prise de conscience collective s’est développée, favorisant une meilleure écoute des victimes présumées, ce qui tranche avec les décennies durant lesquelles ces sujets restaient souvent tus ou minimisés.

Malgré ces avancées, Anne Roumanoff souligne que « beaucoup reste encore à faire » pour poursuivre ce changement des mentalités. Elle insiste sur la nécessité d’améliorer la prise en charge des victimes et d’instaurer une culture de prévention plus efficace, afin que justice soit réellement rendue dans ces affaires délicates.

Cette affaire autour de Patrick Bruel a suscité de nombreuses réactions dans le monde artistique et médiatique. D’autres personnalités françaises ont également pris position, insistant sur l’importance du respect de la procédure judiciaire tout en exprimant leur soutien aux victimes.

Parmi elles, l’actrice Corinne Masiero a déclaré dans Télé Poche : « Je ne me réjouis pas du malheur des autres, même de mon pire ennemi, mais justice doit être rendue ». De son côté, Marguerite, ancienne candidate de la Star Academy, a affirmé son soutien aux plaignantes : « Moi, je suis et serai toujours de leur côté. Je veux leur dire que je les crois. Je pense que c’est très important ». Elle a ajouté son espoir que la justice accomplisse son travail « en temps et en heure ».