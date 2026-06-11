Mondial 2026 : heure, stade et enjeux du match Corée du Sud – Tchéquie

La Corée du Sud affronte la Tchéquie, vendredi 12 juin 2026 à 02h00 GMT, à l’Estadio Guadalajara, pour son premier match dans le Groupe A de la Coupe du monde 2026. Cette rencontre de phase de groupes doit lancer la course aux places qualificatives dans une poule également composée du Mexique et de l’Afrique du Sud.

Le match met aux prises deux sélections au profil différent. La Corée du Sud arrive avec l’expérience d’une présence régulière au plus haut niveau mondial, tandis que la Tchéquie retrouve la Coupe du monde après deux décennies d’absence. Pour les deux équipes, le premier résultat pèsera rapidement sur la gestion du groupe.

Le contexte renforce l’enjeu sportif. Dans un format où chaque point peut modifier les calculs dès la première journée, une victoire offrirait un avantage immédiat dans la lutte pour la qualification en phase à élimination directe. Un nul laisserait les deux équipes sous pression avant leurs rendez-vous suivants contre les autres adversaires du groupe.

La Corée du Sud s’appuie sur un noyau identifié autour de Son Heung-min, Hwang In-beom, Lee Kang-in et Kim Min-jae. La Tchéquie présente de son côté des cadres comme Tomáš Souček, Tomáš Holeš et Patrik Schick. Ces repères donnent à l’affiche un intérêt tactique marqué, entre vitesse coréenne dans les transitions et solidité tchèque dans les phases défensives.

Le rendez-vous de Guadalajara constituera aussi un test de gestion émotionnelle. La sélection asiatique cherchera à confirmer sa régularité dans le tournoi, tandis que l’équipe européenne devra transformer son retour sur la scène mondiale en points dès son entrée en lice.

Zoom sur la Corée du Sud

La Corée du Sud dispute une nouvelle Coupe du monde avec un statut installé en Asie. Sa qualification prolonge une série de participations consécutives qui en fait l’une des sélections les plus constantes du continent dans la compétition.

Sous la direction de Hong Myung-bo, l’équipe conserve des repères connus. Son Heung-min reste le visage le plus exposé de la sélection, par son expérience internationale et son rôle offensif. Autour de lui, Lee Kang-in apporte de la créativité entre les lignes, Hwang In-beom structure le milieu et Kim Min-jae représente un point d’appui majeur dans l’axe défensif.

Le profil collectif sud-coréen repose sur l’intensité, la discipline et la capacité à attaquer vite après récupération. Cette identité peut peser face à une équipe tchèque souvent compacte, surtout si les Coréens parviennent à accélérer les sorties de balle et à exploiter les espaces dans le dos du bloc adverse.

Le premier match doit aussi permettre à la Corée du Sud d’éviter une entrée en matière fermée. Dans un groupe où le Mexique jouera avec le poids de son statut de pays hôte et où l’Afrique du Sud cherchera à créer un rapport de forces favorable, les Sud-Coréens n’ont pas intérêt à laisser filer des points d’entrée.

Zoom sur la Tchéquie

La Tchéquie revient en Coupe du monde après vingt ans d’absence. Sa qualification est passée par les barrages européens, avec deux succès obtenus aux tirs au but contre la République d’Irlande puis le Danemark. Ce parcours donne à son retour une dimension particulière et confirme sa capacité à résister dans des matches à forte pression.

Depuis décembre 2025, Miroslav Koubek dirige la sélection. L’ancien gardien, âgé de 74 ans, hérite d’un groupe qui s’appuie sur des joueurs expérimentés et sur une organisation souvent centrée sur la rigueur collective. Le capitaine Tomáš Souček incarne ce socle, avec Patrik Schick comme référence offensive et Tomáš Holeš parmi les éléments importants du secteur défensif.

La Tchéquie est attendue sur sa discipline, sa densité sans ballon et son efficacité dans les coups de pied arrêtés. Face à une Corée du Sud capable de changer rapidement de rythme, la gestion des transitions défensives sera l’un des points clés de son entrée dans le tournoi.

Pour les Tchèques, un résultat positif à Guadalajara serait plus qu’un bon départ. Il offrirait une base solide avant la suite du Groupe A et validerait immédiatement leur retour au Mondial dans une poule où l’équilibre pourrait se jouer sur de faibles écarts.

Calendrier Groupe A Calendrier complet 11/06

20:00 Groupe A Mexique 2-0 Afrique du Sud Mexico City Stadium Avant-matchCompositions 12/06

03:00 Corée du Sud - Tchéquie Estadio Guadalajara Groupe A A venir Avant-match 18/06

17:00 Tchéquie - Afrique du Sud Atlanta Stadium Groupe A A venir 19/06

02:00 Mexique - Corée du Sud Estadio Guadalajara Groupe A A venir 25/06

02:00 Tchéquie - Mexique Mexico City Stadium Groupe A A venir 25/06

02:00 Afrique du Sud - Corée du Sud Monterrey Stadium Groupe A A venir