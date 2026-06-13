Image Celtiis
Image Celtiis

Mondial 2026 : le Qatar en 4-3-3, la Suisse avec Xhaka et Embolo

Le Qatar et la Suisse ont arrêté leurs onze de départ pour leur match du Groupe B du Mondial 2026, samedi 13 juin à 20 h 00 GMT+1 au Levi’s Stadium. Julen Lopetegui aligne le Qatar en 4-3-3, tandis que Murat Yakin présente une Suisse organisée en 3-4-2-1 pour cette rencontre de phase de groupes.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
286 vues
Illustration du match Qatar VS Suisse, le 13/06/2026 20:00, stade Levi's Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
3 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Le Qatar démarre avec Mahmud Abunad dans le but, une défense à quatre et Akram Afif dans le trio offensif. La Suisse confie ses cages à Gregor Kobel et s’appuie sur Granit Xhaka, Remo Freuler et Breel Embolo dans son onze de départ.

Cette affiche lance une séquence importante dans le Groupe B, où chaque point peut peser rapidement dans la course à la qualification. Les deux sélectionneurs ont opté pour des structures différentes, avec une ligne offensive à trois côté qatari et une animation suisse articulée autour de trois défenseurs et quatre milieux.

Le Qatar pourra aussi compter sur plusieurs solutions offensives sur le banc, dont Almoez Ali, Mohammed Muntari, Hassan Al Haydos et Ahmed Alaaeldin. La Suisse dispose de relais comme Djibril Sow, Fabian Rieder, Zeki Amdouni, Noah Okafor et Cédric Itten.

Le onze du Qatar

Formation 4-3-3

Sélectionneur Julen Lopetegui

  • Mahmud Abunad
  • Ayoub Al Oui
  • Pedro Miguel
  • Boualem Khoukhi
  • Homam Al-Amin
  • Jassem Gaber Abdulsallam
  • Assim Madibo
  • Issa Laye
  • Edmilson Junior
  • Yusuf Abdurisag
  • Akram Afif

Dans ce 4-3-3, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Ayoub Al Oui et Homam Al-Amin forment la ligne défensive devant Mahmud Abunad. Le milieu réunit Jassem Gaber Abdulsallam, Assim Madibo et Issa Laye, derrière un secteur offensif composé d’Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag et Akram Afif.

Remplaçants du Qatar Meshaal Barsham, Salah Zakaria, Lucas Mendes, Sultan Al-Brake, Al-Hashmi Al-Hussain, Abdelaziz Hatem, Ahmed Al-Ganehi, Ahmed Fathi, Karim Boudiaf, Mohamed Naceur Almanai, Almoez Ali, Mohammed Muntari, Tahsin Mohammed Jamshid, Hassan Al Haydos, Ahmed Alaaeldin.

Le onze de la Suisse

Formation 3-4-2-1

Sélectionneur Murat Yakin

  • Gregor Kobel
  • Denis Zakaria
  • Manuel Akanji
  • Nico Elvedi
  • Michel Aebischer
  • Remo Freuler
  • Granit Xhaka
  • Ricardo Rodríguez
  • Dan Ndoye
  • Rubén Vargas
  • Breel Embolo

La Suisse débute avec Gregor Kobel dans le but et une défense à trois composée de Denis Zakaria, Manuel Akanji et Nico Elvedi. Michel Aebischer et Ricardo Rodríguez occupent les côtés, avec Remo Freuler et Granit Xhaka dans l’axe. Dan Ndoye et Rubén Vargas soutiennent Breel Embolo en pointe.

Remplaçants de la Suisse Yvon Mvogo, Marvin Keller, Luca Jaquez, Eray Cömert, Aurèle Amenda, Djibril Sow, Fabian Rieder, Johan Manzambi, Silvan Widmer, Miro Muheim, Christian Fassnacht, Ardon Jashari, Cédric Itten, Zeki Amdouni, Noah Okafor.

Les onze de départ

Qatar
Système4-3-3SélectionneurJulen Lopetegui
Titulaires11
  1. 1 Mahmud Abunad Gardien
  2. 13 Ayoub Al Oui Défenseur
  3. 2 Pedro Miguel Défenseur
  4. 16 Boualem Khoukhi Défenseur
  5. 14 Homam Al-Amin Défenseur
  6. 5 Jassem Gaber Abdulsallam Milieu
  7. 23 Assim Madibo Milieu
  8. 4 Issa Laye Milieu
  9. 8 Edmilson Junior Attaquant
  10. 15 Yusuf Abdurisag Attaquant
  11. 11 Akram Afif Attaquant
Remplaçants15
  • 22 Meshaal Barsham
  • 21 Salah Zakaria
  • 3 Lucas Mendes
  • 18 Sultan Al-Brake
  • 25 Al-Hashmi Al-Hussain
  • 6 Abdelaziz Hatem
  • 17 Ahmed Al-Ganehi
  • 20 Ahmed Fathi
  • 12 Karim Boudiaf
  • 26 Mohamed Naceur Almanai
  • 19 Almoez Ali
  • 9 Mohammed Muntari
  • 24 Tahsin Mohammed Jamshid
  • 10 Hassan Al Haydos
  • 7 Ahmed Alaaeldin
Suisse
Système3-4-2-1SélectionneurMurat Yakin
Titulaires11
  1. 1 Gregor Kobel Gardien
  2. 6 Denis Zakaria Défenseur
  3. 5 Manuel Akanji Défenseur
  4. 4 Nico Elvedi Défenseur
  5. 20 Michel Aebischer Milieu
  6. 8 Remo Freuler Milieu
  7. 10 Granit Xhaka Milieu
  8. 13 Ricardo Rodríguez Milieu
  9. 11 Dan Ndoye Attaquant
  10. 17 Rubén Vargas Attaquant
  11. 7 Breel Embolo Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Yvon Mvogo
  • 21 Marvin Keller
  • 25 Luca Jaquez
  • 18 Eray Cömert
  • 24 Aurèle Amenda
  • 15 Djibril Sow
  • 22 Fabian Rieder
  • 9 Johan Manzambi
  • 3 Silvan Widmer
  • 2 Miro Muheim
  • 16 Christian Fassnacht
  • 14 Ardon Jashari
  • 26 Cédric Itten
  • 23 Zeki Amdouni
  • 19 Noah Okafor
Qatar
A venir Levi's Stadium
Suisse
13/06/2026 20:00 Groupe B
CompositionsAvant-match
Fil du match

Aucun fait de match detaille n est encore disponible.

Calendrier Groupe B
Voir le Calendrier Complet
Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
A venir Levi's Stadium
Suisse
Compositions
Groupe B
Suisse
A venir SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Groupe B
Canada
A venir BC Place
Qatar
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Groupe B
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Bosnie-Herzégovine10101101
Canada10101101
Qatar00000000
Suisse00000000
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
19:31 Football : Mondial 2026 : le Qatar en 4-3-3, la Suisse avec Xhaka et Embolo
19:09 Bénin - Sport : Bénin Celtiis Ligue Pro: Sobemap FC sacré champion pour la première fois de son histoire
19:31 Mondial 2026 : le Qatar en 4-3-3, la Suisse avec Xhaka et Embolo