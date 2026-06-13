Mondial 2026 : le Qatar en 4-3-3, la Suisse avec Xhaka et Embolo

Le Qatar et la Suisse ont arrêté leurs onze de départ pour leur match du Groupe B du Mondial 2026, samedi 13 juin à 20 h 00 GMT+1 au Levi’s Stadium. Julen Lopetegui aligne le Qatar en 4-3-3, tandis que Murat Yakin présente une Suisse organisée en 3-4-2-1 pour cette rencontre de phase de groupes.
Le Qatar démarre avec Mahmud Abunad dans le but, une défense à quatre et Akram Afif dans le trio offensif. La Suisse confie ses cages à Gregor Kobel et s’appuie sur Granit Xhaka, Remo Freuler et Breel Embolo dans son onze de départ.
Cette affiche lance une séquence importante dans le Groupe B, où chaque point peut peser rapidement dans la course à la qualification. Les deux sélectionneurs ont opté pour des structures différentes, avec une ligne offensive à trois côté qatari et une animation suisse articulée autour de trois défenseurs et quatre milieux.
Le Qatar pourra aussi compter sur plusieurs solutions offensives sur le banc, dont Almoez Ali, Mohammed Muntari, Hassan Al Haydos et Ahmed Alaaeldin. La Suisse dispose de relais comme Djibril Sow, Fabian Rieder, Zeki Amdouni, Noah Okafor et Cédric Itten.
Le onze du Qatar Formation 4-3-3 Sélectionneur Julen Lopetegui Mahmud Abunad Ayoub Al Oui Pedro Miguel Boualem Khoukhi Homam Al-Amin Jassem Gaber Abdulsallam Assim Madibo Issa Laye Edmilson Junior Yusuf Abdurisag Akram Afif
Dans ce 4-3-3, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Ayoub Al Oui et Homam Al-Amin forment la ligne défensive devant Mahmud Abunad. Le milieu réunit Jassem Gaber Abdulsallam, Assim Madibo et Issa Laye, derrière un secteur offensif composé d’Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag et Akram Afif.
Remplaçants du Qatar Meshaal Barsham, Salah Zakaria, Lucas Mendes, Sultan Al-Brake, Al-Hashmi Al-Hussain, Abdelaziz Hatem, Ahmed Al-Ganehi, Ahmed Fathi, Karim Boudiaf, Mohamed Naceur Almanai, Almoez Ali, Mohammed Muntari, Tahsin Mohammed Jamshid, Hassan Al Haydos, Ahmed Alaaeldin. Le onze de la Suisse Formation 3-4-2-1 Sélectionneur Murat Yakin Gregor Kobel Denis Zakaria Manuel Akanji Nico Elvedi Michel Aebischer Remo Freuler Granit Xhaka Ricardo Rodríguez Dan Ndoye Rubén Vargas Breel Embolo
La Suisse débute avec Gregor Kobel dans le but et une défense à trois composée de Denis Zakaria, Manuel Akanji et Nico Elvedi. Michel Aebischer et Ricardo Rodríguez occupent les côtés, avec Remo Freuler et Granit Xhaka dans l’axe. Dan Ndoye et Rubén Vargas soutiennent Breel Embolo en pointe.
Remplaçants de la Suisse Yvon Mvogo, Marvin Keller, Luca Jaquez, Eray Cömert, Aurèle Amenda, Djibril Sow, Fabian Rieder, Johan Manzambi, Silvan Widmer, Miro Muheim, Christian Fassnacht, Ardon Jashari, Cédric Itten, Zeki Amdouni, Noah Okafor. Les onze de départ Titulaires 11
1
Mahmud Abunad
Gardien
13
Ayoub Al Oui
Défenseur
2
Pedro Miguel
Défenseur
16
Boualem Khoukhi
Défenseur
14
Homam Al-Amin
Défenseur
5
Jassem Gaber Abdulsallam
Milieu
23
Assim Madibo
Milieu
4
Issa Laye
Milieu
8
Edmilson Junior
Attaquant
15
Yusuf Abdurisag
Attaquant
11
Akram Afif
Attaquant
Remplaçants 15
22
Meshaal Barsham
21
Salah Zakaria
3
Lucas Mendes
18
Sultan Al-Brake
25
Al-Hashmi Al-Hussain
6
Abdelaziz Hatem
17
Ahmed Al-Ganehi
20
Ahmed Fathi
12
Karim Boudiaf
26
Mohamed Naceur Almanai
19
Almoez Ali
9
Mohammed Muntari
24
Tahsin Mohammed Jamshid
10
Hassan Al Haydos
7
Ahmed Alaaeldin
Titulaires 11
1
Gregor Kobel
Gardien
6
Denis Zakaria
Défenseur
5
Manuel Akanji
Défenseur
4
Nico Elvedi
Défenseur
20
Michel Aebischer
Milieu
8
Remo Freuler
Milieu
10
Granit Xhaka
Milieu
13
Ricardo Rodríguez
Milieu
11
Dan Ndoye
Attaquant
17
Rubén Vargas
Attaquant
7
Breel Embolo
Attaquant
Remplaçants 15
12
Yvon Mvogo
21
Marvin Keller
25
Luca Jaquez
18
Eray Cömert
24
Aurèle Amenda
15
Djibril Sow
22
Fabian Rieder
9
Johan Manzambi
3
Silvan Widmer
2
Miro Muheim
16
Christian Fassnacht
14
Ardon Jashari
26
Cédric Itten
23
Zeki Amdouni
19
Noah Okafor
Qatar
A venir
20:00
Levi's Stadium Suisse
13/06/2026 20:00
·
Groupe B
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Voir la fiche du match Canada - Bosnie-Herzégovine
Résumé
Compositions
Statistiques
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Fil du match
11' Carton jaune - A. Johnston (Canada, 11e) 21' But - J. Lukic (passe S. Kolasinac) (Bosnie-Herzégovine, 21e) 45' Carton jaune - E. Demirovic (Bosnie-Herzégovine, 45e) 45+1' Carton jaune - J. Lukic (Bosnie-Herzégovine, 45+1e) 53' Carton jaune - L. De Fougerolles (Canada, 53e) 61' Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg) (Canada, 61e) 61' Remplacement - J. David (remplace P. David) (Canada, 61e) 61' Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Ahmed) (Canada, 61e) 62' Remplacement - J. Lukic (remplace S. Bazdar) (Bosnie-Herzégovine, 62e) 62' Remplacement - I. Basic (remplace A. Gigovic) (Bosnie-Herzégovine, 62e) 74' Remplacement - E. Bajraktarevic (remplace I. Sunjic) (Bosnie-Herzégovine, 74e) 74' Remplacement - A. Memic (remplace K. Alajbegovic) (Bosnie-Herzégovine, 74e) 76' Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin) (Canada, 76e) 78' But - C. Larin (passe P. David) (Canada, 78e) 84' Remplacement - S. Kolasinac (remplace D. Burnic) (Bosnie-Herzégovine, 84e) 90+1' Remplacement - S. Eustaquio (remplace J. Osorio) (Canada, 90+1e) 90+3' Carton jaune - N. Katic (Bosnie-Herzégovine, 90+3e)
Compositions
Titulaires 11
16
Maxime Crépeau
Gardien
2
Alistair Johnston
Défenseur
4
Luc De Fougerolles
Défenseur
13
Derek Cornelius
Défenseur
22
Richie Laryea
Défenseur
17
Tajon Buchanan
Milieu
8
Ismael Koné
Milieu
7
Stephen Eustaquio
Milieu
11
Liam Millar
Milieu
10
Jonathan David
Attaquant
12
Tani Oluwaseyi
Attaquant
Remplaçants 15
20
Ali Ahmed
14
Jacob Shaffelburg
24
Promise David
9
Cyle Larin
21
Jonathan Osorio
1
Dayne St. Clair
18
Owen Goodman
23
Niko Sigur
3
Alfie Jones
5
Joel Waterman
15
Moise Bombito
19
Alphonso Davies
25
Nathan-Dylan Saliba
6
Mathieu Choinière
26
Jayden Nelson
Titulaires 11
1
Nikola Vasilj
Gardien
7
Amar Dedić
Défenseur
18
Nikola Katić
Défenseur
4
Tarik Muharemović
Défenseur
5
Sead Kolašinac
Défenseur
20
Esmir Bajraktarević
Milieu
6
Benjamin Tahirović
Milieu
13
Ivan Bašić
Milieu
15
Amar Memić
Milieu
10
Ermedin Demirović
Attaquant
25
Jovo Lukić
Attaquant
Remplaçants 15
8
Armin Gigović
9
Samed Baždar
14
Ivan Šunjić
19
Kerim Alajbegović
17
Dženis Burnić
12
Mladen Jurkas
22
Martin Zlomislić
24
Arjan Malić
21
Stjepan Radeljić
3
Dennis Hadžikadunić
2
Nihad Mujakić
16
Amir Hadžiahmetović
26
Ermin Mahmic
11
Edin Džeko
23
Haris Tabaković
Les chiffres du match
Tirs cadres : Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 3 Tirs : Canada 13 / Bosnie-Herzégovine 8 Possession : Canada 61% / Bosnie-Herzégovine 39% Corners : Canada 9 / Bosnie-Herzégovine 4 Fautes : Canada 10 / Bosnie-Herzégovine 20 Cartons jaunes : Canada 2 / Bosnie-Herzégovine 3 Passes : Canada 415 / Bosnie-Herzégovine 270 Precision des passes : Canada 75% / Bosnie-Herzégovine 64% xG : Canada 1.25 / Bosnie-Herzégovine 0.98
Joueurs clés
Jovo Lukić (Bosnie-Herzégovine) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Cyle Larin (Canada) : note 7.7, 1 but(s) Sead Kolašinac (Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Nikola Katić (Bosnie-Herzégovine) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s) Promise David (Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s) Richie Laryea (Canada) : note 7.9 Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) : note 7.6
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
12/06/2026 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine (World Cup)
12/06
Groupe B
Canada
Termine
1-1
BMO Field Bosnie-Herzégovine
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Compositions
Titulaires 11
1
Mahmud Abunad
Gardien
13
Ayoub Al Oui
Défenseur
2
Pedro Miguel
Défenseur
16
Boualem Khoukhi
Défenseur
14
Homam Al-Amin
Défenseur
5
Jassem Gaber Abdulsallam
Milieu
23
Assim Madibo
Milieu
4
Issa Laye
Milieu
8
Edmilson Junior
Attaquant
15
Yusuf Abdurisag
Attaquant
11
Akram Afif
Attaquant
Remplaçants 15
22
Meshaal Barsham
21
Salah Zakaria
3
Lucas Mendes
18
Sultan Al-Brake
25
Al-Hashmi Al-Hussain
6
Abdelaziz Hatem
17
Ahmed Al-Ganehi
20
Ahmed Fathi
12
Karim Boudiaf
26
Mohamed Naceur Almanai
19
Almoez Ali
9
Mohammed Muntari
24
Tahsin Mohammed Jamshid
10
Hassan Al Haydos
7
Ahmed Alaaeldin
Titulaires 11
1
Gregor Kobel
Gardien
6
Denis Zakaria
Défenseur
5
Manuel Akanji
Défenseur
4
Nico Elvedi
Défenseur
20
Michel Aebischer
Milieu
8
Remo Freuler
Milieu
10
Granit Xhaka
Milieu
13
Ricardo Rodríguez
Milieu
11
Dan Ndoye
Attaquant
17
Rubén Vargas
Attaquant
7
Breel Embolo
Attaquant
Remplaçants 15
12
Yvon Mvogo
21
Marvin Keller
25
Luca Jaquez
18
Eray Cömert
24
Aurèle Amenda
15
Djibril Sow
22
Fabian Rieder
9
Johan Manzambi
3
Silvan Widmer
2
Miro Muheim
16
Christian Fassnacht
14
Ardon Jashari
26
Cédric Itten
23
Zeki Amdouni
19
Noah Okafor
Les chiffres du match
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Joueurs clés
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Absences et blessures
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Les précédents duels
14/11/2018 Suisse 0-1 Qatar (Friendlies)
13/06
Groupe B
Qatar
A venir
En direct
Levi's Stadium Suisse
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18/06
Groupe B
Suisse
A venir
20:00
SoFi Stadium Bosnie-Herzégovine
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18/06
Groupe B
Canada
A venir
23:00
BC Place Qatar
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Compositions
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24/06
Groupe B
Suisse
A venir
20:00
BC Place Canada
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24/06
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir
20:00
Lumen Field Qatar
Groupe B
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Bosnie-Herzégovine 1 0 1 0 1 1 0 1 Canada 1 0 1 0 1 1 0 1 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 Suisse 0 0 0 0 0 0 0 0
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