World Cup 2026: Brazil come from behind to beat Japan 2-1 in round of 32 in Houston

Brazil came from behind to beat Japan 2-1 at NRG Stadium in Houston on June 29, reaching the World Cup 2026 round of 16 as Japan were eliminated.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Brésil VS Japon, le 29/06/2026 18:00, stade Houston Stadium
Illustration du match Brésil VS Japon, le 29/06/2026 18:00, stade Houston Stadium
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SUMMARY

Brazil beat Japan 2-1 at NRG Stadium in Houston in their World Cup 2026 round-of-32 match on June 29. After falling behind, head coach Carlo Ancelotti and his players managed to turn the game around thanks in particular to goals from Casemiro and Gabriel Martinelli in stoppage time, securing their qualification for the round of 16.

Japan had opened the scoring through Kaishu Sano in the 29th minute, but could not hold out against Brazilian pressure in the second half. This knockout match therefore brings Japan’s run to an end, while Brazil continue their journey in the competition.

Playing in a 4-3-3 system, Brazil started Alisson in goal, protected by a defense made up of Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães and Douglas Santos. The midfield featured Casemiro, Bruno Guimarães and Lucas Paquetá, supporting an attacking trio of Rayan, Matheus Cunha and Vinícius Júnior. Despite a difficult start, the Brazilian XI showed character.

Japan opted for a 3-4-2-1 formation with Zion Suzuki in goal, supported in defense by Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi and Hiroki Itō. In midfield, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura and Ritsu Doan played behind an attacking line composed of Junya Ito, Daizen Maeda and Ayase Ueda. Hajime Moriyasu sought to disrupt Brazil’s style but saw his team drop deeper after opening the scoring.

The first half was marked by high intensity and several yellow cards, notably for K. Sano and Kamada on the Japanese side, as well as Casemiro for Brazil. Sano was the key figure in the opening goal, rewarding effective pressing.

Brazil impose their tactical superiority after Japan’s opener

After falling behind, Brazil regained control of the match by increasing their possession, finishing with 68% over the course of the game. Casemiro played a key role, acting both as ball-winner and scorer of the equalizing goal in the 56th minute from an assist by Gabriel Guimarães. The introduction of Lucas Paquetá in the second half brought greater creativity and attacking support, particularly for forwards Matheus Cunha and Vinícius Júnior.

At the end of regulation time, substitute Gabriel Martinelli scored the winning goal in added time from a Bruno Guimarães pass. The late finish confirmed Brazil’s resilience and collective quality, driven by their coach Carlo Ancelotti.

Japan resist but give way under Brazilian pressure

Japan surprised Brazil by opening the scoring through Kaishu Sano, who stood out for his fighting spirit but also picked up an early yellow card. Hajime Moriyasu’s side tried to control the game from their 3-4-2-1 formation, with a compact block in front of Zion Suzuki’s goal, the goalkeeper making several important saves.

Despite a solid defensive organization and attacking changes in the second half, Japan were unable to hold on to their advantage. The substitutions of key players such as Ritsu Doan and Daichi Kamada could not reverse the momentum against a well-orchestrated Brazil team.

This defeat eliminates Japan from the competition, and they must now wait for their next international assignment to continue their project of progress on the world stage.

Brazil
Finished Houston Stadium
Japan
29/06/2026 18:00 Round of 32
Fil du match
  1. 12'Carton jaune - K. SanoJapon, 12e
  2. 14'Carton jaune - CasemiroBrésil, 14e
  3. 29'But - K. SanoJapon, 29e
  4. 45'Carton jaune - D. KamadaJapon, 45e
  5. 46'Remplacement - Lucas Paqueta (remplace Endrick)Brésil, 46e
  6. 48'Carton jaune - DaniloBrésil, 48e
  7. 56'But - Casemiro (passe Gabriel)Brésil, 56e
  8. 66'Remplacement - M. Cunha (remplace G. Martinelli)Brésil, 66e
  9. 66'Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)Japon, 66e
  10. 66'Remplacement - K. Nakamura (remplace J. Suzuki)Japon, 66e
  11. 78'Remplacement - D. Kamada (remplace A. Tanaka)Japon, 78e
  12. 78'Remplacement - J. Ito (remplace S. Machino)Japon, 78e
  13. 84'Carton jaune - J. SuzukiJapon, 84e
  14. 90+2'Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho)Brésil, 90+2e
  15. 90+5'But - G. Martinelli (passe Bruno Guimaraes)Brésil, 90+5e
  16. 90+7'Remplacement - D. Maeda (remplace K. Ogawa)Japon, 90+7e
  17. 90+8'Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos)Brésil, 90+8e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Brazil 6 / Japan 2
  • Tirs : Brazil 16 / Japan 5
  • Possession : Brazil 68% / Japan 32%
  • Corners : Brazil 3 / Japan 2
  • Fautes : Brazil 4 / Japan 8
  • Cartons jaunes : Brazil 2 / Japan 2
  • Passes : Brazil 588 / Japan 273
  • Precision des passes : Brazil 92% / Japan 84%
  • xG : Brazil 1.44 / Japan 0.23
Joueurs clés
  • Casemiro (Brazil) : note 8.2, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • Kaishu Sano (Japan) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • Gabriel Magalhães (Brazil) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
  • Zion Suzuki (Japan) : note 7.3, 4 arret(s)
  • Takehiro Tomiyasu (Japan) : note 7.7
World Cup 2026 schedule
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Group A
Mexico
Finished Estadio Azteca
South Africa
Group A
South Korea
Finished Estadio Akron
Czech Republic
Group B
Canada
Finished BMO Field
Bosnia and Herzegovina
Group D
United States
Finished SoFi Stadium
Paraguay
Group B
Qatar
Finished Levi's Stadium
Switzerland
Group C
Brazil
Finished MetLife Stadium
Morocco
Group C
Haiti
Finished Gillette Stadium
Scotland
Group D
Australia
Finished BC Place
Turkey
Group E
Germany
Finished NRG Stadium
Curaçao
Group F
Netherlands
Finished AT&T Stadium
Japan
Group E
Ivory Coast
Finished Lincoln Financial Field
Ecuador
Group F
Sweden
Finished Estadio BBVA
Tunisia
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