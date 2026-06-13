Mondial 2026 : la Suisse mène face au Qatar à la pause (1-0)

Qatar – Suisse a atteint la pause au Mondial 2026, la Suisse mène face au Qatar sur le score de 1-0.

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Qatar a eu le ballon avec 23% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 4 tirs contre 12 pour la Suisse. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 2 pour le Qatar et 6 pour la Suisse. Les xG restent proches, avec 0.45 pour le Qatar et 2.06 pour la Suisse.

Les faits de la première période

Carton jaune – M. Abunada (Qatar, 16e)

La Suisse a pris une option

Avec ce but d’avance, la Suisse rentre aux vestiaires avec un avantage concret et une base de travail claire. La seconde période peut lui permettre de protéger ce score, à condition de ne pas subir trop bas.

Le Qatar doit hausser le ton

Pour le Qatar, le retour des vestiaires impose plus de justesse dans la surface adverse. La sélection a eu le ballon par séquences, mais elle doit transformer ces temps forts en occasions plus nettes pour éviter de courir après le score jusqu’au bout.

Qatar 2e periode 67' 0-1 Levi's Stadium Suisse Suisse Fil du match 16' Carton jaune - M. Abunada (Qatar, 16e) 17' But - B. Embolo (Suisse, 17e) 23' Carton jaune - J. Gaber (Qatar, 23e) 42' Carton jaune - D. Zakaria (Suisse, 42e) 60' Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi) (Qatar, 60e) 60' Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf) (Qatar, 60e) 60' Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin) (Qatar, 60e) 66' Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) (Suisse, 66e) 66' Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder) (Suisse, 66e) Les chiffres du match Tirs cadres : Qatar 2 / Suisse 6

: Qatar 2 / Suisse 6 Tirs : Qatar 4 / Suisse 18

: Qatar 4 / Suisse 18 Possession : Qatar 26% / Suisse 74%

: Qatar 26% / Suisse 74% Corners : Qatar 3 / Suisse 8

: Qatar 3 / Suisse 8 Fautes : Qatar 10 / Suisse 9

: Qatar 10 / Suisse 9 Cartons jaunes : Qatar 2 / Suisse 1

: Qatar 2 / Suisse 1 Passes : Qatar 138 / Suisse 389

: Qatar 138 / Suisse 389 Precision des passes : Qatar 63% / Suisse 91%

: Qatar 63% / Suisse 91% xG : Qatar 0.45 / Suisse 2.55

Calendrier Groupe B Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Canada - Bosnie-Herzégovine Fiche match Canada - Bosnie-Herzégovine Canada 1-1 1-1 Bosnie-Herzégovine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 11' Carton jaune - A. Johnston (Canada, 11e) 21' But - J. Lukic (passe S. Kolasinac) (Bosnie-Herzégovine, 21e) 45' Carton jaune - E. Demirovic (Bosnie-Herzégovine, 45e) 45+1' Carton jaune - J. Lukic (Bosnie-Herzégovine, 45+1e) 53' Carton jaune - L. De Fougerolles (Canada, 53e) 61' Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg) (Canada, 61e) 61' Remplacement - J. David (remplace P. David) (Canada, 61e) 61' Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Ahmed) (Canada, 61e) 62' Remplacement - J. Lukic (remplace S. Bazdar) (Bosnie-Herzégovine, 62e) 62' Remplacement - I. Basic (remplace A. Gigovic) (Bosnie-Herzégovine, 62e) 74' Remplacement - E. Bajraktarevic (remplace I. Sunjic) (Bosnie-Herzégovine, 74e) 74' Remplacement - A. Memic (remplace K. Alajbegovic) (Bosnie-Herzégovine, 74e) 76' Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin) (Canada, 76e) 78' But - C. Larin (passe P. David) (Canada, 78e) 84' Remplacement - S. Kolasinac (remplace D. Burnic) (Bosnie-Herzégovine, 84e) 90+1' Remplacement - S. Eustaquio (remplace J. Osorio) (Canada, 90+1e) 90+3' Carton jaune - N. Katic (Bosnie-Herzégovine, 90+3e) Compositions Canada Système 4-4-2 Sélectionneur Jesse Marsch Titulaires 11 16 Maxime Crépeau Gardien 2 Alistair Johnston Défenseur 4 Luc De Fougerolles Défenseur 13 Derek Cornelius Défenseur 22 Richie Laryea Défenseur 17 Tajon Buchanan Milieu 8 Ismael Koné Milieu 7 Stephen Eustaquio Milieu 11 Liam Millar Milieu 10 Jonathan David Attaquant 12 Tani Oluwaseyi Attaquant Remplaçants 15 20 Ali Ahmed

14 Jacob Shaffelburg

24 Promise David

9 Cyle Larin

21 Jonathan Osorio

1 Dayne St. Clair

18 Owen Goodman

23 Niko Sigur

3 Alfie Jones

5 Joel Waterman

15 Moise Bombito

19 Alphonso Davies

25 Nathan-Dylan Saliba

6 Mathieu Choinière

26 Jayden Nelson Bosnie-Herzégovine Système 4-4-2 Sélectionneur Sergej Barbarez Titulaires 11 1 Nikola Vasilj Gardien 7 Amar Dedić Défenseur 18 Nikola Katić Défenseur 4 Tarik Muharemović Défenseur 5 Sead Kolašinac Défenseur 20 Esmir Bajraktarević Milieu 6 Benjamin Tahirović Milieu 13 Ivan Bašić Milieu 15 Amar Memić Milieu 10 Ermedin Demirović Attaquant 25 Jovo Lukić Attaquant Remplaçants 15 8 Armin Gigović

9 Samed Baždar

14 Ivan Šunjić

19 Kerim Alajbegović

17 Dženis Burnić

12 Mladen Jurkas

22 Martin Zlomislić

24 Arjan Malić

21 Stjepan Radeljić

3 Dennis Hadžikadunić

2 Nihad Mujakić

16 Amir Hadžiahmetović

26 Ermin Mahmic

11 Edin Džeko

23 Haris Tabaković Les chiffres du match Tirs cadres : Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 3

: Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 3 Tirs : Canada 13 / Bosnie-Herzégovine 8

: Canada 13 / Bosnie-Herzégovine 8 Possession : Canada 61% / Bosnie-Herzégovine 39%

: Canada 61% / Bosnie-Herzégovine 39% Corners : Canada 9 / Bosnie-Herzégovine 4

: Canada 9 / Bosnie-Herzégovine 4 Fautes : Canada 10 / Bosnie-Herzégovine 20

: Canada 10 / Bosnie-Herzégovine 20 Cartons jaunes : Canada 2 / Bosnie-Herzégovine 3

: Canada 2 / Bosnie-Herzégovine 3 Passes : Canada 415 / Bosnie-Herzégovine 270

: Canada 415 / Bosnie-Herzégovine 270 Precision des passes : Canada 75% / Bosnie-Herzégovine 64%

: Canada 75% / Bosnie-Herzégovine 64% xG : Canada 1.25 / Bosnie-Herzégovine 0.98 Joueurs clés Jovo Lukić (Bosnie-Herzégovine) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Bosnie-Herzégovine) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Cyle Larin (Canada) : note 7.7, 1 but(s)

(Canada) : note 7.7, 1 but(s) Sead Kolašinac (Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)

(Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Nikola Katić (Bosnie-Herzégovine) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s)

(Bosnie-Herzégovine) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s) Promise David (Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s)

(Canada) : note 6.9, 2 arret(s) Richie Laryea (Canada) : note 7.9

(Canada) : note 7.9 Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) : note 7.6 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 12/06/2026 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine (World Cup) Groupe B Canada Termine 1-1 BMO Field Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Resume final Voir la fiche du match Qatar - Suisse Fiche match Qatar - Suisse Qatar 0-1 2e periode 67' · 0-1 Suisse Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - M. Abunada (Qatar, 16e) 17' But - B. Embolo (Suisse, 17e) 23' Carton jaune - J. Gaber (Qatar, 23e) 42' Carton jaune - D. Zakaria (Suisse, 42e) 60' Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi) (Qatar, 60e) 60' Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf) (Qatar, 60e) 60' Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin) (Qatar, 60e) 66' Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) (Suisse, 66e) 66' Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder) (Suisse, 66e) Compositions Qatar Système 4-3-3 Sélectionneur Julen Lopetegui Titulaires 11 1 Mahmud Abunad Gardien 13 Ayoub Al Oui Défenseur 2 Pedro Miguel Défenseur 16 Boualem Khoukhi Défenseur 14 Homam Al-Amin Défenseur 5 Jassem Gaber Abdulsallam Milieu 23 Assim Madibo Milieu 4 Issa Laye Milieu 8 Edmilson Junior Attaquant 15 Yusuf Abdurisag Attaquant 11 Akram Afif Attaquant Remplaçants 15 22 Meshaal Barsham

21 Salah Zakaria

3 Lucas Mendes

18 Sultan Al-Brake

25 Al-Hashmi Al-Hussain

6 Abdelaziz Hatem

17 Ahmed Al-Ganehi

20 Ahmed Fathi

12 Karim Boudiaf

26 Mohamed Naceur Almanai

19 Almoez Ali

9 Mohammed Muntari

24 Tahsin Mohammed Jamshid

10 Hassan Al Haydos

7 Ahmed Alaaeldin Suisse Système 4-3-3 Sélectionneur Murat Yakin Titulaires 11 1 Gregor Kobel Gardien 6 Denis Zakaria Défenseur 4 Nico Elvedi Défenseur 5 Manuel Akanji Défenseur 13 Ricardo Rodríguez Défenseur 20 Michel Aebischer Milieu 10 Granit Xhaka Milieu 8 Remo Freuler Milieu 11 Dan Ndoye Attaquant 7 Breel Embolo Attaquant 17 Rubén Vargas Attaquant Remplaçants 15 12 Yvon Mvogo

21 Marvin Keller

25 Luca Jaquez

18 Eray Cömert

24 Aurèle Amenda

15 Djibril Sow

22 Fabian Rieder

9 Johan Manzambi

3 Silvan Widmer

2 Miro Muheim

16 Christian Fassnacht

14 Ardon Jashari

26 Cédric Itten

23 Zeki Amdouni

19 Noah Okafor Les chiffres du match Tirs cadres : Qatar 2 / Suisse 6

: Qatar 2 / Suisse 6 Tirs : Qatar 4 / Suisse 18

: Qatar 4 / Suisse 18 Possession : Qatar 26% / Suisse 74%

: Qatar 26% / Suisse 74% Corners : Qatar 3 / Suisse 8

: Qatar 3 / Suisse 8 Fautes : Qatar 10 / Suisse 9

: Qatar 10 / Suisse 9 Cartons jaunes : Qatar 2 / Suisse 1

: Qatar 2 / Suisse 1 Passes : Qatar 138 / Suisse 389

: Qatar 138 / Suisse 389 Precision des passes : Qatar 63% / Suisse 91%

: Qatar 63% / Suisse 91% xG : Qatar 0.45 / Suisse 2.55 Joueurs clés Breel Embolo (Suisse) : note 7.2, 1 but(s)

(Suisse) : note 7.2, 1 but(s) Mahmud Abunad (Qatar) : note 6.9, 4 arret(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Qatar) : note 6.9, 4 arret(s), 1 carton(s) jaune(s) Gregor Kobel (Suisse) : note 7.3, 2 arret(s)

(Suisse) : note 7.3, 2 arret(s) Rubén Vargas (Suisse) : note 7.5

(Suisse) : note 7.5 Nico Elvedi (Suisse) : note 7.3

(Suisse) : note 7.3 Homam Al-Amin (Qatar) : note 7.2

(Qatar) : note 7.2 Manuel Akanji (Suisse) : note 7.2

(Suisse) : note 7.2 Michel Aebischer (Suisse) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 14/11/2018 Suisse 0-1 Qatar (Friendlies) Groupe B Qatar 2e periode 67' 0-1 Levi's Stadium Suisse Suisse Résumé à la pause Voir la fiche du match Suisse - Bosnie-Herzégovine Fiche match Suisse - Bosnie-Herzégovine Suisse 20:00 A venir Bosnie-Herzégovine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Suisse A venir 20:00 SoFi Stadium Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Voir la fiche du match Canada - Qatar Fiche match Canada - Qatar Canada 23:00 A venir Qatar Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Canada A venir 23:00 BC Place Qatar Qatar Voir la fiche du match Suisse - Canada Fiche match Suisse - Canada Suisse 20:00 A venir Canada Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Suisse A venir 20:00 BC Place Canada Canada Voir la fiche du match Bosnie-Herzégovine - Qatar Fiche match Bosnie-Herzégovine - Qatar Bosnie-Herzégovine 20:00 A venir Qatar Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Bosnie-Herzégovine A venir 20:00 Lumen Field Qatar Qatar