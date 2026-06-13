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Mondial 2026 : la Suisse mène face au Qatar à la pause (1-0)

Qatar – Suisse a atteint la pause au Mondial 2026, la Suisse mène face au Qatar sur le score de 1-0.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Qatar VS Suisse, le 13/06/2026 20:00, stade Levi's Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Qatar a eu le ballon avec 23% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 4 tirs contre 12 pour la Suisse. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 2 pour le Qatar et 6 pour la Suisse. Les xG restent proches, avec 0.45 pour le Qatar et 2.06 pour la Suisse.

Les faits de la première période

  • Carton jaune – M. Abunada (Qatar, 16e)

La Suisse a pris une option

Avec ce but d’avance, la Suisse rentre aux vestiaires avec un avantage concret et une base de travail claire. La seconde période peut lui permettre de protéger ce score, à condition de ne pas subir trop bas.

Le Qatar doit hausser le ton

Pour le Qatar, le retour des vestiaires impose plus de justesse dans la surface adverse. La sélection a eu le ballon par séquences, mais elle doit transformer ces temps forts en occasions plus nettes pour éviter de courir après le score jusqu’au bout.

Qatar
2e periode 67' Levi's Stadium
Suisse
13/06/2026 20:00 Groupe B
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 16'Carton jaune - M. Abunada (Qatar, 16e)
  2. 17'But - B. Embolo (Suisse, 17e)
  3. 23'Carton jaune - J. Gaber (Qatar, 23e)
  4. 42'Carton jaune - D. Zakaria (Suisse, 42e)
  5. 60'Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi) (Qatar, 60e)
  6. 60'Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf) (Qatar, 60e)
  7. 60'Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin) (Qatar, 60e)
  8. 66'Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) (Suisse, 66e)
  9. 66'Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder) (Suisse, 66e)
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Qatar 2 / Suisse 6
  • Tirs : Qatar 4 / Suisse 18
  • Possession : Qatar 26% / Suisse 74%
  • Corners : Qatar 3 / Suisse 8
  • Fautes : Qatar 10 / Suisse 9
  • Cartons jaunes : Qatar 2 / Suisse 1
  • Passes : Qatar 138 / Suisse 389
  • Precision des passes : Qatar 63% / Suisse 91%
  • xG : Qatar 0.45 / Suisse 2.55
Calendrier Groupe B
Voir le Calendrier Complet
Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
2e periode 67' Levi's Stadium
Suisse
Résumé à la pause
Groupe B
Suisse
A venir SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Groupe B
Canada
A venir BC Place
Qatar
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Groupe B
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Bosnie-Herzégovine10101101
Canada10101101
Qatar00000000
Suisse00000000
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
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