Mondial 2026 : la Colombie vise les quarts face au Ghana à Kansas City

La Colombie affronte le Ghana le 4 juillet 2026 à 02h30 GMT+1 au Kansas City Stadium en 16es de finale du Mondial 2026. Ce match à élimination directe met aux prises deux équipes aux styles contrastés et aux ambitions fortes, chacune cherchant à franchir une étape cruciale pour atteindre les quarts de finale.

Leader du groupe K avec sept points, la Colombie aborde cette rencontre dans une dynamique solide, fruit notamment de victoires contre l’Ouzbékistan (3-1) et la République Démocratique du Congo (1-0), ainsi qu’un nul contre le Portugal (0-0). Le Ghana, troisième du groupe L, a réussi à se qualifier en tant que meilleur troisième, avec un bilan d’un succès face au Panama (1-0), un nul contre l’Angleterre (0-0) et une défaite contre la Croatie (0-2).

Le sélectionneur colombien Néstor Lorenzo mise sur un jeu offensif solide, reposant sur des joueurs clés comme James Rodríguez, Luis Díaz et Luis Suárez. De son côté, le Ghana dirigé par Carlos Queiroz privilégie un football vertical et efficace, capitalisant sur ses forces dans le jeu aérien et les coups francs, avec des acteurs majeurs tels que Jordan Ayew, Thomas Partey et Antoine Semenyo.

Sans absences majeures dans les deux camps, cet affrontement promet une confrontation intense entre la créativité colombienne et la rigueur ghanéenne. L’enjeu est capital – la victoire assure une place en quarts de finale, un palier historique pour ces sélections.

Zoom sur Colombie

La Colombie présente un collectif compact qui combine une défense organisée et une attaque dynamique. James Rodríguez, au cœur du jeu, crée des opportunités, épaulé sur les ailes par Luis Díaz et Luis Suárez, capables de déstabiliser les défenses adverses par leur percussion et leur technique. Le sélectionneur Néstor Lorenzo devrait aligner un système équilibré, souvent en 4-3-3, favorisant une transition rapide entre les phases de défense et d’attaque.

Le milieu de terrain collabore étroitement avec la défense pour protéger les arrières tout en lançant les offensives. Ce dispositif offre une certaine souplesse face à des adversaires physiquement puissants comme le Ghana.

Zoom sur Ghana

Le Ghana s’appuie sur un jeu direct et agressif. Sous la direction de Carlos Queiroz, l’équipe exploite sa force physique et ses qualités dans les airs, notamment lors des phases arrêtées. Jordan Ayew mène l’offensive avec son expérience, tandis que Thomas Partey assure la récupération et la transition au milieu. Antoine Semenyo complète ce trio en apportant vitesse et percussion.

Le système ghanéen privilégie la solidité défensive et l’efficacité dans les contre-attaques. L’organisation tactique mise sur un pressing haut et des duels physiques au milieu, cherchant à imposer un rythme soutenu pour déstabiliser la Colombie.

Colombie A venir 02:30 Kansas City Stadium Ghana Ghana

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