Mondial 2026 : Le Portugal évolue en 4-2-3-1 avec Cristiano Ronaldo face à la Croatie emmenée par Modrić
Le choc des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 oppose le Portugal à la Croatie le 3 juillet 2026 à 00h00 GMT+1 au Toronto Stadium. Les deux équipes alignent un dispositif similaire en 4-2-3-1, avec des effectifs capables de proposer un football à la fois technique et rigoureux, sous la houlette de leurs sélectionneurs respectifs Roberto Martinez et Zlatko Dalić.
SOMMAIRE
Le Portugal, second du Groupe K, mise sur une titularisation majeure – Cristiano Ronaldo, en quête de briller pour sa sixième Coupe du Monde, occupe la pointe de l’attaque. Ce dispositif s’appuie également sur des joueurs clés comme Bruno Fernandes et Rafael Leão positionnés dans le trio offensif à la création et sur les ailes.
La Croatie aligne une formation comparable avec une ambition claire de neutraliser les atouts portugais grâce à son milieu expérimenté mené par Luka Modrić et Mateo Kovačić. Ivan Perišić occupe le couloir gauche en défense tandis qu’Ante Budimir porte la responsabilité offensive.
Ce duel tactique, au stade Toronto Stadium, sera sous l’œil attentif de tous, car il décidera qui poursuivra l’aventure dans cette phase cruciale du Mondial 2026.
Lecture du onze de Portugal
Le Portugal présente un 4-2-3-1 construit autour d’un bloc médian défensif composé de João Neves et Vitinha, qui assureront la récupération et la transition. En défense, Diogo Costa gardera les cages, protégé par Nuno Mendes et Renato Veiga sur les flancs ainsi que le duo central João Cancelo-Rúben Dias, synonyme de solidité et de relance propre.
Dans le secteur offensif, Bruno Fernandes s’impose comme le meneur de jeu, épaulé par Pedro Neto et Rafael Leão sur les ailes. Cristiano Ronaldo, positionné en pointe, monte en puissance après plusieurs grands matches européens, soutenu par une équipe qui cherche à allier expérience et jeunesse. Roberto Martinez a donc choisi de conserver un schéma éprouvé qui mise sur la polyvalence et la créativité de ses milieux ainsi que sur la finition de ses attaquants.
Lecture du onze de Croatie
Zlatko Dalić aligne, lui aussi, un 4-2-3-1 classique mais efficace sur le papier. Dominik Livaković assure la couverture dans les buts, tandis que la défense est composée de Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić et d’une légende du sélection, Ivan Perišić, qui occupe pour l’occasion un rôle défensif sur le flanc gauche.
Au milieu, Luka Modrić et Mateo Kovačić forment une paire d’une grande expérience, orchestrant le rythme et alimentant l’avant-centre Ante Budimir. Le soutien offensif passera par Nikola Vlašić, Petar Sučić et Martin Baturina. Cette formation vise à équilibrer solidité défensive et créativité dans les espaces, en s’appuyant sur la maîtrise technique du capitaine Modrić pour déverrouiller la défense portugaise.
La présence d’Ante Budimir en pointe témoigne de la volonté croate d’un jeu direct ponctué de frappes et de duels aériens pour mettre la pression sur la charnière portugaise.
Les onze de départ
- 1 Diogo Costa Gardien
- 20 João Cancelo Défenseur
- 3 Rúben Dias Défenseur
- 13 Renato Veiga Défenseur
- 25 Nuno Mendes Défenseur
- 15 João Neves Milieu
- 23 Vitinha Milieu
- 18 Pedro Neto Milieu
- 8 Bruno Fernandes Milieu
- 17 Rafael Leão Milieu
- 7 Cristiano Ronaldo Attaquant
- 12 José Sá
- 22 Rui Silva
- 4 Tomás Araújo
- 2 Nélson Semedo
- 6 Matheus Nunes
- 14 Gonçalo Inácio
- 5 Diogo Dalot
- 16 Francisco Trincão
- 19 Gonçalo Guedes
- 10 Bernardo Silva
- 21 Rúben Neves
- 24 Samú Costa
- 26 Francisco Conceição
- 9 Gonçalo Ramos
- 11 João Félix
- 1 Dominik Livaković Gardien
- 2 Josip Stanišić Défenseur
- 6 Josip Šutalo Défenseur
- 3 Marin Pongračić Défenseur
- 14 Ivan Perišić Défenseur
- 10 Luka Modrić Milieu
- 8 Mateo Kovačić Milieu
- 13 Nikola Vlašić Milieu
- 17 Petar Sučić Milieu
- 16 Martin Baturina Milieu
- 11 Ante Budimir Attaquant
- 12 Ivor Pandur
- 23 Dominik Kotarski
- 4 Joško Gvardiol
- 5 Duje Ćaleta-Car
- 22 Luka Vušković
- 25 Martin Erlić
- 7 Nikola Moro
- 15 Mario Pašalić
- 24 Marco Pašalić
- 19 Toni Fruk
- 21 Luka Sučić
- 18 Kristijan Jakić
- 9 Andrej Kramarić
- 20 Igor Matanović
- 26 Petar Musa
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
- 46'↑↓Remplacement - R. Mofokeng (remplace T. Mbatha)Afrique du Sud, 46e
- 54'Carton jaune - N. SalibaCanada, 54e
- 59'↑↓Remplacement - N. Saliba (remplace N. Sigur)Canada, 59e
- 59'↑↓Remplacement - M. Bombito (remplace L. De Fougerolles)Canada, 59e
- 67'Carton jaune - N. SigurCanada, 67e
- 70'↑↓Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace P. David)Canada, 70e
- 70'↑↓Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg)Canada, 70e
- 75'↑↓Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Davies)Canada, 75e
- 86'↑↓Remplacement - E. Makgopa (remplace I. Rayners)Afrique du Sud, 86e
- 86'↑↓Remplacement - T. Maseko (remplace T. Moremi)Afrique du Sud, 86e
- 90+2'⚽But - S. EustaquioCanada, 90+2e
- 1 Ronwen Williams Gardien
- 20 Khuliso Mudau Défenseur
- 21 Ime Okon Défenseur
- 14 Mbekezeli Mbokazi Défenseur
- 6 Aubrey Modiba Défenseur
- 4 Teboho Mokoena Milieu
- 13 Sphephelo Sithole Milieu
- 12 Thapelo Maseko Milieu
- 10 Relebohile Mofokeng Milieu
- 7 Oswin Appollis Milieu
- 17 Evidence Makgopa Attaquant
- 16 Sipho Chaine
- 22 Ricardo Goss
- 2 Tholo Thabang Matuludi
- 3 Khulumani Ndamane
- 18 Samukelo Kabini
- 19 Nkosinathi Sibisi
- 24 Olwethu Makhanya
- 26 Bradley Cross
- 5 Thalente Mbatha
- 23 Jayden Adams
- 8 Tshepang Moremi
- 25 Kamogelo Sebelebele
- 9 Lyle Foster
- 15 Iqraam Rayners
- 16 Maxime Crépeau Gardien
- 2 Alistair Johnston Défenseur
- 15 Moise Bombito Défenseur
- 13 Derek Cornelius Défenseur
- 22 Richie Laryea Défenseur
- 17 Tajon Buchanan Milieu
- 25 Nathan-Dylan Saliba Milieu
- 7 Stephen Eustaquio Milieu
- 11 Liam Millar Milieu
- 10 Jonathan David Attaquant
- 12 Tani Oluwaseyi Attaquant
- 1 Dayne St. Clair
- 18 Owen Goodman
- 3 Alfie Jones
- 4 Luc De Fougerolles
- 5 Joel Waterman
- 19 Alphonso Davies
- 23 Niko Sigur
- 6 Mathieu Choinière
- 14 Jacob Shaffelburg
- 20 Ali Ahmed
- 21 Jonathan Osorio
- 9 Cyle Larin
- 24 Promise David
- 26 Jayden Nelson
- Tirs cadres : Afrique du Sud 1 / Canada 6
- Tirs : Afrique du Sud 5 / Canada 11
- Possession : Afrique du Sud 57% / Canada 43%
- Corners : Afrique du Sud 1 / Canada 4
- Fautes : Afrique du Sud 8 / Canada 14
- Cartons jaunes : Afrique du Sud 0 / Canada 2
- Passes : Afrique du Sud 446 / Canada 326
- Precision des passes : Afrique du Sud 85% / Canada 79%
- xG : Afrique du Sud 0.10 / Canada 1.23
- Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 8.2, 5 arret(s)
- Aubrey Modiba (Afrique du Sud) : note 8
- Stephen Eustaquio (Canada) : note 7.7
- Khuliso Mudau (Afrique du Sud) : note 7.3
- Ime Okon (Afrique du Sud) : note 7.2
- Mbekezeli Mbokazi (Afrique du Sud) : note 7.2
- Sphephelo Sithole (Afrique du Sud) : note 7.2
- Tani Oluwaseyi (Canada) : note 7.2
- I. Koné : Canada · Missing Fixture · Fracture Of Lower Leg
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 12'Carton jaune - K. SanoJapon, 12e
- 14'Carton jaune - CasemiroBrésil, 14e
- 29'⚽But - K. SanoJapon, 29e
- 45'Carton jaune - D. KamadaJapon, 45e
- 46'↑↓Remplacement - Lucas Paqueta (remplace Endrick)Brésil, 46e
- 48'Carton jaune - DaniloBrésil, 48e
- 56'⚽But - Casemiro (passe Gabriel)Brésil, 56e
- 66'↑↓Remplacement - M. Cunha (remplace G. Martinelli)Brésil, 66e
- 66'↑↓Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)Japon, 66e
- 66'↑↓Remplacement - K. Nakamura (remplace J. Suzuki)Japon, 66e
- 78'↑↓Remplacement - D. Kamada (remplace A. Tanaka)Japon, 78e
- 78'↑↓Remplacement - J. Ito (remplace S. Machino)Japon, 78e
- 84'Carton jaune - J. SuzukiJapon, 84e
- 90+2'↑↓Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho)Brésil, 90+2e
- 90+5'⚽But - G. Martinelli (passe Bruno Guimaraes)Brésil, 90+5e
- 90+7'↑↓Remplacement - D. Maeda (remplace K. Ogawa)Japon, 90+7e
- 90+8'↑↓Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos)Brésil, 90+8e
- 1 Alisson Gardien
- 13 Danilo Défenseur
- 4 Marquinhos Défenseur
- 3 Gabriel Magalhães Défenseur
- 16 Douglas Santos Défenseur
- 8 Bruno Guimarães Milieu
- 5 Casemiro Milieu
- 20 Lucas Paquetá Milieu
- 26 Rayan Attaquant
- 9 Matheus Cunha Attaquant
- 7 Vinícius Júnior Attaquant
- 19 Endrick
- 22 Gabriel Martinelli
- 23 Ederson
- 12 Weverton
- 6 Alex Sandro
- 14 Bremer
- 15 Léo Pereira
- 24 Roger Ibañez
- 2 Éderson
- 17 Fabinho
- 21 Luiz Henrique
- 18 Danilo Santos
- 25 Igor Thiago
- 10 Neymar
- 1 Zion Suzuki Gardien
- 22 Takehiro Tomiyasu Défenseur
- 3 Shogo Taniguchi Défenseur
- 21 Hiroki Itō Défenseur
- 10 Ritsu Doan Milieu
- 24 Kaishu Sano Milieu
- 15 Daichi Kamada Milieu
- 13 Keito Nakamura Milieu
- 14 Junya Ito Attaquant
- 11 Daizen Maeda Attaquant
- 18 Ayase Ueda Attaquant
- 2 Yukinari Sugawara
- 25 Junnosuke Suzuki
- 12 Keisuke Osako
- 23 Tomoki Hayakawa
- 4 Ko Itakura
- 5 Yuto Nagatomo
- 16 Tsuyoshi Watanabe
- 20 Ayumu Seko
- 7 Ao Tanaka
- 17 Yuito Suzuki
- 8 Takefusa Kubo
- 6 Shuto Machino
- 19 Koki Ogawa
- 26 Kento Shiogai
- 9 Keisuke Goto
- Tirs cadres : Brésil 6 / Japon 2
- Tirs : Brésil 16 / Japon 5
- Possession : Brésil 68% / Japon 32%
- Corners : Brésil 3 / Japon 2
- Fautes : Brésil 4 / Japon 8
- Cartons jaunes : Brésil 2 / Japon 2
- Passes : Brésil 588 / Japon 273
- Precision des passes : Brésil 92% / Japon 84%
- xG : Brésil 1.44 / Japon 0.23
- Casemiro (Brésil) : note 8.2, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Kaishu Sano (Japon) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Zion Suzuki (Japon) : note 7.3, 4 arret(s)
- Takehiro Tomiyasu (Japon) : note 7.7
- Marquinhos (Brésil) : note 7.5
- Douglas Santos (Brésil) : note 7.5
- Vinícius Júnior (Brésil) : note 7.5
- Raphinha : Brésil · Missing Fixture · Hamstring Muscle Injury
- 14/10/2025 Japon 3-2 Brésil (Friendlies)
- 06/06/2022 Japon 0-1 Brésil (Friendlies)
- 10/11/2017 Japon 1-3 Brésil (Friendlies)
- 15/06/2013 Brésil 3-0 Japon (Confederations Cup)
- 42'⚽But - J. Enciso (passe M. Galarza)Paraguay, 42e
- 46'↑↓Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka)Allemagne, 46e
- 54'⚽But - K. Havertz (passe F. Wirtz)Allemagne, 54e
- 55'↑↓Remplacement - G. Avalos (remplace G. Caballero)Paraguay, 55e
- 57'↑↓Remplacement - J. Enciso (remplace Mauricio)Paraguay, 57e
- 63'↑↓Remplacement - D. Undav (remplace J. Musiala)Allemagne, 63e
- 65'Carton jaune - A. CubasParaguay, 65e
- 79'↑↓Remplacement - A. Pavlovic (remplace W. Anton)Allemagne, 79e
- 88'↑↓Remplacement - L. Sane (remplace N. Woltemade)Allemagne, 88e
- 91'↑↓Remplacement - M. Almiron (remplace G. Velazquez)Paraguay, 91e
- 99'↑↓Remplacement - J. Caceres (remplace B. Ojeda)Paraguay, 99e
- 99'↑↓Remplacement - D. Bobadilla (remplace A. Sanabria)Paraguay, 99e
- 102'VARVAR - J. TahAllemagne, 102e
- 105'Carton jaune - G. AlfaroParaguay, 105e
- 105+1'Carton jaune - J. NagelsmannAllemagne, 105+1e
- 106'Carton jaune - K. HavertzAllemagne, 106e
- 110'↑↓Remplacement - F. Wirtz (remplace N. Amiri)Allemagne, 110e
- 110'↑↓Remplacement - A. Rudiger (remplace M. Thiaw)Allemagne, 110e
- 115'Carton jaune - J. MusialaAllemagne, 115e
- 117'Carton jaune - M. GalarzaParaguay, 117e
- 120+2'↑↓Remplacement - J. Alonso (remplace Fabian Balbuena)Paraguay, 120+2e
- 120+1'⚽But - MauricioParaguay, 120+1e
- 120+2'⚽But - J. KimmichAllemagne, 120+2e
- 120+2'⚽But - G. GomezParaguay, 120+2e
- 120+3'⚽But - J. MusialaAllemagne, 120+3e
- 120+3'⚽But - M. GalarzaParaguay, 120+3e
- 120+5'⚽But - N. AmiriAllemagne, 120+5e
- 120+6'⚽But - J. CanaleParaguay, 120+6e
- 1 Manuel Neuer Gardien
- 6 Joshua Kimmich Défenseur
- 4 Jonathan Tah Défenseur
- 2 Antonio Rüdiger Défenseur
- 18 Nathaniel Brown Défenseur
- 19 Leroy Sané Milieu
- 23 Felix Nmecha Milieu
- 5 Aleksandar Pavlović Milieu
- 17 Florian Wirtz Milieu
- 7 Kai Havertz Attaquant
- 26 Deniz Undav Attaquant
- 8 Leon Goretzka
- 10 Jamal Musiala
- 3 Waldemar Anton
- 11 Nick Woltemade
- 21 Alexander Nübel
- 12 Oliver Baumann
- 22 David Raum
- 24 Malick Thiaw
- 13 Pascal Groß
- 16 Angelo Stiller
- 25 Assan Ouédraogo
- 9 Jamie Leweling
- 20 Nadiem Amiri
- 14 Maximilian Beier
- 12 Orlando Gill Gardien
- 4 Juan Cáceres Défenseur
- 15 Gustavo Gómez Défenseur
- 13 José Canale Défenseur
- 6 Junior Alonso Défenseur
- 10 Miguel Almirón Milieu
- 16 Damián Bobadilla Milieu
- 14 Andrés Cubas Milieu
- 23 Matías Galarza Milieu
- 21 Gabriel Ávalos Attaquant
- 19 Julio Enciso Attaquant
- 24 Gustavo Caballero
- 11 Mauricio
- 22 Gastón Olveira
- 1 Roberto Fernández
- 2 Gustavo Velázquez
- 3 Omar Alderete
- 5 Fabián Balbuena
- 26 Alexandro Maidana
- 20 Braian Ojeda
- 17 Alejandro Romero
- 7 Ramón Sosa
- 9 Antonio Sanabria
- 18 Alex Arce
- 25 Isidro Pitta
- Tirs cadres : Allemagne 6 / Paraguay 3
- Tirs : Allemagne 21 / Paraguay 7
- Possession : Allemagne 75% / Paraguay 25%
- Corners : Allemagne 16 / Paraguay 6
- Fautes : Allemagne 18 / Paraguay 12
- Cartons jaunes : Allemagne 2 / Paraguay 2
- Passes : Allemagne 799 / Paraguay 257
- Precision des passes : Allemagne 90% / Paraguay 63%
- xG : Allemagne 1.49 / Paraguay 0.42
- Kai Havertz (Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Orlando Gill (Paraguay) : note 8.2, 6 arret(s)
- Julio Enciso (Paraguay) : note 7.6, 1 but(s)
- Florian Wirtz (Allemagne) : note 8.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Matías Galarza (Paraguay) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Manuel Neuer (Allemagne) : note 6.9, 2 arret(s)
- José Canale (Paraguay) : note 7.5
- Joshua Kimmich (Allemagne) : note 7.3
- N. Brown : Allemagne · Missing Fixture · Adductor Injury
- N. Schlotterbeck : Allemagne · Missing Fixture · Ligament Stretching
- D. Gómez : Paraguay · Missing Fixture · Yellow Card
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 47'Carton jaune - I. DiopMaroc, 47e
- 71'↑↓Remplacement - N. Ake (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 71e
- 71'↑↓Remplacement - B. Brobbey (remplace W. Weghorst)Pays-Bas, 71e
- 72'⚽But - C. Gakpo (passe C. Summerville)Pays-Bas, 72e
- 75'↑↓Remplacement - C. Riad (remplace A. Salah-Eddine)Maroc, 75e
- 79'↑↓Remplacement - B. Diaz (remplace G. Yassine)Maroc, 79e
- 79'↑↓Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. El Mourabet)Maroc, 79e
- 86'↑↓Remplacement - A. Ounahi (remplace S. Rahimi)Maroc, 86e
- 86'↑↓Remplacement - M. van de Ven (remplace J. Hato)Pays-Bas, 86e
- 86'↑↓Remplacement - R. Gravenberch (remplace Q. Timber)Pays-Bas, 86e
- 87'↑↓Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi)Maroc, 87e
- 90+1'⚽But - I. Diop (passe C. Talbi)Maroc, 90+1e
- 110'↑↓Remplacement - F. de Jong (remplace M. De Roon)Pays-Bas, 110e
- 113'↑↓Remplacement - C. Gakpo (remplace J. Kluivert)Pays-Bas, 113e
- 120+1'⚽But - T. KoopmeinersPays-Bas, 120+1e
- 120+2'⚽But - S. RahimiMaroc, 120+2e
- 120+3'⚽But - W. WeghorstPays-Bas, 120+3e
- 120+3'⚽But - C. TalbiMaroc, 120+3e
- 120+5'⚽But - I. SaibariMaroc, 120+5e
- 1 Bart Verbruggen Gardien
- 6 Jan Paul van Hecke Défenseur
- 4 Virgil van Dijk Défenseur
- 5 Nathan Aké Défenseur
- 22 Denzel Dumfries Milieu
- 8 Ryan Gravenberch Milieu
- 21 Frenkie de Jong Milieu
- 15 Micky van de Ven Milieu
- 24 Crysencio Summerville Attaquant
- 11 Cody Gakpo Attaquant
- 19 Brian Brobbey Attaquant
- 23 Mark Flekken
- 13 Robin Roefs
- 25 Jorrel Hato
- 2 Lutsharel Geertruida
- 12 Mats Wieffer
- 16 Guus Til
- 7 Justin Kluivert
- 3 Marten de Roon
- 26 Quinten Timber
- 20 Teun Koopmeiners
- 14 Tijjani Reijnders
- 18 Donyell Malen
- 10 Memphis Depay
- 9 Wout Weghorst
- 17 Noa Lang
- 1 Yassine Bounou Gardien
- 2 Achraf Hakimi Défenseur
- 14 Issa Diop Défenseur
- 18 Chadi Riad Défenseur
- 3 Noussair Mazraoui Défenseur
- 6 Ayyoub Bouaddi Milieu
- 24 Neil El Aynaoui Milieu
- 10 Brahim Díaz Milieu
- 8 Azzedine Ounahi Milieu
- 23 Bilal El Khannouss Milieu
- 11 Ismael Saibari Attaquant
- 22 Ahmed Reda Tagnaouti
- 12 Munir El Kajoui
- 26 Anass Salah-Eddine
- 5 Marwane Saadane
- 25 Redouane Halhal
- 19 Youssef Belammari
- 13 Zakaria El Ouahdi
- 17 Amine Sbai
- 7 Chemsdine Talbi
- 16 Gessime Yassine
- 15 Samir El Mourabet
- 4 Sofyan Amrabat
- 20 Ayoub El Kaabi
- 21 Ayoube Amaimouni Echghouyab
- 9 Soufiane Rahimi
- Tirs cadres : Pays-Bas 2 / Maroc 5
- Tirs : Pays-Bas 6 / Maroc 11
- Possession : Pays-Bas 31% / Maroc 69%
- Corners : Pays-Bas 5 / Maroc 8
- Fautes : Pays-Bas 16 / Maroc 13
- Cartons jaunes : Pays-Bas 0 / Maroc 1
- Passes : Pays-Bas 345 / Maroc 770
- Precision des passes : Pays-Bas 79% / Maroc 91%
- xG : Pays-Bas 0.23 / Maroc 1.40
- Bart Verbruggen (Pays-Bas) : note 8.2, 5 arret(s)
- Issa Diop (Maroc) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 6.9, 1 but(s)
- Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Chemsdine Talbi (Maroc) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s)
- Noussair Mazraoui (Maroc) : note 7.5
- Neil El Aynaoui (Maroc) : note 7.3
- Azzedine Ounahi (Maroc) : note 7.3
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 31/05/2017 Maroc 1-2 Pays-Bas (Friendlies)
- 39'⚽But - A. Nusa (passe M. Odegaard)Norvège, 39e
- 45+1'Carton jaune - A. NusaNorvège, 45+1e
- 60'↑↓Remplacement - C. Inao Oulai (remplace A. Diallo)Côte d'Ivoire, 60e
- 60'↑↓Remplacement - A. Bonny (remplace E. Wahi)Côte d'Ivoire, 60e
- 71'↑↓Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 71e
- 71'↑↓Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)Norvège, 71e
- 74'⚽But - A. Diallo (passe N. Pepe)Côte d'Ivoire, 74e
- 83'↑↓Remplacement - M. Pedersen (remplace F. Aursnes)Norvège, 83e
- 86'⚽But - E. Haaland (passe P. Berg)Norvège, 86e
- 87'↑↓Remplacement - N. Pepe (remplace O. Diakite)Côte d'Ivoire, 87e
- 90+3'↑↓Remplacement - Y. Diomande (remplace E. Guessand)Côte d'Ivoire, 90+3e
- 90+3'↑↓Remplacement - G. Konan (remplace B. Toure)Côte d'Ivoire, 90+3e
- 1 Yahia Fofana Gardien
- 17 Guéla Doué Défenseur
- 7 Odilon Kossounou Défenseur
- 20 Emmanuel Agbadou Défenseur
- 3 Ghislain Konan Défenseur
- 18 Ibrahim Sangaré Milieu
- 19 Nicolas Pépé Milieu
- 8 Franck Kessié Milieu
- 26 Christ Inao Oulaï Milieu
- 11 Yan Diomande Milieu
- 9 Ange-Yoan Bonny Attaquant
- 15 Amad Diallo
- 12 Elye Wahi
- 16 Mohamed Koné
- 23 Alban Lafont
- 2 Ousmane Diomande
- 5 Wilfried Singo
- 13 Christopher Operi
- 21 Evan Ndicka
- 4 Jean Michaël Seri
- 6 Seko Fofana
- 25 Parfait Guiagon
- 10 Simon Adingra
- 24 Bazoumana Touré
- 14 Oumar Diakité
- 22 Evann Guessand
- 1 Ørjan Nyland Gardien
- 16 Marcus Pedersen Défenseur
- 3 Kristoffer Ajer Défenseur
- 17 Torbjørn Heggem Défenseur
- 5 David Møller Wolfe Défenseur
- 10 Martin Ødegaard Milieu
- 8 Sander Berge Milieu
- 6 Patrick Berg Milieu
- 7 Alexander Sørloth Attaquant
- 9 Erling Haaland Attaquant
- 20 Antonio Nusa Attaquant
- 21 Andreas Schjelderup
- 22 Oscar Bobb
- 12 Sander Tangvik
- 13 Egil Selvik
- 4 Leo Østigård
- 15 Fredrik André Bjørkan
- 24 Sondre Langås
- 25 Henrik Sælebakke Falchener
- 2 Morten Thorsby
- 14 Fredrik Aursnes
- 18 Kristian Thorstvedt
- 19 Thelo Aasgaard
- 26 Julian Ryerson
- 11 Jørgen Strand Larsen
- 23 Jens Petter Hauge
- Tirs cadres : Côte d'Ivoire 4 / Norvège 3
- Tirs : Côte d'Ivoire 12 / Norvège 7
- Possession : Côte d'Ivoire 50% / Norvège 50%
- Corners : Côte d'Ivoire 12 / Norvège 3
- Fautes : Côte d'Ivoire 3 / Norvège 6
- Cartons jaunes : Côte d'Ivoire 0 / Norvège 1
- Passes : Côte d'Ivoire 343 / Norvège 353
- Precision des passes : Côte d'Ivoire 85% / Norvège 85%
- xG : Côte d'Ivoire 1.11 / Norvège 1.13
- Antonio Nusa (Norvège) : note 7.2, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Martin Ødegaard (Norvège) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Ørjan Nyland (Norvège) : note 7.6, 3 arret(s)
- Ibrahim Sangaré (Côte d'Ivoire) : note 7.7
- Kristoffer Ajer (Norvège) : note 7.7
- Amad Diallo (Côte d'Ivoire) : note 7.6
- Yan Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.5
- Yahia Fofana (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 arret(s)
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 21'VARVAR - K. MbappeFrance, 21e
- 45'⚽But - K. Mbappe (passe O. Dembele)France, 45e
- 53'⚽But - B. Barcola (passe M. Olise)France, 53e
- 66'↑↓Remplacement - E. Stroud (remplace T. Ali)Suède, 66e
- 66'↑↓Remplacement - L. Bergvall (remplace B. Zeneli)Suède, 66e
- 74'⚽But - K. Mbappe (passe M. Olise)France, 74e
- 75'↑↓Remplacement - J. Kounde (remplace M. Gusto)France, 75e
- 75'↑↓Remplacement - O. Dembele (remplace D. Doue)France, 75e
- 78'↑↓Remplacement - L. Digne (remplace T. Hernandez)France, 78e
- 82'↑↓Remplacement - D. Svensson (remplace M. Svanberg)Suède, 82e
- 82'↑↓Remplacement - Y. Ayari (remplace B. Nygren)Suède, 82e
- 85'↑↓Remplacement - K. Mbappe (remplace J. Mateta)France, 85e
- 85'↑↓Remplacement - M. Olise (remplace R. Cherki)France, 85e
- 89'↑↓Remplacement - A. Isak (remplace G. Nilsson)Suède, 89e
- 16 Mike Maignan Gardien
- 5 Jules Koundé Défenseur
- 4 Dayot Upamecano Défenseur
- 17 William Saliba Défenseur
- 3 Lucas Digne Défenseur
- 8 Aurélien Tchouaméni Milieu
- 14 Adrien Rabiot Milieu
- 7 Ousmane Dembélé Milieu
- 11 Michael Olise Milieu
- 12 Bradley Barcola Milieu
- 10 Kylian Mbappé Attaquant
- 23 Robin Risser
- 1 Brice Samba
- 2 Malo Gusto
- 21 Lucas Hernández
- 26 Maxence Lacroix
- 15 Ibrahima Konaté
- 19 Theo Hernández
- 6 Manu Koné
- 24 Rayan Cherki
- 25 Maghnes Akliouche
- 18 Warren Zaïre-Emery
- 13 N'Golo Kanté
- 22 Jean-Philippe Mateta
- 20 Désiré Doué
- 9 Marcus Thuram
- 1 Jacob Widell Zetterström Gardien
- 8 Daniel Svensson Défenseur
- 2 Gustaf Lagerbielke Défenseur
- 3 Victor Lindelöf Défenseur
- 5 Gabriel Gudmundsson Défenseur
- 11 Anthony Elanga Milieu
- 7 Lucas Bergvall Milieu
- 18 Yasin Ayari Milieu
- 24 Elliot Stroud Milieu
- 17 Viktor Gyökeres Attaquant
- 9 Alexander Isak Attaquant
- 22 Besfort Zeneli
- 26 Taha Abdi Ali
- 23 Kristoffer Nordfeldt
- 12 Viktor Johansson
- 14 Hjalmar Ekdal
- 20 Eric Smith
- 15 Carl Starfelt
- 6 Herman Johansson
- 13 Ken Sema
- 16 Jesper Karlström
- 19 Mattias Svanberg
- 10 Benjamin Nygren
- 25 Gustaf Nilsson
- 21 Alexander Bernhardsson
- Tirs cadres : France 12 / Suède 1
- Tirs : France 24 / Suède 5
- Possession : France 65% / Suède 35%
- Corners : France 9 / Suède 1
- Fautes : France 11 / Suède 10
- Passes : France 529 / Suède 285
- Precision des passes : France 88% / Suède 78%
- xG : France 2.90 / Suède 0.33
- Kylian Mbappé (France) : note 9.6, 2 but(s)
- Jacob Widell Zetterström (Suède) : note 8.7, 9 arret(s)
- Michael Olise (France) : note 8.9, 2 passe(s) decisive(s)
- Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s)
- Ousmane Dembélé (France) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.5
- Mike Maignan (France) : note 6.6, 1 arret(s)
- Jules Koundé (France) : note 7
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 17/11/2020 France 4-2 Suède (UEFA Nations League)
- 05/09/2020 Suède 0-1 France (UEFA Nations League)
- 09/06/2017 Suède 2-1 France (World Cup - Qualification Europe)
- 11/11/2016 France 2-1 Suède (World Cup - Qualification Europe)
- 19/06/2012 Suède 2-0 France (Euro Championship)
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
- 1 Raúl Rangel Gardien
- 2 Jorge Sánchez Défenseur
- 3 César Montes Défenseur
- 5 Johan Vásquez Défenseur
- 23 Jesús Gallardo Défenseur
- 19 Gilberto Mora Milieu
- 6 Erik Lira Milieu
- 7 Luis Romo Milieu
- 25 Roberto Alvarado Attaquant
- 9 Raúl Jiménez Attaquant
- 16 Julián Quiñones Attaquant
- 12 Carlos Acevedo
- 13 Guillermo Ochoa
- 15 Israel Reyes
- 20 Mateo Chávez
- 4 Edson Álvarez
- 24 Luis Chávez
- 8 Álvaro Fidalgo
- 17 Orbelín Pineda
- 18 Obed Vargas
- 26 Brian Gutiérrez
- 21 César Huerta
- 10 Alexis Vega
- 14 Armando González
- 22 Guillermo Martínez
- 11 Santiago Giménez
- 1 Hernán Galíndez Gardien
- 21 Alan Franco Défenseur
- 4 Joel Ordóñez Défenseur
- 6 Willian Pacho Défenseur
- 3 Piero Hincapié Défenseur
- 9 John Yeboah Milieu
- 23 Moisés Caicedo Milieu
- 15 Pedro Vite Milieu
- 20 Nilson Angulo Milieu
- 19 Gonzalo Plata Attaquant
- 13 Enner Valencia Attaquant
- 12 Moisés Ramírez
- 22 Gonzalo Valle
- 25 Jackson Porozo
- 2 Félix Torres
- 26 Yaimar Medina
- 5 Jordy Alcivar
- 10 Kendry Páez
- 18 Denil Castillo
- 17 Ángelo Preciado
- 7 Pervis Estupiñán
- 8 Anthony Valencia
- 14 Alan Minda
- 16 Jordy Caicedo
- 11 Kevin Rodriguez
- 24 Jeremy Arevalo
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 15/10/2025 Mexique 1-1 Équateur (Friendlies)
- 01/07/2024 Mexique 0-0 Équateur (Copa America)
- 06/06/2022 Mexique 0-0 Équateur (Friendlies)
- 28/10/2021 Mexique 2-3 Équateur (Friendlies)
- 10/06/2019 Mexique 3-2 Équateur (Friendlies)
- 7'⚽But - B. Cipenga (passe C. Mbemba)RD Congo, 7e
- 19'Carton jaune - J. BellinghamAngleterre, 19e
- 28'Carton jaune - N. SadikiRD Congo, 28e
- 61'↑↓Remplacement - M. Rashford (remplace A. Gordon)Angleterre, 61e
- 61'↑↓Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka)Angleterre, 61e
- 64'↑↓Remplacement - N. Mbuku (remplace M. Elia)RD Congo, 64e
- 70'↑↓Remplacement - D. Spence (remplace E. Eze)Angleterre, 70e
- 75'⚽But - H. Kane (passe A. Gordon)Angleterre, 75e
- 76'↑↓Remplacement - N. Mukau (remplace E. Kayembe)RD Congo, 76e
- 76'↑↓Remplacement - B. Cipenga (remplace T. Bongonda)RD Congo, 76e
- 86'⚽But - H. Kane (passe A. Gordon)Angleterre, 86e
- 89'↑↓Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe)RD Congo, 89e
- 89'↑↓Remplacement - S. Moutoussamy (remplace F. Mayele)RD Congo, 89e
- 90+1'↑↓Remplacement - D. Rice (remplace J. Stones)Angleterre, 90+1e
- 1 Jordan Pickford Gardien
- 25 Djed Spence Défenseur
- 2 Ezri Konsa Défenseur
- 6 Marc Guéhi Défenseur
- 3 Nico O'Reilly Défenseur
- 8 Elliot Anderson Milieu
- 4 Declan Rice Milieu
- 20 Noni Madueke Milieu
- 10 Jude Bellingham Milieu
- 11 Marcus Rashford Milieu
- 9 Harry Kane Attaquant
- 23 James Trafford
- 13 Dean Henderson
- 12 Trevoh Chalobah
- 5 John Stones
- 15 Dan Burn
- 24 Reece James
- 26 Jarell Quansah
- 21 Eberechi Eze
- 14 Jordan Henderson
- 17 Morgan Rogers
- 16 Kobbie Mainoo
- 19 Ollie Watkins
- 18 Anthony Gordon
- 7 Bukayo Saka
- 22 Ivan Toney
- 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien
- 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur
- 22 Chancel Mbemba Défenseur
- 4 Axel Tuanzebe Défenseur
- 26 Arthur Masuaku Défenseur
- 6 Ngal'ayel Mukau Milieu
- 8 Samuel Moutoussamy Milieu
- 14 Noah Sadiki Milieu
- 7 Nathanaël Mbuku Attaquant
- 20 Yoane Wissa Attaquant
- 9 Brian Cipenga Attaquant
- 21 Matthieu Epolo
- 16 Timothy Fayulu
- 5 Dylan Batubinsika
- 24 Gedeon Kalulu
- 12 Joris Kayembe
- 3 Steve Kapuadi
- 11 Gaël Kakuta
- 18 Charles Pickel
- 10 Théo Bongonda
- 15 Aaron Tshibola
- 25 Edo Kayembe
- 19 Fiston Mayele
- 17 Cédric Bakambu
- 23 Simon Banza
- 13 Meschak Elia
- Tirs cadres : Angleterre 5 / RD Congo 1
- Tirs : Angleterre 12 / RD Congo 5
- Possession : Angleterre 61% / RD Congo 39%
- Corners : Angleterre 5 / RD Congo 3
- Fautes : Angleterre 8 / RD Congo 10
- Cartons jaunes : Angleterre 1 / RD Congo 1
- Passes : Angleterre 455 / RD Congo 309
- Precision des passes : Angleterre 91% / RD Congo 82%
- xG : Angleterre 1.80 / RD Congo 0.73
- Harry Kane (Angleterre) : note 7.2, 1 but(s)
- Brian Cipenga (RD Congo) : note 7, 1 but(s)
- Lionel Mpasi Nzau (RD Congo) : note 7.7, 4 arret(s)
- Chancel Mbemba (RD Congo) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
- Anthony Gordon (Angleterre) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Noni Madueke (Angleterre) : note 7.9
- Aaron Wan-Bissaka (RD Congo) : note 7.9
- Jude Bellingham (Angleterre) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)
- R. James : Angleterre · Missing Fixture · Hamstring Injury
- J. Quansah : Angleterre · Missing Fixture · Sprained Ankle
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 25'⚽But - H. DiarraSénégal, 25e
- 46'↑↓Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku)Belgique, 46e
- 51'⚽But - I. Sarr (passe M. Niakhate)Sénégal, 51e
- 56'↑↓Remplacement - K. De Bruyne (remplace N. Raskin)Belgique, 56e
- 56'↑↓Remplacement - J. Doku (remplace D. Lukebakio)Belgique, 56e
- 63'↑↓Remplacement - H. Vanaken (remplace D. Moreira)Belgique, 63e
- 64'Carton jaune - B. MecheleBelgique, 64e
- 66'↑↓Remplacement - P. Gueye (remplace L. Camara)Sénégal, 66e
- 67'Carton jaune - L. CamaraSénégal, 67e
- 73'↑↓Remplacement - I. Ndiaye (remplace I. Mbaye)Sénégal, 73e
- 73'↑↓Remplacement - H. Diarra (remplace P. M. Sarr)Sénégal, 73e
- 78'↑↓Remplacement - M. De Cuyper (remplace T. Meunier)Belgique, 78e
- 86'⚽But - R. Lukaku (passe T. Meunier)Belgique, 86e
- 89'⚽But - Y. Tielemans (passe L. Trossard)Belgique, 89e
- 90'Carton jaune - R. GarciaBelgique, 90e
- 93'↑↓Remplacement - S. Mane (remplace N. Jackson)Sénégal, 93e
- 93'↑↓Remplacement - I. Jakobs (remplace M. Diouf)Sénégal, 93e
- 96'↑↓Remplacement - I. Gueye (remplace B. Sapoko Ndiaye)Sénégal, 96e
- 109'↑↓Remplacement - L. Trossard (remplace A. Onana)Belgique, 109e
- 120+5'⚽But - Y. TielemansBelgique, 120+5e
- 1 Thibaut Courtois Gardien
- 21 Timothy Castagne Défenseur
- 4 Brandon Mechele Défenseur
- 3 Arthur Theate Défenseur
- 5 Maxim De Cuyper Défenseur
- 8 Youri Tielemans Milieu
- 20 Hans Vanaken Milieu
- 10 Leandro Trossard Milieu
- 7 Kevin De Bruyne Milieu
- 11 Jérémy Doku Milieu
- 17 Charles De Ketelaere Attaquant
- 9 Romelu Lukaku
- 23 Nicolas Raskin
- 14 Dodi Lukebakio
- 19 Diego Moreira
- 15 Thomas Meunier
- 24 Amadou Onana
- 13 Mike Penders
- 12 Senne Lammens
- 16 Koni De Winter
- 18 Joaquin Seys
- 25 Nathan Ngoy
- 6 Axel Witsel
- 22 Alexis Saelemaekers
- 26 Matías Fernández-Pardo
- 23 Mory Diaw Gardien
- 15 Krépin Diatta Défenseur
- 6 Pathé Ismaël Ciss Défenseur
- 19 Moussa Niakhaté Défenseur
- 14 Ismail Jakobs Défenseur
- 21 Habib Diarra Milieu
- 5 Idrissa Gana Gueye Milieu
- 26 Pape Gueye Milieu
- 13 Iliman Ndiaye Attaquant
- 18 Ismaïla Sarr Attaquant
- 10 Sadio Mané Attaquant
- 8 Lamine Camara
- 17 Pape Matar Sarr
- 20 Ibrahim Mbaye
- 25 El Hadji Malick Diouf
- 11 Nicolas Jackson
- 22 Bara Sapoko Ndiaye
- 1 Yehvann Diouf
- 3 Kalidou Koulibaly
- 4 Abdoulaye Seck
- 24 Antoine Mendy
- 2 Mamadou Sarr
- 7 Assane Diao
- 9 Ahmadou Bamba Dieng
- 12 Cherif Ndiaye
- Tirs cadres : Belgique 5 / Sénégal 5
- Tirs : Belgique 19 / Sénégal 16
- Possession : Belgique 53% / Sénégal 47%
- Corners : Belgique 4 / Sénégal 2
- Fautes : Belgique 20 / Sénégal 12
- Cartons jaunes : Belgique 1 / Sénégal 1
- Passes : Belgique 692 / Sénégal 609
- Precision des passes : Belgique 87% / Sénégal 84%
- xG : Belgique 1.80 / Sénégal 3.19
- Youri Tielemans (Belgique) : note 8.3, 2 but(s)
- Ismaïla Sarr (Sénégal) : note 8.3, 1 but(s)
- Romelu Lukaku (Belgique) : note 7.7, 1 but(s)
- Habib Diarra (Sénégal) : note 7.5, 1 but(s)
- Leandro Trossard (Belgique) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Thomas Meunier (Belgique) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
- Moussa Niakhaté (Sénégal) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Thibaut Courtois (Belgique) : note 6.9, 3 arret(s)
- Z. Debast : Belgique · Missing Fixture · Injury
- É. Mendy : Sénégal · Missing Fixture · Twisted Knee
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 45'⚽But - F. BalogunÉtats-Unis, 45e
- 51'↑↓Remplacement - A. Gigovic (remplace E. Bajraktarevic)Bosnie-Herzégovine, 51e
- 51'↑↓Remplacement - I. Sunjic (remplace B. Tahirovic)Bosnie-Herzégovine, 51e
- 51'↑↓Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Mahmic)Bosnie-Herzégovine, 51e
- 64'Carton rouge - F. Balogun1-0États-Unis
- 75'↑↓Remplacement - S. Kolasinac (remplace H. Tabakovic)Bosnie-Herzégovine, 75e
- 75'↑↓Remplacement - N. Katic (remplace A. Memic)Bosnie-Herzégovine, 75e
- 80'Carton jaune - S. BarbarezBosnie-Herzégovine, 80e
- 80'Carton jaune - S. RadeljicBosnie-Herzégovine, 80e
- 82'⚽But - M. TillmanÉtats-Unis, 82e
- 87'↑↓Remplacement - S. Dest (remplace S. Berhalter)États-Unis, 87e
- 88'↑↓Remplacement - C. Pulisic (remplace R. Pepi)États-Unis, 88e
- 90+5'↑↓Remplacement - W. McKennie (remplace G. Reyna)États-Unis, 90+5e
- 24 Matthew Freese Gardien
- 16 Alexander Freeman Défenseur
- 3 Chris Richards Défenseur
- 13 Tim Ream Défenseur
- 5 Antonee Robinson Défenseur
- 8 Weston McKennie Milieu
- 4 Tyler Adams Milieu
- 17 Malik Tillman Milieu
- 2 Sergiño Dest Attaquant
- 20 Folarin Balogun Attaquant
- 10 Christian Pulišić Attaquant
- 1 Matt Turner
- 25 Chris Brady
- 12 Miles Robinson
- 6 Auston Trusty
- 23 Joe Scally
- 26 Alex Zendejas
- 11 Brenden Aaronson
- 7 Giovanni Reyna
- 18 Maximilian Arfsten
- 14 Sebastian Berhalter
- 21 Tim Weah
- 19 Haji Wright
- 9 Ricardo Pepi
- 1 Nikola Vasilj Gardien
- 7 Amar Dedić Défenseur
- 18 Nikola Katić Défenseur
- 4 Tarik Muharemović Défenseur
- 21 Stjepan Radeljić Défenseur
- 5 Sead Kolašinac Défenseur
- 8 Armin Gigović Milieu
- 14 Ivan Šunjić Milieu
- 19 Kerim Alajbegović Milieu
- 11 Edin Džeko Attaquant
- 10 Ermedin Demirović Attaquant
- 6 Benjamin Tahirović
- 26 Ermin Mahmić
- 20 Esmir Bajraktarević
- 22 Martin Zlomislić
- 12 Mladen Jurkas
- 24 Arjan Malić
- 2 Nihad Mujakić
- 3 Dennis Hadžikadunić
- 16 Amir Hadžiahmetović
- 15 Amar Memić
- 17 Dženis Burnić
- 13 Ivan Bašić
- 25 Jovo Lukić
- 23 Haris Tabaković
- 9 Samed Baždar
- Tirs cadres : États-Unis 2 / Bosnie-Herzégovine 3
- Tirs : États-Unis 7 / Bosnie-Herzégovine 6
- Possession : États-Unis 50% / Bosnie-Herzégovine 50%
- Corners : États-Unis 4 / Bosnie-Herzégovine 3
- Fautes : États-Unis 5 / Bosnie-Herzégovine 11
- Cartons jaunes : États-Unis 0 / Bosnie-Herzégovine 1
- Cartons rouges : États-Unis 1 / Bosnie-Herzégovine 0
- Passes : États-Unis 374 / Bosnie-Herzégovine 388
- Precision des passes : États-Unis 84% / Bosnie-Herzégovine 81%
- xG : États-Unis 0.88 / Bosnie-Herzégovine 0.17
- Folarin Balogun (États-Unis) : note 6.3, 1 but(s), 1 carton(s) rouge(s)
- Malik Tillman (États-Unis) : note 7.6, 1 but(s)
- Matthew Freese (États-Unis) : note 6.6, 3 arret(s)
- Alexander Freeman (États-Unis) : note 7.5
- Tim Ream (États-Unis) : note 7.3
- Antonee Robinson (États-Unis) : note 7.3
- Weston McKennie (États-Unis) : note 7.2
- Sergiño Dest (États-Unis) : note 7.2
- C. Roldan : États-Unis · Missing Fixture · Muscle bruise
- 19/12/2021 États-Unis 1-0 Bosnie-Herzégovine (Friendlies)
- 29/01/2018 États-Unis 0-0 Bosnie-Herzégovine (Friendlies)
- 36'⚽But - M. Oyarzabal (passe M. Cucurella)Espagne, 36e
- 46'↑↓Remplacement - N. Seiwald (remplace C. Chukwuemeka)Autriche, 46e
- 46'↑↓Remplacement - X. Schlager (remplace F. Grillitsch)Autriche, 46e
- 60'↑↓Remplacement - M. Gregoritsch (remplace M. Arnautovic)Autriche, 60e
- 60'↑↓Remplacement - R. Schmid (remplace S. Kalajdzic)Autriche, 60e
- 66'⚽But - P. Porro (passe A. Baena)Espagne, 66e
- 71'↑↓Remplacement - A. Baena (remplace F. Torres)Espagne, 71e
- 71'↑↓Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino)Espagne, 71e
- 83'Carton jaune - S. PoschAutriche, 83e
- 85'↑↓Remplacement - Lamine Yamal (remplace Gavi)Espagne, 85e
- 85'↑↓Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass)Autriche, 85e
- 89'⚽But - M. Oyarzabal (passe M. Cucurella)Espagne, 89e
- 90+3'↑↓Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz)Espagne, 90+3e
- 90+3'↑↓Remplacement - A. Laporte (remplace M. Pubill)Espagne, 90+3e
- 23 Unai Simón Gardien
- 12 Pedro Porro Défenseur
- 22 Pau Cubarsí Défenseur
- 14 Aymeric Laporte Défenseur
- 24 Marc Cucurella Défenseur
- 16 Rodri Milieu
- 20 Pedri Milieu
- 19 Lamine Yamal Milieu
- 10 Dani Olmo Milieu
- 15 Alex Baena Milieu
- 21 Mikel Oyarzabal Attaquant
- 1 David Raya
- 13 Joan García
- 4 Eric García
- 5 Marcos Llorente
- 2 Marc Pubill
- 3 Alejandro Grimaldo
- 18 Martín Zubimendi
- 9 Pablo Gavi
- 6 Mikel Merino
- 8 Fabián Ruiz
- 17 Nico Williams
- 7 Ferran Torres
- 26 Borja Iglesias
- 25 Víctor Muñoz
- 11 Yéremy Pino
- 1 Alexander Schlager Gardien
- 5 Stefan Posch Défenseur
- 3 Kevin Danso Défenseur
- 8 David Alaba Défenseur
- 20 Konrad Laimer Défenseur
- 6 Nicolas Seiwald Milieu
- 4 Xaver Schlager Milieu
- 18 Romano Schmid Milieu
- 24 Paul Wanner Milieu
- 9 Marcel Sabitzer Milieu
- 11 Michael Gregoritsch Attaquant
- 17 Carney Chukwuemeka
- 10 Florian Grillitsch
- 7 Marko Arnautović
- 14 Saša Kalajdžić
- 12 Florian Wiegele
- 13 Patrick Pentz
- 2 David Affengruber
- 23 Marco Friedl
- 25 Michael Svoboda
- 15 Philipp Lienhart
- 22 Alexander Prass
- 19 Dejan Ljubičić
- 26 Alessandro Schöpf
- 21 Patrick Wimmer
- 16 Phillipp Mwene
- Tirs cadres : Espagne 10 / Autriche 0
- Tirs : Espagne 22 / Autriche 5
- Possession : Espagne 65% / Autriche 35%
- Corners : Espagne 9 / Autriche 0
- Fautes : Espagne 8 / Autriche 14
- Cartons jaunes : Espagne 0 / Autriche 1
- Passes : Espagne 613 / Autriche 334
- Precision des passes : Espagne 91% / Autriche 82%
- xG : Espagne 2.80 / Autriche 0.49
- Mikel Oyarzabal (Espagne) : note 9.3, 2 but(s)
- Marc Cucurella (Espagne) : note 8, 2 passe(s) decisive(s)
- Pedro Porro (Espagne) : note 8.2, 1 but(s)
- Alex Baena (Espagne) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Alexander Schlager (Autriche) : note 7.2, 6 arret(s)
- Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.7
- Pau Cubarsí (Espagne) : note 7.6
- Rodri (Espagne) : note 7.5
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
- 1 Diogo Costa Gardien
- 20 João Cancelo Défenseur
- 3 Rúben Dias Défenseur
- 13 Renato Veiga Défenseur
- 25 Nuno Mendes Défenseur
- 15 João Neves Milieu
- 23 Vitinha Milieu
- 18 Pedro Neto Milieu
- 8 Bruno Fernandes Milieu
- 17 Rafael Leão Milieu
- 7 Cristiano Ronaldo Attaquant
- 12 José Sá
- 22 Rui Silva
- 4 Tomás Araújo
- 2 Nélson Semedo
- 6 Matheus Nunes
- 14 Gonçalo Inácio
- 5 Diogo Dalot
- 16 Francisco Trincão
- 19 Gonçalo Guedes
- 10 Bernardo Silva
- 21 Rúben Neves
- 24 Samú Costa
- 26 Francisco Conceição
- 9 Gonçalo Ramos
- 11 João Félix
- 1 Dominik Livaković Gardien
- 2 Josip Stanišić Défenseur
- 6 Josip Šutalo Défenseur
- 3 Marin Pongračić Défenseur
- 14 Ivan Perišić Défenseur
- 10 Luka Modrić Milieu
- 8 Mateo Kovačić Milieu
- 13 Nikola Vlašić Milieu
- 17 Petar Sučić Milieu
- 16 Martin Baturina Milieu
- 11 Ante Budimir Attaquant
- 12 Ivor Pandur
- 23 Dominik Kotarski
- 4 Joško Gvardiol
- 5 Duje Ćaleta-Car
- 22 Luka Vušković
- 25 Martin Erlić
- 7 Nikola Moro
- 15 Mario Pašalić
- 24 Marco Pašalić
- 19 Toni Fruk
- 21 Luka Sučić
- 18 Kristijan Jakić
- 9 Andrej Kramarić
- 20 Igor Matanović
- 26 Petar Musa
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- 18/11/2024 Croatie 1-1 Portugal (UEFA Nations League)
- 05/09/2024 Portugal 2-1 Croatie (UEFA Nations League)
- 08/06/2024 Portugal 1-2 Croatie (Friendlies)
- 17/11/2020 Croatie 2-3 Portugal (UEFA Nations League)
- 05/09/2020 Portugal 4-1 Croatie (UEFA Nations League)
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