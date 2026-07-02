Mondial 2026 : Le Portugal évolue en 4-2-3-1 avec Cristiano Ronaldo face à la Croatie emmenée par Modrić

Le choc des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 oppose le Portugal à la Croatie le 3 juillet 2026 à 00h00 GMT+1 au Toronto Stadium. Les deux équipes alignent un dispositif similaire en 4-2-3-1, avec des effectifs capables de proposer un football à la fois technique et rigoureux, sous la houlette de leurs sélectionneurs respectifs Roberto Martinez et Zlatko Dalić.

Le Portugal, second du Groupe K, mise sur une titularisation majeure – Cristiano Ronaldo, en quête de briller pour sa sixième Coupe du Monde, occupe la pointe de l’attaque. Ce dispositif s’appuie également sur des joueurs clés comme Bruno Fernandes et Rafael Leão positionnés dans le trio offensif à la création et sur les ailes.

La Croatie aligne une formation comparable avec une ambition claire de neutraliser les atouts portugais grâce à son milieu expérimenté mené par Luka Modrić et Mateo Kovačić. Ivan Perišić occupe le couloir gauche en défense tandis qu’Ante Budimir porte la responsabilité offensive.

Ce duel tactique, au stade Toronto Stadium, sera sous l’œil attentif de tous, car il décidera qui poursuivra l’aventure dans cette phase cruciale du Mondial 2026.

Lecture du onze de Portugal

Le Portugal présente un 4-2-3-1 construit autour d’un bloc médian défensif composé de João Neves et Vitinha, qui assureront la récupération et la transition. En défense, Diogo Costa gardera les cages, protégé par Nuno Mendes et Renato Veiga sur les flancs ainsi que le duo central João Cancelo-Rúben Dias, synonyme de solidité et de relance propre.

Dans le secteur offensif, Bruno Fernandes s’impose comme le meneur de jeu, épaulé par Pedro Neto et Rafael Leão sur les ailes. Cristiano Ronaldo, positionné en pointe, monte en puissance après plusieurs grands matches européens, soutenu par une équipe qui cherche à allier expérience et jeunesse. Roberto Martinez a donc choisi de conserver un schéma éprouvé qui mise sur la polyvalence et la créativité de ses milieux ainsi que sur la finition de ses attaquants.

Lecture du onze de Croatie

Zlatko Dalić aligne, lui aussi, un 4-2-3-1 classique mais efficace sur le papier. Dominik Livaković assure la couverture dans les buts, tandis que la défense est composée de Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić et d’une légende du sélection, Ivan Perišić, qui occupe pour l’occasion un rôle défensif sur le flanc gauche.

Au milieu, Luka Modrić et Mateo Kovačić forment une paire d’une grande expérience, orchestrant le rythme et alimentant l’avant-centre Ante Budimir. Le soutien offensif passera par Nikola Vlašić, Petar Sučić et Martin Baturina. Cette formation vise à équilibrer solidité défensive et créativité dans les espaces, en s’appuyant sur la maîtrise technique du capitaine Modrić pour déverrouiller la défense portugaise.

La présence d’Ante Budimir en pointe témoigne de la volonté croate d’un jeu direct ponctué de frappes et de duels aériens pour mettre la pression sur la charnière portugaise.

Les onze de départ

Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 3 Rúben Dias Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 15 João Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 18 Pedro Neto Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 17 Rafael Leão Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 12 José Sá

22 Rui Silva

4 Tomás Araújo

2 Nélson Semedo

6 Matheus Nunes

14 Gonçalo Inácio

5 Diogo Dalot

16 Francisco Trincão

19 Gonçalo Guedes

10 Bernardo Silva

21 Rúben Neves

24 Samú Costa

26 Francisco Conceição

9 Gonçalo Ramos

11 João Félix Croatie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Zlatko Dalic Titulaires 11 1 Dominik Livaković Gardien 2 Josip Stanišić Défenseur 6 Josip Šutalo Défenseur 3 Marin Pongračić Défenseur 14 Ivan Perišić Défenseur 10 Luka Modrić Milieu 8 Mateo Kovačić Milieu 13 Nikola Vlašić Milieu 17 Petar Sučić Milieu 16 Martin Baturina Milieu 11 Ante Budimir Attaquant Remplaçants 15 12 Ivor Pandur

23 Dominik Kotarski

4 Joško Gvardiol

5 Duje Ćaleta-Car

22 Luka Vušković

25 Martin Erlić

7 Nikola Moro

15 Mario Pašalić

24 Marco Pašalić

19 Toni Fruk

21 Luka Sučić

18 Kristijan Jakić

9 Andrej Kramarić

20 Igor Matanović

26 Petar Musa

Portugal A venir 00:00 Toronto Stadium Croatie Croatie Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi.