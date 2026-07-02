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Mondial 2026 : Le Portugal évolue en 4-2-3-1 avec Cristiano Ronaldo face à la Croatie emmenée par Modrić

Le choc des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 oppose le Portugal à la Croatie le 3 juillet 2026 à 00h00 GMT+1 au Toronto Stadium. Les deux équipes alignent un dispositif similaire en 4-2-3-1, avec des effectifs capables de proposer un football à la fois technique et rigoureux, sous la houlette de leurs sélectionneurs respectifs Roberto Martinez et Zlatko Dalić.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Portugal VS Croatie, le 03/07/2026 00:00, stade Toronto Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Le Portugal, second du Groupe K, mise sur une titularisation majeure – Cristiano Ronaldo, en quête de briller pour sa sixième Coupe du Monde, occupe la pointe de l’attaque. Ce dispositif s’appuie également sur des joueurs clés comme Bruno Fernandes et Rafael Leão positionnés dans le trio offensif à la création et sur les ailes.

La Croatie aligne une formation comparable avec une ambition claire de neutraliser les atouts portugais grâce à son milieu expérimenté mené par Luka Modrić et Mateo Kovačić. Ivan Perišić occupe le couloir gauche en défense tandis qu’Ante Budimir porte la responsabilité offensive.

Ce duel tactique, au stade Toronto Stadium, sera sous l’œil attentif de tous, car il décidera qui poursuivra l’aventure dans cette phase cruciale du Mondial 2026.

Lecture du onze de Portugal

Le Portugal présente un 4-2-3-1 construit autour d’un bloc médian défensif composé de João Neves et Vitinha, qui assureront la récupération et la transition. En défense, Diogo Costa gardera les cages, protégé par Nuno Mendes et Renato Veiga sur les flancs ainsi que le duo central João Cancelo-Rúben Dias, synonyme de solidité et de relance propre.

Dans le secteur offensif, Bruno Fernandes s’impose comme le meneur de jeu, épaulé par Pedro Neto et Rafael Leão sur les ailes. Cristiano Ronaldo, positionné en pointe, monte en puissance après plusieurs grands matches européens, soutenu par une équipe qui cherche à allier expérience et jeunesse. Roberto Martinez a donc choisi de conserver un schéma éprouvé qui mise sur la polyvalence et la créativité de ses milieux ainsi que sur la finition de ses attaquants.

Lecture du onze de Croatie

Zlatko Dalić aligne, lui aussi, un 4-2-3-1 classique mais efficace sur le papier. Dominik Livaković assure la couverture dans les buts, tandis que la défense est composée de Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić et d’une légende du sélection, Ivan Perišić, qui occupe pour l’occasion un rôle défensif sur le flanc gauche.

Au milieu, Luka Modrić et Mateo Kovačić forment une paire d’une grande expérience, orchestrant le rythme et alimentant l’avant-centre Ante Budimir. Le soutien offensif passera par Nikola Vlašić, Petar Sučić et Martin Baturina. Cette formation vise à équilibrer solidité défensive et créativité dans les espaces, en s’appuyant sur la maîtrise technique du capitaine Modrić pour déverrouiller la défense portugaise.

La présence d’Ante Budimir en pointe témoigne de la volonté croate d’un jeu direct ponctué de frappes et de duels aériens pour mettre la pression sur la charnière portugaise.

Les onze de départ

Portugal
Système4-2-3-1SélectionneurRoberto Martinez
Titulaires11
  1. 1 Diogo Costa Gardien
  2. 20 João Cancelo Défenseur
  3. 3 Rúben Dias Défenseur
  4. 13 Renato Veiga Défenseur
  5. 25 Nuno Mendes Défenseur
  6. 15 João Neves Milieu
  7. 23 Vitinha Milieu
  8. 18 Pedro Neto Milieu
  9. 8 Bruno Fernandes Milieu
  10. 17 Rafael Leão Milieu
  11. 7 Cristiano Ronaldo Attaquant
Remplaçants15
  • 12 José Sá
  • 22 Rui Silva
  • 4 Tomás Araújo
  • 2 Nélson Semedo
  • 6 Matheus Nunes
  • 14 Gonçalo Inácio
  • 5 Diogo Dalot
  • 16 Francisco Trincão
  • 19 Gonçalo Guedes
  • 10 Bernardo Silva
  • 21 Rúben Neves
  • 24 Samú Costa
  • 26 Francisco Conceição
  • 9 Gonçalo Ramos
  • 11 João Félix
Croatie
Système4-2-3-1SélectionneurZlatko Dalic
Titulaires11
  1. 1 Dominik Livaković Gardien
  2. 2 Josip Stanišić Défenseur
  3. 6 Josip Šutalo Défenseur
  4. 3 Marin Pongračić Défenseur
  5. 14 Ivan Perišić Défenseur
  6. 10 Luka Modrić Milieu
  7. 8 Mateo Kovačić Milieu
  8. 13 Nikola Vlašić Milieu
  9. 17 Petar Sučić Milieu
  10. 16 Martin Baturina Milieu
  11. 11 Ante Budimir Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Ivor Pandur
  • 23 Dominik Kotarski
  • 4 Joško Gvardiol
  • 5 Duje Ćaleta-Car
  • 22 Luka Vušković
  • 25 Martin Erlić
  • 7 Nikola Moro
  • 15 Mario Pašalić
  • 24 Marco Pašalić
  • 19 Toni Fruk
  • 21 Luka Sučić
  • 18 Kristijan Jakić
  • 9 Andrej Kramarić
  • 20 Igor Matanović
  • 26 Petar Musa
Portugal
A venir Toronto Stadium
Croatie
03/07/2026 00:00 16es de finale
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